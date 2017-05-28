В библиотеке-музее Союза журналистов Тувы прошла встреча начинающих с ветераном пера и фотоаппарата Хенче-Кара Монгушем

Можно
ли одновременно писать на двух языках
– русском и тувинском, при этом иллюстрируя
свои материалы снимками? Как достичь
профессионального мастерства и на кого
равняться? Эти вопросы стали предметом
оживленного обсуждения во время первого
занятия в школе межэтнической журналистики,
состоявшегося 25 апреля в полиэтнической
общественной библиотеке-музее Союза
журналистов Тувы.
Ученицы
– десятиклассницы кызыльских школ,
занимающиеся на профиле
журналистика Кызыльского центра
дополнительного образования «Аныяк»,
его ведет Виктория Вячеславовна Лачугина,
член Межрегиональной общественной
организации «Гильдия межэтнической
журналистики» в городе Кызыле.
Учитель
– тоже член гильдии: Хенче-Кара Сагдыевич
Монгуш, редактор районной газеты «Вести
Кызылского кожууна», член Союза
журналистов России с 1975 года, выпускником
Московского государственного университета
1974 года.
К
занятиям начинающие журналистки
тщательно подготовились, детально
изучив в качестве домашнего задания
вышедший в свет в газете «Центр Азии»
мемуарный очерк тувинского мэтра
«Рождённый осенью», в котором ярко
прослеживается переплетение
многонациональных культур в становлении
человека.
Двухчасовая
встреча началась со знакомства с
уникальными книгами общественной
библиотеки Союза
журналистов Тувы: профессиональные,
исторические, межэтнические издания.
Многие – с дарственными надписями
авторов.
Среди
них – выпущенный в 1979 году Мурманским
книжным издательством фотоальбом
фронтовых снимков Евгения Халдея «От
Мурманска до Берлина» с личным автографом
легендарного фотокорреспондента и
датой – 19 октября 1979 года.
В
качестве наглядных иллюстраций своей
профессиональной судьбы Хенче-Кара
Сагдыевич так же продемонстрировал
бережно хранимые фото Анатолия
Аграновского, Генриха Боровика, Леонида
Жуховицкого, сделанные им в 1972 и 1973 годах
во время встреч звезд советской
журналистики со студентами МГУ.
Как
отметили Буяна Начын-оол, Кежиктиг
Бексе, Буяна Куулар, Айгуль Монгуш,
оставившие свой восторженный отклик в
книге отзывов журналисткой библиотеки,
эти снимки произвели на них особенно
сильное впечатление, а встреча открыла
реальную сторону журналистики.
Фото.
1.Мэтр
журналистики с начинающими:
десятиклассницами, осваивающими основы
мастерства на
журналистском профиле
Кызыльского центра дополнительного
образования «Аныяк».
В
первом ряду слева направо: Ария Дугер,
Буяна Куулар, Хенче-Кара Монгуш, Милена
Натпит-оол, Кежиктиг Бексе, Виктория
Ноозун. Во втором ряду: Долуна Салчак,
Алдын-Сай Ондар, Шынгыраа Кызан, Буяна
Начын-оол, Алдынай Монгуш, Айгуль Монгуш.
Республика
Тыва, Кызыл, Дом печати, библиотека-музей
Союза
журналистов Тувы. 25
апреля 2017 года. Фото Виктории Лачугиной.
2.
Школьницы увлечены рассказом ветерана
о его пути в журналистике.
Республика Тыва, Кызыл, Дом печати,
библиотека-музей Союза
журналистов Тувы. 25
апреля 2017 года. Фото Виктории Лачугиной.
Телесюжет
«Школа
межэтнической журналистики в Кызыле:
встреча с Хенче-Кара Монгушем».
Телекомпания
«Новый век», Анастасия Маслова и Буян
Оюн.
Надежда Мухарбековна Антуфьева, заместитель председателя Союза журналистов Тувы, главный редактор газеты «Центр Азии», antufeva@centerasia.ru