Мария Галацевич. Пещера Синей Птицы

(Окончание. Начало в № 6 от 21 апреля 2017 года)





Дети гор





Лет с четырнадцати мечтала, что у меня когда-нибудь будет дочка, и назову ее Диной. Это имя нравилось настолько, что одно время даже подумывала сменить паспорт. Но два одинаковых имени в одной семье – не слишком удобно, поэтому решила подождать.

Мне всегда представлялась высокая, стройная и красивая девочка с длинными темными волосами – Дина, дочь гор. Откуда взялся этот образ? Возможно, из рассказа Льва Толстого «Кавказский пленник».

Сейчас моей Дине уже десятый год, она именно такая, о которой грезила. И я постоянно благодарю Бога за нее.

В горы она в первый раз поднялась в годовалом возрасте. Это был поход с друзьями к озеру Радужное в природном парке «Ергаки». Дину тогда все по очереди несли на руках.

Когда дочка стала постарше, мы с ней облазили все вершины вокруг Кызыла, были на Красноярских столбах, на Алтае и, разумеется, в монгун-тайгинских горах.

Конечно, как и в каждой семье, у нас имеются свои трудности. «Мы узнаем себя в наших детях. Но уже поздно», – эта шутливая цитата Андрея Кнышева – про меня. Бывает, что в некоторых чертах характера Дины с досадой узнаю себя. Упрямство, порой изрядное, своеволие, стремление настоять на своем во что бы то ни стало – все эти черты, периодически проявляясь в характере дочери, позволяют, наконец, понять, как нелегко было маме и отцу воспитывать меня.

Но неизменно радует одно: мой ребенок никогда не выбросит мусор ни на природе, ни на улице. Скорее, поднимет чужой и унесет, куда следует.

Кстати, для моей сестры Полины, детство, проведенное в горах, тоже не прошло даром. Уехав учиться в Красноярск, она окончила школу спасателей, затем попала в сборные Красноярского края и России по альпинизму. Побывала на Кавказе, Памире, в Гималаях.

Сейчас Полина Галацевич – пятикратная чемпионка России и мастер спорта по альпинизму – живет в Красноярске, работает инструктором в детском спортивном клубе и воспитывает сына Лёнечку, тоже сына гор.





Чтобы ирбис мог спокойно жить





Расскажу об осуществлении еще одной заветной мечты детства, уже вместе с Диночкой. По дороге в село Мугур-Аксы, у границы Монгун-Тайгинского и Овюрского районов, есть одно замечательное местечко под названием Кызыл-Чарык – Красное ущелье. А там – стекающий с высоких скал горный ручей в окружении камней необычного красноватого цвета.

Этот ручей с детства звал меня и манил. Так хотелось выйти из машины и погулять по его берегам, на которых порой всё лето не таял снег. Но каждый раз мы неизменно проезжали мимо.

И вот летом 2012 года мой знакомый из Новосибирска, Евгений Гончаров, путешествовавший по России автостопом, попросил показать ему Монгун-Тайгу. В путь отправились втроем: взяла с собой Диночку, которой было тогда пять лет.

Очень удачно поймав в Кызыле попутную машину со свободными местами, мы за день добрались до придорожного кафе на границе Овюрского и Монгун-Тайгинского районов. Там переночевали в юрте, принадлежащей заповеднику, поскольку рядом проходит его охранная зона. Наутро отправились в путь в сопровождении двух местных собак, симпатичных и дружелюбных. Мы им чем-то понравились, и они решили нас проводить.

Мы шли по каменистому пути вдоль реки Барлык среди высоких, до самого неба, гор. По дороге попадались живописные ущелья с ручьями и небольшими водопадами, но я всё высматривала тот, о котором мечтала с детства. И вот, наконец, мы у цели.

Справа от дороги, рядом с табличкой «Кызыл-Чарык» нас встречает заветный таинственный ручей, каскадами небольших водопадов сбегающий с красноватых скал. Мы побежали по камням, как по ступеням, навстречу большой снежной шапке, лежащей наверху.

Женя полез купаться и сразу нашел в воде череп козерога. Я сказала Диночке, что, возможно, сюда приходил охотиться ирбис – снежный барс – редкая кошка, занесенная в Красную книгу и охраняемая как в заповеднике «Убсунурская котловина», так и во всем мире. Дина разулась и побежала босиком по красным камням, изображая барсенка.

Вдоволь нагостившись в Красном ущелье, мы прошли еще несколько километров по дороге и сели в машину противочумников, которая ехала на эпидбазу. Сопровождавшие собаки, пытаясь угнаться за машиной, с видимой неохотой расстались с нами.

Позже, когда Дина училась уже во втором классе гимназии № 5 Кызыла, мы с ней, используя фотографии того времени, сделали доклад с презентацией «В гостях у снежного барса». На городской школьной конференции «Первые шаги в науку» эта работа заняла призовое место.

В ней мы постарались показать, как интересно и удивительно жить по соседству со снежным барсом – таким редким и красивым зверем, которого местные жители еще называют духом гор. И какая это ответственность – сохранять его местообитания, чтобы он мог спокойно жить. Например, не истреблять козерогов, которые являются его основной добычей. Я даже сочинила стихи про ирбиса:

Он – царь зверей в суровом мире горном,

В пятнистом одеянии узорном,

Таинственный, стремительный, красивый,

В горах он – самый быстрый, самый сильный.

Диночка, подрастая, плавно влилась в нашу клубную компанию, стала принимать участие в ее делах вместе с другими детьми. Так «Синяя Птица» пополнилась новым птенчиком.





Ответственность планетарного масштаба





После выхода из отпуска по уходу за ребенком перешла работать в заповедник «Убсунурская котловина» на полную ставку. Но экологический кружок в школе-интернате «Надежда» вести продолжала.

В 2013 году ее расформировали. Некоторые ученики были переведены в Республиканскую школу-интернат для детей-сирот, в том числе и активисты «Синей птицы». Наш кружок тоже перекочевал туда. На удивление быстро сформировался новый костяк клуба, состоящий из любознательных и активных ребят. Правда, педагоги школы жаловались на проблемы с поведением у некоторых из них. Но я ничего особенного не замечала: и не таких видали.

Когда клубу исполнилось десять лет, заповедникам Тувы, Хакасии, Алтая и Красноярского края от Алтае-Саянского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) поступило предложение создать сеть клубов друзей WWF и заповедных территорий. Их активисты должны активно поддерживать эколого-просветительскую деятельность заповедников, участвовать в природоохранных акциях, организуемых Всемирным фондом дикой природы.

Решила не изобретать велосипед, создавая новый клуб, а просто поменять свой статус. Поскольку организация так и осталась неофициальной, с этим не возникло никаких проблем. Мы стали называться клубом друзей WWF и заповедника «Убсунурская котловина» «Синяя Птица».

Заповедник «Убсунурская котловина» имеет кластерное устройство. То есть, состоит из девяти отдельных участков, расположенных на территории семи районов Тувы. Эти участки представляют собой различные природные зоны – от самой настоящей пустыни в Эрзинском районе до вечных ледников Монгун-Тайги. Главная контора заповедника находится в Кызыле.

Алтае-Саянский экорегион – это горная страна, куда входят республики Хакасия и Алтай, юг Красноярского края, частично Кемеровская и Иркутская области, Алтайский край, Бурятия, а также части Монголии, Китая и Казахстана. Тува находится в самом центре.

Именно на данных территориях обитает снежный барс, исчезающий вид, в мире его осталось не более семи тысяч особей. А в российской части экорегиона счет ирбисам идет на десятки, их около ста. И большая часть из них обитает именно в Туве.

Чтобы сохранить снежного барса, сотрудники заповедников ведут постоянные наблюдения с помощью фотоловушек – скрытых камер, расположенных в местах его обитания. Также изучают его жизнедеятельность по следам на снегу, поскребам и даже экскрементам. Это очень сложная и кропотливая работа. В нашем заповеднике «Убсунурская котловина» этим занимается отдел науки во главе с руководителем Александром Николаевич Куксиным.

Моей же основной педагогической задачей является воспитание ответственного отношения у детей к проблеме сохранения ирбиса и заповедной природы в целом. А также к тому, что именно они – главные представители нашего города и республики в мире юных защитников природы.

С начала сотрудничества с Всемирным фондом дикой природы мы стали проводить новые мероприятия. «Календарь WWF» – в начале года посещаем работающие с нами организации и вручаем их представителям красочные настенные календари с изображением снежного барса. Всемирная акция «Час Земли» – субботним вечером в конце марта в одно определенное для всей планеты время ее участники на один час отключают свет. При свечах провожу с живущими в интернате детьми экологические игры и конкурсы.

А еще раз в два года участвуем в слетах клубов друзей WWF в Горном Алтае.





Пусть она летает





1 ноября 2016 года клубу «Синяя Птица» исполнилось пятнадцать лет. Все это время в руководстве им мне постоянно помогали друзья, родные, коллеги и выпускники. Одна никогда не справилась бы с такой ответственной и кропотливой, пусть даже и любимой, работой.

Искренне благодарна всем до единого. Особенно тем, кто со дня рождения нашего тогда еще просто дворового клуба, остался в его активе. Это ветеран «Синей птицы» Екатерина Петровна Шангыр-оол, а также моя подруга и однокурсница Долана Сергеевна Монгуш. Именно они постоянно сопровождают вместе со мной группы детей во время большинства походов и экскурсий, помогают в выполнении проектов. И всегда оказываются рядом в трудную минуту, давая полезный совет и поддерживая морально.

Многие из дворовых друзей и выпускников «Надежды», они же – синептичники, уже обзавелись своими семьями, детьми. Но не забывают: звонят, пишут в соцсетях, приходят в гости, часто вместе с супругами и детьми, родными.

Так, моя выпускница Таймира Тойлу, живущая сейчас в Тоджинском районе, постоянно приезжает к нам в гости в компании с младшим братом Белеком. Вместе с ними мы ходили на Ергаки, Белек даже съездил с нами на алтайский экологический слет. А другая выпускница, Алина Сарыкай, которую помню еще восьмилетней девочкой, и вовсе осталась жить у нас, когда окончила школу. Училась в колледже искусств на дизайнера, затем продолжила учебу в Красноярске. Дина до того к ней привыкла, что считает старшей сестрой.

Эти ученицы в разное время были со мной и в монгун-тайгинских горах. «Всегда считала, что поговорка «Кто на Тодже не бывал, тот Тувы не видал» – точная, ведь сама родом из этих прекрасных мест. А здесь совсем другая природа – высокие скалы и почти нет леса. И это так красиво. Только теперь, побывав в Монгун-Тайге, могу сказать: я видела Туву!», – призналась Таймира Тойлу после пятнадцатикилометровой прогулки по горам до местной здравницы – озера Ак-Холь и экскурсии в таинственную пещеру, которую мы с сестрой так долго искали в детстве и, наконец, нашли.

Долгое время она была безымянной, а сейчас мы называем ее пещерой Синей Птицы. Ведь отыскать ее было так же трудно, как героям пьесы Мориса Метерлинка поймать сказочную Синюю Птицу счастья.

Да и нужно ли ее ловить, чтобы посадить в клетку только для себя? Пусть летает. Везде и для всех.





Фото из личного архива Марии Галацевич и Александра Куксина.





Очерк Марии Галацевич «Пещера Синей Птицы» войдёт сорок восьмым номером в шестой том книги «Люди Центра Азии», который после выхода в свет в июле 2014 года пятого тома книги продолжает готовить редакция газеты «Центр Азии».





Фото:





1. В честь Всемирного дня Земли – восхождение на вершину горы Догээ. В центре – Мария Павловна Галацевич. Слева – ее дочка Дина Араптан, справа – ветеран-общественник клуба «Синяя Птица» Екатерина Петровна Шангыр-оол. Республика Тыва, 30 марта 2017 года.





2. Полина Павловна Галацевич с сыном Лёнечкой за плечами. Восхождение группы женщин и детей на скальный пик Птица в природном парке «Ергаки». Юг Красноярского края. 10 августа 2016 года.





3. Члены клуба «Синяя Птица» во время путешествия по Саянским горам – юг Красноярского края. Слева направо: Мария Галацевич, Наталья Николаева, Елена Иванова, Полина Галацевич, Ирина Филимонова. Июль 2002 года.

Снимок вошел на обложку методического пособия Марии Галацевич для школьных и внешкольных занятий по экологии родного края «В содружестве с природой», выпущенного в 2011 году Государственным природным биосферным заповедником «Убсунурская котловина» к десятилетнему юбилею клуба.





4. Александр Николаевич Куксин, руководитель отдела науки заповедника «Убсунурская котловина» у замаскированной фотоловушки для снежного барса – ирбиса. Республика Тыва, Монгун-Тайгинский район, июль 2010 года. Фото Шолбана Саая.





5. Александр Куксин: вот они – следы снежного барса. Республика Тыва, Монгун-Тайгинский район, 2010 год.





6. Первая фотография ирбиса в Туве. Монгун-Тайгинский район, 2010 год. Фото Александра Куксина.





7. Акция «В гости к ирбису» активистов клуба «Синяя Птица» и примкнувших к ним сочувствующих дикой природе. В центре – лидер клуба Мария Галацевич, перед ней слева направо Чодураа Токаш-оол, Дина Араптан, Анатолий Дрёмин. За ее спиной – Яна Алдын-Херел. Календарь с фото детенышей снежного барса держат Андрей Ондар и Михаил Табаев. Республика Тыва, Каа-Хемский район, хребет академика Обручева, на подъеме к Красным пещерам. 3 октября 2015 года.





8. У водопада Корбу в Алтайском государственном природном биосферном заповеднике – Белек Тойлу, Мария Галацевич и Дина Араптан. Июль 2015 года.





9. Мария Галацевич запечатлела на снимке родные с детства места: Республика Тыва, Монгун-Тайгинский район, долина реки Каргы. Лето 2015 года.





10. Мария Галацевич: как прекрасен этот мир, пусть Синяя Птица летает! Кызыл, левый берег Енисея. 6 июля 2014 года. Фото Ольги Бобровой, в девичестве Базановой.



