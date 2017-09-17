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«Союз журналистов Тувы» - региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России»

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    Татьяна Коновалова. Надо действовать, надо взрослеть

    Люди Центра Азии ЦА №11 (15 — 20 сентября 2017)

    Татьяна Коновалова. Надо действовать, надо взрослеть«Я буду к этому стремиться и обязательно добьюсь», – цитата из интервью кызыльчанки Татьяны Коноваловой, опубликованного в молодежный 2009 год в газете «Центр Азии». Пятнадцатилетняя школьница планировала основательно: найти свое место в жизни, получить хорошее образование, связанное с искусством, театром, жить в Санкт-Петербурге. И это не осталось неосуществленной наивной юношеской мечтой. Добилась.

    Сегодня двадцатитрехлетняя Татьяна Сергеевна Коновалова с дипломом магистра хореографического искусства санкт-петербургской Академии русского балета имени Агриппины Вагановой работает в Москве в особенном интегрированном театре-студии «Круг II». И продолжает находить свое место в значимых танцевальных, и не только, проектах, в том числе и в родной Туве.


    Первый выбор – каторга в цветах

    Татьяна, когда ты сделала свой первый в жизни самостоятельный выбор?

    Татьяна Коновалова. Надо действовать, надо взрослеть В пять лет. Заявила маме, что хочу посвятить свою жизнь балету. Именно в такой решительной пафосной формулировке, мама это хорошо помнит.

    От ее профессиональной деятельности эта сфера была далека. Мама – Галина Михайловна Коновалова – окончила радиотехнический факультет Красноярского политехнического института, в Кызыл ее направили по распределению. Она и сейчас работает по специальности – главным специалистом-экспертом отдела информационных технологий МЧС по Республике Тыва.

    Благодарна ей, что не отмахнулась от моего желания и привела в хореографическую школу. Сначала моим учителем была Лидия Ананьевна Сарбаа, а затем – уже на классическом отделении – Раиса Седиповна Стал-оол.

    Раиса Седиповна – невероятный педагог. Влюбилась и в нее, и в балет. Не представляла себя без этой каторги в цветах. Пропустить занятия, если вдруг заболею, было для меня трагедией. И так – десять лет подряд, занималась, даже когда официально окончила хореографическую школу.

    Знаю, что ты еще и в музыкальной школе параллельно училась по классу фортепиано. И вдруг после девятого класса в Государственном лицее Республики Тыва сделала неожиданный скачок в математику. Тогда ты удивила меня: неужели осознанный выбор?

    – Сама себя удивила. Полная неожиданность. В лицее всегда пыталась отбиться от точных наук, заявляя, что я – гуманитарий. И тут весной 2009 года нас снимают с урока: надо срочно проходить тест – приехал преподаватель для отбора учеников в физико-математическую школу при Новосибирском государственном университете.

    Задачи все – нестандартные, преподаватель к каждому подходит, спрашивает: почему именно к такому выводу пришли? Многие ребята сразу ответы находили, а я решаю всё неправильно, только с третьего раза получилось.

    Вскоре четверым ребятам из класса приходят персональные приглашения в летнюю школу специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета. Поразительно, но и я в их числе оказалась. Поехали вдвоем с одноклассницей.

    Думала, что это что-то вроде пионерского лагеря, а оказалось всё серьезно: три недели занятий в учебном корпусе университета, затем – экзамен. Каким-то непостижимым образом сдала его, и была принята в физико-математическую школу, в которой готовят студентов для университета. Так что уезжала на три недели, а вернулась к маме только на зимние каникулы.

    Другая дорога

    В Новосибирске ты полностью погрузилась в точные науки?

    Татьяна Коновалова. Надо действовать, надо взрослеть

    – Пришлось погружаться. Всё серьезно: лекции и семинары, сессия два раза в год, учебная программа немного совпадала с программой первого года обучения в университете, занятия вели его преподаватели. Они относились к нам, как к взрослым, вели не монологи, а диалоги. Это был очень важный этап – подготовка к студенчеству.

    Татьяна Коновалова. Надо действовать, надо взрослеть

    Жили мы в общежитии, в Академгородке. Бесценный опыт: ребята со всей Сибири, Урала, Дальнего Востока, из Казахстана, Киргизии, москвичи. Каждый со своим жизненным укладом. Мы находились вместе 24 часа в сутки, поэтому очень просто было понимать друг друга.

    Хореографию забросила?

    – Год не танцевала. А на второй не удержалась. Андрей Короленко – почти мой ровесник, на два года раньше физико-математическую школу окончил, открыл в Академгородке мастерскую экспериментального танца.

    В этой студии узнала, что есть современные танцевальные направления: джаз, модерн, хип-хоп. Совсем не похоже на балет. Другая техника. Пришлось отказаться от пуантов и переучиваться полностью.

    Увлеклась, и мне открылась другая дорога. Не точные науки, это не мое, не балет, потому что уже в пятнадцать лет поняла, что профессиональной балериной не стать, а современный танец – в его огромном многообразии.


    Сделать тело своим другом


    Татьяна Коновалова. Надо действовать, надо взрослетьИзменила пройденной в Кызыле классической школе и ее педагогам?

    – Не изменила, нет. В свою родную школу всегда возвращаюсь, здесь трудолюбивые дети, мне нравится с ними работать. Приятно, что удается вносить свой вклад: поставила с пяти и шестилетними танец «Шкатулочка», а с второклассниками – «Ласточки».

    Десять лет в хореографической школе, ансамбле «Алантос» дали мне такую танцевальную базу, что удалось поступить в Московский государственный университет культуры и искусств на классическое отделение, а после первого курса перевестись на отделение современного танца.

    Это был осмысленный переход?

    – На тот момент действовала интуитивно, просто чувствовала, что нужно идти дальше, учиться новому. Осмысление значимости танца пришло позже.

    Современное общество так устроено, чтобы человек забывал о своих естественных потребностях и не понимал своих желаний. Каждый год появляются новые стандарты красоты, которые навязывают людям нормы поведения. Тело становится рабом, получает бесконечный абонемент на фитнес, ботокс, каблуки на шпильках. Всё это – проявления насилия. Люди уже настолько к этому привыкли, что не замечают.

    Танец – один из возможных путей того, как сделать тело своим другом, вернуться к полноценному проживанию в нем, а значит – к естественности. А балет – это всё же отказ от естественности.

    Мне повезло: когда в 2015 году окончила университет, в Академии русского балета в Санкт-Петербурге объявили третий набор в магистратуру педагогического факультета – двухгодичная программа «Художественные практики современного танца». Единственное место в России, где можно получить диплом магистра в этой сфере.

    Прошла все профессиональные испытания, меня зачислили. В группе – восемь человек. Кураторы программы – Татьяна Гордеева, Александр Любашин, Нина Гастева – делились с нами своим личным опытом работы в современном танце и перформативных практиках: выбирай то, что по душе.


    Попадание в сердце


    КаТатьяна Коновалова. Надо действовать, надо взрослетьк получилось, что ты оказалась одним из педагогов интегрированного театра-студии «Круг два»?

    – В декабре пятнадцатого, когда училась в Петербурге, попала на премьерный показ «Языка птиц» режиссера Бориса Павловича. Пригласила туда хореограф спектакля Алина Михайлова. В нем наравне с профессиональными актерами из Большого драматического театра играли люди с особенностями в развитии из центра творчества, обучения и социальной абилитации аутистов «Антон тут, рядом».

    Шла на спектакль без всяких ожиданий, а на показе проревелась, но не из-за того, что «инвалид на сцене», а из-за глубины, простоты и честности происходящего.

    Дистанция между зрителем и актером отсутствовала полностью. Оказалось, что у людей с особенностями есть та самая чистота присутствия, за которой все гоняются. Они ничего не придумывают, никого не изображают, просто существуют на сцене так же, как и в жизни, и это очень мощно работает, напрямую попадает в сердце.

    Когда вышла из театра, поняла: хочу получить такой же опыт. Вспомнила, что мне рассказывали о московском театре «Круг два», написала туда, назначили встречу. Пришла к художественному руководителю Андрею Борисовичу Афонину, говорю «Хочу работать с вами, в любом качестве». Даже уборщицей-волонтером готова была стать.

    Он недоверчиво посмотрел, расспросил и сказал: «Ну, давайте попробуем, переодевайся и заходи в зал, у нас как раз разминка». Месяц занималась наравне со студийцами – это такая проверка была. Потом провести занятие доверили, пригласили педагогом в летний лагерь. И только после этого окончательно приняли в коллектив – хореографом.

    Хорошо, что в магистратуре обучение проходило модулями: три недели – учеба, месяц – практика. Так что, учась в Петербурге, работала в Москве. Сейчас проще – магистратура позади.


    Уникальные таланты особенных людей


    Работать с такТатьяна Коновалова. Надо действовать, надо взрослетьими особенными учениками – это дар?

    – Думаю, да. У опытных педагогов «Круга два» он есть. С коллегами повезло. У художественного руководителя и режиссера театра Андрея Афонина – двадцатилетний опыт работы с особыми актерами.

    Его сын Иван Афонин тонко чувствует ребят, их характеры и потребности, к тому же, классный музыкант, играет на всём, из чего можно извлечь звук: фортепьяно, гитара, гармонь, всевозможные ударные. Пишет музыку для спектаклей. Парень с серьезным нарушением слуха после занятий у него запел, а ученики, не имевшие никакого чувства ритма, постепенно начитают извлекать звуки из всего: бумаги, фольги, бутылок, камней, досок, а затем и музыкальных инструментов.

    Татьяна Коновалова. Надо действовать, надо взрослеть

    Ведущий специалист Елена Осипова – универсальный человек: музыкальный педагог, психолог, мастер на все руки и ноги: ведет занятия в мастерской, делает костюмы и музыку к спектаклям. Занимается с младшими и может даже самого неуправляемого аутичного ребенка вернуть во внимание, а это очень много сил требует.

    В студию приходят разные люди со своими уникальными талантами. Есть музыкально одаренные, с абсолютным слухом. Есть девочка с диагнозом шизофрения, которую «посещают голоса», чтобы они не брали вверх над сознанием, перед ней нужно ставить сложные задачи – включать тело. При этом она пишет потрясающие стихи.

    Есть очаровательный парень со стопроцентной зрительной памятью: любой прочитанный им текст с первого раза запоминает. Но при этом он всё делает в четыре раза медленнее, чем обычный человек.

    Другой, когда впервые меня увидел, спросил, когда родилась, а потом выдал: «Это был понедельник». Он так может любую дату определить, будто в его голове – календарь.


    Испытание педагога


    «Круг два» – закрытый клуб только для особенных людей?

    Татьяна Коновалова. Надо действовать, надо взрослеть

    Нет. Театр-студию посещают не только особенные, но и обычные люди. И когда мы вместе работаем, получается что-то сильное и мощное. Стирается граница, на сцене все равны.

    Это школа эмпатии, гибкости, изобретательности, принятия, и чем раньше человек с этим встретится, тем проще ему будет жить в социуме. Театр открывает дверь поколению, которое не будет бояться и отторгать людей с особенностями.

    Методика занятий с такими учениками тоже особенная?

    – Конечно. Студийцы в театре разных возрастов: старшему – 42 года, есть группы для малышей-дошкольников.

    В моей группе – люди от девятнадцати до тридцати шести. Занимаемся четыре раза в неделю. На занятиях учимся правильно ставить стопы ног на пол, мягко переносить вес, ползать и перекатываться, прыгать, использовать всё пространство для движения, разные скорости.

    Иногда у ребят случаются приступы – сознание улетает, они перестают себя контролировать. Не надо бояться этих проявлений. Нужно успокоить, вернуть в тело. Каждого – индивидуально: одного увести в соседнюю комнату, дать возможность в тишине прийти в себя, другому строго сказать: «Держи себя в руках». А иногда крепко обнять или лечь сверху всем телом, чтобы человек понял: «Всё нормально, я – здесь, ты – здесь».

    Людям с особенностями трудно наладить контакт с партнером. Мы постепенно учимся запоминать свои ощущения от прикосновений, работать в паре: давать другому опору, балансировать, двигаться вместе.

    Каждый урок для меня как педагога – испытание. Должна настроиться, сконцентрироваться и увлечь их. Если не заинтересую – не будут ничего делать.

    Надо вести за собой и при этом дать проявиться индивидуальным особенностям каждого. И всякий раз возникает новый танцевальный материал, ни на что не похожий. Ребята органично и свободно себя чувствуют, когда это их личное движение, то, что уже заложено в теле, идет изнутри. Моя задача – заметить и подчеркнуть это движение.


    Работа над собой


    Татьяна Коновалова. Надо действовать, надо взрослеть Импровизации становятся частью постановок?

    – Да. Это один из главных инструментов. Но есть сложности. Люди с особенностями умеют удивлять, часто выдают гениальные вещи – текст сочиняют на ходу, изобретают способы существования в пространстве. А на следующий день приходят и не помнят, что они делали. Иногда просишь повторить, а человек тебе говорит: «Это уже в прошлом». И тут же придумывает новое.

    Поэтому мы записываем занятия на камеру, чтобы фиксировать импровизации, а потом работать с этим материалом. Из этого вырос наш спектакль «Суфийские мотивы», премьера которого прошла 10 мая 2017 года.

    Это мой дебют как хореографа в «Круге два». Дебют и для режиссера-постановщика Наргис Абдуллаевой, и для большинства ребят – первый выход на профессиональную сцену.

    Чтобы увлечь ребят, Наргис придумала тренинг «Кошки-мышки»: в коробку складывают разные предметы, и тот, кому удалось схватить её раньше остальных, достает одну из вещей и рассказывает историю, которая ассоциируется у него с ней. Из этой игры и зародился спектакль, а в результате получилось пластическое размышление об очень значимом: поиске своего пути, важности выбора. О том, что такое любовь, красота, знание. Ребята вместе со своими сценическими персонажами проделали над собой большую работу.

    Работа над собой – это понятие для части наших с тобой сверстников – тайна за семью печатями.

    – А для наших студийцев – это постоянное состояние, постоянное преодоление. Поэтому мне интересно с ними работать: помогать раскрывать возможности.

    И ограничения, которые накладывают на ребят их особенности, не преграда, наоборот, дают простор для фантазии. Не можешь ходить, передвигаешься только на коляске? Зато можешь сидеть, стоять на коленях, перекатываться. Коляску – в сторону, работаем с этими движениями. И рождается наш танцевальный дуэт.

    У людей с особенностями связь между телом и сознанием неполная. Бывает, что человек не умеет использовать все части тела во время движения, или может двигаться только вперед, а заднее пространство не освоено, или не умеет переносить свой собственный вес, не может пройтись с закрытыми глазами, или всё делает только в одной скорости.

    Одна из учениц даже на невысокий куб в полметра подняться не могла. Но в процессе занятий так научилась чувствовать свое тело, что сейчас может с помощью партнера на голове стоять, мы с ней даже верхнюю поддержку делаем.

    Педагогические неудачи?

    – Не могу удержать внимание в группе более десяти человек. Часто не знаю, что делать, с какой стороны начать.

    Иногда увлекаюсь, даю сложный материал, и не умею объяснить, забываю, что они – особые. Злюсь на себя за то, что не хватает терпения.


    То, что даёт силу


    Если честно, как ты не перегораешь?

    УТатьяна Коновалова. Надо действовать, надо взрослетьчусь, как распределять силы равномерно, без перенапряжения, чтобы потом не приходилось месяцами восстанавливаться – на это нет времени. Хотя спонтанность во мне ещё часто побеждает здравый смысл.

    Помогает переключение внимания – участие в других проектах, смена обстановки. Танцую в составе фламенко-балета «De las llamas», руководит которым президент федерации фламенко в России Юлия Плахотина. У нас уже было два гастрольных тура – на Дальний Восток и Камчатку, а в Кремле прошел совместный концерт с испанским танцовщиком Адрианом Санчесом. Параллельно принимаю участие в проектах, связанных с современным танцем и перформансом.

    Дает силы музыка, лес, вода, горы. В Туве – это гора Догээ, на ее вершину поднималась множество раз.

    Еще – работа руками, поэтому иногда зависаю в мастерской «Круга два».

    Что особенное умеешь хорошо делать своими руками?

    – ШаТатьяна Коновалова. Надо действовать, надо взрослетьпки крючком вяжу, делаю для друзей подарочные фляжки, переплетая суровыми нитками бутылочки, открытки из всего, что есть под рукой – бисера, ниток, журнальных картинок.

    А еще могу хлеб в настоящей русской печке испечь.

    Откуда у городской девочки это умение – печь хлеб в русской печке?

    – Из села Субботино, это в Шушенском районе Красноярского края. Там родилась и до сих пор живет моя бабушка Татьяна Савельевна Коновалова, в девичестве Огурцова.

    Мы с ней очень похожи и внешне, и характером, обе всегда всё делаем по-своему. Когда приезжаю к ней, мы часто можем молчать, ни о чем не разговаривая, но чувствуя комфорт, словно между нами – невидимая связь.

    У нас даже имя – одно на двоих. Она родилась 25 января 1933 года, в Татьянин день, а я накануне – 24 января 1994 года. Умудрилась появиться на свет по дороге от бабушки: мама моя перед родами поехала из Субботино в Кызыл, но не доехала, начались схватки, и я родилась в красноярском селе Ермаковское. И сегодня есть ощущение, что с первого дня жизни – в постоянной дороге.

    Бабушка Татьяна – очень сильный человек, чего только ни делали ее руки за восемьдесят четыре года. В большой крестьянской семье – четырнадцать детей, выжили четверо, она – самая младшая. Мама ее, Анна Романовна, умерла, когда ей было пять лет. Отец, Савелий Платонович, женился вторично, но мачеха была не слишком добра к детям. В сорок втором он погиб на фронте.

    С восьми лет по чужим домам Таня нянчила детей, стирала, белила. В школе только четыре года проучилась, когда ее, сироту, определили в детский дом. Была и телятницей, и птичницей, и прачкой, и каменщиком: тяжеленные носилки с кирпичами и цементом таскала, строя дома в селе Шушенское.

    ИТатьяна Коновалова. Надо действовать, надо взрослеть мужа выбрала в родной деревне себе под стать. Михаил Николаевич Коновалов – тоже из крестьянской семьи, в которой было девять детей. Коноваловский дом до сих пор на краю Субботино стоит.

    Сейчас он уже не так выглядит, в нем другие люди живут, но мне он дорог как семейная память, ведь его еще прапрадед Алексей с прапрабабушкой Харитиной строили. Мощные бревна сруба, голубые с белым ставни, наличники. Здесь выросла моя мама, здесь я гостила в детстве.

    Подростком очень переживала из-за своего крупного тела, стремясь, чтобы оно соответствовало хрупкому балетному стандарту, занималась до изнеможения, в еде себя ограничивала. А сейчас успокоилась, потому что поняла, почему оно у меня именно такого размера и формы: гены предков, поколениями живших и работавших на земле.

    В деревню каждое лето приезжаю, это уже стало ритуалом, традицией. Набираюсь там сил от своих корней.


    В танце – по Кызылу


    Татьяна Коновалова. Надо действовать, надо взрослеть В июле 2016 года ты попыталась объединить танцем кызыльчан, организовав невиданное для Тувы действо – танцевальную прогулку. Как считаешь, получилось?

    – Думаю, что да, хотя массовости мы не достигли, и это естественно. Всё новое всегда принимается медленно и с большим недоверием, а для Тувы это было совершенно необычно.

    В Москве танцевальные прогулки периодически проходят, начиная с мая 2014 года. К ним присоединились многие города мира, например, Санкт-Петербург, Киев, Ижевск, Харьков, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Вильнюс, Алматы, Тель-Авив.

    Суть такая: люди собираются вместе и идут по улицам города, танцуя под общую музыку, которая звучит в их наушниках, неслышная остальным. Летом шестнадцатого года по дороге в Туву на фестиваль живой музыки и веры «Устуу-Хурээ» с подругами-коллегами Натальей Сибиряковой и Катериной Бачуриной приняла участие в такой танцпрогулке в Новосибирске. Около сорока человек тогда собрались. Было весело, очень хотелось продолжения.

    Решили и Кызыл расшевелить. Создали группу в социальных сетях, попросили подписчиков скинуть любимую музыку. Продумали маршрут: от входа в парк по набережной Енисея через скульптурный комплекс «Центр Азии» к Национальному музею. Прикинули, что он в среднем займет два часа, составили под него плейлист из предложенных мелодий – от хип-хопа до джаза и Штрауса.

    Сбор назначили в шесть вечера, но сработало пресловутое «тувинское время»: только к семи тридцати люди подтянулись, но многие – неподготовленные, хотя в интернете мы выложили очень подробную инструкцию: что и как делать. У одних не было плейлиста, кто-то не взял с собой наушники.

    Так что в танцевальный путь отправились тринадцать человек: нас трое, без Наты и Кати я бы это не смогла провести, и десять кызыльчан.

    Как реагировали прохожие на странных людей, танцующих под слышимую только ими музыку?

    – Кое-кто ненадолго присоединялся к шествию, а в основном смотрели с удивлением. Честно говоря, боялась, что нас остановит полиция, ведь мероприятие не было ни с кем согласовано. Но всё обошлось, за несанкционированную демонстрацию нашу танцпрогулку не приняли.

    Участники вначале стеснялись, но уже к середине маршрута расслабились. Мы и в магазин за водой заходили, не прерывая общий танец.

    Целей своих – оживить улицы Кызыла, организовать пространство для знакомства и общения людей – мы все же достигли. До конца маршрута продержались всего пять из десяти, но среди них не было ни одного недовольного. Просили продолжения.

    Совместный танец – это очень крутой опыт близости, музыка мощно объединяет, тем более, если ее вокруг больше никто не слышит.


    Не наблюдая из-за кустов


    А музыка, слышимая всеми, разве не объединяет?

    – Объединяет, если она хорошая и в правильном месте звучит.

    ЗнаеТатьяна Коновалова. Надо действовать, надо взрослетьшь такое место?

    Знаю. В 2013 году в моей жизни случился Международный фестиваль живой музыки и веры «Устуу-Хурээ» с двухчасовым шествием хороо до Верхнечаданского храма. Там услышала о его жизни до и после восстановления и вдруг осознала ценность места, в котором нахожусь. Вновь услышала национальную музыку, новыми глазами взглянула на людей, и такая глубина мне открылась!

    Ты ведь помнишь, когда я была школьницей, мечтала уехать из Кызыла – большой мир посмотреть. А после этого фестиваля ощущаю очень мощную связь с тувинской землей. И мне очень важно возвращаться сюда как можно чаще. Когда вижу степь, внутри всё замирает: я – дома.

    Свои поездки к маме специально к датам фестиваля подгадываю: в 2017 году он у меня уже четвертый. В этом году на двадцать первый «Устуу-Хурээ» привезла свою подругу и коллегу Наргис Абдуллаеву. Она из Узбекистана, была в Ташкенте ведущей актрисой театра «Ильхом», сейчас работает в Москве в театре документальной пьесы «Театр.doc», а в «Круге два» реализуется как режиссер-постановщик и педагог актерского мастерства.

    Для Наргис это было настоящим открытием Тувы, и при этом она очень точно вписалась в мир фестиваля.

    А что это значит для тебя – вписаться в мир фестиваля?

    – Четыре дня в палаточном лагере на фестивальной поляне – особое время, которое и трансформирует людей, изменяя сознание, и демонстрирует самое лучшее в них. Бывает, что и худшее, но это – реже, и такие гости, как что-то чужеродное, сразу ощущаются: они не туда попали.

    Фестиваль – открытое окно в большой мир музыки, культуры и для местных жителей, и для гостей со всего мира. И дети их растут на этой многоязычной поляне вместе с музыкой.

    Игорь Дулуш, Тимур Дулуш, Софья Кара-оол вдохновляют меня: двадцать один год не бросать свое детище, которое требует огромных сил и затрат. Поэтому стыдно быть в фестивальные дни просто ленивым зрителем, хочется и свой вклад вложить.

    Твой личный конкретный вклад?

    После концерта собирала с Наргис мусор на фестивальной поляне, вместе помогали Союзу журналистов Тувы в его пресс-центре в палаточном лагере: мыли посуду после угощения гостей бараном по-тувински, следили за очагом, развешивали газеты.

    В шестнадцатом году довелось даже на фестивальную сцену выйти. Моя подруга Юлия Носкова прямо на поляне собрала группу «Закон ОммА». Утром просыпаюсь, выбираюсь из палатки, и меня тут же просят поддержать этот новорожденный сборный коллектив танцем. И вот уже обнаруживаю себя на сцене. Чистейшая импровизация. И как же мы ликовали, когда в результате даже диплом получили в номинации «Перформанс».

    И «Устуу-Хурээ», и театр «Круг два» – это послание нам с тобой, поколению двадцатилетних. Люди рано или поздно уходят от нас, и нужно быть готовым продолжить их дело. Нельзя оставаться в стороне и наблюдать из-за кустов.

    Надо действовать. Надо взрослеть.


    Фото Елены Деникаевой, Виктории Лачугиной и из личного архива Татьяны Коноваловой.


    Интервью Виктории Лачугиной с Татьяной Коноваловой «Надо действовать, надо взрослеть» войдёт пятидесятым номером в шестой том книги «Люди Центра Азии», который после выхода в свет в июле 2014 года пятого тома книги продолжает готовить редакция газеты «Центр Азии».


    Фото:

    1. Татьяна Сергеевна Коновалова – танец у озера. Ивановская область, Тейковский район, озеро Рубское. Летний творческий лагерь интегрированного театра-студии «Круг ll». 23 августа 2017 года. Фото Елены Деникаевой.

    2. «Гран па» воспитанниц классического отделения детской хореографической школы. В центре – солистка Татьяна Коновалова. Постановка Раисы Стал-оол. Република Тыва, Кызыл. Апрель 2009 года.

    3. Татьяна Коновалова в балетном классе детской хореографической школы. Република Тыва, Кызыл. Май 2009 года. Фото Виктории Лачугиной.

    4. Андрей Афонин, художественный руководитель интегрированного театра студии «Круг II»: буто-импровизация. Ивановская область, Тейковский район, итоговый концерт в летнем театральном лагере интегрированного театра-студии «Круг II». 27 августа 2017 года. Фото Елены Деникаевой.

    5. Елена Осипова, музыкальный педагог интегрированного театра студии «Круг II»: импровизация на виолончели. Ивановская область, Тейковский район, итоговый концерт в летнем театральном лагере интегрированного театра-студии «Круг II». ». 27 августа 2017 года. Фото Елены Деникаевой.

    6. Татьяна Коновалова – первые шаги в контакте с особыми учениками. Танцевальный дуэт с Ксенией Мартыновой. Отчетный концерт в летнем театральном лагере студии «Круг II». Ивановская область, Тейковский район. Август 2016 года.

    7. В интегрированном театре-студии «Круг II» Алсу Абдулина под руководством педагога Татьяны Коноваловой отрабатывает свою пластику на репетиции спектакля «За ритмом». Москва, январь 2017 года.

    8. Репетиция у озера Рубское. Татьяна Коновалова и студийцы Павел Журавихин, Александр Довгань, Евгения Скокова. Летний творческий лагерь интегрированного театра-студии «Круг II». 23 августа 2017 года. Фото Елены Деникаевой.

    9. Татьяна Коновалова и Алексей Станковский, репетиция дуэта из спектакля «Суфийские мотивы». Ивановская область, Тейковский район, озеро Рубское. Летний творческий лагерь интегрированного театра-студии «Круг II». 24 августа 2017 года. Фото Елены Деникаевой.

    10. Танцевальный дуэт «Человек»: Татьяна Коновалова и Максим Балан. Летний лагерь интегрированного театра-студии «Круг II». Ивановская область, Тейковский район. 25 августа 2017 года. Фото Елены Деникаевой.

    11. Соло студийки Маргариты Черненьковой. Постановка Татьяны Коноваловой. Итоговый концерт в летнем театральном лагере интегрированного театра-студии «Круг II». Ивановская область, Тейковский район. 27 августа 2017 года. Фото Елены Деникаевой.

    12. Сироты военных лет. В детском доме в селе Каптырево Шушенского района Красноярского края. Татьяна Огурцова, в замужестве Коновалова – шестая слева. С баяном – музыкальный руководитель баянист Иван Тимофеевич Лямин. 1944 год.

    13. Сослуживцы. Первый справа сидит Алексей Коновалов, прапрадед Татьяны Коноваловой. 1914 год.

    14. Наргис Абдуллаева – режиссёр-постановщик интегрированного театра-студии «Круг II» в пресс-центре Союза журналистов Тувы в палаточном лагере на поляне восемнадцатого международного фестиваля живой музыки и веры «Устуу-Хурээ». Лопатка журналисткого барана – особый сувенир, который она увезла с собой в Москву и повесила по тувинской традиции в правой стороне своей комнаты. Республика Тыва, Дзун-Хемчикский район, 15 июля 2017 года. Фото Виктории Лачугиной.

    15. Коллеги и единомышленницы. Наргис Абдуллаева и Татьяна Коновалова – в скульптурном комплексе «Центр Азии». Республика Тыва, Кызыл, набережная Енисея. 18 июля 2017 года. Фото Виктории Лачугиной.

    Виктория Лачугина, okenia@mail.ru Под редакцией Надежды Антуфьевой, antufeva@centerasia.ru

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    		 Опубликовано вчера в 03:18
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