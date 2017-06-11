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RSS-потокна главную страницу > 2017 >ЦА №7 >Надежда Антуфьева провела в библиотеке-музее Союза журналистов Тувы встречу редакторов районных газет.
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«Союз журналистов Тувы» - региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России»

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    Надежда Антуфьева провела в библиотеке-музее Союза журналистов Тувы встречу редакторов районных газет.

    Союз журналистов Тувы ЦА №7 (19 мая — 22 июня 2017)

    Надежда Антуфьева провела в библиотеке-музее Союза журналистов Тувы встречу редакторов районных газет.«Всё это накапливалось сорок лет, а теперь собрано здесь для вас. Для помощи в профессиональной и творческой деятельности. Для вашего сердца и души», – так хранительница полиэтнической общественной библиотеки Союза журналистов Тувы начала встречу с редакторами районных газет, приехавших в Кызыл на профессиональный семинар, завершившийся посещением хранилища мудрости в Доме печати.

    Здесь каждый нашел себе книгу по душе. Старшую группы – редактора газеты «Монгун-Тайга» Надежду Шулуу-Мадыр сразу привлек уникальный фотоальбом фронтового корреспондента ТАСС Евгения Халдея – фотопамять 1941-1945 годов. От первого снимка: москвичи на улице имени 25-летия Октября слушают у репродуктора сообщение Молотова о начале войны. До победного сорок пятого: Берлин – знамя Победы над Рейхстагом, Москва, 24 июня – маршал Жуков на белом кон открывает Парад Победы, солдаты бросают поверженные фашистские знамена со свастиками к подножию Мавзолея. Нюрнбергский процесс – суд над фашистскими преступниками.

    «От Мурманска до Берлина» – так называется этот сборник фотодокументов с предисловием Константина Симонова. Название закономерно: именно с Мурманска, с Северного флота, начались фронтовые дороги фотокорреспондента, запечатлевшего моряков, поНадежда Антуфьева провела в библиотеке-музее Союза журналистов Тувы встречу редакторов районных газет.дводников, героев полуострова Рыбачий. Издан он Мурманским книжным издательством в 1979 году – к тридцатипятилетию освобождения Советского Заполярья. И тогда же Евгений Ананьевич Халдей оставил на ее титульной странице свой автограф с датой – 19 октября.

    37 лет журналист, главный редактор газеты «Центр Азии» Надежда Мухарбековна Антуфьева хранила в личной библиотеке это уникальное издание с дарственной надписью автора, а в 2017 году вместе с другими книгами на русском, тувинском и иных языках передала в общественное пользование. 950 наименований из ее личного собрания книг стали основой полиэтнической общественной библиотеки Союза журналистов Тувы.

    Редактора газеты «Хемчиктин сылдызы» Бора-Шээлей Куулар, выпускницу Дальневосточного федерального университета, с особым любопытством изучавшую в нем издательское дело, особенно заинтересовали нестандартно оформленные экземпляры. Это выпущенный в 2003 году «Новой газетой» сборник «Люди, какими их увидел и описал Юрий Рост» с дарственной надписью журналиста-фотомастера, а так же книжка-малышка «Поэты славят Туву» – Тувинское книжное издательство, 1981 год.

    Еще один сюрприз библиотеки – «Слово арата», изданное в 1954 году на эстонском языке. Вместе с сопроводительным письмом от 14 декабря того же года автор – классик тувинской литературы Салчак Калбакхорекович Тока – получил из Таллина два экземпляра этого издания, и один из них сегодня – в журналистской библиотеке.

    А старейшему изданию из собрания Надежды Антуфьевой перевалило за сотню лет, оно датировано 1909 годом – «Беднота да простота», деревенские картинки издания знаменитой типографии Сытина.

    Краеведение представлено трудами исследователей Тувы, в числе которых Леонид Потапов, Николай Катанов, Алексей Турчанинов, Севьян Вайнштейн, а так же работами современных ученых. Тувинская литература – поэзией и прозой. Особая ценность – авторские автографы и дарственные надписи в них.

    ННадежда Антуфьева провела в библиотеке-музее Союза журналистов Тувы встречу редакторов районных газет.ароды России представлены серией богато оформленных фотоальбомов и книг. Несколько полок занимает профессиональная литература: словари, энциклопедии, справочники, учебники, издания Фонда защиты гласности и Союза журналистов России.

    Среди новых поступлений – дары секретаря Союза журналистов России, главного редактора журнала «Журналистика и медиарынок» Владимира Касютина с автографами: его практическое руководство по журналистике и управлению редакцией «Живая газета», сборники «Как сохранить читателя», «Спецпроекты», «Доставка с нуля». Эти книги сразу оценила редактор газеты «Эрзин» Чаяна Чыкай, а вслед за ней и коллеги.

    Трехчасовая встреча с пытливыми редакторами районок завершилась дружеским чаепитием и новой записью в Книге отзывов: «Библиотека – это хранилище знаний. Но в отличие от остальных эта библиотека – еще и хранилище жизней и судеб людей центра Азии. В ней журналисты могут найти много полезной информации для своего роста. Подобных библиотек в нашей республике нет». К мнению редактора газеты «Танды-Уула» Сайлык Киим дружно присоединились и восемь ее коллег.


    На снимках.

    1. Редакторы районных газет в полиэтнической общественной библиотеке Союза журналистов Тувы. Кызыл, Дом печати. 13 мая 2017 года. Фото главного редактора газеты «Овюр черде» Айдысмы Маадыр-оол.

    2. У стеллажа профессиональной литературы Бора-Шээлей Куулар изучает Юрия Роста. Кызыл, Дом печати. 13 мая 2017 года. Фото главного редактора газеты «Овюр черде» Айдысмы Маадыр-оол.

    3. Хранительница полиэтнической общественной библиотеки Союза журналистов Тувы Надежда Антуфьева знакомит друзей книги с ее краеведческими изданиями. Кызыл, Дом печати. 13 мая 2017 года. Фото главного редактора газеты «Овюр черде» Айдысмы Маадыр-оол.


    Телесюжет «Библиотека Союза журналистов Тувы», телеканал «Тува-24», Арзу Садыгов



     (голосов: 1)
    		 Опубликовано 29 мая 2017 г.
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