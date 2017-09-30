Александр Марыспай. Иной воли к жизни здесь нет

У
Александра Марыспая нет в Туве почтового
адреса. Его дом – тайга. На стыке двух
веков – в 2000 году – он ушел туда из села
Тоора-Хем, спасаясь от пьянства. Так и
живет отшельником там, где не ступала
нога журналиста.
Добрался
до него Дмитрий Арбузов – специалист
по работе с падшими ангелами на планете
Земля. Так он представляет себя в
фейсбуке. Нужная профессия. Масштабная.
На
меня в июле 2016 года он свалился неожиданно.
Правда, по предварительной рекомендации
председателя Союза журналистов России
Всеволода Леонидовича Богданова. Звонок:
«В Туву собирается путешественник
Арбузов, помогите ему». Когда приедет,
зачем, в чeм
конкретно требуется помощь – нет ответа.
Ладно,
и не с такими
поручениями
справлялась,
только вот очень не хочется нянчиться
с беспомощным москвичом, решившим
получить свою дозу комфортной экзотики.
Через
две недели в редакции появляется
рекомендуемый. Большой, бородатый,
слегка нестиранный, с фотоаппаратом.
Сквозь дорожную небритость светится
уверенная доброжелательность. Зря
опасалась: такой в няньках не нуждается,
сам кому угодно поможет, с любым контакт
найдет.
По
стране с рюкзаком и журналистским
блокнотом ему невпервой. Километры
попроще – по Московской,
Рязанской, Ивановской, Владимирской
областям – реки Пра и Лух. Посложней –
Кольский полуостров, Урал, Сахалин.
Путешествует
не просто так, а со своей философией:
город – система уничтожения, стандартизации
личности, где все отношения подчинены
самогипнозу
приобретения и потребления; по-настоящему
жить можно только в природе, в ней –
сила и смысл. «В
этом, собственно, и заключается вся наша
жизнь – быть ближе к природе».
Искренне
переживает, когда видит разрушительные
следы человека: «Кошмар
какой-то в России. Красота природы
меркнет перед зверским отношением
человека к ней. Столько прекрасных,
восхитительных мест, но в каком они
состоянии! Был живописный уголок, а
превратился в неухоженное, изуродованное
топорами да мусором место».
Твердо
уверен: жизнь слишком коротка, чтобы
обременять её накопительством. Путешествия
учат быть счастливым в малом, радоваться
простому и не брать больше, чем можешь
унести и съесть.
Вот
и в этот раз для месячного пути по тайге
закупил в Кызыле строго ограниченный
запас продуктов, за расходование которых
по возвращению в Москву сам перед собой
строго отчитался. Соль – 300
граммов, можно было взять 50, везде она
была. Масло подсолнечное – 1200 граммов,
осталось 250. По килограмму сахара, сухого
картофеля, смеси орехов – этого не
хватило. Килограмм муки, столько же
макарон, сухого молока, конфет, приправ
и топленого масла, полкило гороха
использованы полностью, и этого хватило.
Кило
риса и по полкило перловки, пшена не
понадобились совсем, полностью оставлены
в таежных избушках.
Этот
неписаный закон дороги мне тоже известен,
еще со студенческих лет: каждый, кого
приютил такой пустой и открытый для
всех путников лесной домик, может
пользоваться всем, что есть в нем. А
уходя, должен оставить самое необходимое
следующему безвестному тебе путнику:
сухие дрова, крупу, соль, сухари. Что
угодно, в любом количестве, но обязательно.
Такой извечный круговорот людской
заботы и добра.
Запас
продуктов был взят на двоих. На этот раз
странствует с напарницей, ростовчанкой
Анной Мишакиной.
Познакомился с ней на весеннем слете
Академии вольных путешественников,
есть в России такая неформальная
организация, объединяющая людей всех
возрастов, путешествующих по всем
континентам Земного шара пешком,
автостопом и делящихся друг с другом
полученным опытом. Слеты АВП – только
трезвые, алкоголь, включая пиво, запрещен.
В
очередное лето странствий Дмитрий
Викторович Арбузов замахнулся на
впечатляющий маршрут, километров этак
на пятьсот – из Тувы в Бурятию, от Кызыла
до Северобайкальска. Через тайгу, реки,
озера. Прошел, без проблем. И хрупкая
Аня – тоже.
Мир
весьма тесен, и в конце сентября неожиданно
вновь встретилась с ним: у Черного моря,
в Дагомысе, на двадцатом фестивале «Вся
Россия-2016», проводимом Союзом журналистов.
Там, на специально организованной
встрече, Дмитрий рассказывал коллегам
о своем путешествии, о людях, повстречавшимся
в дороге и оставившим след в душе.
Один
из них – тувинский отшельник Александр
Марыспай. Арбузову о нем ветеран-охотовед,
знаток и друг тоджинской тайги Юрий
Григорьевич Никитин рассказал. Подсказка,
как найти в Кызыле МЧС, чтобы зарегистрировать
свой маршрут, и звонок в село Тоора-Хем
Никитину с просьбой принять и
проконсультировать тандем вольных
путешественников по его деталям – вот,
собственно, и вся конкретная помощь,
которая понадобилась от меня Дмитрию.
В
калейдоскопе журналистского форума
улучили минуты и договорились, что
Арбузов подготовит специальный очерк
о Марыспае. Сказано – сделано. Представляю
очередную жемчужину в ожерелье судеб
людей центра Азии.
Надежда
Антуфьева,
главный редактор газеты «Центр Азии»,
заместитель председателя Союза
журналистов Тувы.
Дорога
к отшельнику
4
августа добрались до озера Шурам-Холь,
остановились возле устья реки Красной.
Комары не прилетели, и мы расположились
просто под тентом. Остаток дня гуляли
по дороге, рассматривали окрестности.
Выше от устья в лиственничном лесу –
стоянка рыбаков: даже лавочки. Но, как
обычно, – мусор. Стоянки используются
лишь в рыбный сезон – с мая по конец
июня и в сентябре, а в июле, августе здесь
– никого. Такая специфика.
На
следующий день отправились в гости к
отшельнику Александру Марыспаю. Второй
десяток лет, как он решил бросить пить
и коренным образом изменил свой образ
жизни – бросился с головой в тайгу.
Путь
оказался непростым: вдоль озера по
горам, кустам, медвежьим тропам, а в
конце даже пришлось переплывать, метров
сто. Думаю – как? Хворост насобирать
или камыша нарвать? Веревка есть –
всегда с собой. В итоге нашел вывороченную
комлевую часть ствола. И на такой вот
импровизированной лодке в три захода
мы и перевезли все вещи на другой берег.
В том числе и фотоаппарат, конечно.
Потом
погрелись у костра, просушились. К тому
времени уже свечерело, на природе дни
пролетают быстро, как перелетные птицы.
Вот косяк потянулся – это неделя прошла,
или уже целый сезон.
От
озера поднялись в гору и наткнулись на
старую дорогу. По ней – километра четыре,
и вдруг внизу, среди чащи увидели крытую
корьём избушку. Не так-то просто оказалось
найти отшельника.
Какой
он, Марыспай? Дома ли? Как отнесется к
нежданным гостям? Мы являемся нежданно,
вторгаемся в чужой мир со своими
гаджетами, вопросами, непониманием. Эти
визиты подобны следу вездехода в тундре,
который зарастает годами. А человек так
устроен, что часто воспринимает
неожиданные вторжения как попытку
разрушить его мир или отнять последнее.
Вот откуда недоверие, агрессия, а то и
злоба. Тут нужны и внимательность, и
терпение. И никакого алкоголя.
Как
заново родился
Александр
оказался дома. Встретил доброжелательно,
только на мою напарницу поначалу
прищурился: «Ведущая Аня – не ты ли?
Числительные выговариваешь? Та – нет».
Это
он про вещающее на русском языке
международное китайское радио –
единственное, что пятнадцать лет
связывало его с цивилизацией. Эта
радиостанция с легкостью ловится даже
на Кольском полуострове, не только
здесь, в Туве, почти по соседству с
Китаем. Сейчас с радиосигналом стало
проще: «В прошлом году, наконец, «тарелку»
поставил».
О
себе рассказывает без утайки: родился
в 1959 году, образование – охотовед,
техникум окончил. Работал в рыбхозе. В
2000 году, спасаясь от запоев, ушел из
поселка Тоора-Хем в тайгу: «Дом-то я
пропил. Удивляешься, как выжил? Сам
удивляюсь. Мои друганы, как на поле боя,
все полегли. Только другая среда способна
изменить».
Шестнадцать
лет живет один. Бывают и гости. «Мои
только что, 16 июля, уехали. Колхоз
приезжает – после них переделывать
приходится, – это он о сестре, приезжающей
раз в несколько лет вместе с младшими
родственниками. – Ничего-то они не
умеют, ни учиться, ни слушать не хотят.
Аборигены каменных джунглей! Дал лодку
– винт сломали. А новый – поди, найди,
купи. Не понимают – колхоз. Молодежь,
что она знает? Дети асфальта. Говорят:
что ты тут один, кому это всё надо?»
Он
показывает на лиственничный сруб
двухметровой высоты – будущая баня
взамен старой. Сложен из тёсаной
лиственницы вручную. Как, если сам
никогда не строил, да ещё в одиночку?
«Голова
научит, руки сделают. Скучать некогда.
Здесь, как заново родился. Чему учили в
техникуме – всему переучивался. Мужчина
ты, женщина – без разницы, тайга одинаково
воспитает. Иной воли к жизни здесь нет».
Специфика
глубинки
Дом
Марыспая похож на логово странного
зверя, которому нужно всё до мелочей:
обрывки тросов, проводов, пакеты, железки,
дощечки. Рядом – чум. В нем он живет во
время комариного тока. То есть в дыму.
Естественно, ни мази, ни пластин от
комаров у него нет. И две его собаки
круглый год живут в маленьких чумах,
специально построенных для них заботливым
хозяином.
Не
только чум, как традиционно было принято
у тувинцев-тоджинцев, но и дом Марыспая
покрыт корой. Двадцать первый век – а
тут кора, что-то в голове не укладывается.
Отшельник объясняет:
«Если
бы не покрыл корьём крышу, этот дом давно
бы сгнил. С корой непросто вышло. Я помню,
как отец крыл, но повторить его опыт
смог не сразу. Кору собираю на полную
луну, когда древесина содержит минимум
влаги. Это с июня по июль – как лес
распускается.
А
как жить иначе? Металл откуда, как
завезти? Это раньше промхоз, лесхоз,
рыбхоз. Геологи – на крайний случай.
Сегодня всё сам. Нет сегодня тех
организаций, которые бы обеспечивали
охотников в кредит материалы, технику,
инструмент. Хуже волка получается, тот
как-никак – в стае. А мы – как сами в
капкане.
Двое
нас тут было, я да Роберт – тоже отшельник,
вон за той сопкой. Умер он, сам его и
закопал, где посветлее да повыше. Шесть
лет уж прошло. В прошлом году был там,
да не нашел – заросло место. Забыл, где
и похоронил. Вот как бывает».
На
заброшенную избу, где умер Роберт, мы
вышли по пути к Александру. Грустное
зрелище: дом – в полнейшем запустении.
Был живописный уголок, а превратился в
неухоженное, изуродованное топорами
да мусором место.
Изба
Марыспая темна и набита-завешана мешками,
пакетами, рюкзаками – наверное, в этой
самой попытке сохранить, скрепить
прошлые воспоминания, когда он, молодой
охотник, с лихо закрученной папиросой,
позировал для фотографии на фоне только
что убитого волка. Три тюбика зубной
пасты стоят в треснувшей кружке. А зубов
нет.
Все
эти таежные баулы набиты и закручены,
чтобы пришлому человеку и видно не было,
что в них. «Специфика жизни в глубинке
– всегда надо быть начеку. Особенно
зимой,
зимой сюда легче добраться, разные
появляются.
Один раз ватное одеяло кому-то понадобилось.
В другой раз сетки нашли – те зарыты
были. Искали намеренно, прошерстили.
Едут так: «Поехали пошукаем, у него много
чего есть». Появляются: дай
то, дай это. Наглые.
Если ведешься – прессуют».
Горькая
правда
Не
жалоба звучит в голосе отшельника, а та
самая правда жизни:
«Вот
как раньше было устроено рыбное хозяйство?
Существовал Верхне-Енисейский рыбхоз.
Я в нем много лет проработал, четыре
бригады было в районе, участки на озёрах
Азас, Олбук, Кадышева, Маны. Около ста
тонн рыбы брали в районе в год. Вывозили
вертолетами.
Каких
только организаций не было здесь, жизнь
кипела. Интересно было, по таёжным
дорогам транспорт лучше городского
автобуса ходил. У геологов финансирование
шло не по остаточному принципу, работали
круглогодично. Даже зимой бурили, в
сорокоградусные морозы. И вдруг в
одночасье ничего этого не стало –
приватизировали.
Промысловики
сегодня выживают, как самые последние
люди на Земле. А залетные колотят всё
подряд, им всё равно, что самку, что
детеныша – лишь бы урвать хоть что-то.
Почему в лес без лицензий? Ответ один:
«Мы штрафы на месте платим». И исконный
промысловик от них недалеко уходит.
Может, он и хотел бы иначе, да нет сегодня
у промысловика прав.
Вот,
смотри: закон запрещает строить избы.
Раньше промхоз давал разрешение на
строительство изб, а теперь – нет. Но
как быть тогда охотнику зимой, в самый
промысел? Под полиэтиленом? Поэтому всё
нелегально.
Система
стала ориентирована на власть имущих,
поэтому и в нашем деле рассчитана на
продажу угодий. А частник, приобретший
эти угодья, не по государственной цене
тебе лицензию продаст, а по своей. Так
с каждым годом отношение к тайге
ухудшается».
За
прошлый сезон
Марыспай
добыл 118 соболей – это его основной
доход, валюта. В этом деле без специально
обученной собаки – никак. У отшельника
свой
метод
воспитания охотничьих псов:
«Украла
–
огребет,
и буду говорить как человеку: «Не воруй,
воровать нельзя!»
У меня свой способ вырабатывать охотничий
инстинкт. Считается,
что надо недокармливать –
инициировать пищевой инстинкт. Я наоборот
–
кормлю. Даю ей соболя потаскать,
тот огрызается, обязательно укусит.
Собака входит в азарт».
Сам
себе и Робинзон, и Кулибин
На
костре,
в баке из нержавейки у Марыспая томится
четверть туши марала, чтобы мясо
развалилось до нежности. Остальное
надежно запрятано от медведя в леднике
по ручью. Угощает
от души. Философствует:
«От
большого ума все разлады человечества.
Логическое мышление приводит к
заболеваниям. Потому что подавляет
интуитивное восприятие. Стоит цель –
мол, надо достигать, так жизнь, мол,
устроена. И следование этому плану
лишает сил, другого выбора. А ты прислушайся
к внутреннему голосу. Не к уму, но
обязательно – к сердцу. Что, в баню-то
пойдем?»
Жарко,
начало августа, можно загорать,
но
Александр так и ходит в куртке. Только
в бане позволяет себе роскошь раздеться.
«Баня
меня лечит. Остальное багульником –
природный антибиотик. Староверское
средство. Убивает даже энцефалит. Да-да.
Что-то совсем быстро пар выходит. Старая
баня совсем. Четвертый год новую баню
катаю, –
обливается потом Марыспай. – Ничего,
дострою.
Чеплашку возьми, поддай на каменку».
На
баню Марыспай заготавливает большие
лиственницы. Расчищает пространство,
«чтобы светлее и суше было, караганник
не нарастал». Про
экосистему
с ним говорить бесполезно. «Я
в лесу работал, знаю. У меня вот экосистема,
–
показывает на заросли малины вокруг
дома, за которыми и окон не видно. –
В прошлом году лес горел там, где отродясь
не рубили. Девять
лет назад ураган налетел, на том берегу
столько дров наломал, что со мной не
сравнить».
Спорить
с Марыспаем бесссмысленно.
От интернета
брыкается, как и
от
телевизора шестнадцать
лет
подряд. Так
же, как и предлагать что-то новое. Я
ему чурок наставил, чтобы легче колоть
было, так он их развалил, мол,
дождь промочит. А у самого поленница
открыта для косого дождя.
У
него во всём свой порядок.
Сам себе и Робинзон, и Кулибин.
Два
дня гостили мы у отшельника. Он предлагал:
«Оставайтесь ещё на денёк». Но нам нельзя
расслабляться, надо двигаться дальше,
к озеру Ноян-Холь. В дорогу Александр
Марыспай выделяет Ане из своего запаса
две пригоршни карамелек, а мне вручает
пять килограммов маральего мяса: «Мне
одному марала не съесть».
Распрощались
быстро. Поворот – и исчез человек, как
не было. Ни его самого, ни дел его, ни
планов, ни мыслей. Всё перетрется,
забудется, смоется дождями, перекроется
снежным швом. Но бывает – налетит ветер,
шевельнет кедровой лапой. И вздохнет
тайга. Сразу понимаешь: многое она
помнит.
Фото
Дмитрия Арбузова и Анны
Мишакиной.
Очерк
Дмитрия
Арбузова
об Александре
Марыспае
«Иной
воли к жизни здесь нет»
войдёт пятьдесят первым номером в шестой
том книги «Люди Центра Азии», который
после выхода в свет в июле 2014 года пятого
тома книги продолжает готовить редакция
газеты «Центр Азии».
Фото.
1.
Таежный
отшельник Александр Марыспай со своей
собакой. Республика Тыва, Тоджинский
район. 6 августа 2016 года. Фото Дмитрия
Арбузова.
2.
Дмитрий
Викторович Арбузов, свободный
журналист-странник: «Путешествия
учат быть счастливым в малом, радоваться
простому и не брать больше, чем можешь
унести и съесть».
3.
Просохнув
после переправы, Анна
Мишакина
бодро шагает дальше, к отшельнику
Александру Марыспаю. Республика Тыва,
Тоджинский район. 5 августа 2016 года. Фото
Дмитрия Арбузова.
4.
Дмитрий
Арбузов: и вода – не преграда. Переправа
по дороге к Александру Марыспаю.
Республика Тыва, Тоджинский район, озеро
Шурам-Холь. 5 августа 2016 года. Фото
Анны Мишакиной.
5.
Крытые
корьём избушка и чум Александра Марыспая.
Республика Тыва, Тоджинский район. 6
августа 2016 года. Фото Дмитрия Арбузова.
6.
Чумы
– специальные таежные будки для верных
охотничьих собак. Республика Тыва,
Тоджинский район, заимка Александра
Марыспая. 6 августа 2016 года. Фото Дмитрия
Арбузова.
7.
Летняя
кухня Александра
Марыспая. Республика Тыва, Тоджинский
район, заимка Александра Марыспая. 6
августа 2016 года. Фото Дмитрия Арбузова.
8.
Со
столицей России у Александра
Марыспая прямая тесная связь – через
лодочный мотор «Москва». Республика
Тыва, Тоджинский район, заимка Александра
Марыспая. 7 августа 2016 года. Фото Дмитрия
Арбузова.
9.
Девочки
любят сладкое: в дорогу для Анны Мишакиной
– карамельки
от Александра
Марыспая. Республика Тыва, Тоджинский
район. 8 августа 2016 года. Фото Дмитрия
Арбузова.
10.
Александр
Марыспай и Анна
Мишакина.
Для редкой гостьи – специальное катание
по озеру Шурам-Холь. Республика Тыва,
Тоджинский район. 7 августа 2016 года. Фото
Дмитрия Арбузова.