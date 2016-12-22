Арыш-оол Балган. Больница с именем врача

Имена
людей, оставивших важный след в истории
Тувы, носят школы, учреждения культуры.
Такая дань памяти – традиционна и
привычна. А 4 сентября 2016 года в городе
Шагонаре произошло нечто особенное:
над входом в главный больничный корпус
появилась новая вывеска «Улуг-Хемский
межрайонный медицинский центр имени
А. Т. Балгана», а слева от него –
мемориальная доска. На черном мраморе
– портрет и белые буквы: Заслуженный
врач РСФСР, отличник здравоохранения
СССР, с 1976 по 2004 год работал в Улуг-Хемской
центральной районной больнице, 18 лет –
главврачом.
Впервые
в нашей республике медицинскому
учреждению присвоено имя врача. И не
случайно. Здесь, в Улуг-Хемском районе,
мой отец Арыш-оол Тулушевич Балган
трудился 28 лет, в том числе – в самое
трудное время затопления Саяно-Шушенским
водохранилищем. Здесь пережил и радости,
и удары судьбы. В этих местах родился,
учился в школе. И принял важнейшее
решение жизни: стать эмчи – доктором,
хотя родственники и пророчили мальчику
армейскую карьеру – из-за его редкого
имени.
Тайное
имя
Арыш-оол
Балган появился на свет 23 декабря 1937
года. В то время Тувинская Народная
Республика была самостоятельным
государством, имела свою народно-революционную
армию, и его отец Тулуш Чапхоевич Балган
проходил в ней воинскую службу.
В
те годы еще пользовались латинизированным
тувинским алфавитом, и в письмах жене
Тулуш перед своим именем обязательно
ставил три буквы – АРS – Аратская
революционная армия. Родственники,
собравшись в юрте, читали вслух письма
Тулуша и дивились новому имени, которое
тот придумал себе.
Когда
Чолдак родила первенца, бабушка Узун-Кадай
– Длинная старушка, ее прозвали так за
высокий рост, предложила: «Раз отец
ребенка так любит подписываться тайным
именем, давайте им и назовем его сына».
Так аббревиатура превратилась в имя, к
которому прибавилось дополнение оол –
мальчик.
В
десять лет, в 1947 году, Арыш-оол пошел в
первый класс. Два года проучившись в
селе Арыскан, дети перебрались в местечко
Улуг-Алаак – Большая поляна, где был
оборудован уютный ученический городок:
бревенчатое школьное здание, интернат,
магазинчик, домики для учителей,
распределенных в Тувинскую автономную
область из разных уголков Советского
Союза.
«Русский
язык нам преподавала Анна Иосифовна
Сидорова, математику – Мария Григорьевна
Мананикова, географию – Фаина Васильевна
Климова, немецкий язык – Александра
Георгиевна Афанасьева, – вспоминает
Кара-Кыс Ховалыговна Ооржак, в девичестве
Шир-оол. – Переводчиком с русского на
тувинский был Сергей Серенович Шивит,
он очень выручал, когда мы с нашими
педагогами затруднялись в понимании
друг друга.
В
классе над доской висел портрет Сталина.
Заходя, Александра Георгиевна
приветствовала нас «Гутен так!» Мы хором
отвечали: «Эс леве дер геноссе Сталин!»
– «Да здравствует великий Сталин!» В
мартовский день пятьдесят третьего
учительница, войдя в класс, сказала:
«Дети, Сталин умер». И заплакала. Занятия
в школе отменили.
Физкультурным
занятиям удалялось особое внимание.
Строгий физкультурник Мандаржап Монгуш
всегда ходил в военной форме и с рулеткой,
которой измерял длину наших прыжков,
дистанцию для кросса. Задания давал в
деревьях, обычно – в три дерева,
предупреждая, что на вершине каждого
сидит наблюдающий за нами. Мы верили и
старались бежать от дерева к дереву изо
всех сил.
Зимой
ходили на лыжах, а в теплое время день
начинался с обязательной утренней
зарядки на полянке. После нее с мылом и
полотенцами бежали к речке умываться.
Учитель физкультуры был очень строг:
не вышедший на зарядку оставался без
завтрака, в столовую он такого уклониста
не пускал.
Арыш-оол
был заводилой во всех спортивных играх.
Когда в соседнем селе мы посмотрели
фильм «Тарзан», он с другими мальчиками
нашего класса начал подражать
человеку-обезьяне: привязав к деревьям
крепкие веревки, ребята ловко раскачивались
на них.
Вечерами
в интернате мы вместе с учителями пели
песни: «Ой, цветет калина», «Тонкая
рябина», «Сама садик я садила», «Степь
да степь кругом», «Споемте, друзья, ведь
завтра в поход». Особенно душевно
выводили песню о бродяге, так было жалко
его, тащившегося по диким степям
Забайкалья».
Шагонарская
школа
Улуг-Алаакская
школа была семилетней и, окончив ее,
одноклассники осенью 1954 года перебрались
в город Шагонар, где учились, живя в
интернате, еще три года.
Директором
ее была Маргарита Александровна
Прудникова, родом из Тамбова. Елена
Константиновна Соколова и Зоя Дмитриевна
Набатова преподавали русский язык,
Валентина Дмитриевна Прокопьева и
Александра Григорьевна Афанасьева –
немецкий, Валентина Михайловна Булгакова
– историю, Евгения Ивановна Митина,
Клавдия Фроловна Ламко, Алексей Сонамович
Орус-оол, Василий Федорович Клюшин –
математику.
Учителя
тувинского языка – Сат Сарыг-ооловна
Норбу и Виктор Ондарович Бавуу-Сюрюн,
он же руководил литературным кружком.
Физкультурники
– Маина Николаевна Попова и Борис
Сергеевич Изотов – мускулистый накачанный
красавец, он был классным руководителем
класса, в котором учился Арыш-оол Балган.
Особый
человек в этом педагогическом списке
– Елена Константиновна Соколова, она
прожила большую жизнь – девяносто один
год, и сорок шесть из них преподавала
тувинским детям русский язык. Семейный
педагог шагонарцев: у нее занимались
дети и внуки ее первых учеников. На
тувинском языке Елена Константиновна
говорила свободно, без акцента.
Я
тоже училась у нее в пятом и шестом
классах. Необыкновенно терпеливая,
тактичная, добрая, одевалась она очень
аккуратно: из-под ее кофточек всегда
выглядывал белый накрахмаленный
воротничок, а зимой она накидывала на
плечи светлую вязаную шаль.
Шагонарская
школа № 2 в пятидесятые годы отличалась
удивительно добрыми и дружескими
отношениями между учителями и учениками.
Вместе играли в волейбол, баскетбол,
катались на коньках, играли в спектаклях,
давали концерты для жителей города. В
школе был мощный хор и даже свой духовой
оркестр.
Руководитель
оркестра Николай Николаевич Гречко
доверил Арыш-оолу Балгану, самому
маленькому по росту старшекласснику –
всего 156 сантиметров – играть на самой
большой трубе. В музыкальном кружке
способный ученик освоил баян и лихо
наигрывал на школьных танцах вальсы,
русскую плясовую, гопак, краковяк.
Пел
он и в хоре. С той поры «Амурские волны»,
«На сопках Маньчжурии», «Прощание
славянки», «О Днепро, Днепро» стали его
любимыми и первыми русскими песнями,
услышанными мною в детстве, их папа пел
в задушевные минуты.
В
школе он заинтересовался фотографией,
и это увлечение тоже осталось на всю
жизнь. С особой теплотой вспоминаю
воскресные ночи, когда я с младшими
братьями под руководством отца колдовали
над снимками. За закрытыми плотными
шторами окнами осторожно доставали их
из лотков с проявителем, соревнуясь,
кто первый угадает постепенно появляющееся
смутное изображение, а потом торжественно
подвешивали бельевыми прищепками на
веревку для высыхания.
Мы
называли его Капитаном
Оттуда,
из школьных лет, пошло и увлечение
книгами. Вспоминает одноклассница
Татьяна Кыргысовна Кошкендей, в девичестве
Серин:
«С
Арышем, моим двоюродным братом, я училась
вместе все десять школьных лет. С первого
же класса он начал выделяться тем, что
очень быстро схватывал материал, помогал
нам осваивать новые темы и русские
слова, отстающим – делать домашние
задания. Когда вопрос был особенно
трудным, учителя всегда, к нашему
облегчению, вызывали Арыша, зная, что
он обязательно ответит и выручит класс.
Книги,
которые нужно было прочитать по
литературе, он всегда прочитывал первым,
а потом восторженно пересказывал нам
их содержание: «Капитанская дочка»,
«Сын полка», «Как закалялась сталь»,
«Кортик». Мы так привыкли к его пересказам,
что некоторые даже ленились самостоятельно
читать, рассчитывая на Арыша.
Немногословный,
с твердым характером, не по возрасту
взрослый, отзывчивый и всегда готовый
прийти на помощь, он сплачивал нас, был
опорой класса. Мы называли его Капитаном».
В
аттестате зрелости Капитана, выданном
23 июня 1957 года, ни одной тройки. Отлично
– по истории СССР, всеобщей истории,
конституции СССР, физике, астрономии,
химии, алгебре, геометрии, тувинскому
языку и литературе. Русский язык и
литература, тригонометрия, естествознание,
география, черчение – четверки.
Большинство
учеников дружного класса получили
педагогические профессии, а трое – Вера
Алдынмай, Кушкаш Кыргыс, в замужестве
Пахомова, и Арыш-оол Балган – стали
врачами.
В
кирзовых сапогах
Когда
Арыш-оол сообщил маме, что успешно сдал
экзамены специально приехавшей в Шагонар
приемной комиссии и будет учиться на
эмчи в городе Томске, Чолдак Хунаевна
схватилась за голову: уезжает так далеко,
в большой город, как же достойно собрать
его? К тому времени она одна поднимала
Арыш-оола и трех его младших братьев:
Тулуш Чапхоевич умер, когда его старший
сын учился в седьмом классе.
Снаряжали
его в дорогу всем миром, помогали и
родные, и друзья. Чтобы раздобыть денег,
закололи и продали бычка. Раздобыли
почти новую фуфайку.
Старая
Узун-Кадай отдала свои кирзовые сапоги,
которые семь лет исправно служили ей
на колхозной работе. А вот чемодан был
новенький, с иголочки: специально для
будущего врача его сработали: фанерный,
с навесным замком, для красоты его еще
и лаком покрыли.
С
этим лаковым чемоданом и в начищенных
до блеска кирзовых сапогах он и явился
в Томский государственный медицинский
институт.
Академик
Толик
В
сентябре 2015 года я впервые оказалась в
Томске, где прожила пять месяцев, нянчась
с новорожденным внуком Дарханом. И,
конечно же, отправилась в главный корпус
медицинского института – по следам
отца. Всё немного по-другому, но узнаваемо
по черно-белым любительским фотографиям
его студенческой поры: каменные ступени,
высокая массивная входная дверь,
обрамленная белыми колоннами.
Только
вывеска немного другая: не Томский
государственный медицинский институт,
а Сибирский государственный медицинский
университет.
Разглядывая
украшающие фасад барельефы, каждый из
которых рассказывал о важных вехах
учебного заведения и его знаменитых
выпускниках, неожиданно для себя увидела
знакомое имя – Анатолий Иванович
Потапов. Академик, доктор медицинских
наук, профессор – да это же тот самый
Толик, о котором так много рассказывал
папа – студенческий товарищ, который
поступил на лечебный факультет годом
позже него. Анатолий и Арыш-оол жили в
одной комнате общежития, вместе
подрабатывали вечерами и ночами
грузчиками на железной дороге.
Чего
только не приходилось грузить-выгружать:
уголь, цемент, мясо, рыбу, арбузы. Арбузы
– это хорошо и вкусно. Если один вдруг
нечаянно упадет и разобьется, можно
всем вместе полакомиться, железнодорожное
начальство на эту мелочь смотрело сквозь
пальцы, сочувствуя вечно голодным
студентам. А вот рыба – неприятный груз,
потом долго пахнешь ей.
Однажды
в вагоне-холодильнике худенького
Арыш-оола придавила мерзлая коровья
туша. Прижатый ею, незадачливый грузчик
еле дышал и, слыша встревоженные крики
потерявших его друзей, не мог отозваться.
Вагон резко дернулся, и это придало
силы: уехать вместе с мороженым мясом
и самому превратиться в него? Нет, ни за
что. Уже коченея от холода, собрал
последние силы, наполовину выбрался
из-под туши и закричал.
Первым
на помощь прибежал мощный Толик. Легко
отодвинув тяжеленую мясную гору, он
поднял товарища: «Арыш, ты живой?»
После
этого друзья сутки выхаживали его в
общежитии, не разрешая вставать с кровати
и отпаивая, укутанного одеялами, горячим
чаем с малиной – прекрасное средство
от простуды.
Ночью
ему снились кошмары. Наутро Толик шутил:
«Арыш, ты быстро на поправку пошел,
потому что всю ночь звал свою
девушку-красавицу, всё повторял ее имя:
Авай, Авай! Жить будешь!»
Толик
ошибался, не девушку звал друг в горячем
бреду. Ава по-тувински – мама.
Здравствуй,
друг!
Спустя
24 года после окончания вуза институтским
товарищам довелось встретиться вновь.
К тому времени один из них был главным
врачом больницы Улуг-Хемского района
Тувинской АССР, а второй – министром
здравоохранения РСФСР.
Вот
как вспоминает об этой встрече ее
очевидец Борис Константинович Балчий-оол:
«Это
было в октябре 1987 года. Когда прошел
слух, что в республику для проверки и
ознакомления с деятельностью лечебных
учреждений приезжает новый министр
здравоохранения России Потапов,
руководство засуетилось: как достойно
встретить его, какие образцовые больницы
показать?
Я
знал о том, что российский министр был
институтским товарищем Арыш-оола
Тулушевича: он по-родственному рассказывал
мне об этом. А вот руководителям тувинского
минздрава и районному начальству он ни
словом не обмолвился о своем старинном
знакомстве с высоким гостем. Чем
по-хорошему удивил меня, ведь кто-то
другой обязательно бы похвастался этим,
чтобы поднять себе цену.
Районное
руководство встречало двух министров
здравоохранения – российского Анатолия
Ивановича Потапова и тувинского Николая
Васильевича Сизых – в живописном
местечке перед въездом в город Шагонар.
Каково же было всеобщее удивление, когда
Потапов, выйдя из машины, радостно
воскликнул: «Да это же мой Арыш! Здравствуй,
друг!»
На
несколько минут даргалары-начальники
онемели, молчаливо глядя на то, как
огромный, словно медведь, Потапов сжимает
в объятиях смущенного всеобщим вниманием
щуплого Балгана. А когда поняли, в чем
дело, радостно зашумели, заулыбались,
заговорив о проблемах районной больницы.
Помню, как засветились радостью глаза
главврача, когда Потапов сказал: «Будет
у тебя новая больница, Арыш-оол Тулушевич,
помогу всем, чем могу, и оборудованием
тоже».
Анатолий
Иванович сдержал обещание, папа лично
ездил получать больничное оборудование
за пределы республики. Вновь они
встретились в октябре 1988 года на
Всесоюзном съезде врачей в Москве, куда
Арыш-оол Тулушевич ездил в составе
тувинской делегации вместе с министром
здравоохранения Николаем Васильевичем
Сизых, врачами Еленой Давааевной Оюн и
Владимиром Степановичем Савиловым.
Анатолий
Потапов, специально выделив для друга
время в своем плотнейшем графике работы,
возил его на своей министерской машине
по столице, показывая достопримечательности.
Это была их последняя встреча.
Архивные
поиски
Анатолий
Иванович Потапов прожил большую жизнь
– 78 лет, его не стало в сентябре 2013 года.
Всего два года назад – эта мысль поразила
меня, когда осенью две тысячи пятнадцатого
разглядывала его барельеф на фасаде
Сибирского государственного медицинского
университета.
Если
бы вовремя задумалась о том, чтобы
собрать подробнейшие воспоминания об
отце, могла бы встретиться с этим
доброжелательным и чутким человеком.
Сожаление об упущенной возможности
подтолкнуло к мысли: а что если, раз уж
оказалась в Томске, попробовать отыскать
однокашников папы, вдруг кто-то из них
жив и здоров? А что, вполне реально,
главное, не откладывая, взяться за дело.
Утром
следующего дня я уже сидела в отделе
кадров университета и просила его
начальницу разрешить доступ к архивам,
чтобы найти фамилии и адреса папиных
одногруппников. Она очень удивилась:
«Полвека прошло, не то что фамилии и
улицы, страна другая. Не вижу никакого
смысла, только время зря потеряете». Но
всё же выписала бумажку, разрешающую
поработать в архиве.
Получив
папку с личными делами четырнадцати
студентов, так увлеклась, что изучала
их весь рабочий день – до закрытия
архива. Написанные аккуратными почерками
вступительные сочинения, в основном,
на тему Великой Отечественной войны,
автобиографии, заявления о приеме, в
каждом из которых – обязательное
указание: в семье нет репрессированных
и побывавших в плену. На пожелтевших
листах оживало время.
Из
архива уходила с полностью исписанным
блокнотом: имена, домашние адреса 1957
года, оконченные школы, места распределений
после окончания института. По каждому
адресу, не имея представления, существуют
ли эти поселки, улицы, дома, отправила
письма с запросами: а вдруг хоть кто-то
откликнется, сообщит что-то о человеке,
который когда-то жил, учился, работал
там?
Серёжки
для сокурсницы Людмилы
Чтобы
не терять время в ожидании, решила
пройтись по томским адресам. С первого
же раза мне повезло: в квартире, где в
конце пятидесятых жила Людмила Ивановна
Шеховцева, в замужестве она стала
Артемьевой, проживал ее племянник Юрий.
Он сразу же позвонил своей тете и передал
трубку мне. Это было что-то особенное,
услышать взволнованный голос из прошлого
моего папы: «Вы дочка Арышки? А где он,
не с вами? Приезжайте, приезжайте завтра
же: поселок Светлый, это всего в десяти
километрах от Томска».
На
следующий день в своей уютной квартирке
Людмила Ивановна поила меня чаем из
засушенных по собственному рецепту
трав, угощала оладьями из кабачков,
выращенных в своем огороде. Этой
моложавой, веселой, энергичной и очень
активной женщине, поющей в поселковом
хоре ветеранов «Созвучие», никак не
дашь ее 78 лет.
Акушер-гинеколог,
врач высшей категории, она начала работу
в Туганской районной больнице, потом
долгие годы трудилась в первом роддоме
Томска.
С
особой теплотой вспоминает она
студенческие годы, раскладывая на столе
снимки той поры. Многие из них мне
знакомы: в папином личном архиве – такие
же.
«У
всех в группе были одинаковые фото, –
поясняет Людмила Ивановна. – Альберт
Далингер увлекался фотографией и
постоянно снимал нас: в аудиториях, на
улицах города. Отпечатанные снимки
дарил каждому запечатленному на них.
Еще
у нас была традиция: в мужской праздник
– 23 февраля – девушки дарили подарки
ребятам, а в женский – 8 марта – наоборот.
В группе – семь девушек и семь парней,
кто кого одаривает, решал жребий. Конечно,
подарки скромные, по студенческим
средствам, стипендия наша – всего 22
рубля в месяц, поэтому все, как могли,
подрабатывали, и я тоже – на швейной
фабрике.
Главная
интрига – в том, что не знаешь, кто
окажется дарителем на этот раз. Отгадайте,
чей подарок к восьмому марта мне особенно
запомнился? Вашего папы. На третьем
курсе перед занятием по фармакологии
он подошел ко мне и протянул маленький
бумажный пакетик. Развернула, а там –
сережки. Из простого металла, но очень
симпатичные, нарядные, с фиолетовыми
искусственными камешками.
Арыш
засиял улыбкой, когда, поблагодарив,
похвалила его хороший вкус. Он даже не
заметил, разве мужчины обращают на такие
мелочи внимание, что покрасоваться в
его подарке я не могла: уши не проколоты.
Прокололи мне их на шестом курсе, на
занятиях по хирургии. Тогда и стала
носить по праздникам нарядные сережки
Арыша.
Группа
у нас была очень дружная. И ребята, и
девчата всегда помогали друг другу. На
выпускном шестом курсе мы все подписали
письмо в защиту Гавриила Гарцмана,
которого после окончания института
собирались направить в больницу на
крайний север, а это Гавриилу с его
хронической бронхиальной астмой было
абсолютно противопоказано. Письмо
отправили в областную газету «Красное
знамя», но его в ней не напечатали, а
переслали в институт для принятия мер.
И
меры приняли: ректор Иннокентий Васильевич
Торопцев вызвал всю группу в свой кабинет
и хорошенько пропесочил: «Куда Родина
пошлет, там и будете работать!»
Алик
Далингер, Станислав Квач и я пытались
возражать, но безуспешно. После этого
студенты начали шептаться: теперь вас
троих посчитают зачинщиками и обязательно
завалят на последней сессии.
Но
все закончилось хорошо: экзамены мы
сдали успешно, а Далингера распределили
в другую, не северную, больницу. Ректор,
хоть и отчитал нас, всё же прислушался
к студенческому мнению».
Теперь
ты – моя тувинская дочка
И
еще одного институтского товарища отца
довелось найти благодаря данным архива
Сибирского медуниверситета – Сергея
Бадмаевича Батуева. На мой запрос по
месту его распределения – в больницу
Еравнинского района Республики Бурятия
– оттуда пришел полный ответ: ветеран
здравоохранения, один из ведущих детских
хирургов республики жив-здоров, проживает
в Улан-Удэ, номер телефона – прилагается.
Сразу
же набрала указанный в ответе номер
телефона. Несколько минут разговора, и
мой собеседник приглашает к себе в
гости: «Обязательно, обязательно
приезжайте».
Новый
2016 год я встречала в Бурятии в дружной
семье Батуевых: Сергей Бадмаевич, его
супруга Эмма Степановна, тоже в прошлом
медицинский работник – хирургическая
сестра, их сыновья Игорь и Зорикто с
женами и детьми.
«Среди
ребят нашей группы, – вспоминает Сергей
Бадмаевич, – Арыш выделялся невысоким
ростом. На первом курсе он говорил на
русском языке с акцентом и, смущаясь
этим, был немногословен, а на последних
– уже свободно, без акцента – сказалась
практика в языке, наше постоянное
общение.
Надежным
он был человеком, конкретным и очень
сдержанным, не помню, чтобы он когда-нибудь
вспылил. Живя в одном общежитии, мы
делились всем. В еде неприхотливы были.
В студенческой столовой нарезанный
ломтями хлеб лежал на столах, его можно
было брать бесплатно. Купим бутылку
молока, наберем этого хлеба и довольны:
много ли нам, деревенским, надо».
Удивительно
комфортно было мне в этой семье. Сердечная
Эмма Степановна всячески заботилась
обо мне, потчевала всевозможными
бурятскими вкусностями. Сергей Бадмаевич
во многом напомнил папу. Очень порядочный,
добрый, мудро относится к жизни. Несмотря
на скромность, в нем чувствовался сильный
стержень, внутренняя сила.
Когда
мы прощались, он сказал: «Теперь ты –
моя тувинская дочка».
Кошмарный
сон
Папа
рассказывал мне, что ему часто снился
один и тот же кошмарный сон: он вытягивает
экзаменационный билет с непонятными
вопросами, буквы расплываются, в голове
– страшная мысль: «Ничего не знаю,
завалю, меня отчислят. Как с таким позором
возвращаться домой?» Проснувшись в
холодном поту, он облегченно вздыхал:
это всего лишь страшный сон: все экзамены
– в прошлом, и благополучно сданы.
Передо
мной – зачетная книжка студента лечебного
факультета Томского государственного
медицинского института Арыш-оола
Тулушевича Балгана с экзаменационными
оценками, зачетами за шесть лет учебы.
Обширнейший
перечень предметов: физика, химия,
биология, анатомия, физвоспитание,
латинский язык, гистология, гинекология,
микробиология, фармакология, общая
хирургия, гигиена, акушерство, психиатрия,
судебная медицина, стоматология с
челюстно-лицевыми травмами, радиология,
детские, инфекционные, нервные, глазные,
кожные и венерические болезни.
И,
конечно же, обязательные в то время для
всех вузов страны политические предметы
– история КПСС, политэкономия,
диалектический материализм.
Практику
по акушерству, терапии и хирургии прошел
в больнице города Мариинска. Итоговые
государственные экзамены: акушерство
и гинекология – хорошо, диалектический
и исторический материализм –
удовлетворительно, гигиена с организацией
здравоохранения – удовлетворительно,
терапия – хорошо, хирургия – хорошо.
Постановление
государственной экзаменационной
комиссии: присваивается квалификация
врача.
Окончание
– в следующем номере.
Очерк
Айланы Балган об Арыш-ооле Балгане
«Больница с именем врача» войдёт сорок
пятым номером в шестой том книги «Люди
Центра Азии», который после выхода в
свет в июле 2014 года пятого тома книги
продолжает готовить редакция газеты
«Центр Азии».
Фото:
1.
Фтизиатр-рентгенолог Арыш-оол Тулушевич
Балган в своем кабинете. Тувинская АССР,
город Шагонар, Улуг-Хемская районная
больница. 1980 год.
2.
Семиклассники-выпускники Улуг-Алаакской
школы со своей учительницей. Слева
направо лежат в первом ряду Григорий
Балбай-оол, Хирлиг-оол Даваакай. Стоят
во втором ряду: Надежда Чооду, Хеймерек
Серенот, Арыш-оол Балган, Татьяна Серин,
Зинаида Сугежик. В третьем ряду: Хандываа
Ховалыг, Надежда Ховалыг, Куске Очур,
Кара-Кыс Шир-оол, преподаватель немецкого
языка Александра Георгиевна Афанасьева,
Клава Сумбаа, Хандынмаа Ховалыг,
Кызыл-Уруг Аракчаа. В четвертом ряду:
Комбу-Сурун Бойбу, Куулар-оол Ондар,
Кызыл-оол Баз-оол. Тувинская автономная
область, Улуг-Хемский район, местечко
Улуг-Алаак. Май 1954 года.
3.
Духовой оркестр шагонарской школы № 2
перед первомайской демонстрацией.
Справа – дирижер Николай Николаевич
Гречко, слева с трубой-геликоном –
Арыш-оол Балган, перед ним Опуш-оол
Намай. Вереди с большим барабаном –
Григорий Балбай-оол, около него Алан-оол
Сотпа.
За
ними, с трубами, Чаш-оол Таспанчик,
Кара-оол Донгак, Константин Орус-оол.
Тувинская автономная область, Улуг-Хемский
район, город Шагонар. 1 мая 1955 года.
4.
Старшеклассники шагонарской школы №
2 у входа в нее под лозунгом: «Ленин
завещал: «Учиться, учиться и учиться».
В центре верхнего ряда в белом пуховом
платке – учительница истории Валентина
Михайловна Булгакова, слева от нее, чуть
ниже – Арыш-оол Балган. Тувинская
автономная область, Улуг-Хемский район,
город Шагонар. 1957 год.
5.
Педагоги школы №2. Директор Маргарита
Алексеевна Прудникова в первом ряду
вторая слева, третья – Валентина
Михайловна Булгакова, пятая – Елена
Константиновна Соколова. Во втором ряду
первая слева – Ак-Кыс Ашак-ооловна Оюн,
справа – Виктор Ондарович Бавуу-Сюрюн
с сыном Виктором. Тувинская автономная
область, Улуг-Хемский район, город
Шагонар. 1957 год.
6.
Первокурсники-одногруппники Томского
государственного медицинского института.
Слева направо Сергей Батуев, Арыш-оол
Балган в тех самых кирзовых сапогах
бабушки Узун-Кадай, Виталий Белов,
Аркадий Грузуев. Томск, 1 января 1958 года.
7.
Студенты Томского государственного
медицинского института в городском
саду. В первом ряду слева направо: Зинаида
Богданова, Инна Галицкая, Арыш-оол
Балган. Крайняя слева во втором ряду –
Людмила Шеховцева, рядом с ней Ева Ромова
и Павел Чевелев. Далее Станислав Квач,
Гавриил Гарцман, Раиса Лиходет, Сергей
Батуев, Анна Кутузова. Томск, 1960 год.
8.
У входа в главный корпус Томского
государственного медицинского института.
Слева направо студенты Анна Кутузова,
Арыш-оол Балган, Раиса Лиходет, Павел
Чевелев, Сергей Батуев, Ева Ромова,
Станислав Квач. Томск, 1962 год.
Айлана Балган, дочь Арыш-оола Балгана. a.balgan@mail.ru