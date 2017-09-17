Татьяна Коновалова. Надо действовать, надо взрослеть

«Я
буду к этому стремиться и обязательно
добьюсь», – цитата из интервью кызыльчанки
Татьяны Коноваловой, опубликованного
в молодежный 2009 год в газете «Центр
Азии». Пятнадцатилетняя школьница
планировала основательно: найти свое
место в жизни, получить хорошее
образование, связанное с искусством,
театром, жить в Санкт-Петербурге. И это
не осталось неосуществленной наивной
юношеской мечтой. Добилась.
Сегодня
двадцатитрехлетняя Татьяна Сергеевна
Коновалова с дипломом магистра
хореографического искусства
санкт-петербургской Академии русского
балета имени Агриппины Вагановой
работает в Москве в особенном
интегрированном театре-студии «Круг
II». И продолжает находить свое место в
значимых танцевальных, и не только,
проектах, в том числе и в родной Туве.
Первый
выбор – каторга в цветах
– Татьяна,
когда ты сделала свой первый в жизни
самостоятельный выбор?
– В
пять лет. Заявила маме, что
хочу
посвятить свою жизнь балету.
Именно
в такой решительной пафосной формулировке,
мама это хорошо помнит.
От
ее профессиональной деятельности эта
сфера была далека. Мама – Галина
Михайловна Коновалова – окончила
радиотехнический факультет Красноярского
политехнического института, в Кызыл ее
направили по распределению. Она и сейчас
работает по специальности – главным
специалистом-экспертом отдела
информационных технологий МЧС по
Республике Тыва.
Благодарна
ей, что не отмахнулась от моего желания
и привела в хореографическую школу.
Сначала моим учителем была Лидия
Ананьевна Сарбаа, а затем – уже на
классическом отделении – Раиса Седиповна
Стал-оол.
Раиса
Седиповна – невероятный педагог.
Влюбилась и в нее, и в балет. Не представляла
себя без этой каторги в цветах. Пропустить
занятия, если вдруг заболею, было для
меня трагедией. И так – десять лет
подряд, занималась, даже когда официально
окончила хореографическую школу.
– Знаю,
что ты еще и в музыкальной школе
параллельно училась по классу фортепиано.
И вдруг после девятого класса в
Государственном лицее Республики Тыва
сделала неожиданный скачок в математику.
Тогда ты удивила меня: неужели осознанный
выбор?
– Сама
себя удивила. Полная неожиданность. В
лицее всегда пыталась отбиться от точных
наук, заявляя, что я – гуманитарий. И
тут весной 2009 года нас снимают с урока:
надо срочно проходить тест – приехал
преподаватель для отбора учеников в
физико-математическую школу при
Новосибирском государственном
университете.
Задачи
все – нестандартные, преподаватель к
каждому подходит, спрашивает: почему
именно к такому выводу пришли? Многие
ребята сразу ответы находили, а я решаю
всё неправильно, только с третьего раза
получилось.
Вскоре
четверым ребятам из класса приходят
персональные приглашения в летнюю школу
специализированного учебно-научного
центра Новосибирского государственного
университета. Поразительно, но и я в их
числе оказалась. Поехали вдвоем с
одноклассницей.
Думала,
что это что-то вроде пионерского лагеря,
а оказалось всё серьезно: три недели
занятий в учебном корпусе университета,
затем – экзамен. Каким-то непостижимым
образом сдала его, и была принята в
физико-математическую школу, в которой
готовят студентов для университета.
Так что уезжала на три недели, а вернулась
к маме только на зимние каникулы.
Другая
дорога
– В
Новосибирске ты полностью погрузилась
в точные науки?
– Пришлось
погружаться. Всё серьезно: лекции и
семинары, сессия два раза в год, учебная
программа немного совпадала с программой
первого года обучения в университете,
занятия вели его преподаватели. Они
относились к нам, как к взрослым, вели
не монологи, а диалоги. Это был очень
важный этап – подготовка к студенчеству.
Жили
мы в общежитии, в Академгородке. Бесценный
опыт: ребята со всей Сибири, Урала,
Дальнего Востока, из Казахстана, Киргизии,
москвичи. Каждый со своим жизненным
укладом. Мы находились вместе 24 часа в
сутки, поэтому очень просто было понимать
друг друга.
– Хореографию
забросила?
– Год
не танцевала. А на второй не удержалась.
Андрей Короленко – почти мой ровесник,
на два года раньше физико-математическую
школу окончил, открыл в Академгородке
мастерскую экспериментального танца.
В
этой студии узнала, что есть современные
танцевальные направления: джаз, модерн,
хип-хоп. Совсем не похоже на балет. Другая
техника. Пришлось отказаться от пуантов
и переучиваться полностью.
Увлеклась,
и мне открылась другая дорога. Не точные
науки, это не мое, не балет, потому что
уже в пятнадцать лет поняла, что
профессиональной балериной не стать,
а современный танец – в его огромном
многообразии.
Сделать
тело своим другом
– Изменила
пройденной в Кызыле классической школе
и ее педагогам?
– Не
изменила, нет. В свою родную школу всегда
возвращаюсь, здесь трудолюбивые дети,
мне нравится с ними работать. Приятно,
что удается вносить свой вклад: поставила
с пяти и шестилетними танец «Шкатулочка»,
а с второклассниками – «Ласточки».
Десять
лет в хореографической школе, ансамбле
«Алантос» дали мне такую танцевальную
базу, что удалось поступить в Московский
государственный университет культуры
и искусств на классическое отделение,
а после первого курса перевестись на
отделение современного танца.
– Это
был осмысленный переход?
– На
тот момент действовала интуитивно,
просто чувствовала, что нужно идти
дальше, учиться новому. Осмысление
значимости танца пришло позже.
Современное
общество так устроено, чтобы человек
забывал о своих естественных потребностях
и не понимал своих желаний. Каждый год
появляются новые стандарты красоты,
которые навязывают людям нормы поведения.
Тело становится рабом, получает
бесконечный абонемент на фитнес, ботокс,
каблуки на шпильках. Всё это – проявления
насилия. Люди уже настолько к этому
привыкли, что не замечают.
Танец
– один из возможных путей того, как
сделать тело своим другом, вернуться к
полноценному проживанию в нем, а значит
– к естественности. А балет – это всё
же отказ от естественности.
Мне
повезло: когда в 2015 году окончила
университет, в Академии русского балета
в Санкт-Петербурге объявили третий
набор в магистратуру педагогического
факультета – двухгодичная программа
«Художественные практики современного
танца». Единственное место в России,
где можно получить диплом магистра в
этой сфере.
Прошла
все профессиональные испытания, меня
зачислили. В группе – восемь человек.
Кураторы программы – Татьяна Гордеева,
Александр Любашин, Нина Гастева –
делились с нами своим личным опытом
работы в современном танце и перформативных
практиках: выбирай то, что по душе.
Попадание
в сердце
– Как
получилось, что ты оказалась одним из
педагогов интегрированного театра-студии
«Круг два»?
– В
декабре пятнадцатого, когда училась в
Петербурге, попала на премьерный показ
«Языка птиц» режиссера Бориса Павловича.
Пригласила туда хореограф спектакля
Алина Михайлова. В нем наравне с
профессиональными актерами из Большого
драматического театра играли люди с
особенностями в развитии из центра
творчества, обучения и социальной
абилитации аутистов «Антон тут, рядом».
Шла
на спектакль без всяких ожиданий, а на
показе проревелась, но не из-за того,
что «инвалид на сцене», а из-за глубины,
простоты и честности происходящего.
Дистанция
между зрителем и актером отсутствовала
полностью. Оказалось, что у людей с
особенностями есть та самая чистота
присутствия, за которой все гоняются.
Они ничего не придумывают, никого не
изображают, просто существуют на сцене
так же, как и в жизни, и это очень мощно
работает, напрямую попадает в сердце.
Когда
вышла из театра, поняла: хочу получить
такой же опыт. Вспомнила, что мне
рассказывали о московском театре «Круг
два», написала туда, назначили встречу.
Пришла к художественному руководителю
Андрею Борисовичу Афонину, говорю «Хочу
работать с вами, в любом качестве». Даже
уборщицей-волонтером готова была стать.
Он
недоверчиво посмотрел, расспросил и
сказал: «Ну, давайте попробуем, переодевайся
и заходи в зал, у нас как раз разминка».
Месяц занималась наравне со студийцами
– это такая проверка была. Потом провести
занятие доверили, пригласили педагогом
в летний лагерь. И только после этого
окончательно приняли в коллектив –
хореографом.
Хорошо,
что в магистратуре обучение проходило
модулями: три недели – учеба, месяц –
практика. Так что, учась в Петербурге,
работала в Москве. Сейчас проще –
магистратура позади.
Уникальные
таланты особенных людей
– Работать
с такими особенными учениками – это
дар?
– Думаю,
да. У опытных педагогов «Круга два» он
есть. С коллегами повезло. У художественного
руководителя и режиссера театра Андрея
Афонина – двадцатилетний опыт работы
с особыми актерами.
Его
сын Иван Афонин тонко чувствует ребят,
их характеры и потребности, к тому же,
классный музыкант, играет на всём, из
чего можно извлечь звук: фортепьяно,
гитара, гармонь, всевозможные ударные.
Пишет музыку для спектаклей. Парень с
серьезным нарушением слуха после занятий
у него запел, а ученики, не имевшие
никакого чувства ритма, постепенно
начитают извлекать звуки из всего:
бумаги, фольги, бутылок, камней, досок,
а затем и музыкальных инструментов.
Ведущий
специалист Елена Осипова – универсальный
человек: музыкальный педагог, психолог,
мастер на все руки и ноги: ведет занятия
в мастерской, делает костюмы и музыку
к спектаклям. Занимается с младшими и
может даже самого неуправляемого
аутичного ребенка вернуть во внимание,
а это очень много сил требует.
В
студию приходят разные люди со своими
уникальными талантами. Есть музыкально
одаренные, с абсолютным слухом. Есть
девочка с диагнозом шизофрения, которую
«посещают голоса», чтобы они не брали
вверх над сознанием, перед ней нужно
ставить сложные задачи – включать тело.
При этом она пишет потрясающие стихи.
Есть
очаровательный парень со стопроцентной
зрительной памятью: любой прочитанный
им текст с первого раза запоминает. Но
при этом он всё делает в четыре раза
медленнее, чем обычный человек.
Другой,
когда впервые меня увидел, спросил,
когда родилась, а потом выдал: «Это был
понедельник». Он так может любую дату
определить, будто в его голове –
календарь.
Испытание
педагога
– «Круг
два» – закрытый клуб только для особенных
людей?
– Нет.
Театр-студию посещают не только особенные,
но и обычные люди. И когда мы вместе
работаем, получается что-то сильное и
мощное. Стирается граница, на сцене все
равны.
Это
школа эмпатии, гибкости, изобретательности,
принятия, и чем раньше человек с этим
встретится, тем проще ему будет жить в
социуме. Театр открывает дверь поколению,
которое не будет бояться и отторгать
людей с особенностями.
– Методика
занятий с такими учениками тоже особенная?
– Конечно.
Студийцы в театре разных возрастов:
старшему – 42 года, есть группы для
малышей-дошкольников.
В
моей группе – люди от девятнадцати до
тридцати шести. Занимаемся четыре раза
в неделю. На занятиях учимся правильно
ставить стопы ног на пол, мягко переносить
вес, ползать и перекатываться, прыгать,
использовать всё пространство для
движения, разные скорости.
Иногда
у ребят случаются приступы – сознание
улетает, они перестают себя контролировать.
Не надо бояться этих проявлений. Нужно
успокоить, вернуть в тело. Каждого –
индивидуально: одного увести в соседнюю
комнату, дать возможность в тишине
прийти в себя, другому строго сказать:
«Держи себя в руках». А иногда крепко
обнять или лечь сверху всем телом, чтобы
человек понял: «Всё нормально, я – здесь,
ты – здесь».
Людям
с особенностями трудно наладить контакт
с партнером. Мы постепенно учимся
запоминать свои ощущения от прикосновений,
работать в паре: давать другому опору,
балансировать, двигаться вместе.
Каждый
урок для меня как педагога – испытание.
Должна настроиться, сконцентрироваться
и увлечь их. Если не заинтересую – не
будут ничего делать.
Надо
вести за собой и при этом дать проявиться
индивидуальным особенностям каждого.
И всякий раз возникает новый танцевальный
материал, ни на что не похожий. Ребята
органично и свободно себя чувствуют,
когда это их личное движение, то, что
уже заложено в теле, идет изнутри. Моя
задача – заметить и подчеркнуть это
движение.
Работа
над собой
– Импровизации
становятся частью постановок?
– Да.
Это один из главных инструментов. Но
есть сложности. Люди с особенностями
умеют удивлять, часто выдают гениальные
вещи – текст сочиняют на ходу, изобретают
способы существования в пространстве.
А на следующий день приходят и не помнят,
что они делали. Иногда просишь повторить,
а человек тебе говорит: «Это уже в
прошлом». И тут же придумывает новое.
Поэтому
мы записываем занятия на камеру, чтобы
фиксировать импровизации, а потом
работать с этим материалом. Из этого
вырос наш спектакль «Суфийские мотивы»,
премьера которого прошла 10 мая 2017 года.
Это
мой дебют как хореографа в «Круге два».
Дебют и для режиссера-постановщика
Наргис Абдуллаевой, и для большинства
ребят – первый выход на профессиональную
сцену.
Чтобы
увлечь ребят, Наргис придумала тренинг
«Кошки-мышки»: в коробку складывают
разные предметы, и тот, кому удалось
схватить её раньше остальных, достает
одну из вещей и рассказывает историю,
которая ассоциируется у него с ней. Из
этой игры и зародился спектакль, а в
результате получилось пластическое
размышление об очень значимом: поиске
своего пути, важности выбора. О том, что
такое любовь, красота, знание. Ребята
вместе со своими сценическими персонажами
проделали над собой большую работу.
– Работа
над собой – это понятие для части наших
с тобой сверстников – тайна за семью
печатями.
– А
для наших студийцев – это постоянное
состояние, постоянное преодоление.
Поэтому мне интересно с ними работать:
помогать раскрывать возможности.
И
ограничения, которые накладывают на
ребят их особенности, не преграда,
наоборот, дают простор для фантазии. Не
можешь ходить, передвигаешься только
на коляске? Зато можешь сидеть, стоять
на коленях, перекатываться. Коляску –
в сторону, работаем с этими движениями.
И рождается наш танцевальный дуэт.
У
людей с особенностями связь между телом
и сознанием неполная. Бывает, что человек
не умеет использовать все части тела
во время движения, или может двигаться
только вперед, а заднее пространство
не освоено, или не умеет переносить свой
собственный вес, не может пройтись с
закрытыми глазами, или всё делает только
в одной скорости.
Одна
из учениц даже на невысокий куб в полметра
подняться не могла. Но в процессе занятий
так научилась чувствовать свое тело,
что сейчас может с помощью партнера на
голове стоять, мы с ней даже верхнюю
поддержку делаем.
– Педагогические
неудачи?
– Не
могу удержать внимание в группе более
десяти человек. Часто не знаю, что делать,
с какой стороны начать.
Иногда
увлекаюсь, даю сложный материал, и не
умею объяснить, забываю, что они –
особые. Злюсь на себя за то, что не хватает
терпения.
То,
что даёт силу
–
Если
честно, как ты не перегораешь?
–
Учусь,
как распределять силы равномерно, без
перенапряжения, чтобы потом не приходилось
месяцами восстанавливаться – на это
нет времени. Хотя спонтанность во мне
ещё часто побеждает здравый смысл.
Помогает
переключение внимания – участие в
других проектах, смена обстановки.
Танцую в составе фламенко-балета «De
las
llamas»,
руководит которым президент федерации
фламенко в России Юлия Плахотина. У нас
уже было два гастрольных тура – на
Дальний Восток и Камчатку, а в Кремле
прошел совместный концерт с испанским
танцовщиком Адрианом Санчесом. Параллельно
принимаю участие в проектах, связанных
с современным танцем и перформансом.
Дает
силы музыка, лес, вода, горы. В Туве –
это гора Догээ, на ее вершину поднималась
множество раз.
Еще
– работа руками, поэтому иногда зависаю
в мастерской «Круга два».
– Что
особенное умеешь хорошо делать своими
руками?
– Шапки
крючком вяжу, делаю для друзей подарочные
фляжки, переплетая суровыми нитками
бутылочки, открытки из всего, что есть
под рукой – бисера, ниток, журнальных
картинок.
А
еще могу хлеб в настоящей русской печке
испечь.
– Откуда
у городской девочки это умение – печь
хлеб в русской печке?
– Из
села Субботино, это в Шушенском районе
Красноярского края. Там родилась и до
сих пор живет моя бабушка Татьяна
Савельевна Коновалова, в девичестве
Огурцова.
Мы
с ней очень похожи и внешне, и характером,
обе всегда всё делаем по-своему. Когда
приезжаю к ней, мы часто можем молчать,
ни о чем не разговаривая, но чувствуя
комфорт, словно между нами – невидимая
связь.
У
нас даже имя – одно на двоих. Она родилась
25 января 1933 года, в Татьянин день, а я
накануне – 24 января 1994 года. Умудрилась
появиться на свет по дороге от бабушки:
мама моя перед родами поехала из Субботино
в Кызыл, но не доехала, начались схватки,
и я родилась в красноярском селе
Ермаковское. И сегодня есть ощущение,
что с первого дня жизни – в постоянной
дороге.
Бабушка
Татьяна – очень сильный человек, чего
только ни делали ее руки за восемьдесят
четыре года. В большой крестьянской
семье – четырнадцать детей, выжили
четверо, она – самая младшая. Мама ее,
Анна
Романовна,
умерла, когда ей было пять лет. Отец,
Савелий Платонович, женился вторично,
но мачеха была не слишком добра к детям.
В сорок втором он погиб на фронте.
С
восьми лет по чужим домам Таня нянчила
детей, стирала, белила. В школе только
четыре года проучилась, когда ее, сироту,
определили в детский дом. Была и
телятницей, и птичницей, и прачкой, и
каменщиком: тяжеленные носилки с
кирпичами и цементом таскала, строя
дома в селе Шушенское.
И
мужа выбрала в родной деревне себе под
стать. Михаил Николаевич Коновалов –
тоже из крестьянской семьи, в которой
было девять детей. Коноваловский дом
до сих пор на краю Субботино стоит.
Сейчас
он уже не так выглядит, в нем другие люди
живут, но мне он дорог как семейная
память, ведь его еще прапрадед Алексей
с прапрабабушкой Харитиной строили.
Мощные бревна сруба, голубые с белым
ставни, наличники. Здесь выросла моя
мама, здесь я гостила в детстве.
Подростком
очень переживала из-за своего крупного
тела, стремясь, чтобы оно соответствовало
хрупкому балетному стандарту, занималась
до изнеможения, в еде себя ограничивала.
А сейчас успокоилась, потому что поняла,
почему оно у меня именно такого размера
и формы: гены предков, поколениями живших
и работавших на земле.
В
деревню каждое лето приезжаю, это уже
стало ритуалом, традицией. Набираюсь
там сил от своих корней.
В
танце – по Кызылу
– В
июле 2016 года ты попыталась объединить
танцем кызыльчан, организовав невиданное
для Тувы действо – танцевальную прогулку.
Как считаешь, получилось?
– Думаю,
что да, хотя массовости мы не достигли,
и это естественно. Всё новое всегда
принимается
медленно и с большим недоверием, а для
Тувы это было совершенно необычно.
В
Москве танцевальные
прогулки периодически
проходят,
начиная с
мая 2014 года. К ним присоединились многие
города мира, например, Санкт-Петербург,
Киев, Ижевск, Харьков, Уфа, Екатеринбург,
Новосибирск, Вильнюс, Алматы, Тель-Авив.
Суть
такая: люди собираются вместе и идут по
улицам города, танцуя под общую музыку,
которая звучит в их наушниках, неслышная
остальным. Летом шестнадцатого года по
дороге в Туву на фестиваль живой музыки
и веры «Устуу-Хурээ»
с
подругами-коллегами Натальей
Сибиряковой и Катериной Бачуриной
приняла участие в такой танцпрогулке
в Новосибирске. Около сорока человек
тогда собрались. Было весело, очень
хотелось продолжения.
Решили
и Кызыл расшевелить. Создали группу в
социальных сетях, попросили подписчиков
скинуть любимую музыку. Продумали
маршрут: от входа в парк по набережной
Енисея через скульптурный комплекс
«Центр Азии» к Национальному музею.
Прикинули, что он в среднем займет два
часа, составили под него плейлист из
предложенных мелодий – от
хип-хопа до джаза и Штрауса.
Сбор
назначили в шесть вечера, но сработало
пресловутое «тувинское время»: только
к семи тридцати люди подтянулись, но
многие – неподготовленные, хотя в
интернете мы выложили очень подробную
инструкцию: что и как делать. У одних не
было плейлиста, кто-то не взял с собой
наушники.
Так
что в танцевальный путь отправились
тринадцать человек: нас трое, без Наты
и Кати я бы это не смогла провести, и
десять кызыльчан.
– Как
реагировали прохожие на странных людей,
танцующих под слышимую только ими
музыку?
– Кое-кто
ненадолго присоединялся к шествию, а в
основном смотрели с удивлением. Честно
говоря, боялась, что нас остановит
полиция, ведь мероприятие не было ни с
кем согласовано. Но всё обошлось, за
несанкционированную демонстрацию нашу
танцпрогулку не приняли.
Участники
вначале стеснялись, но уже к середине
маршрута расслабились. Мы и в магазин
за водой заходили, не прерывая общий
танец.
Целей
своих – оживить улицы Кызыла, организовать
пространство для знакомства и общения
людей – мы все же достигли. До
конца маршрута продержались всего пять
из десяти, но среди
них не было ни одного недовольного.
Просили продолжения.
Совместный
танец – это очень крутой опыт близости,
музыка мощно объединяет, тем более, если
ее вокруг больше никто не слышит.
Не
наблюдая из-за кустов
– А
музыка, слышимая всеми, разве не
объединяет?
– Объединяет,
если она хорошая и в правильном месте
звучит.
– Знаешь
такое место?
– Знаю.
В 2013 году в моей жизни случился
Международный фестиваль живой музыки
и веры «Устуу-Хурээ» с двухчасовым
шествием хороо до Верхнечаданского
храма. Там услышала о его жизни до и
после восстановления и вдруг осознала
ценность места, в котором нахожусь.
Вновь услышала национальную музыку,
новыми глазами взглянула на людей, и
такая глубина мне открылась!
Ты
ведь помнишь, когда я была школьницей,
мечтала уехать из Кызыла – большой мир
посмотреть. А после этого фестиваля
ощущаю очень мощную связь с тувинской
землей. И мне очень важно возвращаться
сюда как можно чаще. Когда вижу степь,
внутри всё замирает: я – дома.
Свои
поездки к маме специально к датам
фестиваля подгадываю: в 2017 году он у
меня уже четвертый. В этом году на
двадцать первый «Устуу-Хурээ» привезла
свою подругу и коллегу Наргис Абдуллаеву.
Она из Узбекистана, была в Ташкенте
ведущей актрисой театра «Ильхом», сейчас
работает в Москве в театре документальной
пьесы «Театр.doc»,
а в «Круге два» реализуется как
режиссер-постановщик и педагог актерского
мастерства.
Для
Наргис это было настоящим открытием
Тувы, и при этом она очень точно вписалась
в мир фестиваля.
– А
что это значит для тебя – вписаться в
мир фестиваля?
– Четыре
дня в палаточном лагере на фестивальной
поляне – особое время, которое и
трансформирует
людей, изменяя сознание, и демонстрирует
самое лучшее в них. Бывает, что и худшее,
но это – реже, и такие гости, как что-то
чужеродное, сразу ощущаются: они не туда
попали.
Фестиваль
– открытое окно в большой мир музыки,
культуры и для местных жителей, и для
гостей со всего мира. И дети их растут
на этой многоязычной поляне вместе с
музыкой.
Игорь
Дулуш, Тимур Дулуш, Софья Кара-оол
вдохновляют меня: двадцать один год не
бросать свое детище, которое требует
огромных сил и затрат. Поэтому стыдно
быть в фестивальные дни просто ленивым
зрителем, хочется и свой вклад вложить.
– Твой
личный конкретный вклад?
– После
концерта собирала с Наргис
мусор на фестивальной поляне, вместе
помогали Союзу журналистов Тувы в его
пресс-центре в палаточном лагере: мыли
посуду после угощения гостей бараном
по-тувински, следили за очагом, развешивали
газеты.
В
шестнадцатом году довелось даже на
фестивальную сцену выйти. Моя подруга
Юлия Носкова прямо на поляне собрала
группу «Закон ОммА». Утром просыпаюсь,
выбираюсь из палатки, и меня тут же
просят поддержать этот новорожденный
сборный коллектив танцем. И вот уже
обнаруживаю себя на сцене. Чистейшая
импровизация. И как же мы ликовали, когда
в результате даже диплом получили в
номинации «Перформанс».
И
«Устуу-Хурээ», и театр «Круг два» – это
послание нам с тобой, поколению
двадцатилетних. Люди рано или поздно
уходят от нас, и нужно быть готовым
продолжить их дело. Нельзя оставаться
в стороне и наблюдать из-за кустов.
Надо
действовать. Надо взрослеть.
Фото
Елены
Деникаевой, Виктории
Лачугиной и из личного архива Татьяны
Коноваловой.
Интервью
Виктории Лачугиной с Татьяной Коноваловой
«Надо
действовать, надо взрослеть» войдёт
пятидесятым номером в шестой том книги
«Люди Центра Азии», который после выхода
в свет в июле 2014 года пятого тома книги
продолжает
готовить редакция газеты «Центр Азии».
Фото:
1.
Татьяна
Сергеевна Коновалова – танец у озера.
Ивановская область, Тейковский район,
озеро
Рубское. Летний творческий лагерь
интегрированного театра-студии «Круг
ll».
23 августа 2017 года.
Фото
Елены
Деникаевой.
2.
«Гран
па»
воспитанниц классического отделения
детской хореографической школы. В центре
– солистка Татьяна Коновалова. Постановка
Раисы Стал-оол.
Република Тыва, Кызыл. Апрель 2009 года.
3.
Татьяна
Коновалова в балетном классе детской
хореографической школы. Република Тыва,
Кызыл. Май 2009 года. Фото Виктории
Лачугиной.
4.
Андрей Афонин, художественный руководитель
интегрированного театра студии «Круг
II»: буто-импровизация. Ивановская
область, Тейковский район, итоговый
концерт в летнем театральном лагере
интегрированного театра-студии «Круг
II». 27 августа 2017 года. Фото
Елены
Деникаевой.
5.
Елена Осипова, музыкальный педагог
интегрированного театра студии «Круг
II»: импровизация на виолончели. Ивановская
область, Тейковский район, итоговый
концерт в летнем театральном лагере
интегрированного театра-студии «Круг
II». ». 27 августа 2017 года. Фото
Елены
Деникаевой.
6.
Татьяна
Коновалова – первые шаги в контакте с
особыми учениками. Танцевальный дуэт
с Ксенией
Мартыновой. Отчетный концерт в летнем
театральном лагере студии «Круг II».
Ивановская
область, Тейковский район. Август
2016 года.
7.
В интегрированном театре-студии «Круг
II»
Алсу Абдулина под руководством педагога
Татьяны
Коноваловой отрабатывает свою пластику
на репетиции спектакля
«За ритмом». Москва, январь 2017 года.
8.
Репетиция у озера
Рубское.
Татьяна Коновалова и студийцы Павел
Журавихин, Александр Довгань, Евгения
Скокова. Летний
творческий лагерь интегрированного
театра-студии «Круг II».
23 августа 2017 года.
Фото
Елены
Деникаевой.
9.
Татьяна Коновалова и Алексей Станковский,
репетиция дуэта из спектакля «Суфийские
мотивы».
Ивановская область, Тейковский район,
озеро
Рубское. Летний творческий лагерь
интегрированного театра-студии «Круг
II».
24 августа 2017 года.
Фото
Елены
Деникаевой.
10.
Танцевальный дуэт «Человек»: Татьяна
Коновалова и Максим Балан. Летний лагерь
интегрированного театра-студии «Круг
II».
Ивановская область, Тейковский район.
25
августа 2017 года. Фото
Елены
Деникаевой.
11.
Соло студийки Маргариты Черненьковой.
Постановка Татьяны Коноваловой.
Итоговый
концерт в летнем театральном лагере
интегрированного театра-студии «Круг
II». Ивановская
область, Тейковский район.
27 августа 2017 года. Фото
Елены
Деникаевой.
12.
Сироты
военных лет. В детском доме в селе
Каптырево
Шушенского района Красноярского края.
Татьяна Огурцова,
в замужестве Коновалова – шестая слева.
С баяном – музыкальный руководитель
баянист
Иван Тимофеевич Лямин.
1944
год.
13.
Сослуживцы. Первый справа сидит Алексей
Коновалов, прапрадед
Татьяны
Коноваловой. 1914 год.
14.
Наргис Абдуллаева – режиссёр-постановщик
интегрированного театра-студии «Круг
II»
в пресс-центре Союза журналистов Тувы
в палаточном лагере на поляне восемнадцатого
международного фестиваля живой музыки
и веры «Устуу-Хурээ». Лопатка журналисткого
барана – особый сувенир, который она
увезла с собой в Москву и повесила по
тувинской традиции в правой стороне
своей комнаты. Республика Тыва,
Дзун-Хемчикский район, 15 июля 2017 года.
Фото Виктории
Лачугиной.
15.
Коллеги и единомышленницы. Наргис
Абдуллаева и Татьяна
Коновалова – в скульптурном комплексе
«Центр Азии». Республика Тыва, Кызыл,
набережная Енисея. 18 июля 2017 года. Фото
Виктории
Лачугиной.
Виктория Лачугина, okenia@mail.ru Под редакцией Надежды Антуфьевой, antufeva@centerasia.ru