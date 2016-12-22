Татьяна Ондар. Быть благодарным

Ее квартира в Кызыле похожа на музей необычных предметов – коллекционных и сделанных собственноручно. Чего тут только нет: подвески для кос, красивые тувинские ножи, кожаные и керамические фляжки с орнаментами, веера, изящные сувенирные мешочки и даже погремушки из бычьих и бараньих мочевых пузырей.

Всё это не просто украшение дома, а вещи, необходимые в работе практикующего этнопсихолога. Кандидат психологических наук, старший преподаватель кафедры педагогики и методики дошкольного и начального образования Кызыльского педагогического института Татьяна Алексеевна Ондар активно использует их не только на занятиях со студентами, но и в поездках по Туве, во время которых старается помочь людям понять себя и других, стать хоть чуточку лучше.

И учит умению быть благодарным.





Чай с любовью





– Татьяна Алексеевна, вы даете психологические консультации по разным вопросам: от конфликтов на работе до имиджа успешного человека. Меня особо заинтересовала психологическая помощь тем, кто желает иметь позитивное мышление. Скажите, почему это так важно?

– Потому что от позитивного мышления зависит и здоровье, и успех. Тот, кто видит хорошее даже в плохом опыте, способен извлекать добро из зла и превращать неудачу в успех.

А у человека с негативным типом мышления возникает множество проблем. Он уверен, что знает всё, гневается даже по мелочам, постоянно всех критикует, завидует успеху других и радуется их ошибкам. Ищет виновных в своих провалах и присваивает себе чужие победы. Он воспринимает негативно весь мир и всех считает своими потенциальными врагами.

Таких людей называют невротиками. А невроз – это психогенное заболевание, которое возникает после душевных волнений, стрессов и конфликтных ситуаций. Его причинами могут быть какой-то физический недостаток, дисгармония в семье. Корни могут идти из детства: например, ребенка слишком избаловали или, наоборот, превратили в изгоя.

– Симптомы невроза заметны?

– Очень заметны. Истерия с плачем навзрыд, хроническая депрессия, усталость, утомляемость, навязчивое прокручивание в мыслях конфликтных ситуаций, ухудшение памяти, расстройство сна, мнительность, обидчивость, раздражительность, снижение либидо и потенции.

Низкая или завышенная самооценка – это тоже признак невроза. Такая неадекватная оценка себя может привести к серьезным жизненным ошибкам.

Например, девушка с заниженной самооценкой, как только на нее обращает внимание какой-нибудь парень, думает, что это случилось в первый и последний раз. Она боится, что шанса больше не будет, и сразу сближается с ним. В результате рождается ребенок, а парень уходит в никуда, строить семью в его планы не входило.

Если бы она получала от родных ласку, внимание, понимание, и ей сформировали чувство собственного достоинства, такого бы не случилось.

Следующий пример: часто болеет ребенок. Если это не хроническое заболевание, сразу понимаю, что в семье неблагополучная эмоциональная атмосфера. На конфликты родителей дети всегда реагируют болезненным состоянием. Поэтому супругам категорически нельзя выяснять отношения при детях.

Ребенка надо растить в любви.

– Растить в любви – звучит очень красиво, но абстрактно. Поделитесь хотя бы одним конкретным примером: как это осуществляется в вашей семье?

– Хорошо. Мы любим чаевничать. И у нас есть семейный сорт этого напитка – чай с любовью. Его даже не я придумала, а муж. Он спрашивал детей, а сейчас спрашивает и внуков: «Тебе чай с сахаром? А любовь добавить?» Ответ всегда одинаков: «Да!» «Хорошо, я добавил сахар, сливки и двадцать процентов любви».





Когда вся юрта горит





– В ы видите конкретные результаты своей психологической работы?

– Результат работы психолога виден не сразу, это долгий и кропотливый совместный труд и специалиста, и его клиента.

В моей практике был труднейший случай. Первоклассник, младший ребенок в благополучной семье, избалованный любимчик, начал бродяжничать, курить, выпивать, нюхать клей. Родители не знали, что с ним делать и обратились ко мне. Полтора года с ним работала, искала ключик к ребенку. И нашла, мы подружились, мальчик избавился от дурных привычек.

Лекции и тренинги тоже приносят результат. Двадцать лет спустя после моей лекции о роли мужчины в семье, проведенной в селе Самагалтай, встретилась с одной из тех, кто слушал ее. Женщина очень благодарила: сказанное пошло на пользу. Она поняла, что неправильно вела себя по отношению к мужу и сыновьям. Перестав изводить их бесконечными упреками, добилась семейной гармонии.

После занятия в селе Шивилиг женщина бросила пить. Когда во второй раз приехала туда, она с гордостью рассказала, что больше не прикасается к спиртному и призывала других отказаться от него, как от страшной беды.

Особо радует, когда мои студенты бросают пить. Не устаю напоминать им мудрую пословицу: «Когда муж пьет, горит половина юрты, когда жена пьет, вся юрта горит».

Моя тес-хемская двоюродная бабушка по материнской линии Орус-Кок СаинбировнаСанчат постоянно готовила для мужа и родных молочную водку – араку, но сама никогда не пила. И невестка ее ЧайзумааСанчат такая же. К сожалению, сейчас таких абсолютных трезвенниц можно по пальцам пересчитать.

Постоянно говорю о том, что традиционное отношение тувинцев к алкоголю было строгим: в сорок лет разрешалось его пригубить, в пятьдесят позволялась маленькая дашка – чарка, и только в шестьдесят можно выпить полную пиалу араки.

– Вы сама придерживаетесь этой мудрой традиции?

– Сейчас мне пятьдесят пять, могу позволить себе маленькую чарку легкого вина.

Есть маленькая хитрость: когда еду на какое-либо торжество, сажусь за руль – четырнадцать лет стажа, и ловко отбиваюсь от навязчивых предложений выпить простой фразой: «Я за рулем».





Отцовский ультиматум





– П сихология – это то, к чему вы целенаправленно шли?

– Нет. После окончания школы поступила на хореографическое отделение Кызыльского училища искусств. Но через полгода бросила учебу, потому что пришло письмо от папы. В нем он в ультимативной форме потребовал: «Если пойдешь в искусство, ты мне не дочь, если пойдешь в науку – ты моя дочь». И я послушно подчинилась его требованию, на следующий год поступив в Красноярский государственный педагогический институт на исторический факультет.

– Вы не посчитали отцовское требование слишком жестким?

– Н ет, я поняла его. Он свою жизнь посвятил служению искусству и знал, что скрывается за красивой картинкой: бесконечные изматывающие репетиции, длительные гастроли с бытовыми трудностями. И не желал такой же жизни для своей дочери.

– Какому виду искусства он посвятил себя?

– Цирку. Алексей АгбаановичХуурак был одним из первых тувинских жонглеров. Его имя носит Дом культуры в селе АрысканУлуг-Хемского района, в этих местах он родился 1 января 1924 года.

Его цирковая деятельность началась в 1941 году, когда поступил на отделение циркового искусства под руководством Владимира Оскал-оола при театральной студии в Кызыле. С ним учились Дмитрий Очур, Хензиг-оол Кужугет.

В 1944 году, получив диплом, был зачислен в штат музыкально-драматического театра. Потом был «Союзгосцирк», гастроли по стране и миру.

Мама и я так редко видели его дома, что каждый приезд превращался в праздник. Он привозил нам подарки, особенно баловал жену. В нарядах, привезенных мужем из разных городов, она считалась модницей по тем временам. В квартире нашей с раннего утра витали умопомрачительные запахи: это папа сменял маму на кухне, с большим удовольствием готовя свои коронные блюда – манты и чебуреки.

Папа ушел из жизни в 1979 году. На его похороны в село Арыскан приехал целый автобус с коллегами по искусству. Вспоминали его как человека редкой доброты, как профессионала, многие творческие замыслы которого в труппе Владимира Оскал-оола продолжались использоваться и после его ухода из цирка.

Знаете, я уже не раз убеждалась в том, как в жизни всё взаимосвязано, переплетено. Через восемнадцать лет я получила весточку от отца. И связано это было с уголовным делом.





Пароль – Алексей Хуурак





– С уголовным? Уже заинтриговали. Можно поподробнее?

– Конечно. Было это в 1997 году в Москве. Я тогда училась в аспирантуре – кафедра социальной психологии Российской академии государственной службы. На время учебы решили не расставаться и переехали в столицу вчетвером. Жили в общежитии. Дочка Ира училась в русско-корейской школе, сын Сылдыс сначала ходил в детсад, а потом в ту же школу поступил.

Муж, Юрий Очур-ооловичОндар, устроился работать старшим дознавателем отдела внутренних дел «Гагаринский» Юго-Западного административного округа. Когда обворовали автобазу цирка на проспекте Вернадского, ему поручили расследовать это дело.

Выяснив детали о похищенном у заместителя директора, известного дрессировщика верблюдов Эрика АйдыновичаИсрафилова, Юра упомянул о том, что его тесть Алексей Хуурак тоже был цирковым артистом.

Исрафилов засиял: «Кто же не знает Лёшу Хуурака? Это же наш друг хороший. Многие до сих пор помнят, как он виртуозно владел кольцами, мечами. А огненные булавы – его коронный номер».

Он попросил привести в цирк меня, чтобы познакомиться лично. Когда пришли, пригласил в кабинет эквилибриста и воздушного гимнаста, которые хорошо знали отца. Это было очень трогательно. Ветераны говорили, что Хуурак входил в десятку лучших жонглеров Советского Союза.

Эрик Айдынович сделал нашей семье грандиозный подарок – право на бесплатное посещение цирка в любое удобное время. Он пояснил, что есть такая старинная цирковая традиция именно для членов семей цирковых артистов.

– Вам вручили какой-то специальный билет для бесплатного входа в цирк?

– Никакого билета. Достаточно было подойти к служебному входу и сказать вахтеру: «Я дочь Алексея Хуурака». Приводила и тувинских студентов, аспирантов с детьми, их тоже пропускали вместе со мной – благодаря доброй памяти москвичей об Алексее АгбаановичеХуураке.





Как Зоя Космодемьянская





– Мама ваша тоже из сферы искусства?

– Н ет, профессионалом она не была, но прекрасно пела в художественной самодеятельности.

Мамочка моя, Серен-ДолумаШалыковна, в девичестве Кенден, по-русски ее звали Марией, была искусной мастерицей, белошвейкой. Она научила меня шить, вязать, понимать и ценить красоту народного стиля: одежды, украшений.

А еще мама, подражая папе, писала стихи. Они даже переписывались стихотворными строчками, когда ожидали первенца. Правда, ждали мальчика, а родилась я: было это 25 сентября 1960 года в селе Самагалтай Тес-Хемского района, на родине мамы. Через три года переехали в Кызыл.

В честь моего появления на свет папа написал стихотворение, в котором объяснил, почему назвал меня Таней.

– С вашим именем Таня связана какая-то особая история?

– Скорее, не история, а то, что папа был убежденным советским человеком. Он назвал меня в честь Зои Космодемьянской, первой женщины – Героя Советского Союза, получившей это звание во время Великой Отечественной войны посмертно. Во время фашистских пыток она назвалась Таней.

Когда ты родилась, назвал тебя я Таней. «Почему именно Таня?» – спросишь ты однажды, а я отвечу, что это имя очень храброй и мужественной девушки. И ты будешь такой же любящей родину, смелой и отважной. Таково краткое содержание семи четверостиший.

Алексей Хуурак – автор двух сборников стихов: «Ыржыгаш» – «Песенка» и «Чадаганнынаяны» – «Мелодия чадагана». Автор популярной в народе песни «Ынакшылдыкамнаарболза» – «Если беречь любовь» тоже он.

Когда училась в старших классах, папа заставлял меня делать анализ его стихов, и поощрял, если разносила их в пух и прах. Так он учил меня мыслить самостоятельно. Еще он требовал, чтобы я проштудировала «Капитал» Карла Маркса. Пыталась, не осилила, конечно.

Это было, когда мы уже жили без мамы. Она умерла, когда мне было тринадцать лет, а братику Эресу – четыре годика.

Папа уезжал на очередные гастроли, а я оставалась с малышом. В пятницу забирала его из круглосуточного детского сада, а в понедельник отводила обратно. Мыла братишку, стирала, готовила. Рано повзрослела.

Два года мы жили втроем, а потом в доме появилась мачеха и пятеро ее детей.





Прощёная безрукавка





– В б ытовом плане стало легче?

– Да, с ее появлением многие проблемы решились. Но было одно «но». Мачеха не очень хорошо ко мне относилась. И знаете, что странно? Эти моменты просто выпали из моей памяти.

О них напомнили подруги. Помнишь, говорят, как мы приходили, чтобы заступиться за тебя, а ты отговаривала нас. А подружка Иринка рассказала, что как-то пришла, а я – на полу, на мне сидит мачеха и бьет по голове. Подруга скинула ее, и мы убежали.

– Татьяна Алексеевна, а почему мачеха к вам так жестоко относилась?

– Может быть за то, что я возмущалась, когда она мамину одежду надевала. Так отвоевывала ее память.

Потом папа и мачеха обменяли нашу квартиру на жилье в Ак-Довураке, а меня папины родственники забрали к себе в село Арыг-Узю, там и школу окончила.

Когда пришла пора поступать, приехала в Кызыл, а остановиться негде. Родственники, к которым обратилась, отказались приютить. Что делать? Решилась пойти к Нине Дмитриевне, вдове поэта Сергея Пюрбю, литературного наставника и друга отца. Она, добрейшей души человек, не отказала. Выделила мне отдельную комнату – кабинет Сергея Бакизовича с богатой библиотекой, его книги очень помогли в подготовке к экзаменам.

С Ниной Дмитриевной и ее дочкой Аленкой я прожила до отъезда в Красноярск. Перед отъездом погостила у отца в Ак-Довураке. Он был очень горд, что я выбрала профессию историка. Это была последняя наша встреча.

После смерти папы, у нас с Юрочкой уже Иришка родилась, мачеха приехала в гости. Приняла ее как дорогого человека, всячески уважила и уложила спать. Утром просыпаюсь и вижу красивую детскую безрукавку. Оказывается, мачеха всю ночь не спала и вязала ее для моей доченьки.

Кто знает, может быть, этим она просила прощения?







Окончание – в №29 от 30 сентября 2016 года.









Интервью Юлии Манчин-оол с Татьяной Ондар «Быть благодарным» войдёт сорок вторым номером в шестой том книги «Люди Центра Азии», который после выхода в свет в июле 2014 года пятого тома книги продолжает готовить редакция газеты «Центр Азии»

Фото:

1. Этнопсихолог Татьяна Алексеевна Ондар с экспонатами своего передвижного домашнего музея. Кызыл, 14 сентября 2016 года. Фото Юлии Манчин-оол.

2. Тувинская труппа во время гастролей. В центре второго ряда – Алексей Хуурак, справа от него – Хензиг-оолКужугет, Николай Дажи-Норбу, слева – Евгений Клиновой, Кан-оолМонгуш. В первом ряду слева направо Дмитрий Очур, Василий Хорлуг-оол, Владимир Оскал-оол, Илья Медээчи. Кызыл, 1944 год.

3. Жонглеры перед выходом на арену. Слева направо: Хензиг-оолКужугет, Николай Дажи-Норбу, Алексей Хуурак, Евгений Клиновой, Василий Хорлуг-оол, Владимир Оскал-оол. Город Куйбышев, лето 1946 года.

4. Номер с тувинской ступой. Возле нее – Евгений Клиновой и Дмитрий Очур. За ними – супруги Владимир и Дунзенмаа Оскал-оолы. Крайний справа – Алексей Хуурак, слева – Хензиг-оолКужугет. Москва, 1950 год.

5. Торжественная встреча у трапа самолета, с традиционными гирляндами из цветов, советских артистов цирка, прибывших на гастроли в Индию. Третий слева – Алексей Хуурак, справа от него – Кара-оолОюн и Борис Оюн. Пятый слева – Хензиг-оолКужугет, восьмой – Белек-оолХомушку. Аэропорт города Дели, 1956 год.

6. Участницы художественной самодеятельности из Тес-Хемского района. Справа – Серен-ДолумаКенден. 1957 год.

7. Рукодельница Серен-ДолумаШалыковнаХуурак за вышивкой. Кызыл, 1967 год.

8. Татьяна Хуурак – школа окончена. Кызыл, июль 1977 года.