Никита Филиппов. Всё, как у людей

Здесь, как в обычной больнице: смотровая, операционная, процедурная, УЗИ-кабинет. Вот только пациенты – четвероногие.

Главврач этой клиники Никита Алексеевич Филиппов ведет прием вместе с супругой Любовью Анатольевной Дворецкой. Ветеринария – семейное дело молодой пары.

Среди их лающих и мяукающих клиентов и ухоженные, с эффектными именами, солидной родословной, и безымянные бомжи, подобранные на улицах Кызыла. Всё, как у людей.





В халате и чепчике





– Никита Алексеевич, на каких животных вы специализируетесь?

– На собаках и кошках – мелких плотоядных.

Дело в том, что институт ветеринары оканчивают как врачи-универсалы: с обширными теоретическими знаниями и минимальным набором практических навыков. И в дипломах у всех записано: ветеринарный врач.

После завершения учебы каждый решает сам, с какими животными будет работать. Если с крупными, то идет в совхоз или на ферму и под руководством опытного специалиста начинает постепенно набивать руку. Есть также огромное количество платных курсов повышения квалификации по разным направлениям ветеринарии.

Я с первого курса четко знал, что буду лечить кошек и собак. И признаюсь, на тех занятиях, где обучали работать с крупным скотом, лодырничал, и мне за это доставалось.

– А какой вуз вы окончили?

– Хакасский государственный университет, куда поступил в 2008 году. У нас на факультете ветеринарной медицины были замечательные преподаватели. С доктором ветеринарных наук, сильнейшим терапевтом и диагностом Евгенией Юрьевной Складневой мы и сейчас связь поддерживаем: пациентов, которым диагноз сложно поставить, иногда отправляем к ней в Абакан. Евгения Юрьевна определяет заболевание, а мы потом лечим.

Ю рий Яковлевич Кавардаков и Виктор Юрьевич Чумаков, еще советской закалки преподаватели, очень хорошо дисциплину держали: всё должно быть, как положено, на всех лекциях студент-ветеринар обязан быть в белом халате и чепчике. Придешь только в халате без чепчика – к занятиям не допустят.

А Елена Львовна Безрук с первых дней учебы внушала нам: «Ребята, сразу приучайтесь к медицинским перчаткам, иначе вам потом сложно и неудобно будет работать в них». Елена Львовна – очень сильный ветеринарный хирург, ее операции – практические занятия в хирургическом кабинете института были прекрасной школой.

– Ваш выбор профессии ветеринара имеет семейные корни?

– Нет, хотя я и сельский человек: родился и вырос в селе Балгазын Тандинского района Тувы. Там и школу окончил, мама моя Вера Григорьевна Филиппова в ней преподает – учитель английского языка с сорокалетним стажем. А отец – Алексей Николаевич – мастер на все руки, в последние годы он занялся туристической деятельностью: проводник по рекам и озерам республики. В семье я младший из трех братьев, старшие – Данил и Роман.

С восьмого класса начал углубленно изучать биологию и химию, планировал поступать в Тувинский госуниверситет, но передумал и выбрал Хакасский. Пошел учиться на ветеринарного врача.

И рад, что правильный выбор сделал, потому что там не только знания нашел, но и свою любимую жену Любу. Вот у нее профессия – семейное. Ее прабабушка – Валентина Гавриловна Неганова – тоже была ветеринаром.





Выбор сделан





– К ак возникло решение открыть собственную ветеринарную клинику?

– Всё по плану. Эта мысль была у меня с первого года учебы в институте. После его окончания мы с Любой устроились в клинику в Абакане, где нас натаскивали опытные специалисты. Два года подтягивали свои знания, нарабатывали опыт.

Люба – уроженка Хакасии, и мы начали уже обосновываться в Абакане, свой дом почти построили. А когда жена была в положении, поняли, что если не сейчас, то потом точно уже не сможем переехать в Кызыл и начать свое дело.

– Почему из двух вариантов – Абакан и Кызыл – выбрали для открытия своего дела именно Кызыл?

– Анализ ситуации: Абакан уже полностью укомплектован и ветеринарными специалистами, и клиниками. А в Кызыле было только одно государственное учреждение и две частные клиники. С нашей клиникой «Вет Zoo Центр» их стало три.

Помещение, в котором сейчас работаем, временное. Сейчас достраиваю собственное здание. В новом 2017 году планируем начать прием уже в нем, полностью приспособленном под нужды клиники.

Если ветеринар проводит все процедуры в одном помещении, то оно классифицируется как ветеринарный кабинет, и в нем разрешается предоставлять только простые услуги, без оперативных вмешательств. А в клинике для животных всё должно быть, как в человеческой: приемная, смотровая, операционная, процедурная, УЗИ-кабинет, стационар.

И оборудование должно быть соответствующее. В этом плане наша ветеринарная клиника, конечно, еще не может сравниться с работающими в крупных городах – Новосибирске или Красноярске, но постепенно обрастаем необходимым. Есть биохимический анализатор крови и мочи, аппарат для ультразвукового исследования, мощный микроскоп, хирургические столы, стерилизаторы инструментов, кислородный концентратор, автоматический шприцевой дозатор.

В отношении оборудования всем местным клиникам есть, над чем работать. К примеру, в Кызыле нет магнитно-резонансной томографии для животных. Это фантастически дорогое оборудование, его цена – от десяти миллионов рублей. Его даже в Красноярске нет.

– У животных такие же патологии, как и у людей?

– Большинство. Но есть и узко видовые, и внутрипородные предрасположенности. Схожие с людьми – раковые новообразования, черепно-мозговые травмы, переломы, вывихи. И лечение схожее. Но, конечно, со своими особенностями.

– Правда, что болезни у хозяев и их питомцев бывают одинаковыми?

– Да, такое бывает. Мы лечили таксу с грыжей позвоночного столба, ее хозяин тем же страдал.

Часто животные и внешне, и характером похожи на людей. Особенно сильно это выражено у собак, которые пытаются подражать хозяевам.

– Собакам даже липосакцию делают, удаляя лишний жир?

– Да, но мы таких операций не осуществляем. Зато часто приходится назначать специальные терапевтические диеты. Постоянно напоминаем владельцам, что своим желанием угостить вкусненьким они просто-напросто губят своих любимцев. Ведь излишний вес – это нагрузка на суставы, сердечно-сосудистую систему.

Если у собаки диабет, печеночная или почечная недостаточность, рекомендую строгую диету или специальный терапевтический корм.

В отношении кормов хозяевам следует знать: качественный и полноценный не может стоить меньше трехсот пятидесяти рублей за килограмм. И за сроком его хранения надо внимательно следить. В клинике мы это делаем.





Издержки профессии





– У вас на руках – множество царапин, одни зажили, а другие – совсем свежие. Издержки профессии?

– Да, у ветеринаров страдают чаще руки, особенно достается от кошек и маленьких пород собак, которые достаточно агрессивны.

Собака может еще и за лицо укусить, но от ее челюстей можно обезопаситься, скрепив их специальными тесемками. А вот с кошкой ничего невозможно сделать. У нее очень пластичный скелет, всегда вывернется и царапнет или укусит. Не слушает ни врача, ни хозяина. Так что тут всё зависит от ловкости, приходится уворачиваться.

Постучу по дереву, но ни у меня, ни у жены серьезных травм не было. А со знакомым ветеринарным врачом был случай, когда собака прокусила ему губу, пришлось обращаться к пластическому хирургу. Ветеринария – травмоопасная профессия.

А больше всего наши руки страдают от дезинфицирующих средств, которыми пользуемся до и после каждой манипуляции с животными. Они очень сильно сушат.

– Перчатки не спасают?

– В них не всегда удобно работать. В операционной, там у нас Любовь Анатольевна главная, конечно, работаем только в перчатках. А вот при осмотре животных часто приходится обходиться без них, потому в перчатках трудно что-то прощупать.

– На что, в первую очередь, обращаете внимание при осмотре?

– На изменение в поведении. Часто небольшой симптом, например, в виде легкого слюнотечения, может многое прояснить. И здесь очень важна помощь хозяев, со слов которых проясняется анамнез их питомцев.

Трудно работать с теми, кто излишне переживает за своего питомца. В таких случаях приходится больше успокаивать хозяина, чем животное, подробно объяснять ему, какое лекарство и для чего назначается.

– Экзотические породы животных встречались?

– В Абакане осматривали и назначали витамины цирковой обезьяне. В Кызыле приносили хорька, провели операцию по удалению паранальных желез.

Хорек – очень ароматное существо. Поэтому ветеринары либо выполняют стерилизацию, либо удаляют паранальные железы, чтобы избавиться от специфического запаха.





Негласное правило





– Случаи, которые особенно запомнились?

– Кот с проглоченной иглой и сорокасантиметровой нитью. Собаке из желудка удаляли большую мягкую игрушку. Домашние животные часто проглатывают детские игрушки, резинки для волос, серпантин, которые встают в кишечнике и как результат – закупорка тонкого отдела кишечника и дальнейшее омертвление ткани.

Лечить свое животное особенно тяжело. В ветеринарии, как и в медицине, есть негласное правило: своих животных самим не лечить и не оперировать. А если приходится, то делать это надо с холодным сердцем.

У нас была любимая кошка Зайка. У нее началась рвота, решили экстренно прооперировать. Сделали наркоз, вскрыли брюшную полость и обнаружили перитонит. Оказалось, что Зайка проглотила веточку от веника, которая проколола кишечник, и вся жидкость попала в брюшную полость.

Приняли решение сделать эвтаназию, потому что кошка просто не выжила бы. Люба до сих пор не может вспомнить про Зайку без слез, укоряет себя, что не смогла помочь.

– В каких случаях применяете эвтаназию?

– Только тогда, когда животное неизлечимо больно или жить сможет, но качество его жизни будет крайне низким. В таких случаях объясняю всё хозяевам, а они уже сами принимают решение. Применяется внутривенная передозировка наркотического вещества и животное уходит из жизни спокойно, без мучений, как бы засыпает.

Бывают такие хозяева, которые сами просят усыпить свое абсолютно здоровое животное. В качестве причины приводят самые несуразные доводы: кот надоел, потому что справляет нужду по всей квартире, переезжают в другой город и не могут взять с собой пса. В таких случаях однозначно отказываю.





Как на собаке





– З аживет, как на собаке – это выражение соответствует действительности?

– В определенной степени. У плотоядных – отличная регенерация. Через два года вы не найдете на теле кошки никакого намека на операционный шов. А вот у собак небольшой рубец все-таки остается.

– Все ваши операции были удачными?

– К сожалению, нет. Иногда животные поступают в очень тяжелом состоянии и их спасти не удается. Например, у крупной пожилой собаки удалялись раковые новообразования и, когда операция подходила к концу, сердечная мышца не выдержала. Но эта смерть была связана с возрастом животного.

– Химиотерапию тоже применяете?

– Да, ее чаще всего практикуем на собаках. У кошек опухоли удаляются оперативным путем, так как ими химиотерапия не переносится. Недавно простерилизовали собаку, которая до этого получила четыре курса химиотерапии из-за венерической саркомы. Опухоль полностью ушла.

Венерическая саркома, злокачественное новообразование, поражающее слизистые оболочки половых органов, у собак часто встречается. У кошек бывает поликистоз почек, опухоли яичников и молочных желез. Владельцы из-за неосведомленности в большом количестве применяют гормональные препараты для угнетения половой охоты кошек. А эти средства крайне вредны и дают побочные эффекты в виде новообразования на молочных железах и кисты на яичниках.

Поэтому советую: если животное не интересует вас как заводчика, то простерилизуйте и не пичкайте его химией.

– Человеческий возраст и возраст животных не совпадают. Каково соотношение?

– Чем меньше собака, тем дольше она живет и, наоборот. Год жизни крупных пород равен примерно семи человеческим, маленьких – четырем с половиной годам.

У кошек также, как и у небольших собак. В среднем они живут шестнадцать лет. Моему самой старому пациенту – коту – было двадцать четыре года. Если перевести в человеческий возраст, то он прожил сто восемь лет.

– Правда ли, что кошка, падая с высоты, никогда не травмируется?

– На самом деле это не так. Все зависит от того, на что она упала: на асфальт или почву. Самое травмоопасное, когда одной частью тела кошка приземляется на мягкий грунт, а второй – на что-то твердое. В таком случае перелом позвоночника гарантирован.

Самыми безопасными для падения считаются первый и третий этажи. В первом случае падать невысоко, а во втором животное успевает сгруппироваться. Время суток также играет большую роль: в темноте ваш питомец просто не увидит, как далеко до земли.

Расщепление верхнего неба, сломанные челюсти – всё это последствия падения с высоты. У меня был случай, когда кошка упала с пятого этажа, но не получила серьезных травм.

– Собак и кошек каких пород предпочитают кызыльчане?

– Самые распространенные чистопородные собаки в Кызыле – алабаи. Очень популярны хаски. Еще той-терьеры, спаниели, пекинесы, шарпеи, лабрадоры, мопсы, шпицы, пудели, тибетские мастифы. Здесь впервые столкнулись с такой породой, как тувинская овчарка, в Абакане мне с собаками этой породы работать не приходилось.

Среди кошек сейчас на пике популярности мейн-куны. В любимцах также британские, шотландские, бенгальские, сибирские кошки, сфинксы, корниш-рексы. Корниш-рексы, кстати, не вызывают аллергии на шерсть. Среди собак такие не вызывающие аллергии породы тоже есть: китайская хохлатая и йорик.





Отстрел бездомных – варварство





– Главные кызыльские собачьи и кошачьи проблемы?

– В Кызыле очень много инфицированных собак. По кошкам дела обстоят более благополучно.

Летом у не привитых щенков часто наблюдается инфекционный гастроэнтерит. В холодное время года много животных с нервной формой чумы, как среди уличных, так и домашних.

Заводя собак, их хозяева часто безответственно забывают, что ответственны за то, чтобы прививками обезопасить нового члена семьи от опаснейших заболеваний. А ведь это совсем не сложно. Прививка и щенкам, и котятам делается всего два раза: в два и три месяца. Если взяли животное старше этого возраста, то прививку нужно поставить однократно. Затем ревакцинация проводится ежегодно.

Очень серьезная проблема – бродячие псы. Они стаями бегают по улицам, роются в незакрытых мусорных контейнерах. К сожалению, Кызыльская мэрия применяет в их отношении негуманный метод – животных отстреливают.

Как это происходит? Делается выстрел препаратом, в результате которого собака, будучи в сознании, не может дышать и умирает в муках. Я не сторонник такого варварского способа сокращения численности бездомных животных.

– А какого сторонник?

– Стерилизации и кастрации, в результате которых животные больше не могут размножаться. Это гуманная альтернатива жестокому отстрелу.

– Это болезненные для животных операции?

– Нет, они проводятся под наркозом. Слава богу, прошли времена, когда кота запихивали мордой в валенок и кастрировали.

Мы отказываем, когда на операцию приносят четырехмесячного. Беремся за стерилизацию и кастрацию собак и котов не раньше одиннадцатимесячного возраста.

За полтора года в центре простерилизованы примерно тысяча кошек и около трехсот собак. Это и домашние животные, и бездомные, о которых позаботились энтузиасты-общественники.





Подкидыши





– У нас в Кызыле есть и такие люди – не за деньги, а на общественных началах помогающие бездомным животным, не на словах, а на деле делающие что-то полезное для общества?

– Конечно. Такие люди всегда есть и будут. Их немного, но они реально делают добро, а не абстрактно рассуждают о его отсутствии в обществе. Наша клиника с ними активно сотрудничает.

Это группа помощи бездомным животным «Любимцы», у которой достаточно обширная аудитория в социальных сетях: «В контакте» и «Одноклассниках». Обмениваются информацией о найденных бездомных животных, стерилизуют их, лечат, пристраивают в надежные руки.

Найти бездомному семью – это отдельная тема. Котят, например, устроить легче, а вот со взрослыми особями сложнее. Тех, кого не удалось сразу пристроить, отправляют на передержку, то есть находят желающих, кто за сто – сто пятьдесят рублей в сутки или бесплатно готов на некоторое время приютить животное у себя. У «Любимцев» – строгое правило: бездомных кошек и котов они передают новым хозяевам только после стерилизации.

Лидер группы Ольга Георгиевна Мерзлякова – самоотверженный человек. Дома у нее сейчас девять таких кошек живут. Четырех она себе оставила, а остальные ждут своих новых хозяев.

К сожалению, часто люди пользуются ее добротой. Последний случай: постучал в дверь парень, сунул в руки два крепко завязанных черных пакета для мусора и убежал. В одном – когдеточка, а в другом – перепуганная кошка с тремя котятами.

– Когдеточка, полагаю, приданое подкидышей. Щедро расплатились.

– Хорошо еще, что в холодный подъезд не подбросили, на мороз не выбросили.

– И так бывает?

– Сколько угодно. Вот наша Маруся, например. Зимой ее на улице подобрали волонтеры группы «Любимцы», принесли в клинику. Кошечка была так обморожена, что ей пришлось ампутировать хвост, переднюю лапу и кончики ушей.

После операции мы с Любой поняли, что этой нашей пациентке найти хозяев будет чрезвычайно сложно, поэтому оставили ее у себя. Так что Маруся живет теперь у нас дома вместе с сибирским котом Ватным. Наша дочка Сашенька, ей год и два месяца, очень их любит.





Протяни руку помощи





– Лекарства и медикаменты для бездомных животных требуют средств. Как общественники решают эту задачу?

– По-разному. И свои личные средства на это расходуют, и добровольные пожертвования. А мы предоставляем «Любимцам» максимально низкие цены на стерилизацию, кастрацию, лечение бездомных кошек и собак.

Например, стоимость стерилизации кошки – тысяча четыреста рублей. В эту сумму входит цена наркоза, антибиотиков, самой операции. Для «Любимцев» она обойдется на шестьсот рублей дешевле. Что касается терапии, то группе предоставляется пятидесятипроцентная скидка на все услуги. К примеру, за укол ценой в сто рублей они заплатят только пятьдесят.

И никогда не торопим с оплатой. У них может на данный момент денег и не быть, а кошку надо сейчас простерилизовать. По мере возможности с нами рассчитываются.

Вот видите – в приемной клиники около полок с кормами стоит небольшой самодельный ящичек с надписью «Протяни руку помощи – помоги бездомным животным». Этим ящиком для пожертвований заведует Ольга Георгиевна: приходит, открывает замочек, подсчитывает и расплачивается с нами. Услуги, оказанные для ее группы, записываем в специальном журнале, который так и называется «Журнал для регистрации животных группы «Любимцы».

– Пожертвования окупают все затраты?

– Нет, конечно, поэтому иногда за помощь бездомному пациенту совсем ничего не беру. Но бывают и довольно крупные лепты. Месяц назад один из клиентов положил в ящик пятитысячную купюру. А до этого женщина, привозившая на прием своего кота, дала на помощь брошенным животным тысячу рублей.

Помимо «Любимцев» существенную помощь животным оказывают сестры Ирина Сергеевна и Эльвира Сергеевна Лифановы.

– Знаю Эльвиру Сергеевну Лифанову как председателя нашей общественной организации – Союза журналистов Тувы, а то, что она еще и добровольно бездомным животным помогает, открытие для меня.

– И уже не первый год. Сестры Лифановы за свой счет и лечат, и стерилизуют, и кормят своих питомцев. Пристраивают их в добрые руки. Ирина Сергеевна на территории своего малого предприятия оборудовала собачьи вольеры, где живут спасенные ими собаки.

– А сам вы, если увидите бездомное животное, которому требуется помощь, окажете ее?

– Да. Несколько месяцев назад ехавший передо мной водитель возле Центра русской культуры сбил собаку и уехал, даже не притормозив. Я подобрал бедолагу и привез в клинику. Хирургического вмешательства не потребовалось, обработал рану, а потом нашли этому псу хозяина.





Неси ответственность





– Как вы считаете, в каждой семье должен быть домашний питомец?

– Нет. Только в той, все члены которой понимают, что животное – не игрушка. За ним надо присматривать и ухаживать, и делать это грамотно. Большой проблемой остается незнание владельцами минимальных требований к содержанию, кормлению и профилактике основных заболеваний. Есть такие, кто дает своим животным те же препараты, которыми лечатся сами, ту же еду, что сами едят.

Наигрались – выбросили. Вот поэтому на одном месте и топчемся: есть десяток энтузиастов, которые с утра до вечера кошечек собирают, и есть еще пятьсот людей, которые параллельно их разбрасывают. До тех пор, пока не достучимся до людей, что нужно нести ответственность за свое животное, что нельзя просто так плодить щенков, котят и выбрасывать их на улицу, это будет всё равно, что об стенку горох.

– А как достучаться, у вас есть конкретные реальные предложения?

– Есть. Предлагаю начать с пропаганды ответственности. Самое простое и не требующего огромных средств: мэрии Кызыла хотя бы пять рекламных щитов в городе использовать под социально-значимые нужды, вывесив на них соответствующие баннеры.

– И какой призыв вы написали бы на этих баннерах?

– Взял животное – неси ответственность!













Интервью Юлии Манчин-оол с Никитой Филипповым «Всё, как у людей» войдёт сорок четвертым номером в шестой том книги «Люди Центра Азии», который после выхода в свет в июле 2014 года пятого тома книги продолжает готовить редакция газеты «Центр Азии».

Фото:

1. Ветеринарный врач Никита Алексеевич Филиппов со своим пациентом – безымянным бездомным котом. Республика Тыва, Кызыл, клиника «Вет Zoo Центр». 10 ноября 2016 года. Фото Ай-кыс Монгуш.

2. Ветеринарный врач Любовь Анатольевна Дворецкая удаляет молочные зубы той-терьеру Еврику. Республика Тыва, Кызыл, клиника «Вет Zoo Центр». 10 ноября 2016 года. Фото Ай-кыс Монгуш.

3. Супруги Любовь Дворецкая и Никита Филиппов с дочерью Александрой. Сашеньке ровно одиннадцать месяцев. Кызыл, 12 августа 2016 года.

4. Никита Филиппов делает промывание британской кошке Хлое, страдающей хроническим ринитом. Ассистирует ветеринарная сестра Анна Бякина Республика Тыва, Кызыл, клиника «Вет Zoo Центр». 10 ноября 2016 года. Фото Ай-кыс Монгуш.

5. Любовь Дворецкая делает прививку неаполитанскому мастифу Харту, а его хозяйка Кристина Сверлова успокаивает своего питомца. Республика Тыва, Кызыл, клиника «Вет Zoo Центр». 10 ноября 2016 года. Фото Ай-кыс Монгуш.

6. Никита Филиппов проводит УЗИ брюшной полости коту, которому была сделана операция по извлечению из кишечника фрагмента полиэтилена. Бездомный кот попал в клинику с улицы в тяжелом состоянии, обезвоженный и переохлажденный. Республика Тыва, Кызыл, клиника «Вет Zoo Центр». 10 ноября 2016 года. Фото Ай-кыс Монгуш.

7. Ольга Мерзлякова – лидер группы помощи бездомным животным «Любимцы» со спасенным волонтерами и ветеринарными врачами котом, которому ищут хозяина. Республика Тыва, Кызыл, клиника «Вет Zoo Центр». 10 ноября 2016 года. Фото Ай-кыс Монгуш.

8. Ромашка была щенком подобрана улице и нашла приют у сестер Лифановых. В левом ухе у собаки – желтая бирка, означающая, что она стерилизована и привита. Республика Тыва, Кызыл. 8 ноября 2016 года. Фото Ай-кыс Монгуш.

9. Ирина Лифанова и Ползун, бывший бездомный, которого сбила машина в районе Молодежного сквера. Сейчас пес полностью здоров и является главным охранником собачьих вольеров. Республика Тыва, Кызыл. 8 ноября 2016 года. Фото Ай-кыс Монгуш.

10. Сестры Ирина и Эльвира Лифанова со своими питомцами – бывшими бездомными, нашедшими пристанище в собачьих вольерах, которые Ирина Лифанова оборудовала на территории своего малого предприятия. Республика Тыва, Кызыл. 8 ноября 2016 года.

Фото Ай-кыс Монгуш.

11. Трехлапая Кошка Маруся стала любимицей семьи Филипповых. Без хвоста, передней лапки и кончиков ушей она, брошенная на улице, оказалась в результате сильнейшего обморожения. Республика Тыва, Кызыл, клиника «Вет Zoo Центр». 10 ноября 2016 года. Фото Ай-кыс Монгуш.

12. Эльвира Лифанова с той-терьером Васей. Песик, заболев, стал ненужным своим прежним хозяевам и вот уже четыре года живет благодаря заботам сестер Лифановых. У Васи – демодекоз, кожный клещ, и ему постоянно нужны дорогостоящие лекарства. Республика Тыва, Кызыл. 8 ноября 2016 года. Фото Ай-кыс Монгуш.

13. Ветеринарные врачи, супруги Никита Филиппов и Любовь Дворецкая с бывшей бездомной кошкой Марусей, которая после проведенной ими операции стала членом их семьи. Республика Тыва, Кызыл, клиника «Вет Zoo Центр». 10 ноября 2016 года. Фото Ай-кыс Монгуш.