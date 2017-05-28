Серебряный санаторий с особым почетом принял первую группу ветеранов Союза журналистов Тувы

Бесплатное лечение и отдых в течение семи дней для укрепления здоровья и творческой энергии – такой подарок впервые получили четыре ветерана журналистского союза в результате установления содружества общественной организации с расположенным близ Кызыла санаторием-профилакторием «Серебрянка».

Утром 24 апреля спецавтобус Пенсионного фонда России по Республике Тыва доставил ветеранов слова прямо к входу в санаторий. На пороге их уже ждали сотрудники «Серебрянки» под руководством заместителя главного врача Маргариты Маадыр-ооловны Турчиной. Встречали с особой торжественностью: белыми шарфами-кадаками, по-тувинской традиции преподносимыми почетным гостям, наполненными чаем специально изготовленными кружками с логотипом санатория и посвящением журналистам.

Они преподнесли ответный дар для библиотеки санатория: четыре тома журналистских работ – книги судеб «Люди Центра Азии», свежие газеты. И в следующие дни не просто проходила многочисленные качественные процедуры и занимались спортом, но и провели творческие встречи для отдыхающих и персонала.

Персонал здесь особо доброжелательней и заботливый, это отметили и первые ласточки: по очереди отдохнувшие в «Серебрянке» накануне приезда организованной группы ветераны Союза журналистов и газеты «Тувинская правда» Владимир Никандрович Савиных и Марина Монгушевна Кенин-Лопсан.

«Эти две бесплатные путевки были вручены в январе главой республики Шолбаном Валерьевичем Кара-оолом, а мы решили продолжить его инициативу, начав постоянное тесное сотрудничество с журналисткой организацией. Ее члены – особые люди, столько лет о тдавшие служению народу, республике, а кроме того они еще и общественной работой занимаются», – отмечает главный врач санатория Алисса Алексеевна Шимит.

Союз журналистов Тувы приступит к формированию второй серебряной группы ветеранов во втором полугодии 2017 года. Столь же тщательно, как и к апрельской, в которую вошли четверо.

Это Дангыт Иргитович Чыдым, член союза с 1977 года – в нынешнем году ровно 40 лет стажа в союзе – юбилей. В свои 69 лет он продолжает работать в редакции газеты «Шын» – мастер перевода с русского на тувинский язык.

Галина Дулушовна Маспык-оол, член союза с 2001 года, ветеран газет «Тыванын аныяктары», «Шын». Несмотря на инвалидность, она продолжает показывать пример преданности профессии: по итогам 2016 года за очерк «А небо всё равно синее» была признана абсолютным победителем пятнадцатого конкурса журналистского мастерства «Агальматолитовое перо».

Ветераны тувинского радоэфира Лидия Херлииовна Иргит, член союза с 1983 года, и Александра Санчаевна Монгуш, член союза с 1978 года, тоже победительницы это конкурса в разных номинациях со своими мемуарными очерками «Сорок один камешек» и «Голоса моей памяти».

Союз журналистов Тувы искренне благодарит его членов, благодаря ответственных общественной работе которых удалось на серьезном уровне начать наш проект оздоровления ветеранов. Саяну Адар-ооловну Монгуш – за четкое предоставление автобуса для ветеранов и сопровождение их в санаторий. Марину Монгушевну Кенин-Лопсан – за подготовку и публикацию детального репортажа о «Серебрянке» в газете «Тувинская правда».

Признательны коллегам: Виктории Вячеславовне Лачугиной – за фото «Серебрянки», Анастасии Олеговне Масловой и Буяну Владимировичу Оюну – за ответственную съемку и монтаж сюжета, вышедшего в эфир телекомпании «Новый век».













На снимках:

1. Первая группа из четырех ветеранов Союза журналистов Тувы (России) в санатории-профилактории «Серебрянка». Сидят слева Галина Маспык-оол и Дангыт Чыдым, справа Александра Монгуш и Лидия Иргит. Стоят заместитель главного врача Маргарита Турчина и зампред Союза журналистов Тувы Надежда Антуфьева. Республика Тыва, Кызыльский район. 24 апреля 2017 года. Фото Саяны Монгуш.

2. Санаторий-профилакторий «Серебрянка» – общий вид. 10 апреля 2017 года. Фото Виктории Лачугиной.





Телесюжет «Путевки для ветеранов журналистики». Телекомпания «Новый век», Анастасия Маслова и Буян Оюн.



