Татьяна Ондар. Быть благодарным

Ее квартира
в Кызыле похожа на музей необычных
предметов – коллекционных и сделанных
собственноручно. Чего тут только нет:
подвески для кос, красивые тувинские
ножи, кожаные и керамические фляжки с
орнаментами, веера, изящные сувенирные
мешочки и даже погремушки из бычьих и
бараньих мочевых пузырей.
Всё
это не просто украшение дома, а вещи,
необходимые в работе практикующего
этнопсихолога. Кандидат психологических
наук, старший преподаватель кафедры
педагогики и методики дошкольного и
начального образования Кызыльского
педагогического института Татьяна
Алексеевна Ондар активно использует
их не только на занятиях со студентами,
но и в поездках по Туве, во время которых
старается помочь людям понять себя и
других, стать хоть чуточку лучше.
И
учит умению быть благодарным.
Чай
с любовью
– Татьяна
Алексеевна, вы даете психологические
консультации по разным вопросам: от
конфликтов на работе до имиджа успешного
человека. Меня особо заинтересовала
психологическая помощь тем, кто желает
иметь позитивное мышление. Скажите,
почему это так важно?
– Потому
что от позитивного мышления зависит и
здоровье, и успех. Тот, кто видит хорошее
даже в плохом опыте, способен извлекать
добро из зла и превращать неудачу в
успех.
А
у человека с негативным типом мышления
возникает множество проблем. Он уверен,
что знает всё, гневается даже по мелочам,
постоянно всех критикует, завидует
успеху других и радуется их ошибкам.
Ищет виновных в своих провалах и
присваивает себе чужие победы. Он
воспринимает негативно весь мир и всех
считает своими потенциальными врагами.
Таких
людей называют невротиками. А невроз –
это психогенное заболевание, которое
возникает после душевных волнений,
стрессов и конфликтных ситуаций. Его
причинами могут быть какой-то физический
недостаток, дисгармония в семье. Корни
могут идти из детства: например, ребенка
слишком избаловали или, наоборот,
превратили в изгоя.
– Симптомы
невроза заметны?
– Очень
заметны. Истерия с плачем навзрыд,
хроническая депрессия, усталость,
утомляемость, навязчивое прокручивание
в мыслях конфликтных ситуаций, ухудшение
памяти, расстройство сна, мнительность,
обидчивость, раздражительность, снижение
либидо и потенции.
Низкая
или завышенная самооценка – это тоже
признак невроза. Такая неадекватная
оценка себя может привести к серьезным
жизненным ошибкам.
Например,
девушка с заниженной самооценкой, как
только на нее обращает внимание
какой-нибудь парень, думает, что это
случилось в первый и последний раз. Она
боится, что шанса больше не будет, и
сразу сближается с ним. В результате
рождается ребенок, а парень уходит в
никуда, строить семью в его планы не
входило.
Если
бы она получала от родных ласку, внимание,
понимание, и ей сформировали чувство
собственного достоинства, такого бы не
случилось.
Следующий
пример: часто болеет ребенок. Если это
не хроническое заболевание, сразу
понимаю, что в семье неблагополучная
эмоциональная атмосфера. На конфликты
родителей дети всегда реагируют
болезненным состоянием. Поэтому супругам
категорически нельзя выяснять отношения
при детях.
Ребенка
надо растить в любви.
– Растить
в любви – звучит очень красиво, но
абстрактно. Поделитесь хотя бы одним
конкретным примером: как это осуществляется
в вашей семье?
– Хорошо.
Мы любим чаевничать. И у нас есть семейный
сорт этого напитка – чай с любовью. Его
даже не я придумала, а муж. Он спрашивал
детей, а сейчас спрашивает и внуков:
«Тебе чай с сахаром? А любовь добавить?»
Ответ всегда одинаков: «Да!» «Хорошо, я
добавил сахар, сливки и двадцать процентов
любви».
Когда
вся юрта горит
– Вы
видите конкретные результаты своей
психологической работы?
– Результат
работы психолога виден не сразу, это
долгий и кропотливый совместный труд
и специалиста, и его клиента.
В
моей практике был труднейший случай.
Первоклассник, младший ребенок в
благополучной семье, избалованный
любимчик, начал бродяжничать, курить,
выпивать, нюхать клей. Родители не знали,
что с ним делать и обратились ко мне.
Полтора года с ним работала, искала
ключик к ребенку. И нашла, мы подружились,
мальчик избавился от дурных привычек.
Лекции
и тренинги тоже приносят результат.
Двадцать лет спустя после моей лекции
о роли мужчины в семье, проведенной в
селе Самагалтай, встретилась с одной
из тех, кто слушал ее. Женщина очень
благодарила: сказанное пошло на пользу.
Она поняла, что неправильно вела себя
по отношению к мужу и сыновьям. Перестав
изводить их бесконечными упреками,
добилась семейной гармонии.
После
занятия в селе Шивилиг женщина бросила
пить. Когда во второй раз приехала туда,
она с гордостью рассказала, что больше
не прикасается к спиртному и призывала
других отказаться от него, как от страшной
беды.
Особо
радует, когда мои студенты бросают пить.
Не устаю напоминать им мудрую пословицу:
«Когда муж пьет, горит половина юрты,
когда жена пьет, вся юрта горит».
Моя
тес-хемская двоюродная бабушка по
материнской линии Орус-Кок СаинбировнаСанчат
постоянно готовила для мужа и родных
молочную водку – араку, но сама никогда
не пила. И невестка ее ЧайзумааСанчат
такая же. К сожалению, сейчас таких
абсолютных трезвенниц можно по пальцам
пересчитать.
Постоянно
говорю о том, что традиционное отношение
тувинцев к алкоголю было строгим: в
сорок лет разрешалось его пригубить, в
пятьдесят позволялась маленькая дашка
– чарка, и только в шестьдесят можно
выпить полную пиалу араки.
– Вы
сама придерживаетесь этой мудрой
традиции?
– Сейчас
мне пятьдесят пять, могу позволить себе
маленькую чарку легкого вина.
Есть
маленькая хитрость: когда еду на
какое-либо торжество, сажусь за руль –
четырнадцать лет стажа, и ловко отбиваюсь
от навязчивых предложений выпить простой
фразой: «Я за рулем».
Отцовский
ультиматум
– Психология
– это то, к чему вы целенаправленно шли?
– Нет.
После окончания школы поступила на
хореографическое отделение Кызыльского
училища искусств. Но через полгода
бросила учебу, потому что пришло письмо
от папы. В нем он в ультимативной форме
потребовал: «Если пойдешь в искусство,
ты мне не дочь, если пойдешь в науку –
ты моя дочь». И я послушно подчинилась
его требованию, на следующий год поступив
в Красноярский государственный
педагогический институт на исторический
факультет.
– Вы
не посчитали отцовское требование
слишком жестким?
– Нет,
я поняла его. Он свою жизнь посвятил
служению искусству и знал, что скрывается
за красивой картинкой: бесконечные
изматывающие репетиции, длительные
гастроли с бытовыми трудностями. И не
желал такой же жизни для своей дочери.
– Какому
виду искусства он посвятил себя?
– Цирку.
Алексей АгбаановичХуурак был одним из
первых тувинских жонглеров. Его имя
носит Дом культуры в селе АрысканУлуг-Хемского
района, в этих местах он родился 1 января
1924 года.
Его
цирковая деятельность началась в 1941
году, когда поступил на отделение
циркового искусства под руководством
Владимира Оскал-оола при театральной
студии в Кызыле. С ним учились Дмитрий
Очур, Хензиг-оол Кужугет.
В
1944 году, получив диплом, был зачислен в
штат музыкально-драматического театра.
Потом был «Союзгосцирк», гастроли по
стране и миру.
Мама
и я так редко видели его дома, что каждый
приезд превращался в праздник. Он
привозил нам подарки, особенно баловал
жену. В нарядах, привезенных мужем из
разных городов, она считалась модницей
по тем временам. В квартире нашей с
раннего утра витали умопомрачительные
запахи: это папа сменял маму на кухне,
с большим удовольствием готовя свои
коронные блюда – манты и чебуреки.
Папа
ушел из жизни в 1979 году. На его похороны
в село Арыскан приехал целый автобус с
коллегами по искусству. Вспоминали его
как человека редкой доброты, как
профессионала, многие творческие замыслы
которого в труппе Владимира Оскал-оола
продолжались использоваться и после
его ухода из цирка.
Знаете,
я уже не раз убеждалась в том, как в жизни
всё взаимосвязано, переплетено. Через
восемнадцать лет я получила весточку
от отца. И связано это было с уголовным
делом.
Пароль
– Алексей Хуурак
– С
уголовным? Уже заинтриговали. Можно
поподробнее?
– Конечно.
Было это в 1997 году в Москве. Я тогда
училась в аспирантуре – кафедра
социальной психологии Российской
академии государственной службы. На
время учебы решили не расставаться и
переехали в столицу вчетвером. Жили в
общежитии. Дочка Ира училась в
русско-корейской школе, сын Сылдыс
сначала ходил в детсад, а потом в ту же
школу поступил.
Муж,
Юрий Очур-ооловичОндар, устроился
работать старшим дознавателем отдела
внутренних дел «Гагаринский» Юго-Западного
административного округа. Когда
обворовали автобазу цирка на проспекте
Вернадского, ему поручили расследовать
это дело.
Выяснив
детали о похищенном у заместителя
директора, известного дрессировщика
верблюдов Эрика АйдыновичаИсрафилова,
Юра упомянул о том, что его тесть Алексей
Хуурак тоже был цирковым артистом.
Исрафилов
засиял: «Кто же не знает Лёшу Хуурака?
Это же наш друг хороший. Многие до сих
пор помнят, как он виртуозно владел
кольцами, мечами. А огненные булавы –
его коронный номер».
Он
попросил привести в цирк меня, чтобы
познакомиться лично. Когда пришли,
пригласил в кабинет эквилибриста и
воздушного гимнаста, которые хорошо
знали отца. Это было очень трогательно.
Ветераны говорили, что Хуурак входил в
десятку лучших жонглеров Советского
Союза.
Эрик
Айдынович сделал нашей семье грандиозный
подарок – право на бесплатное посещение
цирка в любое удобное время. Он пояснил,
что есть такая старинная цирковая
традиция именно для членов семей цирковых
артистов.
– Вам
вручили какой-то специальный билет для
бесплатного входа в цирк?
– Никакого
билета. Достаточно было подойти к
служебному входу и сказать вахтеру: «Я
дочь Алексея Хуурака». Приводила и
тувинских студентов, аспирантов с
детьми, их тоже пропускали вместе со
мной – благодаря доброй памяти москвичей
об Алексее АгбаановичеХуураке.
Как
Зоя Космодемьянская
– Мама
ваша тоже из сферы искусства?
– Нет,
профессионалом она не была, но прекрасно
пела в художественной самодеятельности.
Мамочка
моя, Серен-ДолумаШалыковна, в девичестве
Кенден, по-русски ее звали Марией, была
искусной мастерицей, белошвейкой. Она
научила меня шить, вязать, понимать и
ценить красоту народного стиля: одежды,
украшений.
А
еще мама, подражая папе, писала стихи.
Они даже переписывались стихотворными
строчками, когда ожидали первенца.
Правда, ждали мальчика, а родилась я:
было это 25 сентября 1960 года в селе
Самагалтай Тес-Хемского района, на
родине мамы. Через три года переехали
в Кызыл.
В
честь моего появления на свет папа
написал стихотворение, в котором
объяснил, почему назвал меня Таней.
– С
вашим именем Таня связана какая-то
особая история?
– Скорее,
не история, а то, что папа был убежденным
советским человеком. Он назвал меня в
честь Зои Космодемьянской, первой
женщины – Героя Советского Союза,
получившей это звание во время Великой
Отечественной войны посмертно. Во время
фашистских пыток она назвалась Таней.
Когда
ты родилась, назвал тебя я Таней. «Почему
именно Таня?» – спросишь ты однажды, а
я отвечу, что это имя очень храброй и
мужественной девушки. И ты будешь такой
же любящей родину, смелой и отважной.
Таково краткое содержание семи
четверостиший.
Алексей
Хуурак – автор двух сборников стихов:
«Ыржыгаш» – «Песенка» и «Чадаганнынаяны»
– «Мелодия чадагана». Автор популярной
в народе песни «Ынакшылдыкамнаарболза»
– «Если беречь любовь» тоже он.
Когда
училась в старших классах, папа заставлял
меня делать анализ его стихов, и поощрял,
если разносила их в пух и прах. Так он
учил меня мыслить самостоятельно. Еще
он требовал, чтобы я проштудировала
«Капитал» Карла Маркса. Пыталась, не
осилила, конечно.
Это
было, когда мы уже жили без мамы. Она
умерла, когда мне было тринадцать лет,
а братику Эресу – четыре годика.
Папа
уезжал на очередные гастроли, а я
оставалась с малышом. В пятницу забирала
его из круглосуточного детского сада,
а в понедельник отводила обратно. Мыла
братишку, стирала, готовила. Рано
повзрослела.
Два
года мы жили втроем, а потом в доме
появилась мачеха и пятеро ее детей.
Прощёная
безрукавка
– В
бытовом плане стало легче?
– Да,
с ее появлением многие проблемы решились.
Но было одно «но». Мачеха не очень хорошо
ко мне относилась. И знаете, что странно?
Эти моменты просто выпали из моей памяти.
О
них напомнили подруги. Помнишь, говорят,
как мы приходили, чтобы заступиться за
тебя, а ты отговаривала нас. А подружка
Иринка рассказала, что как-то пришла, а
я – на полу, на мне сидит мачеха и бьет
по голове. Подруга скинула ее, и мы
убежали.
– Татьяна
Алексеевна, а почему мачеха к вам так
жестоко относилась?
– Может
быть за то, что я возмущалась, когда она
мамину одежду надевала. Так отвоевывала
ее память.
Потом
папа и мачеха обменяли нашу квартиру
на жилье в Ак-Довураке, а меня папины
родственники забрали к себе в село
Арыг-Узю, там и школу окончила.
Когда
пришла пора поступать, приехала в Кызыл,
а остановиться негде. Родственники, к
которым обратилась, отказались приютить.
Что делать? Решилась пойти к Нине
Дмитриевне, вдове поэта Сергея Пюрбю,
литературного наставника и друга отца.
Она, добрейшей души человек, не отказала.
Выделила мне отдельную комнату – кабинет
Сергея Бакизовича с богатой библиотекой,
его книги очень помогли в подготовке к
экзаменам.
С
Ниной Дмитриевной и ее дочкой Аленкой
я прожила до отъезда в Красноярск. Перед
отъездом погостила у отца в Ак-Довураке.
Он был очень горд, что я выбрала профессию
историка. Это была последняя наша
встреча.
После
смерти папы, у нас с Юрочкой уже Иришка
родилась, мачеха приехала в гости.
Приняла ее как дорогого человека,
всячески уважила и уложила спать. Утром
просыпаюсь и вижу красивую детскую
безрукавку. Оказывается, мачеха всю
ночь не спала и вязала ее для моей
доченьки.
Кто
знает, может быть, этим она просила
прощения?
Окончание
– в №29 от 30 сентября 2016 года.
Интервью
Юлии Манчин-оол с Татьяной Ондар «Быть
благодарным» войдёт сорок вторым номером
в шестой том книги «Люди Центра Азии»,
который после выхода в свет в июле 2014
года пятого тома книги продолжает
готовить редакция газеты «Центр Азии»
Фото:
1.
Этнопсихолог Татьяна Алексеевна Ондар
с экспонатами своего передвижного
домашнего музея. Кызыл, 14 сентября 2016
года. Фото Юлии Манчин-оол.
2.
Тувинская труппа во время гастролей. В
центре второго ряда – Алексей Хуурак,
справа от него – Хензиг-оолКужугет,
Николай Дажи-Норбу, слева – Евгений
Клиновой, Кан-оолМонгуш. В первом ряду
слева направо Дмитрий Очур, Василий
Хорлуг-оол, Владимир Оскал-оол, Илья
Медээчи. Кызыл, 1944 год.
3.
Жонглеры перед выходом на арену. Слева
направо: Хензиг-оолКужугет, Николай
Дажи-Норбу, Алексей Хуурак, Евгений
Клиновой, Василий Хорлуг-оол, Владимир
Оскал-оол. Город Куйбышев, лето 1946 года.
4.
Номер с тувинской ступой. Возле нее –
Евгений Клиновой и Дмитрий Очур. За ними
– супруги Владимир и Дунзенмаа Оскал-оолы.
Крайний справа – Алексей Хуурак, слева
– Хензиг-оолКужугет. Москва, 1950 год.
5.
Торжественная встреча у трапа самолета,
с традиционными гирляндами из цветов,
советских артистов цирка, прибывших на
гастроли в Индию. Третий слева – Алексей
Хуурак, справа от него – Кара-оолОюн и
Борис Оюн. Пятый слева – Хензиг-оолКужугет,
восьмой – Белек-оолХомушку. Аэропорт
города Дели, 1956 год.
6.
Участницы художественной самодеятельности
из Тес-Хемского района. Справа –
Серен-ДолумаКенден. 1957 год.
7.
Рукодельница Серен-ДолумаШалыковнаХуурак
за вышивкой. Кызыл, 1967 год.
8.
Татьяна Хуурак – школа окончена. Кызыл,
июль 1977 года.