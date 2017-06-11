Надежда Антуфьева провела в библиотеке-музее Союза журналистов Тувы встречу редакторов районных газет.

«Всё
это накапливалось сорок лет, а теперь
собрано здесь для вас. Для помощи в
профессиональной и творческой
деятельности. Для вашего сердца и души»,
– так хранительница полиэтнической
общественной библиотеки Союза журналистов
Тувы начала встречу с редакторами
районных газет, приехавших в Кызыл на
профессиональный семинар, завершившийся
посещением хранилища мудрости в Доме
печати.
Здесь
каждый нашел себе книгу по душе. Старшую
группы – редактора газеты «Монгун-Тайга»
Надежду Шулуу-Мадыр сразу привлек
уникальный фотоальбом фронтового
корреспондента ТАСС Евгения Халдея –
фотопамять 1941-1945 годов. От первого
снимка: москвичи на улице имени 25-летия
Октября слушают у репродуктора сообщение
Молотова о начале войны. До победного
сорок пятого: Берлин – знамя Победы над
Рейхстагом, Москва, 24 июня – маршал
Жуков на белом кон открывает Парад
Победы, солдаты бросают поверженные
фашистские знамена со свастиками к
подножию Мавзолея. Нюрнбергский процесс
– суд над фашистскими преступниками.
«От
Мурманска до Берлина» – так называется
этот сборник фотодокументов с предисловием
Константина Симонова. Название
закономерно: именно с Мурманска, с
Северного флота, начались фронтовые
дороги фотокорреспондента, запечатлевшего
моряков, подводников, героев полуострова
Рыбачий. Издан он Мурманским книжным
издательством в 1979 году – к тридцатипятилетию
освобождения Советского Заполярья. И
тогда же Евгений Ананьевич Халдей
оставил на ее титульной странице свой
автограф с датой – 19 октября.
37
лет журналист, главный редактор газеты
«Центр Азии» Надежда Мухарбековна
Антуфьева хранила в личной библиотеке
это уникальное издание с дарственной
надписью автора, а в 2017 году вместе с
другими книгами на русском, тувинском
и иных языках передала в общественное
пользование. 950 наименований из ее
личного собрания книг стали основой
полиэтнической общественной библиотеки
Союза журналистов Тувы.
Редактора
газеты «Хемчиктин сылдызы» Бора-Шээлей
Куулар, выпускницу Дальневосточного
федерального университета, с особым
любопытством изучавшую в нем издательское
дело, особенно заинтересовали нестандартно
оформленные экземпляры. Это выпущенный
в 2003 году «Новой газетой» сборник «Люди,
какими их увидел и описал Юрий Рост» с
дарственной надписью журналиста-фотомастера,
а так же книжка-малышка «Поэты славят
Туву» – Тувинское книжное издательство,
1981 год.
Еще
один сюрприз библиотеки – «Слово арата»,
изданное в 1954 году на эстонском языке.
Вместе с сопроводительным письмом от
14 декабря того же года автор – классик
тувинской литературы Салчак Калбакхорекович
Тока – получил из Таллина два экземпляра
этого издания, и один из них сегодня –
в журналистской библиотеке.
А
старейшему изданию из собрания Надежды
Антуфьевой перевалило за сотню лет, оно
датировано 1909 годом – «Беднота да
простота», деревенские картинки издания
знаменитой типографии Сытина.
Краеведение
представлено трудами исследователей
Тувы, в числе которых Леонид Потапов,
Николай Катанов, Алексей Турчанинов,
Севьян Вайнштейн, а так же работами
современных ученых. Тувинская литература
– поэзией и прозой. Особая ценность –
авторские автографы и дарственные
надписи в них.
Народы
России представлены серией богато
оформленных фотоальбомов и книг.
Несколько полок занимает профессиональная
литература: словари, энциклопедии,
справочники, учебники, издания Фонда
защиты гласности и Союза журналистов
России.
Среди
новых поступлений – дары секретаря
Союза журналистов России, главного
редактора журнала «Журналистика и
медиарынок» Владимира Касютина с
автографами: его практическое руководство
по журналистике и управлению редакцией
«Живая газета», сборники «Как сохранить
читателя», «Спецпроекты», «Доставка с
нуля». Эти книги сразу оценила редактор
газеты «Эрзин» Чаяна Чыкай, а вслед за
ней и коллеги.
Трехчасовая
встреча с пытливыми редакторами районок
завершилась дружеским чаепитием и новой
записью в Книге отзывов: «Библиотека –
это хранилище знаний. Но в отличие от
остальных эта библиотека – еще и
хранилище жизней и судеб людей центра
Азии. В ней журналисты могут найти много
полезной информации для своего роста.
Подобных библиотек в нашей республике
нет». К мнению редактора газеты
«Танды-Уула» Сайлык Киим дружно
присоединились и восемь ее коллег.
На
снимках.
1. Редакторы районных
газет в полиэтнической общественной
библиотеке Союза журналистов Тувы.
Кызыл, Дом печати. 13 мая 2017 года. Фото
главного редактора газеты «Овюр черде»
Айдысмы Маадыр-оол.
2.
У стеллажа профессиональной литературы
Бора-Шээлей Куулар изучает Юрия Роста.
Кызыл, Дом печати. 13 мая 2017 года. Фото
главного редактора газеты «Овюр черде»
Айдысмы Маадыр-оол.
3.
Хранительница полиэтнической общественной
библиотеки Союза журналистов Тувы
Надежда Антуфьева знакомит друзей книги
с ее краеведческими изданиями. Кызыл,
Дом печати. 13 мая 2017 года. Фото главного
редактора газеты «Овюр черде» Айдысмы
Маадыр-оол.
Телесюжет
«Библиотека
Союза журналистов Тувы», телеканал
«Тува-24», Арзу Садыгов