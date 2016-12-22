Жюри пятнадцатого конкурса журналистского мастерства «Агальматолитовое перо-2016», приступило к оценке работ, главная тема которых – многонациональная страна, люди и судьбы

Конкурс
«Агальматолитовое перо» был учрежден
на стыке веков – в 2000 году. Его первым
абсолютным победителем стал профессор
Тувинского госуниверситета Доржу
Сенгилович Куулар. За статью «Тувинская
литература на пороге века», опубликованную
в газете «Тувинская правда», он был
удостоен диплома лауреата и большого
агальматолитового пера.
Особое
название и нестандартный почетный знак
конкурса выбраны закономерно: агальматолит,
по-тувински – чонар-даш (обтесанный
камень) – особый поделочный материал,
уникальными работами из которого
славятся мастера-камнерезы республики.
Несмотря
на трудности, которые, как и любой
общественной организации, приходилось
преодолевать журналистскому союзу,
творческое состязание и награждение
победителей проводилось ежегодно,
исключением были только два особенно
сложных года.
Четырнадцатый
конкурс «Агальматолитовое перо-2015»,
был организован и проведен Союзом
журналистов с особой тщательностью и
ответственностью: межрегиональное
жюри, в которое вошли тувинские и
красноярские коллеги, трехдневный
семинар с профессиональным анализом
всех работ, каждая из которых получила
свой балл в итоговом рейтинге. Яркая
церемония награждения, приуроченная к
профессиональному празднику – Дню
российской печати, прошла в Тувинском
государственном театре кукол (малый
театр «Тет-а-тет»).
Пятнадцатый
конкурс журналистского мастерства
«Агальматолитовое перо-2016» проводится
в соответствии с программой Союза
журналистов Тувы «Журналисты – на
службе обществу: повышение профессионального
мастерства для освещения социально
значимых тем» – второй этап «Гостеприимная
Тува» и проекту «Многонациональная
Россия – в журналистике Тувы: без розни
и вражды».
Всего
в установленный срок – до 15 ноября –
поступило 44 заявки, на рассмотрение
жюри направлено 38 работ, соответствующих
условиям конкурса. Их авторы – из
Республики Тыва и соседних регионов –
Красноярского края, Республики Хакасия.
Они вышли в свет в журнале «Эне-Сай»,
газетах «Грани», «Центр Азии», «Тувинская
правда», «Плюс Информ», «Тува ТВ Информ»,
«Танды-Уула», «Вести Кызылского кожууна»,
были в эфире телеканалов «Енисей», «Тува
24», телекомпаний «Тыва», «Новый век»,
радиостанции «Голос Азии». А так же
размещены на сайте фестиваля «Устуу-Хурээ»,
в блогах.
«Авторы
семнадцати из тридцати восьми конкурсных
работ – члены Союза журналистов России,
– отмечает заместитель председателя
Союза журналистов Тувы Надежда
Мухарбековна Антуфьева. – Радует
жанровое разнообразие произведений,
принятых по основным темам конкурса
«Агальматолитовое перо-2016» и двум его
специальным номинациям. Газетные и
журнальные очерки, интервью, репортажи,
телевизионные сюжеты и документальные
фильмы, радиопередачи, серии фотографий.
Главная объединяющая их тема – многоликая
страна, люди и судьбы.
Члены
жюри приступили к большой серьезной
работе по оценке каждого конкурсанта.
Пятерка – максимально возможный средний
балл, который можно получить. Абсолютным
победителем (первое место) признается
автор, набравший высший балл, но не менее
4,7. Места между следующими в рейтинге
конкурсантами распределяются в
соответствии с количеством полученных
ими баллов. Как показал прошлогодний
конкурс, состязание развернется за
каждую десятую балла».
В
жюри – секретари Союза журналистов
России Надежда Ильинична Ажгихина и
Владимир Леонидович Касютин, члены
президиума правления Союза журналистов
Красноярского края Людмила Андреевна
Винская и Галина Андреевна Захаренко,
члены правления Союза журналистов Тувы
Саяна Адар-ооловна Монгуш, Эльвира
Сергеевна Лифанова, Надежда Мухарбековна
Антуфьева.
«Для
авторов, желающих представить свои
работы без перевода на русский язык, в
этом году сформировано специальное
жюри, члены которого в совершенстве
владеют тувинским языком, – сообщила
председатель Союза журналистов Тувы
Эльвира Сергеевна Лифанова. – На его
рассмотрение поступило 26 работ».
Подробно
о критериях оценки и членах жюри – в
положении о пятнадцатом конкурсе
журналистского мастерства «Агальматолитовое
перо-2016»:
http://www.centerasia.ru/issue/2016/31/5308-soyuz-zhurnalistov-tuvi-s-28-oktyabrya.html