В библиотеке-музее Союза журналистов Тувы прошла встреча начинающих с ветераном пера и фотоаппарата Хенче-Кара Монгушем

Можно ли одновременно писать на двух языках – русском и тувинском, при этом иллюстрируя свои материалы снимками? Как достичь профессионального мастерства и на кого равняться? Эти вопросы стали предметом оживленного обсуждения во время первого занятия в школе межэтнической журналистики, состоявшегося 25 апреля в полиэтнической общественной библиотеке-музее Союза журналистов Тувы.

Ученицы – десятиклассницы кызыльских школ, занимающиеся на профиле журналистика Кызыльского центра дополнительного образования «Аныяк», его ведет Виктория Вячеславовна Лачугина, член Межрегиональной общественной организации «Гильдия межэтнической журналистики» в городе Кызыле.

Учитель – тоже член гильдии: Хенче-Кара Сагдыевич Монгуш, редактор районной газеты «Вести Кызылского кожууна», член Союза журналистов России с 1975 года, выпускником Московского государственного университета 1974 года.

К занятиям начинающие журналистки тщательно подготовились, детально изучив в качестве домашнего задания вышедший в свет в газете «Центр Азии» мемуарный очерк тувинского мэтра «Рождённый осенью», в котором ярко прослеживается переплетение многонациональных культур в становлении человека.

Двухчасовая встреча началась со знакомства с уникальными книгами общественной библиотеки Союза журналистов Тувы: профессиональные, исторические, межэтнические издания. Многие – с дарственными надписями авторов.

Среди них – выпущенный в 1979 году Мурманским книжным издательством фотоальбом фронтовых снимков Евгения Халдея «От Мурманска до Берлина» с личным автографом легендарного фотокорреспондента и датой – 19 октября 1979 года.

В качестве наглядных иллюстраций своей профессиональной судьбы Хенче-Кара Сагдыевич так же продемонстрировал бережно хранимые фото Анатолия Аграновского, Генриха Боровика, Леонида Жуховицкого, сделанные им в 1972 и 1973 годах во время встреч звезд советской журналистики со студентами МГУ.

Как отметили Буяна Начын-оол, Кежиктиг Бексе, Буяна Куулар, Айгуль Монгуш, оставившие свой восторженный отклик в книге отзывов журналисткой библиотеки, эти снимки произвели на них особенно сильное впечатление, а встреча открыла реальную сторону журналистики.









Фото.

1.Мэтр журналистики с начинающими: десятиклассницами, осваивающими основы мастерства на журналистском профиле Кызыльского центра дополнительного образования «Аныяк».

В первом ряду слева направо: Ария Дугер, Буяна Куулар, Хенче-Кара Монгуш, Милена Натпит-оол, Кежиктиг Бексе, Виктория Ноозун. Во втором ряду: Долуна Салчак, Алдын-Сай Ондар, Шынгыраа Кызан, Буяна Начын-оол, Алдынай Монгуш, Айгуль Монгуш.

Республика Тыва, Кызыл, Дом печати, библиотека-музей Союза журналистов Тувы. 25 апреля 2017 года. Фото Виктории Лачугиной.

2. Школьницы увлечены рассказом ветерана о его пути в журналистике. Республика Тыва, Кызыл, Дом печати, библиотека-музей Союза журналистов Тувы. 25 апреля 2017 года. Фото Виктории Лачугиной.





Телесюжет «Школа межэтнической журналистики в Кызыле: встреча с Хенче-Кара Монгушем». Телекомпания «Новый век», Анастасия Маслова и Буян Оюн.