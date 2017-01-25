ВЛАДИМИР МИТРОХИН. СВОБОДНЫЙ ПОЛЁТ.

Вот
уже четыре года подряд, в мае, близ
тувинского города Турана вырастает
палаточный городок, куда со всей страны
съезжаются летающие люди, чтобы принять
участие в двойных соревнованиях
сверхлегкой авиации: класс – параплан,
парящий полет.
Названия
состязаниям – «Кубок Турана» и «Кубок
центра Азии» – в честь родного города
и республики придумал их организатор
Владимир Анатольевич Митрохин, который,
став в 32 года птицей, постепенно завлек
в тувинское небо своих единомышленников
– от Москвы до Владивостока.
Люди,
смотрите, лечу!
Полет
на параплане Митрохин впервые увидел
по телевизору. И решил, что пора летать.
Не во сне – наяву. А значит, нужны крылья,
а точнее – крыло, так называют свой
летательный аппарат парапланеристы.
К
2001 году поднакопил денег и отправился
за ним в соседнюю Хакасию, в город
Саяногорск. Параплан «Корвет – спорт»
– не новый, но вполне годный для обучения.
Его возможности ответственный хозяин
продемонстрировал покупателю: всё в
порядке – летает. Купил, привез в Туран.
Но одно дело – следить за взлетами
других, а другое – подняться в небо
самому. Без инструктора, опираясь только
на книги и видеозаписи.
Сегодня
Владимир Анатольевич с улыбкой вспоминает
свои первые самостоятельные опыты:
«Технику взлета начал отрабатывать с
маленькой горки, метров семьдесят всего.
Три дня бился – ничего не получается,
не могу подняться в воздух, и всё тут. А
на четвертый – разбежался и полетел!
Сам! Как это было здорово, аж дух
захватило».
В
следующий раз поднялся выше – четыреста
метров, гора Хай-Бар. Несчастливая –
так переводится ее название с тувинского
на русский. Но для первого в Туране
летающего человека она стала горой
Счастья: «Трудно мне это словами описать.
Чтобы понять – самому взлететь надо.
Лечу и весь Туран под собой вижу. Кричать
хотелось: «Люди, смотрите, лечу!»
Люди
смотрели. Когда поднимали глаза в небо.
Не до этого было: работа, хозяйство,
скотина, огород. Для погруженных в
будничные заботы жителей Турана, который
они сами называют городом-деревней,
летательные эксперименты земляка
казались непонятной блажью: взрослый
мужик – 32 года, семейный человек, и вдруг
летать надумал.
А
вскоре по городку пронеслась тревожная
весть: «Упал Вован, разбился». И
действительно, серьезно разбился,
травмировал позвоночник. Рассказывая
о том падении первого года полетов,
Владимир Анатольевич винит только свою
неопытность и авантюризм:
«Слишком
увлекся. Не рассчитал границы своих
возможностей и упал. Так что на собственном
опыте советую: учиться летать надо
только в группе, с опытными мастерами,
а то можно так залететь, что и помочь
некому будет. Хорошо, что я тогда недалеко
улетел и смог самостоятельно до дому
добраться, несмотря на боль в спине.
Оказалось, что травмирован позвоночник.
Восстанавливался в санатории на озере
Тагарское. Замечательный хирург собрал
в кучу рассыпавшийся позвонок и через
месяц после операции я снова начал
понемногу ходить, а потом и летать. В
две тысячи втором уже на соревнования
в Хакасию поехал».
Небо
со всех сторон
Летая,
набирался опыта, уверенности в себе, и
уже в 2005 году заявил о себе на Всероссийских
состязаниях в Новокузнецке: занял третье
место в соревнованиях на точность
приземления с семидесятиметровой горки.
Тогда и участники, и организаторы сильно
удивились: кто такой Митрохин, откуда
он взялся?
А
взялся он из Турана, там родился 14 марта
1969 года. Интерес к небу начал проявляться
еще в школьные годы. С четвертого класса
стал заниматься в авиамодельном кружке
у Аркадия Михайловича Глухова, затем –
учиться техническому конструированию
у Владимира Ивановича Костенко, ветерана
Великой Отечественной войны и мастера
на все руки.
Со
своим управляемым планетоходом Володя
победил в республиканском конкурсе, а
в 1984 году поехал в Москву на Всесоюзный
авиатехнический конкурс «Космос». После
окончания первой туранской школы, твердо
решив связать судьбу с небом, отправляется
в Ставрополь: поступать в Высшее военное
авиационное училище летчиков и штурманов.
Но не удалось пройти медицинскую
комиссию, врачи определили, что абитуриент
различает не все оттенки цветов.
Пришлось
вернуться обратно в Туву. В профессиональном
училище №11 Кызыла выучился на регулировщика
радиоаппаратуры и приборов. Потом –
армия. Когда вернулся, предложили
работать в туранском Доме пионеров
руководителем авиамодельного кружка.
Согласился и до сих пор учит мальчишек
авиамоделизму, сегодня у него десять
учеников из школы № 2. А основное место
работы – электромеханик в тувинском
филиале «Аэронавигации Центральной
Сибири». Так что со всех сторон у него
– небо.
Не
повредить крыло
Парапланеризм
– дорогой вид спорта. Бывшее в употреблении
и не лучшего качества крыло стоит, как
минимум, двадцать тысяч рублей. Новое
же обойдется от полутора до двух тысяч
евро. Если покупать мотор к параплану,
хотя бы несвежий, то еще предстоит
выложить около ста тысяч рублей, а если
новый и сразу с крылом, то комплект в
четыреста тысяч рублей встанет. Плюс
еще запасной парашют нужен, согласно
технике безопасности.
Чтобы
не испортить параплан и летать на нем
долго и безопасно, не стоит волочить
его по земле при старте или посадке –
можно порвать ткань. Если нечаянно
влетел или вбежал в собственный купол,
можно повредить стропы или крыло, то же
самое может произойти, когда неудачно
приземлился на дерево или кустарники,
что часто происходит в ветреную погоду.
Стропы рвутся и о выступающие на горе
острые камни.
Повредить
крыло можно и попав в ротор, от латинского
roto – вращаться. У парапланеристов
попасть в ротор – это оказаться под
наветренным склоном горы. Обычно так
происходит, когда поток ветра обтекает
возвышенность, и, подлетая, параплан
попадает с обратной стороны направления
ветра.
«Этому
есть наглядный пример: когда вода в реке
обтекает камень, за ним появляются
вихревые течения, так же происходит и
с воздухом. Попасть в ротор – опасно, с
крылом может случиться всё, что угодно,
поэтому правила безопасности полетов
надо четко знать и выполнять», – поясняет
Митрохин.
Окончание
– в следующем номере.
Очерк
Константина Куцевалова о Владимире
Митрохине «Свободный полёт» войдёт
сорок шестым номером в шестой том книги
«Люди Центра Азии», который после выхода
в свет в июле 2014 года пятого тома книги
продолжает готовить редакция газеты
«Центр Азии».
Фото:
1.
Владимир Анатольевич Митрохин в небе:
полет на параплане. Республика Тыва,
Пий-Хемский район.19 октября 2015 года.
2.
Туран с высоты птичьего полета с видом
на гору Хай-Бар. Над городом – один из
парапланов воздушного шоу в честь Дня
Победы. Республика Тыва, Пий-Хемский
район. 9 мая 2014 года.