ВЛАДИМИР МИТРОХИН. СВОБОДНЫЙ ПОЛЁТ.









Вот уже четыре года подряд, в мае, близ тувинского города Турана вырастает палаточный городок, куда со всей страны съезжаются летающие люди, чтобы принять участие в двойных соревнованиях сверхлегкой авиации: класс – параплан, парящий полет.

Названия состязаниям – «Кубок Турана» и «Кубок центра Азии» – в честь родного города и республики придумал их организатор Владимир Анатольевич Митрохин, который, став в 32 года птицей, постепенно завлек в тувинское небо своих единомышленников – от Москвы до Владивостока.





Люди, смотрите, лечу!





Полет на параплане Митрохин впервые увидел по телевизору. И решил, что пора летать. Не во сне – наяву. А значит, нужны крылья, а точнее – крыло, так называют свой летательный аппарат парапланеристы.

К 2001 году поднакопил денег и отправился за ним в соседнюю Хакасию, в город Саяногорск. Параплан «Корвет – спорт» – не новый, но вполне годный для обучения. Его возможности ответственный хозяин продемонстрировал покупателю: всё в порядке – летает. Купил, привез в Туран. Но одно дело – следить за взлетами других, а другое – подняться в небо самому. Без инструктора, опираясь только на книги и видеозаписи.

Сегодня Владимир Анатольевич с улыбкой вспоминает свои первые самостоятельные опыты: «Технику взлета начал отрабатывать с маленькой горки, метров семьдесят всего. Три дня бился – ничего не получается, не могу подняться в воздух, и всё тут. А на четвертый – разбежался и полетел! Сам! Как это было здорово, аж дух захватило».

В следующий раз поднялся выше – четыреста метров, гора Хай-Бар. Несчастливая – так переводится ее название с тувинского на русский. Но для первого в Туране летающего человека она стала горой Счастья: «Трудно мне это словами описать. Чтобы понять – самому взлететь надо. Лечу и весь Туран под собой вижу. Кричать хотелось: «Люди, смотрите, лечу!»

Люди смотрели. Когда поднимали глаза в небо. Не до этого было: работа, хозяйство, скотина, огород. Для погруженных в будничные заботы жителей Турана, который они сами называют городом-деревней, летательные эксперименты земляка казались непонятной блажью: взрослый мужик – 32 года, семейный человек, и вдруг летать надумал.

А вскоре по городку пронеслась тревожная весть: «Упал Вован, разбился». И действительно, серьезно разбился, травмировал позвоночник. Рассказывая о том падении первого года полетов, Владимир Анатольевич винит только свою неопытность и авантюризм:

«Слишком увлекся. Не рассчитал границы своих возможностей и упал. Так что на собственном опыте советую: учиться летать надо только в группе, с опытными мастерами, а то можно так залететь, что и помочь некому будет. Хорошо, что я тогда недалеко улетел и смог самостоятельно до дому добраться, несмотря на боль в спине. Оказалось, что травмирован позвоночник. Восстанавливался в санатории на озере Тагарское. Замечательный хирург собрал в кучу рассыпавшийся позвонок и через месяц после операции я снова начал понемногу ходить, а потом и летать. В две тысячи втором уже на соревнования в Хакасию поехал».





Небо со всех сторон





Летая, набирался опыта, уверенности в себе, и уже в 2005 году заявил о себе на Всероссийских состязаниях в Новокузнецке: занял третье место в соревнованиях на точность приземления с семидесятиметровой горки. Тогда и участники, и организаторы сильно удивились: кто такой Митрохин, откуда он взялся?

А взялся он из Турана, там родился 14 марта 1969 года. Интерес к небу начал проявляться еще в школьные годы. С четвертого класса стал заниматься в авиамодельном кружке у Аркадия Михайловича Глухова, затем – учиться техническому конструированию у Владимира Ивановича Костенко, ветерана Великой Отечественной войны и мастера на все руки.

Со своим управляемым планетоходом Володя победил в республиканском конкурсе, а в 1984 году поехал в Москву на Всесоюзный авиатехнический конкурс «Космос». После окончания первой туранской школы, твердо решив связать судьбу с небом, отправляется в Ставрополь: поступать в Высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов. Но не удалось пройти медицинскую комиссию, врачи определили, что абитуриент различает не все оттенки цветов.

Пришлось вернуться обратно в Туву. В профессиональном училище №11 Кызыла выучился на регулировщика радиоаппаратуры и приборов. Потом – армия. Когда вернулся, предложили работать в туранском Доме пионеров руководителем авиамодельного кружка. Согласился и до сих пор учит мальчишек авиамоделизму, сегодня у него десять учеников из школы № 2. А основное место работы – электромеханик в тувинском филиале «Аэронавигации Центральной Сибири». Так что со всех сторон у него – небо.





Не повредить крыло





Парапланеризм – дорогой вид спорта. Бывшее в употреблении и не лучшего качества крыло стоит, как минимум, двадцать тысяч рублей. Новое же обойдется от полутора до двух тысяч евро. Если покупать мотор к параплану, хотя бы несвежий, то еще предстоит выложить около ста тысяч рублей, а если новый и сразу с крылом, то комплект в четыреста тысяч рублей встанет. Плюс еще запасной парашют нужен, согласно технике безопасности.

Чтобы не испортить параплан и летать на нем долго и безопасно, не стоит волочить его по земле при старте или посадке – можно порвать ткань. Если нечаянно влетел или вбежал в собственный купол, можно повредить стропы или крыло, то же самое может произойти, когда неудачно приземлился на дерево или кустарники, что часто происходит в ветреную погоду. Стропы рвутся и о выступающие на горе острые камни.

Повредить крыло можно и попав в ротор, от латинского roto – вращаться. У парапланеристов попасть в ротор – это оказаться под наветренным склоном горы. Обычно так происходит, когда поток ветра обтекает возвышенность, и, подлетая, параплан попадает с обратной стороны направления ветра.

«Этому есть наглядный пример: когда вода в реке обтекает камень, за ним появляются вихревые течения, так же происходит и с воздухом. Попасть в ротор – опасно, с крылом может случиться всё, что угодно, поэтому правила безопасности полетов надо четко знать и выполнять», – поясняет Митрохин.













Окончание – в следующем номере.





Очерк Константина Куцевалова о Владимире Митрохине «Свободный полёт» войдёт сорок шестым номером в шестой том книги «Люди Центра Азии», который после выхода в свет в июле 2014 года пятого тома книги продолжает готовить редакция газеты «Центр Азии».

Фото:

1. Владимир Анатольевич Митрохин в небе: полет на параплане. Республика Тыва, Пий-Хемский район.19 октября 2015 года.

2. Туран с высоты птичьего полета с видом на гору Хай-Бар. Над городом – один из парапланов воздушного шоу в честь Дня Победы. Республика Тыва, Пий-Хемский район. 9 мая 2014 года.