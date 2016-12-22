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«Союз журналистов Тувы» - региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России»

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    Жюри пятнадцатого конкурса журналистского мастерства «Агальматолитовое перо-2016», приступило к оценке работ, главная тема которых – многонациональная страна, люди и судьбы

    Союз журналистов Тувы ЦА №33 (25 ноября — 1 декабря 2016)

    Жюри пятнадцатого конкурса журналистского мастерства «Агальматолитовое перо-2016», приступило к оценке работ, главная тема которых – многонациональная страна, люди и судьбыКонкурс «Агальматолитовое перо» был учрежден на стыке веков – в 2000 году. Его первым абсолютным победителем стал профессор Тувинского госуниверситета Доржу Сенгилович Куулар. За статью «Тувинская литература на пороге века», опубликованную в газете «Тувинская правда», он был удостоен диплома лауреата и большого агальматолитового пера.

    Особое название и нестандартный почетный знак конкурса выбраны закономерно: агальматолит, по-тувински – чонар-даш (обтесанный камень) – особый поделочный материал, уникальными работами из которого славятся мастера-камнерезы республики.

    Несмотря на трудности, которые, как и любой общественной организации, приходилось преодолевать журналистскому союзу, творческое состязание и награждение победителей проводилось ежегодно, исключением были только два особенно сложных года.

    Четырнадцатый конкурс «Агальматолитовое перо-2015», был организован и проведен Союзом журналистов с особой тщательностью и ответственностью: межрегиональное жюри, в которое вошли тувинские и красноярские коллеги, трехдневный семинар с профессиональным анализом всех работ, каждая из которых получила свой балл в итоговом рейтинге. Яркая церемония награждения, приуроченная к профессиональному празднику – Дню российской печати, прошла в Тувинском государственном театре кукол (малый театр «Тет-а-тет»).


    Пятнадцатый конкурс журналистского мастерства «Агальматолитовое перо-2016» проводится в соответствии с программой Союза журналистов Тувы «Журналисты – на службе обществу: повышение профессионального мастерства для освещения социально значимых тем» – второй этап «Гостеприимная Тува» и проекту «Многонациональная Россия – в журналистике Тувы: без розни и вражды».

    Всего в установленный срок – до 15 ноября – поступило 44 заявки, на рассмотрение жюри направлено 38 работ, соответствующих условиям конкурса. Их авторы – из Республики Тыва и соседних регионов – Красноярского края, Республики Хакасия. Они вышли в свет в журнале «Эне-Сай», газетах «Грани», «Центр Азии», «Тувинская правда», «Плюс Информ», «Тува ТВ Информ», «Танды-Уула», «Вести Кызылского кожууна», были в эфире телеканалов «Енисей», «Тува 24», телекомпаний «Тыва», «Новый век», радиостанции «Голос Азии». А так же размещены на сайте фестиваля «Устуу-Хурээ», в блогах.


    «Авторы семнадцати из тридцати восьми конкурсных работ – члены Союза журналистов России, – отмечает заместитель председателя Союза журналистов Тувы Надежда Мухарбековна Антуфьева. – Радует жанровое разнообразие произведений, принятых по основным темам конкурса «Агальматолитовое перо-2016» и двум его специальным номинациям. Газетные и журнальные очерки, интервью, репортажи, телевизионные сюжеты и документальные фильмы, радиопередачи, серии фотографий. Главная объединяющая их тема – многоликая страна, люди и судьбы.

    Члены жюри приступили к большой серьезной работе по оценке каждого конкурсанта. Пятерка – максимально возможный средний балл, который можно получить. Абсолютным победителем (первое место) признается автор, набравший высший балл, но не менее 4,7. Места между следующими в рейтинге конкурсантами распределяются в соответствии с количеством полученных ими баллов. Как показал прошлогодний конкурс, состязание развернется за каждую десятую балла».

    В жюри – секретари Союза журналистов России Надежда Ильинична Ажгихина и Владимир Леонидович Касютин, члены президиума правления Союза журналистов Красноярского края Людмила Андреевна Винская и Галина Андреевна Захаренко, члены правления Союза журналистов Тувы Саяна Адар-ооловна Монгуш, Эльвира Сергеевна Лифанова, Надежда Мухарбековна Антуфьева.

    «Для авторов, желающих представить свои работы без перевода на русский язык, в этом году сформировано специальное жюри, члены которого в совершенстве владеют тувинским языком, – сообщила председатель Союза журналистов Тувы Эльвира Сергеевна Лифанова. – На его рассмотрение поступило 26 работ».

    Подробно о критериях оценки и членах жюри – в положении о пятнадцатом конкурсе журналистского мастерства «Агальматолитовое перо-2016»: http://www.centerasia.ru/issue/2016/31/5308-soyuz-zhurnalistov-tuvi-s-28-oktyabrya.html

     (голосов: 2)
    		 Опубликовано 25 ноября 2016 г.
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