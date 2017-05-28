Союз журналистов Тувы провел чествование старейшины Кара-Куске Чооду, отмечавшего своё рождение в один день с публицистом Леонидом Жуховицким

«Журналистика
– моя жизнь, печаль и радость», – так
емко сформулировал свое отношение к
профессии старейшина тувинского
творческого союза Кара-Куске Кунзекович
Чооду, когда ему исполнился восемьдесят
один год. В этот день – 5 мая – в
библиотеке-музее Союза журналистов
Тувы было организовано чествование
старейшего из девяноста пяти членов
регионального отделения Союза журналистов
России: и по возрасту, и по стажу в
общественной организации – 49 лет.
Родился
Кара-Куске Чооду 5
мая 1936 года. О своей непростой судьбе
сироты при репрессированном отце он
рассказал в вошедшем
в пятый том книги судеб «Люди Центра
Азии» мемуарном очерке
«Чёрный
орёл Эзир-Кара»:
Профессиональную
деятельность начал 27
мая 1965 года в молодежной газете «Тыванын
аныяактары». Потом – газета «Шын»,
создание районной газеты «Улуг-Хем».
И
сейчас Кара-Куске
Кунзекович красив и полон творческой
энергии: публикуется в СМИ, издает свои
книги, активно занимается общественной
деятельностью, в частности, по
увековечиванию памяти легендарного
Эзир-Кара, непревзойденного в истории
Тувы скакуна, который вслед за своим
хозяином Санданмаа Сояном тоже стал
«врагом народа». Поэтому скульптура
двух коней, подаренная ветерану редактором
газеты «Шын» Александром Шоном была
очень символична: он, как и герой своих
произведений – постоянно в движении и
преодолении.
Особый
презент вручила аксакалу и поэт,
литературовед, редактор журнала «Башкы»
– «Учитель» Сайлыкмаа Комбу: цветущая
герань выращена её руками. Он принял
поздравления от министра информации и
связи Рустама Грицюка, директора
агентства по делам национальностей
Республики Тыва Веры Лапшаковой.
От
Союза журналистов Тувы Надежда Антуфьева
и Эльвира Лифанова преподнесли своему
старейшине полный фирменный, по спецзаказу
изготовленный журналистский набор:
футболку и бадану с эмблемами и
светоотражающими девизами, кружку и
ручку с надписью «Помни о Вечности».
Плюс именинный торт с большой свечой,
которую ветеран, как и положено, задул,
загадав желание, под аплодисменты
гостей.
А
за чаем с тортом и конфетами Кара-Куске
Чооду преподнес свой ответный подарок:
очередную книгу с дарственной надписью
– выпущенный им в 2017 году журналистский
сборник «А где же ты, моя высота?» В
библиотеке-музее Союза журналистов
Тувы он занял почетное место рядом с
изданными в Москве в 1963 и 1966 году повестями
«Я сын твой, Москва» и «Иду за журавлем»
российского публициста и писателя
Леонида Жуховицкого.
Московский
и кызыльский журналисты никогда не
встречались лично, а вот книги их сошлись
на одной полке. Причем, в знаменательное
для обоих время: Кара-Куске Чооду и
Леонид Жуховицкий родились в один день
– 5 мая. Только в количестве лет у них
небольшая разница: Кара-Куске Кунзековичу
исполнился в 2017 году 81 год, а Леониду
Ароновичу – 85 лет.
На
снимках.
1.
Старейшина Союза журналистов Тувы
Кара-Куске Кунзекович Чооду в день
своего рождения – 81 год – в библиотеке-музее
СЖТ. Республика Тыва, г. Кызыл, 5 мая 2017
года. Фото Дамырака Чооду.
2.
Кара-Куске Чооду, в центре, во время
чествования в честь дня рождения и
сорокадевятилетия в Союзе журналистов
Тувы в окружении гостей с подарками.
Республика Тыва, г. Кызыл, библиотека-музей
СЖТ. 5 мая 2017 года. Фото Дамырака Чооду.
Телесюжет
«День рождения – чествование старейшины
Союза журналистов Тувы»
Телекомпания
«Новый век», Анастасия Маслова и Буян
Оюн.
Надежда Мухарбековна Антуфьева, заместитель председателя Союза журналистов Тувы, главный редактор газеты «Центр Азии», antufeva@centerasia.ru