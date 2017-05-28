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    В библиотеке-музее Союза журналистов Тувы прошла встреча начинающих с ветераном пера и фотоаппарата Хенче-Кара Монгушем

    Союз журналистов Тувы ЦА №7 (19 мая — 22 июня 2017)

    В библиотеке-музее Союза журналистов Тувы прошла встреча начинающих с ветераном пера и фотоаппарата Хенче-Кара МонгушемМожно ли одновременно писать на двух языках – русском и тувинском, при этом иллюстрируя свои материалы снимками? Как достичь профессионального мастерства и на кого равняться? Эти вопросы стали предметом оживленного обсуждения во время первого занятия в школе межэтнической журналистики, состоявшегося 25 апреля в полиэтнической общественной библиотеке-музее Союза журналистов Тувы.

    Ученицы – десятиклассницы кызыльских школ, занимающиеся на профиле журналистика Кызыльского центра дополнительного образования «Аныяк», его ведет Виктория Вячеславовна Лачугина, член Межрегиональной общественной организации «Гильдия межэтнической журналистики» в городе Кызыле.

    Учитель – тоже член гильдии: Хенче-Кара Сагдыевич Монгуш, редактор районной газеты «Вести Кызылского кожууна», член Союза журналистов России с 1975 года, выпускником Московского государственного университета 1974 года.

    К занятиям начинающие журналистки тщательно подготовились, детально изучив в качестве домашнего задания вышедший в свет в газете «Центр Азии» мемуарный очерк тувинского мэтра «Рождённый осенью», в котором ярко прослеживается переплетение многонациональных культур в становлении человека.

    В библиотеке-музее Союза журналистов Тувы прошла встреча начинающих с ветераном пера и фотоаппарата Хенче-Кара МонгушемДвухчасовая встреча началась со знакомства с уникальными книгами общественной библиотеки Союза журналистов Тувы: профессиональные, исторические, межэтнические издания. Многие – с дарственными надписями авторов.

    Среди них – выпущенный в 1979 году Мурманским книжным издательством фотоальбом фронтовых снимков Евгения Халдея «От Мурманска до Берлина» с личным автографом легендарного фотокорреспондента и датой – 19 октября 1979 года.

    В качестве наглядных иллюстраций своей профессиональной судьбы Хенче-Кара Сагдыевич так же продемонстрировал бережно хранимые фото Анатолия Аграновского, Генриха Боровика, Леонида Жуховицкого, сделанные им в 1972 и 1973 годах во время встреч звезд советской журналистики со студентами МГУ.

    Как отметили Буяна Начын-оол, Кежиктиг Бексе, Буяна Куулар, Айгуль Монгуш, оставившие свой восторженный отклик в книге отзывов журналисткой библиотеки, эти снимки произвели на них особенно сильное впечатление, а встреча открыла реальную сторону журналистики.



    Фото.

    1.Мэтр журналистики с начинающими: десятиклассницами, осваивающими основы мастерства на журналистском профиле Кызыльского центра дополнительного образования «Аныяк».

    В первом ряду слева направо: Ария Дугер, Буяна Куулар, Хенче-Кара Монгуш, Милена Натпит-оол, Кежиктиг Бексе, Виктория Ноозун. Во втором ряду: Долуна Салчак, Алдын-Сай Ондар, Шынгыраа Кызан, Буяна Начын-оол, Алдынай Монгуш, Айгуль Монгуш.

    Республика Тыва, Кызыл, Дом печати, библиотека-музей Союза журналистов Тувы. 25 апреля 2017 года. Фото Виктории Лачугиной.

    2. Школьницы увлечены рассказом ветерана о его пути в журналистике. Республика Тыва, Кызыл, Дом печати, библиотека-музей Союза журналистов Тувы. 25 апреля 2017 года. Фото Виктории Лачугиной.


    Телесюжет «Школа межэтнической журналистики в Кызыле: встреча с Хенче-Кара Монгушем». Телекомпания «Новый век», Анастасия Маслова и Буян Оюн.

    Надежда Мухарбековна Антуфьева, заместитель председателя Союза журналистов Тувы, главный редактор газеты «Центр Азии», antufeva@centerasia.ru

     (голосов: 2)
    		 Опубликовано 20 мая 2017 г.
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