Серебряный санаторий с особым почетом принял первую группу ветеранов Союза журналистов Тувы

Бесплатное
лечение и отдых в течение семи дней для
укрепления здоровья и творческой энергии
– такой подарок впервые получили четыре
ветерана журналистского союза в
результате установления содружества
общественной организации с расположенным
близ Кызыла санаторием-профилакторием
«Серебрянка».
Утром
24 апреля спецавтобус Пенсионного фонда
России по Республике Тыва доставил
ветеранов слова прямо к входу в санаторий.
На пороге их уже ждали сотрудники
«Серебрянки» под руководством заместителя
главного врача Маргариты Маадыр-ооловны
Турчиной. Встречали с особой
торжественностью: белыми шарфами-кадаками,
по-тувинской традиции преподносимыми
почетным гостям, наполненными чаем
специально изготовленными кружками с
логотипом санатория и посвящением
журналистам.
Они
преподнесли ответный дар для библиотеки
санатория: четыре тома журналистских
работ – книги судеб «Люди Центра Азии»,
свежие газеты. И в следующие дни не
просто проходила многочисленные
качественные процедуры и занимались
спортом, но и провели творческие встречи
для отдыхающих и персонала.
Персонал
здесь особо доброжелательней и заботливый,
это отметили и первые ласточки: по
очереди отдохнувшие в «Серебрянке»
накануне приезда организованной группы
ветераны Союза журналистов и газеты
«Тувинская правда» Владимир Никандрович
Савиных и Марина Монгушевна Кенин-Лопсан.
«Эти
две бесплатные путевки были вручены в
январе главой республики Шолбаном
Валерьевичем Кара-оолом, а мы решили
продолжить его инициативу, начав
постоянное тесное сотрудничество с
журналисткой организацией. Ее члены –
особые люди, столько лет отдавшие
служению народу, республике, а кроме
того они еще и общественной работой
занимаются», – отмечает главный врач
санатория Алисса Алексеевна Шимит.
Союз
журналистов Тувы приступит к формированию
второй серебряной группы ветеранов во
втором полугодии 2017 года. Столь же
тщательно, как и к апрельской, в которую
вошли четверо.
Это
Дангыт Иргитович Чыдым, член союза с
1977 года – в нынешнем году ровно 40 лет
стажа в союзе – юбилей. В свои 69 лет он
продолжает работать в редакции газеты
«Шын» – мастер перевода с русского на
тувинский язык.
Галина
Дулушовна Маспык-оол, член союза с 2001
года, ветеран газет «Тыванын аныяктары»,
«Шын». Несмотря на инвалидность, она
продолжает показывать пример преданности
профессии: по итогам 2016 года за очерк
«А небо всё равно синее» была признана
абсолютным победителем пятнадцатого
конкурса журналистского мастерства
«Агальматолитовое перо».
Ветераны
тувинского радоэфира Лидия Херлииовна
Иргит, член союза с 1983 года, и Александра
Санчаевна Монгуш, член союза с 1978 года,
тоже победительницы это конкурса в
разных номинациях со своими мемуарными
очерками «Сорок один камешек» и «Голоса
моей памяти».
Союз
журналистов Тувы искренне благодарит
его членов, благодаря ответственных
общественной работе которых удалось
на серьезном уровне начать наш проект
оздоровления ветеранов. Саяну
Адар-ооловну Монгуш – за четкое
предоставление автобуса для ветеранов
и сопровождение их в санаторий. Марину
Монгушевну Кенин-Лопсан – за подготовку
и публикацию детального репортажа о
«Серебрянке» в газете «Тувинская
правда».
Признательны
коллегам: Виктории Вячеславовне Лачугиной
– за фото «Серебрянки», Анастасии
Олеговне Масловой и Буяну Владимировичу
Оюну – за ответственную съемку и монтаж
сюжета, вышедшего в эфир телекомпании
«Новый век».
На
снимках:
1.
Первая группа из четырех ветеранов
Союза журналистов Тувы (России) в
санатории-профилактории «Серебрянка».
Сидят слева Галина Маспык-оол и Дангыт
Чыдым, справа Александра Монгуш и Лидия
Иргит. Стоят заместитель главного врача
Маргарита Турчина и зампред Союза
журналистов Тувы Надежда Антуфьева.
Республика Тыва, Кызыльский район. 24
апреля 2017 года. Фото Саяны
Монгуш.
2.
Санаторий-профилакторий «Серебрянка»
– общий вид. 10 апреля 2017 года. Фото
Виктории Лачугиной.
Телесюжет
«Путевки
для ветеранов журналистики». Телекомпания
«Новый век», Анастасия Маслова и Буян
Оюн.
Надежда Мухарбековна Антуфьева, заместитель председателя Союза журналистов Тувы, главный редактор газеты «Центр Азии», член Союза журналистов России с 1984 года, antufeva@centerasia.ru