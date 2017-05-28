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«Союз журналистов Тувы» - региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России»

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    Серебряный санаторий с особым почетом принял первую группу ветеранов Союза журналистов Тувы

    Союз журналистов Тувы ЦА №7 (19 мая — 22 июня 2017)

    Серебряный санаторий с особым почетом принял первую группу ветеранов Союза журналистов ТувыБесплатное лечение и отдых в течение семи дней для укрепления здоровья и творческой энергии – такой подарок впервые получили четыре ветерана журналистского союза в результате установления содружества общественной организации с расположенным близ Кызыла санаторием-профилакторием «Серебрянка».

    Утром 24 апреля спецавтобус Пенсионного фонда России по Республике Тыва доставил ветеранов слова прямо к входу в санаторий. На пороге их уже ждали сотрудники «Серебрянки» под руководством заместителя главного врача Маргариты Маадыр-ооловны Турчиной. Встречали с особой торжественностью: белыми шарфами-кадаками, по-тувинской традиции преподносимыми почетным гостям, наполненными чаем специально изготовленными кружками с логотипом санатория и посвящением журналистам.

    Они преподнесли ответный дар для библиотеки санатория: четыре тома журналистских работ – книги судеб «Люди Центра Азии», свежие газеты. И в следующие дни не просто проходила многочисленные качественные процедуры и занимались спортом, но и провели творческие встречи для отдыхающих и персонала.

    Персонал здесь особо доброжелательней и заботливый, это отметили и первые ласточки: по очереди отдохнувшие в «Серебрянке» накануне приезда организованной группы ветераны Союза журналистов и газеты «Тувинская правда» Владимир Никандрович Савиных и Марина Монгушевна Кенин-Лопсан.

    «Эти две бесплатные путевки были вручены в январе главой республики Шолбаном Валерьевичем Кара-оолом, а мы решили продолжить его инициативу, начав постоянное тесное сотрудничество с журналисткой организацией. Ее члены – особые люди, столько лет оСеребряный санаторий с особым почетом принял первую группу ветеранов Союза журналистов Тувытдавшие служению народу, республике, а кроме того они еще и общественной работой занимаются», – отмечает главный врач санатория Алисса Алексеевна Шимит.

    Союз журналистов Тувы приступит к формированию второй серебряной группы ветеранов во втором полугодии 2017 года. Столь же тщательно, как и к апрельской, в которую вошли четверо.

    Это Дангыт Иргитович Чыдым, член союза с 1977 года – в нынешнем году ровно 40 лет стажа в союзе – юбилей. В свои 69 лет он продолжает работать в редакции газеты «Шын» – мастер перевода с русского на тувинский язык.

    Галина Дулушовна Маспык-оол, член союза с 2001 года, ветеран газет «Тыванын аныяктары», «Шын». Несмотря на инвалидность, она продолжает показывать пример преданности профессии: по итогам 2016 года за очерк «А небо всё равно синее» была признана абсолютным победителем пятнадцатого конкурса журналистского мастерства «Агальматолитовое перо».

    Ветераны тувинского радоэфира Лидия Херлииовна Иргит, член союза с 1983 года, и Александра Санчаевна Монгуш, член союза с 1978 года, тоже победительницы это конкурса в разных номинациях со своими мемуарными очерками «Сорок один камешек» и «Голоса моей памяти».

    Союз журналистов Тувы искренне благодарит его членов, благодаря ответственных общественной работе которых удалось на серьезном уровне начать наш проект оздоровления ветеранов. Саяну Адар-ооловну Монгуш – за четкое предоставление автобуса для ветеранов и сопровождение их в санаторий. Марину Монгушевну Кенин-Лопсан – за подготовку и публикацию детального репортажа о «Серебрянке» в газете «Тувинская правда».

    Признательны коллегам: Виктории Вячеславовне Лачугиной – за фото «Серебрянки», Анастасии Олеговне Масловой и Буяну Владимировичу Оюну – за ответственную съемку и монтаж сюжета, вышедшего в эфир телекомпании «Новый век».




    На снимках:

    1. Первая группа из четырех ветеранов Союза журналистов Тувы (России) в санатории-профилактории «Серебрянка». Сидят слева Галина Маспык-оол и Дангыт Чыдым, справа Александра Монгуш и Лидия Иргит. Стоят заместитель главного врача Маргарита Турчина и зампред Союза журналистов Тувы Надежда Антуфьева. Республика Тыва, Кызыльский район. 24 апреля 2017 года. Фото Саяны Монгуш.

    2. Санаторий-профилакторий «Серебрянка» – общий вид. 10 апреля 2017 года. Фото Виктории Лачугиной.


    Телесюжет «Путевки для ветеранов журналистики». Телекомпания «Новый век», Анастасия Маслова и Буян Оюн.


    Надежда Мухарбековна Антуфьева, заместитель председателя Союза журналистов Тувы, главный редактор газеты «Центр Азии», член Союза журналистов России с 1984 года, antufeva@centerasia.ru

     (голосов: 1)
    		 Опубликовано 20 мая 2017 г.
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