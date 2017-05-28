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«Союз журналистов Тувы» - региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России»

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    Союз журналистов Тувы провел чествование старейшины Кара-Куске Чооду, отмечавшего своё рождение в один день с публицистом Леонидом Жуховицким

    Союз журналистов Тувы ЦА №7 (19 мая — 22 июня 2017)

    Союз журналистов Тувы провел чествование старейшины Кара-Куске Чооду, отмечавшего своё рождение в один день с публицистом Леонидом Жуховицким«Журналистика – моя жизнь, печаль и радость», – так емко сформулировал свое отношение к профессии старейшина тувинского творческого союза Кара-Куске Кунзекович Чооду, когда ему исполнился восемьдесят один год. В этот день – 5 мая – в библиотеке-музее Союза журналистов Тувы было организовано чествование старейшего из девяноста пяти членов регионального отделения Союза журналистов России: и по возрасту, и по стажу в общественной организации – 49 лет.

    Родился Кара-Куске Чооду 5 мая 1936 года. О своей непростой судьбе сироты при репрессированном отце он рассказал в вошедшем в пятый том книги судеб «Люди Центра Азии» мемуарном очерке «Чёрный орёл Эзир-Кара»:

    Профессиональную деятельность начал 27 мая 1965 года в молодежной газете «Тыванын аныяактары». Потом – газета «Шын», создание районной газеты «Улуг-Хем».

    И сейчас Кара-Куске Кунзекович красив и полон творческой энергии: публикуется в СМИ, издает свои книги, активно занимается общественной деятельностью, в частности, по увековечиванию памяти легендарного Эзир-Кара, непревзойденного в истории Тувы скакуна, который вслед за своим хозяином Санданмаа Сояном тоже стал «врагом народа». Поэтому скульптура двух коней, подаренная ветерану редактором газеты «Шын» Александром Шоном была очень символична: он, как и герой своих произведений – постоянно в движении и преодолении.

    Особый презент вручила аксакалу и поэт, литературовед, редактор журнала «Башкы» – «Учитель» Сайлыкмаа Комбу: цветущая герань выращена её руками. Он принял поздравления от министра информации и связи Рустама Грицюка, директора агентства по делам национальностей Республики Тыва Веры Лапшаковой.

    ОСоюз журналистов Тувы провел чествование старейшины Кара-Куске Чооду, отмечавшего своё рождение в один день с публицистом Леонидом Жуховицкимт Союза журналистов Тувы Надежда Антуфьева и Эльвира Лифанова преподнесли своему старейшине полный фирменный, по спецзаказу изготовленный журналистский набор: футболку и бадану с эмблемами и светоотражающими девизами, кружку и ручку с надписью «Помни о Вечности». Плюс именинный торт с большой свечой, которую ветеран, как и положено, задул, загадав желание, под аплодисменты гостей.

    А за чаем с тортом и конфетами Кара-Куске Чооду преподнес свой ответный подарок: очередную книгу с дарственной надписью – выпущенный им в 2017 году журналистский сборник «А где же ты, моя высота?» В библиотеке-музее Союза журналистов Тувы он занял почетное место рядом с изданными в Москве в 1963 и 1966 году повестями «Я сын твой, Москва» и «Иду за журавлем» российского публициста и писателя Леонида Жуховицкого.

    Московский и кызыльский журналисты никогда не встречались лично, а вот книги их сошлись на одной полке. Причем, в знаменательное для обоих время: Кара-Куске Чооду и Леонид Жуховицкий родились в один день – 5 мая. Только в количестве лет у них небольшая разница: Кара-Куске Кунзековичу исполнился в 2017 году 81 год, а Леониду Ароновичу – 85 лет.


    На снимках.

    1. Старейшина Союза журналистов Тувы Кара-Куске Кунзекович Чооду в день своего рождения – 81 год – в библиотеке-музее СЖТ. Республика Тыва, г. Кызыл, 5 мая 2017 года. Фото Дамырака Чооду.


    2. Кара-Куске Чооду, в центре, во время чествования в честь дня рождения и сорокадевятилетия в Союзе журналистов Тувы в окружении гостей с подарками. Республика Тыва, г. Кызыл, библиотека-музей СЖТ. 5 мая 2017 года. Фото Дамырака Чооду.


    Телесюжет «День рождения – чествование старейшины Союза журналистов Тувы» Телекомпания «Новый век», Анастасия Маслова и Буян Оюн.


    Надежда Мухарбековна Антуфьева, заместитель председателя Союза журналистов Тувы, главный редактор газеты «Центр Азии», antufeva@centerasia.ru

     (голосов: 2)
    		 Опубликовано 20 мая 2017 г.
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