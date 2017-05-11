Мария Галацевич. Пещера Синей Птицы

Методист отдела экологического просвещения Федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный природный биосферный заповедник «Убсунурская котловина» – так длинно и скучно именуется официальная должность Марии Павловны Галацевич. Но не пугайтесь при встрече: никакой казенщины не будет. Потому что на самом деле она – башкы Синяя Птица.

И на записи в паспорте тоже не обращайте пристального внимания: родилась 18 июня 1980 года в городе Кызыле, там же и зарегистрирована. Это так, для конспирации. А настоящий родной дом – в горах Монгун-Тайги. Там у нее не квартира, не дача, не времянка, не палатка и не вилла, а личная, скрытая от посторонних глаз, таинственная пещера.

И если Мария только ей ведомой тропой приведет вас к ней, можете гордиться: вы посвящены в касту друзей клуба «Синяя Птица» – особого сообщества, в которое принимают не по письменному заявлению, а по созвучию природе.

Надежда Антуфьева, главный редактор газеты «Центр Азии», antufeva@centerasia.ru





Противочумное детство





Раз в два или три года уезжаю в Монгун-Тайгу. Не по работе и даже не в гости к друзьям, хотя у меня они там есть. Просто еду домой – к родной земле, где выросла, где прошли самые яркие моменты детства.

А когда приезжаю, всегда совершаю небольшое паломничество к одному таинственному и прекрасному месту, о котором знают даже не все местные жители.

Иногда прихожу сюда не одна. Привожу кого-то из друзей, родных или своих учеников. Сначала мы довольно долго поднимаемся на самую вершину горы, которая с другой стороны оказывается просто небольшим холмом. Отсюда в ясные дни открывается великолепная панорама.

С одной стороны – сияющие белоснежные купола Монгун-Тайги, а с другой – уже заграница, монгольские горы и лежащее среди них озеро Урэг-Нуур. На этот великолепный пейзаж, являющий взору и мысли полную свободу и простор, хочется смотреть и смотреть. Но порывы горного ветра заставляют спуститься чуть ниже, и мы спускаемся к Пещере.

Эту пещеру Синей Птицы, как ее теперь называю, мы с моей младшей сестрой Полиной упорно искали в детстве, каждое лето приезжая сюда вместе с родителями.

Наши папа и мама – Павел Нилович и Нина Феликсовна Галацевичи – работали в противочумной системе. Природный очаг чумы, той самой черной смерти, погубившей в средние века около трети населения Европы, есть и у нас, в Монгун-Тайгинском районе, на границе с Монголией. Здесь, в горах, на базе эпидемиологических отрядов Тувинской противочумной станции, наши родители и познакомились.

Экспедиции длились все летние месяцы, а порой – до полугода. Эпидбаза и теперь находится на том же месте, в трех километрах от села Мугур-Аксы, центра Монгун-Тайгинского района.

Мы с Полиной очень благодарны родителям за наше замечательное детство – яркое и не совсем обычное. Именно здесь, в Монгун-Тайге, я научилась ходить, а позже сделала первые шаги и в трудовой деятельности.

Смысл работы противочумников заключается в наблюдении за состоянием природного очага чумы. Папа вместе с зоологической группой, которой он руководил, добывал материал для лабораторных исследований. Ездили по долинам горных рек и ущельям, ночуя в палатках и пустых чабанских зимниках. Ставили капканы на сусликов и пищух, выкапывали их гнезда из нор.

Материал доставляли в полевую лабораторию. Там мама определяла под микроскопом виды блох и клещей, предварительно собранных чесальщиками с трупов зверьков и из разобранных гнезд. Потом лаборанты и врачи исследовали этот материал на зараженность чумой.





Земля обетованная





Мы тоже не теряли времени зря. Исследовали окрестные скалы и осыпи по обоим берегам реки Каргы. Иногда в компании детишек местных чабанов, которые угощали нас сухим кислым сыром – курутом.

Закусывая на ходу диким крыжовником, барбарисом и ревенем, мы искали свое детское счастье. Пещеру – уютную и вместительную, в которой можно было бы укрыться от дождя и непогоды и даже встать во весь рост, а не сидеть на корточках. Но всё как-то не везло. Пещеры находились, но какие-то тесные, узкие и неглубокие. Неинтересные. В этих занимательных поисках мы провели несколько лет.

В промежутках между полевыми сезонами мы с Полиной, как и все дети, ходили в Кызыле в детский сад, учились в школе. Но наши детские мысли и мечты были направлены на юго-запад Тувы, в сторону Монгун-Тайги.

Часто, лежа в постели и болтая перед сном, мы воображали, как сами, независимо от родителей, взяв своих лучших друзей и всё необходимое, отправляемся в путь. Пешком или на тележке, запряженной лошадкой, мы добираемся до заветных гор. Рисовали на бумаге квадрат, каждая из сторон которого символизировала одно из времен года, и красной линией отмечали время приближения к лету, а значит, и к обетованной монгун-тайгинской земле.

Подростком я написала стихи о родной мне земле, которые позже, в студенчестве, немного доработала:





Да, я люблю село Мугур-Аксы.

Вам этого, быть может, не понять.

Мугур-Аксы! Как молния грозы,

Что в тех горах могла я созерцать.





И если камень на сердце лежит,

Когда от дома слишком далеко,

Я вспоминаю, как ручей спешит,

Сливаясь с изумрудною рекой.





На дне его, в узорах тени ив,

Искрится бисер хрупкого песка,

И ритм его в душе, как прежде, жив,

Дрожит струна, знакома и тонка.





Те скалы, где ютится барбарис

И где цветет холодная полынь,

Зовут взлететь в безоблачную высь,

Стрелой пронзить торжественную синь.





Со мною навсегда Мугур-Аксы,

Сюда я возвращаюсь вновь и вновь.

Мугур-Аксы, как капелька росы,

Что дарит миру солнце и любовь.





Блохи прыгали, а клещи разбегались





К огда мне исполнилось четырнадцать и мы поехали в очередную командировку в Монгун-Тайгу, вольное детство кончилось. Начала работать на эпидбазе в качестве сезонного рабочего: хотела заработать на двухкассетный магнитофон и карманные расходы.

Вставая утром в шесть, шла в лабораторию, где всегда противно пахло лизолом – специальной обеззараживающей жидкостью. Замуровавшись в противочумный костюм – пижаму, белый халат, косынку, маску, перчатки и резиновые сапоги, шла в так называемый заразный блок. Здесь, на эмалированных подносах ждала доставка: два или три десятка мертвых сусликов и пищух, которых нужно было очесать щеткой, при этом собирая пинцетом в пробирки эктопаразитов, экто означает наружный: блох, вшей и клещей.

Работать нужно было быстро, чтобы передать материал на дальнейшее исследование, но вместе с тем и очень тщательно – вдруг пропустишь чумную блоху? Блохи прыгали, клещи разбегались, но я настойчиво пыталась поймать всё это и рассадить в отдельные пробирки, при этом отмечая их число карандашом на бумажке. Старалась изо всех сил и поэтому очень уставала.

А потом приходила мама, рукой профессионала вычесывала почти столько же оставшихся в шерсти эктопаразитов и укоряла за халатность. И это было очень обидно.

После завтрака можно немного вздремнуть. В течение остального рабочего дня моей обязанностью было дезинфицировать пробирки, рабочую одежду и матерчатые белые мешочки для доставки: кипятить всё это в большом баке на печи, стирать, полоскать и развешивать сушиться на солнышке.





Как я была счастлива тогда





В с вободное от работы время любила гулять по горам, и однажды дошла до очень странного места, куда мы с Полиной прежде не заходили. Небольшой распадок, с одной стороны которого камни были розовые, а с другой – черные и немного синеватые.

Поднявшись по распадку, свернула на темную сторону и пошла наверх, уже по гребню горы. И вдруг моим глазам предстало удивительное зрелище: среди скал, покрытых сухой горной травой, самый настоящий оазис. Место, со всех сторон окруженное скалами, покрыто мягким мхом, на котором обильно цвели веселые незабудки.

Войдя туда, подняла глаза и поняла, что многолетняя мечта, наконец, сбылась! В скале, на некотором возвышении, виднелся вход в большую нишу. Не очень просторную, но такую, в которой может свободно поместиться человек. А внутри она оказалась такой высокой, что можно было не только встать во весь рост, но и вытянуть руки над головой.

Помню, как я была счастлива тогда. Спускаясь вниз, постаралась хорошенько запомнить это место. Поделилась своей радостью с сестрой. Когда я привела Полину к пещере, мы обе ликовали. Приятно, когда детская мечта сбывается, даже если ты уже повзрослел.





Дворовая компания





К огда училась в старших классах, полевые выезды в противочумной системе по причине нехватки финансов значительно сократили, и нам пришлось проводить каникулы в Кызыле.

Сначала было очень непривычно торчать в городе летом и ездить только на дачу да в лес по ягоды. Но потом у нас сформировалась замечательная дворовая компания, состоящая из мальчишек и девчонок разного возраста.

Мы стали ходить в походы в окрестности Кызыла. И не только на гору Догээ. Как выяснилось, между двух Енисеев, на отрогах хребта академика Обручева есть масса интересных мест. Это и урочище Ондум, и гора Трезубец, и аржаан Чурек-Доргун и Красные пещеры. Мама нашего друга Славы Шангыр-оола, Екатерина Петровна, оказалась бывалой туристкой и показала все эти маршруты.

После школы я решила не уезжать в другой город. Поступила на естественно-географический факультет Тувинского государственного университета. Специальность – биология и экология, чтобы быть ближе к природе.

С детства так мечтала: будущая профессия будет связана с поездками по родным местам. Но только не в противочумной системе: не хотелось наносить вред живой природе, убивать зверьков, разорять их гнезда и нюхать лизол. Поэтому сначала решила стать ботаником и мирно изучать растения. А в процессе учебы поняла, что выкапывать и сушить цветы для гербариев тоже не хочу, пускай себе растут. Так стала экологом.

Все годы, пока училась в университете, продолжали дружить нашей дворовой компанией и вместе ходить в походы, пока, наконец, не поняли, что мы – нечто большее, чем просто товарищи с одного двора.

Сначала в шутку называли себя Клубом юных друзей своих старших товарищей, сокращенно – КЮДССТ. Шутка принадлежит писателю Андрею Кнышеву, автору юмористического сборника «Тоже книга», которым мы зачитывались в то время всей семьей.

Компания у нас была действительно разновозрастная. Помимо дворовых ребят в этот клуб попали мои друзья по университету, секции таэквондо, которую посещала, детской художественной школе, где тогда параллельно училась. Когда в студенчестве стала принимать участие в экологических семинарах и слетах, проходящих в Горном Алтае, к нашему клубу заочно присоединились друзья из других регионов России – от Белгорода до Камчатки.

До сих пор храню внушительную пачку прилетавших ко мне из разных городов страны писем, в которых студенты-экологи делятся своим опытом работы и новыми мыслями, идеями. Благодаря им мы, помимо походов и экскурсий, стали проводить во дворе различные экологические игры и конкурсы. Например, «Создай из мусора шедевр», посвященный Дню птиц конкурс меловых рисунков на асфальте.





Становимся на крыло





Когда училась на четвертом курсе, в недрах КЮДССТ зародилась неофициальная общественная организация – детский экологический клуб «Синяя Птица». Название возникло в моей голове как-то само собой, и его приняли без особых обсуждений.

А вот на эмблему клуба был объявлен настоящий конкурс среди дворовой ребятни. Победительницей стала шестиклассница Римма Дамба-Хуурак. За ее рисунок – летящая на фоне золотистого солнца и оранжевого неба синяя птица – на общем собрании клуба проголосовали все.

Грозное цветовое сочетание очень точно передало идею. Оранжевое небо – символ нависшей над Землей экологической опасности, призыв к действию. А птица синего цвета – символ свободы выбора для человека: жить ему в согласии с природой или нет? Рисунок Риммы Дамба-Хуурак до сих пор является эмблемой нашего родившегося 1 ноября 2001 года клуба.

Мы придумали свой устав и программу. У моей подруги Оли Базановой дома оказалась печатная машинка, на которой и набрали текст. Своего помещения не было, собирались на катушке – деревянной горке, стоявшей во дворе дома 22 по улице Калинина, где жило большинство наших ребят. Пробовали собираться в подвале нашего дома, но это продлилось недолго. Сначала, поскольку в мэрии дали добро, стали бегать по инстанциям, чтобы оформить документы, параллельно чистили и белили подвал. В конце концов, нам сказали, что детским организациям в подвалах не место, по закону. Мы, конечно, огорчились, но клуб от этого существовать не перестал.

На пятом курсе мне предложили вести экологический кружок. Раз в неделю ездила в школу-интернат «Надежда», созданную в то время для социальной адаптации детей с трудной судьбой. Все наработки клуба «Синяя Птица» – конкурсы, походы, экскурсии, интерактивные занятия – включила в программу работы одноименного кружка.

К этому времени с момента рождения «Синей птицы» прошел год, и мы решили отметить это знаменательное событие. В поисках помещения для проведения юбилея, а в перспективе – и дальнейшей работы, обрели поддержку тогдашнего руководителя Росприроднадзора по Республике Тыва Олега Сергеевича Доржу, который указал путь в администрацию заповедника «Убсунурская котловина».

Там нас поддержали и предоставили зал в здании главной конторы. Украсили его плакатами, фотографиями из жизни клуба и конечно, нашей эмблемой. Всё это подготовили сами дети, члены клуба. Гости – родители, сотрудники заповедника, педагоги школы-интерната «Надежда», студенты университета.

Торжественная часть мероприятия – вручение грамот и призов активистам, потом – игра: ребята и взрослые, объединившись в команды, инсценируют тут же придуманные ими эко-сказки. Побеждает команда «Апельсины». Персонажа их экспромта – дракона-мутанта, появившегося на свет после аварии на неправильной атомной электростанции, эффектно исполнил мой однокурсник Дмитрий Охотников: усадил на плечи двух малышей и, став трехголовым, полетел по залу.





Нетрудные трудные





Т ак был установлен контакт с «Убсунурской котловиной», и к концу пятого курса у меня уже были две работы на выбор в качестве основной: педагогом-психологом в школе-интернате «Надежда» и методистом в отделе экологического просвещения заповедника, где уже два месяца трудилась на полставки. При этом никакой особой нагрузки не ощущала, хоть и приходилось одновременно и учиться, и писать дипломную работу.

Однажды после тренировки в секции таэквондо сижу вечером во дворе с ребятишками, а соседка, проходя мимо, спрашивает: «Как дела, учеба?» «Нормально, – отвечаю, – завтра – защита дипломной».

Она посмотрела на меня с откровенным недоумением. Ну да, конечно, ведь перед защитой дипломных обычно принято нервничать и корпеть над бумагами, а не спокойно рассиживать во дворе. Дипломную работу по педагогике на тему «Воспитание в условиях дворового клуба» защитила на следующий день на отлично.

После окончания университета выбрала «Надежду», а в заповеднике осталась на полставки.

Дети в «Надежде» действительно были трудными – изъятые из социально неблагополучных семей, где родители пили и совершенно не заботились о них. Но именно с ними мне было интересно работать.

Многие учащиеся «Надежды», даже имея замечательные умственные способности, из-за элементарной педагогической запущенности постоянно отставали в учебе. Чтобы поднять их уверенность в себе, старалась создавать для них различные ситуации успеха: подростки постоянно должны чувствовать себя нужными, незаменимыми. И не скупилась на оценку их труда.

Ребята, получив награду за активное участие в мероприятии, от души радовались: «Это моя первая грамота, наконец-то!» Это так важно – первая, заслуженная. Например, за строительство забора у озера в охранной зоне заповедника, чтобы скот не топтал гнезда краснокнижных птиц – шилоклювок. Или за красочно оформленный своими руками экологический стенд. Или за то, что навел чистоту и порядок в диком ущелье, где, кроме тебя, этого сделать некому.

Многие тувинские дети по старинной традиции часто называют учителей не по имени-отчеству, а просто башкы – учитель. А еще ребятишки дают учителям прозвища, обидные и не очень. У меня ни в школе, ни в дворовой компании клички не было. А в интернате, наконец-то, обзавелась ею – башкы Синяя Птица.

Не скрою, такое учительское прозвище было приятно получить.





Дома должно быть чисто





С учениками из «Надежды» меня объединила общая любовь – к странствиям. Многие постоянно сбегали из интерната, некоторых мальчишек-путешественников находили даже за Саянами. Поэтому походы полюбили все.

Начали с однодневных, без ночевки. А затем перешли к серьезным: уходили в горы на два или три дня, ночевали в палатках, в охотничьей избушке, однажды даже в пещере. И браконьеров встречали на своем пути, и волков. Но с участниками походов всё всегда было в порядке. Никто ни разу не поранился, ничего себе не сломал.

Уча детей соблюдать необходимые правила техники безопасности в горах, всегда старалась донести главное: живая дикая природа – это не враждебная среда, где с тобой обязательно может произойти что-то нехорошее. Это наш дом, к которому нужно относиться с любовью и уважением. И тогда ничего плохого с тобой не приключится.

За годы одновременной работы в заповеднике и школе-интернате активисты клуба побывали в охранных зонах заповедника – у озер Шара-Нур, Торе-Холь, в Монгун-Тайге. А также в соседствующем с Тувой природном парке «Ергаки».

И, конечно, в каждом походе мы не только уносили с собой весь свой мусор, но, по возможности, забирали и чужой. Если живая природа – наш дом, то дома должно быть чисто.

В 2005 году «Синяя Птица» как общественная организация выиграла свой первый небольшой грант Global GreenGrants Fund – международного экологического фонда«Грингрантс», работающего для защиты окружающей среды.

На эти деньги очистили расположенную неподалеку от Кызыла зону отдыха Кок-Тей. Полсотни мальчиков и девочек из школы-интерната «Надежда» и детского приюта «Гуманный» целый день работали по обоим берегам Малого Енисея. Собрали сто больших мешков оставленного безответственными отдыхающими мусора. Его увезли на свалку сотрудники заповедника «Убсунурская котловина».

Ребята оборудовали специальные ямы для будущего мусора, поставили предупреждающие щиты. А под вечер на очищенной поляне провели веселый пикник с вручением каждому значка участника экологического десанта.

В последующие годы мы продолжали сотрудничество с «Грингрантсом», несколько раз отправляли заявки на гранты, но не побеждали. И вот осенью 2016 года, в преддверии объявленного в России Года экологии, наш проект «Хранители жемчужин Тувы» прошел конкурс, и мы получили грант на осуществление летом 2017 года проекта очищения от замусоривания берегов особо охраняемых озер Сут-Холь, Хадын, Чагытай, Убсу-Нур, Торе-Холь, бай-тайгинский Кара-Холь. А так же монгун-тайгинских Хиндиктиг-Холь и Ак-Холь.

Впрочем, мы и без грантов заботились по мере сил о чистоте природы. Постоянно внушала ребятам мысль: оставляя за собой мусор, мы в энергетическом плане создаем определенные препятствия на своем жизненном пути. А убирая чужой, наоборот, очищаем свою дорогу в будущее.

Такая установка очень помогает в жизни, проверено личным опытом.









Окончание – в № 7 от 19 мая.





Очерк Марии Галацевич «Пещера Синей Птицы» войдёт сорок восьмым номером в шестой том книги «Люди Центра Азии», который после выхода в свет в июле 2014 года пятого тома книги продолжает готовить редакция газеты «Центр Азии».





Фото:





1. Мария Павловна Галацевич – башкы Синяя Птица – на вершине горы Догээ близ Кызыла. 30 марта 2017 года. Фото Екатерины Шангыр-оол.





2. Нина Феликсовна Галацевич, зоолог эпидемиологического отряда Тувинской противочумной станции, с младшей дочерью Полиной и старшей Марией. Тувинская АССР, Монгун-Тайгинский район. Лето 1984 года.





3. Зоолог Павел Нилович Галацевич на стоянке эпидотряда Тувинской противочумной станции. Тувинская АССР, Овюрский район, у реки Саглы. Лето 1986 года.





4. Сотрудники зоогруппы эпидемиологического отряда Тувинской противочумной станции в гостях у чабанов. У самой стены юрты слева направо: шофер Алексей Георгиевич Голубев, зоологи Александр Васильевич Чумаков и Нина Феликсовна Галацевич, хозяйка юрты Зинаида Самыяевна Донгак, руководитель зоогруппы Пётр Андрианович Обухов.

Перед ними: зоолог Павел Нилович Галацевич, хозяин юрты Седип-оол Сайын-Маадырович Донгак, дезинфектор Геннадий Борисович Чюдюк, родственник хозяев юрты Кызыл-оол.

Тувинская АССР, Монгун-Тайгинский район, верховье реки Барлык. Октябрь 1996 года.





5. Сестры Полина и Мария Галацевичи на пороге полевого щитового вагончика, который на летние месяцы становился их домом. Тувинская АССР, Монгун-Тайгинский район. Лето 1989 года.





6. Дина Араптан у входа в заветную пещеру Синей Птицы, которую в детстве упорно искала и нашла ее мама Мария Галацевич. Республика Тыва, Монгун-Тайгинский район. Июль 2012 года.





7. Дворовая компания: с них начинался клуб «Синяя Птица». Слева направо: Хеймер-оол Донгак, Вероника Антоненко, Мария Галацевич, Айгуль Монгуш, Ирина Панкратова с братом Димой на руках. Кызыл, двор дома № 22 по улице Калинина. Апрель 2002 года.





8. Поход учеников школы-интерната «Надежда» к пещере на горе Трезубец. Сидят слева направо Айдын Сундуй, Аюш Аякпан, Алина Сарыкай. С флагом клуба «Синяя Птица» стоит Эрес Тюлюш. Республика Тыва, Каа-Хемский район. Октябрь 2011 года.





9. Вид на озеро Торе-Холь во время проведения экологического десанта по очистке берега от мусора. Республика Тыва, заповедник «Убсунурская котловина». Июнь 2013 года. Фото Марии Галацевич.



