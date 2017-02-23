ХЕНЧЕ-КАРА МОНГУШ. РОЖДЁННЫЙ ОСЕНЬЮ

Р ожденный осенью черноволосый – так нестандартно звучит в литературном переводе на русский язык имя мальчика, шестьдесят восемь лет назад появившегося на свет в тувинском горном ущелье Дестиг-Ой.

Хенче-Кара Монгуш, член Союза журналистов России с 1975 года, ныне редактор районной газеты «Вести Кызылского кожууна», универсален. Пишет одновременно на русском и тувинском, сам иллюстрирует свои репортажи и заметки снимками.

Анатолий Аграновский, Генрих Боровик, Леонид Жуховицкий, Валентин Зорин, Мэлор Стуруа для него не просто имена с золотой полки российской публицистики. Он их читал, видел, слышал, фотографировал.

В его личном архиве – персональный автограф профессора Ильи Толстого, правнука Льва Толстого. Он получал зачет у Дитмара Розенталя, без словарей и справочников которого не может обойтись претендующая на грамотность порядочная редакция, слушал лекции Ясена Засурского, бессменно на протяжении сорока двух лет возглавлявшего факультет журналистики Московского государственного университета.

Этот факультет на Моховой, неосуществленную мечту многих его коллег, Хенче-Кара Сагдыевич Монгуш окончил в 1974 году и с тех пор не изменял профессии.

Что лукавить, плохо мы знаем и ценим друг друга, хотя и объединены одним творческим союзом. По-настоящему открыла его для себя только после того, как Хенче-Кара Сагдыевич представил свои работы на учрежденный Союзом журналистов Тувы пятнадцатый конкурс профессионального мастерства «Агальматолитовое перо-2016», членом жюри которого была.

Предложила написать для истории серьезный мемуарный очерк о судьбе в журналистике, опасаясь привычного вялого и заведомо безрезультатного: «Подумаю, постараюсь». Причина понятна: огромный труд, не каждому по силам труд осмысления прожитого, и только запись в трудовой книжке о работе в СМИ здесь не поможет. Но на этот раз столкнулась с одним из радостных исключений – профи, уже через три недели коллега принес первоначальный текст и свои тщательно подобранные архивные снимки полувековой давности. Они, органично иллюстрируя очерк, публикуются в газете «Центр Азии» впервые.

Какое редкостное наслаждение: вместе работать над шлифовкой этой жемчужины и говорить на одном профессиональном языке.

Надежда Антуфьева,

член Союза журналистов России с 1984 года.





Возвращение с того света





В свидетельстве о рождении, а потом и в паспорте днем моего рождения ошибочно указано 4 июля, на самом же деле я родился 8 октября 1948 года, поэтому и получил имя Хенче – Рожденный осенью. А к нему еще и второе – Кара – Чёрный.

Осень сорок восьмого для горных козоводов, пасущих скот в районе реки Ишкин, выдалась очень благоприятной: стояли теплые ясные дни, давая возможность спокойно подготовиться к предстоящей зиме, запастись сеном для скота, дровами для обогрева жилищ.

Только в горном ущелье Дестиг-Ой, в аале многодетного арата Сагды Монгуша, прозванного земляками Анчы-ашак – Старый охотник, и его жены Дариймы поселилась тревога: их средняя дочь Апай мучилась вот уже вторые сутки, не могла родить первого ребенка.

Родители беспомощно смотрели на слабеющую дочь, с ужасом думая о том, что вот-вот потеряют ее. И тогда отец принял единственно верное решение: срочно доставить сюда деревенскую повитуху. Оседлал двух самых быстрых коней – одного для повитухи, другого для сына Акан-оола, сказал коротко: «Скачи как можно быстрее, не останавливаясь нигде. Ты должен успеть привезти Эмчи-кадай!»

В то время в этих местах никаких дорог в сегодняшнем понимании не было, кроме горных тропинок для перегона скота и узких конных переходов. А путь от Дестиг-Ойа до села был неблизкий, даже при быстрой езде занимал больше половины дня. Но опытный наездник Акан-оол мчался так, что к ночи уже вернулся на горную стоянку с повитухой по прозвищу Эмчи-кадай – Лечащая женщина. Теперь вся надежда была только на нее.

И она справилась: к утру Апай родила и была спасена. Но появившийся на свет синий мальчик не дышал, не подавал никаких признаков жизни. Тогда Эмчи-кадай взяла его левой рукой за ноги, подняла вниз головой вверх и несколько раз шлепнула по попке, приговаривая: «Ах ты, негодный мальчишка, мать свою чуть не отправил на тот свет! Теперь сам прийти в себя!» И малыш, слабо пискнув, издал свой первый звук.

В этот же день повитуха успела принять роды еще у одной женщины, семья которой жила еще дальше, в нескольких часах конной езды от Дестиг-Ойа, в местности Алдыы-Каргал. Там у молодых Чимит-Доржу и Ичин Ондаров родился мальчик Аргар-оол, ставший впоследствии учителем, народным умельцем, спортсменом, известным и уважаемым человеком в Сут-Хольском районе. Несколько лет Аргар-оол Чимит-Доржуевич Ондар возглавлял администрацию села Кара-Чыраа, в котором и сегодня проживает со своей семьей.

Так благодаря умению народной целительницы Эмчи-кадай, которая многим женщинам в наших местах помогла благополучно родить, я вернулся с того света. Вырастили меня бабушка Дариймаа и дедушка Сагды, отчество и фамилию Монгуш я получил от него.





Горные ооржаки





Я о чень люблю свои родные места, сказочно красивые в любое время года: высокие горные ущелья, густые леса, цветущие всеми цветами радуги поляны, большие и малые реки с разными видами рыб, самые вкусные из которых – большие черные хариусы.

Алдыы-Ишкин – Нижний Ишкин ласково называю речкой, а на самом деле это бурная многоводная горная река с крутым нравом. Когда в ее верховьях весной тают снега или идут продолжительные дожди летом, все многочисленные притоки поднимаются одновременно, в результате чего Алдыы-Ишкин становится громким и грозным бурлящим потоком, сметающим всё и вся на своем пути.

В обычное время Адыы-Ишкин – щедрая кормилица местных животноводов и охотников. При феодальном строе вдоль ее берегов обосновалась родовая группа ооржаков. В отличие от соплеменников, живших в низине и занимавшихся наряду с выращиванием скота земледелием, их называли кедээ-ооржактар – горные ооржаки.

Они были умелыми скотоводами и охотниками, кормились щедрыми дарами зеленой тайги и рыбных рек. К их родовым местам относятся также реки Ак, Манчурек, Устуу-Ишкин – Верхний Ишкин.

Первым правителем-хунду, или старостой рода, горных ооржаков был Будукай Ооржак, который жил в середине девятнадцатого века вначале в верховьях реки Манчурек, а после неприятной истории с разводом перекочевал в местность Алдыы-Ишкин, где женился во второй раз – на девушке по имени Бычык. В 1883 году у них родился сын, которому дали имя Лопсан. После него родились еще два сына – Самбу и Сирот, две дочери – Севилбаа и Дукей.

После смерти Будукай-хунду его наследником стал старший сын Лопсан Ооржак, также получивший титул хунду. Он и есть мой родной дед по отцовской линии. В отличие от правителя хемчикских ондаров Сенгин-чангы, он не бил и не пытал людей, хотя как староста рода право такое имел. А среди сородичей были всякие, в том числе нарушители установленных законов и родовых правил.

В 1948 году, когда я родился, дед был еще жив, но я его никогда не видел: бывший хунду жил обособленно, вдали от людей. Но я успел пообщаться с его двумя дочерями – Дукуу и Серин. Они были замечательными женщинами: добрыми, умными, общительными, настоящими труженицами. До конца своих жизней тетушки нежно любили меня как единственного сына своего единственного брата Буга.

От них я узнал историю о раскулачивании Лопсана Ооржака. В Тувинской Народной Республике старт коллективизации был дан в июне 1930 года. В наших местах комиссию по экспроприации, отбиравшую скот и имущество у зажиточных людей, возглавлял Доржу Ондар.

В один из дней экспроприационная комиссия поголовно сосчитала весь скот бывшего хунду Лопсана Ооржака, раздала беднякам, оставив хозяину лошадь, корову с теленком, десять коз и овец. Лопсан сел на оставленного ему коня и, не сказав экспроприаторам ни слова, ускакал подальше от них. Спустя год он ездил к тому бедняку, кому больше всего досталось его скота, чтобы проверить, как тот содержит его. Увидев старания нового хозяина, остался доволен. Вернувшись на свою бедную стоянку, он тихо сказал об этом близким родственникам.





Заслуженные супруги





Сегодн я прямых потомков Лопсана-хунду Ооржака – его внуков – осталось четверо: финансист Кошкар-оол Ондар, медик Мария Тулуш, ее брат Сергей Тулуш, подполковник милиции в отставке, и я.

Старший из нас – Кошкар-оол Доржуевич Ондар. Его отец и мать – Доржу Самбаевич и Серин Лопсановна Ондары – редкостные люди. За время долгой журналистской работы мне не приходилось встречать такую же семью чабанов, где оба – и муж, и жена – имели высокое звание «Заслуженный животновод Тувинской АССР». Интересно, что сначала его получила Серин Ондар, в 1964 году, а спустя три года – Доржу Ондар.

Работая сначала чабанами колхоза имени Сталина, затем козоводческого совхоза «Ишкин» Сут-Хольского района, они вырастили сотни отар овец и коз, часто получая от 125 до 140 голов молодняка от ста овцематок и козоматок. В их семейной трудовой копилке были почетные грамоты, медали, ордена, в том числе орден «Передовому животноводу Тувинской Народной Республики», его Доржу Самбаевич получил за свой чабанский труд во время Великой Отечественной войны и помощь Красной Армии – десять самых лучших своих коней он отправил на фронт.

Их сын Кошкар-оол Ондар вырос таким же трудолюбивым и стал Заслуженным экономистом Российской Федерации. После семилетки он окончил в 1963 году Красноярский финансово-кредитный техникум, который в то время был для Тувы базовым учебным заведением подготовки экономистов, финансистов и работников государственного страхования. Они выпускались всего через полтора года, по пять – семь человек.

Затем – Иркутский институт народного хозяйства, работа в районных финансовых органах, первым заместителем и министром финансов Тувинской АССР, председателем комитета по экономической и финансовой политике Верховного Хурала Республики Тыва.

В центре Кызыла находится Народный банк Республики Тыва. Кошкар-оол Ондар стоял у его истоков, он начал создавать его в 1997 году по инициативе первого президента Тувы Шериг-оол Ооржака и до 2000 года был президентом банка, уставной капитал которого полностью состоял из золотого запаса республики.

Его жена Уйнук Шагдыровна Ондар тоже финансист, бухгалтер с многолетним стажем, и также дочь потомственных чабанов из ишкинских гор. Своим детям – сыну и двум дочерям – супруги дали высшее образование.





Школа из отборных лиственниц





Ишкин – небольшое село, расположенное на самом краю территории Сут-Хольского района. Население – около тысячи двухсот человек вместе с живущими в горных местностях животноводами.

Прежде добраться до него было непросто: три бурные реки – Ак, Устуу-Ишкин, Алдыы-Ишкин – каждую весну разрушали и смывали хрупкие самодельные мосты, прерывая связь между райцентром и селом. Приходилось ждать, пока реки снова войдут в свои берега. К тому же с другой стороны села бушевала многоводная и глубокая река Хемчик, которая всегда славилась своим буйным нравом.

Сейчас проще: в 2009 году на реке Ак взамен сооружения образца сорок девятого года, прозванного чертовым мостом, построили надежный мост, а затем такой же появился на реке Устуу-Ишкин.

Школу, где я научился писать и читать, местные араты начали строить всем миром в 1937 году. Все мужчины получили задание: срубить в тайге самые лучшие отборные лиственницы и приволочь их к месту строительства. План для каждого – от шести до двенадцати бревен, в зависимости от количества имевшихся в хозяйстве лошадей. Бревна привозились зимой по льду и снегу издалека – с верховья Алдыы-Ишкина, с горы Оргу.

Кирпичи для печей доставляли тоже на конях, в переметных сумках – таалынах. Везли его из местечка Кирпич-сарай, где производился обжиг: два дня конного перехода до Ишкина.

Когда собрали всё необходимое, искусные мастера Дартам Сат, Бургут Монгуш, Эрелчин Ондар приступили к строительству. Бригадиром у них был умелец на все руки Сагды Монгуш, построивший не один дом на своих чабанских стоянках. Строителей также кормили всем миром: мясо, молоко, топленое масло, ячменная или пшеничная мука далган поставлялись по очереди, по заданию руководства. Повар Ойек Ооржак отменно стряпал, особенно любил готовить суп с бараниной и лапшой.

К сентябрю 1939 года двухквартирный дом для учителей, здание интерната и школа с четырьмя классами, учительской комнатой, длинным коридором и печками, обшитыми покрашенным в черный цвет тонким металлическим листом, были готовы. И Хор-Тайгинская начальная школа, названная так строителями по имени самой высокой местной горы, приняла своих первых учеников.

Их дети оканчивали уже семь и восемь классов всё в том же уютном лиственничном здании. Чтобы вместить всех учеников, школа работала в две смены. Сегодня это семидесятивосьмилетнее здание стоит на том же месте, только не слышно в нем детских голосов: аварийное, заброшенное, немой укор местным жителям и прежним выпускникам.

Дети занимаются в две смены в приспособленном под школу бывшем интернате, не имея возможности посещать уроки дополнительного образования. Речи о строительстве новой школы продолжаются уже двадцать лет, но дело не сдвинулось с места.





Мечты сбываются, если упорно трудиться





В селе Ишки н работали замечательные учителя старшего поколения Бегзиваа Монгуш, Суур-оол Ондар, Ламаш-оол Балган, Алексей Долбур-оол, Биче-оол Соян; среднего – Алдын-оол Ондар, Маспый-оол Ондар, Экер-оол Куулар, Дайынчы Дамба-Хуурак, Соскур-оол Монгуш, Чан-оол Ондар, Диин-оол Ооржак, Эзир-оол Донгак, впоследствии ставший писателем Эдуардом Донгаком. В начальных классах нас учили Айлынмаа Очур-оол, Сабак-Кара Ондар, Бичии-Уруг Ондар.

Почетный работник общего образования Российской Федерации, Заслуженный учитель Республики Тыва Бичии-Уруг Лопсановна Ондар – особый человек в истории Ишкина. Шестьдесят лет – с 1940 по 2000 год – преподавала она в сельской школе, все мы, ишкинцы, ее ученики.

В годы моей учебы русский язык и литературу в нашей школе преподавали Галина Ивановна Карпова и Людмила Ивановна Ашаева. Кроме них, в селе Ишкин не было русскоговорящих людей. От них мы впервые услышали грамотную русскую речь, благодаря их стараниям научились говорить, писать и читать на русском языке.

Грустно, что сегодня там нет ни одного такого педагога, из-за чего очень хромает русский язык моих юных земляков, препятствуя их росту и достижению значимых жизненных успехов, равным тем, что достигли их односельчане старшего поколения.

Это Заслуженный художник России, автор скульптур «Кадарчы» – «Пастух» на горе перед въездом в Кызыл с юга и «Непобежденный» в центре города Товарищтай Ондар; ветеран органов внутренних дел полковник Куулар Даржаа; журналист и писатель Шомаадыр Куулар; мастер спорта по стрельбе из лука Геннадий Монгуш; тележурналист, сейчас – руководитель группы советников при главе республики Орлан Дамба-Хуурак.

Подробно пишу об этом затем, чтобы нынешнее поколение моих молодых земляков всегда помнило: при большом стремлении к знаниям и должном старании можно многого добиться в жизни, стать успешным человеком, даже будучи уроженцем такого маленького и отдаленного села, как Ишкин. Независимо от того, кто твои родители – чабаны, истопники сельской кочегарки или учителя, врачи, руководящие работники. Если упорно трудиться, мечты сбываются – в этих словах заключено многое.





Август шестьдесят четвёртого: среди золота пшеницы





В Кызыле впервые оказался в пятнадцать лет, в августе 1964 года, и почувствовал себя почти диким пастухом с гор. Очень беспокоило то, что везде и всюду так много людей. Раздражали шум, громкие голоса. Живя в тихом и просторном уголке родной земли, я к этому не привык.

И в то же время с жадностью запоминал происходившее вокруг, всё было ново и интересно. В тот день на старом стадионе имени пятилетия Тувы проходил большой праздник с театрализованным представлением. Люди в солдатской форме бежали по полю с автоматами, пулеметами и криками «ура!», изображая наступление. Наступали и конные кавалеристы с шашками наголо. Смотрел на всё это, открыв рот.

Запомнился очень красивая песня с припевом «Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги» в исполнении мощного мужского голоса. Задела душу, в ней были такие близкие и дорогие мне слова – зеленое море тайги. Позже узнал, что звучала песня Александры Пахмутовой «Главное, ребята, сердцем не стареть». Она и сегодня – одна из моих любимых.

На праздник в Кызыл приехали знатные животноводы, доярки, механизаторы совхоза «Победа». Среди них были мои близкие родственники: спасший маму и меня во время трудных родов дядя Акан-оол Монгуш со своей супругой Опан и сыном Михаилом, молодым механизатором совхоза, тетя Сулумаа с мужем Дажы-Сереном Ондаром, награжденным позже орденом Трудового Красного Знамени за успехи в чабанском труде.

Родные предложили погостить у них, и к вечеру грузовая автомашина, переполненная людьми и закупленными товарами, выехала из Кызыла. По дороге в село Целинное я с восхищением смотрел на бескрайные Чедерские степи, сверкающие золотом пшеницы.

Сегодня вы увидите в тех местах лишь голую степь, а в те годы, после недавнего освоения и распашки целинных земель, хлеборобы совхоза «Победа» получали невиданные урожаи пшеницы. Земледельцы, механизаторы, комбайнеры работали круглосуточно в три смены, огни фар комбайнов и тракторов в степях были видны издалека. Токи, закрома, склады были заполнены свежей пшеницей, люди не успевали обрабатывать ее.

На помощь хлеборобам приходили солдаты войсковой части. Десятки автомашин-самосвалов, груженные щедрым урожаем пшеницы, днем и ночью курсировали между селом Целинное и Кызылом, поднимая столбы пыли до небес. Так шла сдача нового урожая в закрома родины, как говорили тогда.

Это продолжалось несколько лет. Многие механизаторы совхоза «Победа» за упорный труд и высокие достижения были награждены государственными наградами – орденами и медалями разных достоинств. Самый передовой из них Василий Янчат стал Героем Социалистического Труда, его друг и напарник по хлеборобному делу комбайнер Михаил Монгуш был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Понимая, что этим орденом в советское время награждали самых достойных, я всегда гордился двоюродным братом и любил до конца его жизни.

В селе Целинное познакомился с красивыми и энергичными девчонками и парнями, которые научили играть в настольный теннис. Во дворе дома моих родных стоял самодельный теннисный стол, около которого по вечерам собирались мои сверстники из соседских домов, по очереди беря ракетки. Самым азартным игроком была Ольга, говорливая хохотушка, которая часто выигрывала у всех подряд.

В иные дни мы, встав в круг, играли в волейбол. Некоторые даже играли на общей сельской площадке, соперничая с взрослыми волейболистами. Только трудно было попасть в состав очередной группы, так как много было желающих.





Плюсы скитаний





Счастливый август заканчивал ся. Встал вопрос, где продолжить учебу: ехать обратно в родную школу или остаться здесь. Мне так понравилось узнавать новые места и людей, что не хотелось возвращаться. И родственники устроили меня в Кара-Хаакскую восьмилетнюю школу-интернат, которая находилась далеко от села Целинное, на другом берегу Большого Енисея. Тогда там было овощеводческое отделение совхоза «Победа».

Когда с новыми одноклассниками приехал в Кара-Хаак, было от чего радоваться: с двух сторон села текли чистые воды Бии-Хема и реки Тапсы, вдоль которых росли густые дикие плантации черемухи, облепихи, шиповника. После уроков мы часто бегали туда лакомиться вкусными ягодами. На краю села красовался яблоневый сад с небольшими зелеными яблоками.

На больших ровных полях трудолюбивые карахаакцы выращивали картофель, капусту, арбузы, огурцы, морковь, свеклу, которыми обеспечивали горожан. Урожаи были отменные, тоннами вывозились в Кызыл. Школьникам приходилось помогать сельчанам в уборке картофеля и овощей, за что нас щедро кормили вкусными блюдами из них.

Седьмой класс окончил в Кара-Хааке, следующий – дома, в восьмилетке Ишкина, девятый – в селе Целинное, десятый – в Кызыле.

Часто менять места жительства и учебы и плохо, и хорошо. Минус в том, что приходится начинать всё сначала: привыкать к новым обстоятельствам, к людям, налаживать отношения с ними. Но одновременно это и большой плюс.

В свои юношеские годы, скитаясь по школам и интернатам, учился находить общий язык с разными людьми, обрел много друзей-одноклассников, с которыми с удовольствием встречаюсь по сей день. Встретил прекрасных учителей, воспитателей, благодаря их умным советам и добрым человеческим отношениям получил хорошее образование, стал журналистом.





Класс «А»





Конец августа шестьдесят седьмого года запомнился учителям и воспитателям кызылской средней школы №2 большим наплывом сельских учащихся со всех районов Тувы. Было скомплектовано пять выпускных классов – от «А» до «Д». Правда, спустя несколько месяцев два из них пришлось расформировать, учеников перевели в другие классы.

Десятый «А» комплектовали как лидерский, учеников отбирали из лучших, со сплошными пятерками в аттестатах. Мы, несколько парней и девушек из деревень, попали в этот класс, где, в основном, были городские. Вначале так и общались: городские с городскими, районные с районными. Но постепенно мы привыкли друг к другу, подружились.

19 человек: четырнадцать девушек, пять юношей. Классным руководителем была Мария Конголаевна Ондар, молодой, но очень строгий педагог. Учили нас лучшие учителя. Так было задумано чиновниками от образования: готовить из нас будущую элиту республики.

В чем-то такой подход оправдался. Наталья Товуу стала доктором психологических наук, Любовь Кестикей, в замужестве Тас-оол – кандидатом химических наук. Болат-оол Будуп – кандидатом филологических наук. Галина Чуглур, в замужестве Маады – Заслуженный врач Российской Федерации, гинеколог. Ольга Дугержаа, в замужестве Маланова – Заслуженная артистка Тувинской АССР, удостоена этого звания как диктор телевидения и радио. Вячеслав Кара-Тоннуг – мастер спорта СССР по вольной борьбе.

Трое из нашего класса «А» – Любовь Кестикей, Зоя Лопсан, в замужестве Карбу, и я по окончании школы поступили в самое престижное учебное заведение страны – Московский государственный университет имени Михаила Ломоносова. Четвертым счастливчиком стал Виктор Норбу из кызыльской школы № 7.

Места в МГУ были целевыми, специально для Тувы, экзамены мы сдавали летом 1968 года в нашем пединституте, и конкурс был нешуточный. Так, на одно место на факультете журналистики претендовали девять человек, и я всё никак не мог поверить в свою необыкновенную удачу: оно досталось мне.





Песня о первой любви





В десятом классе мы учились старательно, но вот когда наступил май, педагогам пришлось побегать за нами. В мае Кызылский парк культуры одевается в сказочный белый цвет с одурманивающим запахом цветущей черемухи. В такие дни молодым созданиям не спится и не сидится. Вместо того, чтобы делать домашнюю работу, готовиться к выпускным экзаменам, мы убегали в парк.

Наши добрые воспитатели Зоя Афанасьевна Сташевская, Агрипина Константиновна Конгарова, Таисья Ивановна Лама терпеливо искали и находили нас там, приводили в интернат на третьем этаже школы и усаживали за учебники. И так – каждый день, пока не отцвела черемуха и не пропал ее дурманящий аромат.

Первой моей юношеской любовью была Галя Биче-оол из десятого «Г» класса, красивая, но своенравная девушка с длинной смоляной косой. Ей посвятил я одно из первых своих незрелых стихотворений. Моим соседом по парте был Владимир Ойдупаа, уже тогда талантливый баянист и певец, жаль, что потом жизнь его была изломана долгими уголовными сроками. Владимир не расставался с баяном, под его музыкальное сопровождение проходили все школьные вечера отдыха и концерты. Он написал на это стихотворение музыку и без моего разрешения спел по радио в молодежной передаче.

Песня сразу стала популярной по всей республике. Мне было неловко. А Галя вместо того, чтобы радоваться нежным словам этой красивой песни, обиделась. Так что из наших робких отношений ничего не получилось. После школы мы расстались, так и не поцеловавшись ни разу.

Окончив математический факультет Кызылского пединститута, она уехала в Тоджинский район, работала в Адыр-Кежигской школе. Вышла замуж, родила детей. Но развелась с мужем и с детьми вернулась в свое родное село Хайыракан Дзун-Хемчикского района, преподавала математику. В конце девяностых мы встретились там, нежно поговорили по душам, вспомнили прекрасные годы юности. Я пригласил ее в Кызыл, но Галина так и не приехала.

Очень жаль, что она так рано ушла из жизни. А посвященная ей песня «Девичья краса» живет по сей день. После исполнения известным певцом Титовым Санчатом она вошла в число золотых хитов тувинской эстрады двадцатого столетия.













Продолжение – в следующем номере.









Мемуарный очерк Хенче-Кара Монгуша «Рождённый осенью» войдёт сорок седьмым номером в шестой том книги «Люди Центра Азии», который после выхода в свет в июле 2014 года пятого тома книги продолжает готовить редакция газеты «Центр Азии».





Фото:

1. Хенче-Кара Сагдыевич Монгуш, член Союза журналистов России с 1975 года, с дипломом

в номинации «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений» пятнадцатого конкурса журналистского мастерства «Агальматолитовое перо-2016», учрежденного Союзом журналистов Тувы. Кызыл, Тувинский государственный театр кукол (малый театр «Тет-а-тет»), после церемонии награждения. 4 февраля 2017 года. Фото Василия Балчый-оола.

2. Дом, в котором 8 октября 1948 года родился Хенче-Кара Монгуш. Снимок сделан им в 1986 году. Тувинская АССР, Сут-Хольский район, ущелье Дестиг-Ой.

3. Заслуженный экономист Российской Федерации Кошкар-оол Доржуевич Ондар, сын Заслуженных животноводов Тувинской АССР Доржу Самбаевича и Серин Лопсановны Ондаров, с супругой Уйнук Шагдыровной и внуком Амиром Ондаром. Кызыл, 20 марта 2012 года. Фото Виктории Хомушку из архива газеты «Центр Азии».





4. Педагоги кызыльской школы № 2. Сидят слева направо: Агрипина Конгарова, Галина Саморокова, Наталья Мистрикова, Виталий Сазанаков, Нонна Безродная, Монгуш Дамдынчап, Владлен Пуштогашев. Стоят: Наталья Лобанова, Фаина Манзанова, Вера Казанкова, Клавдия Киселёва, Альберт Танов, Таисья Чымдан. Тувинская АССР, Кызыл. 25 мая 1968 года.

5. Десятый «А» класс – выпускники кызыльской школы № 2 – в день последнего звонка на берегу Енисея. Сидят слева направо: Светлана Даваа, Людмила Доржу, классный руководитель Мария Конголаевна Ондар, Лидия Сандый, Лариса Бады-Сагаан.

Стоят в первом ряду слева направо: Вячеслав Силинмей, Любовь Кестикей, Ульяна Доржу, Розалия Даваа, Зоя Лопсан, Галина Чуглур, Маргарита Бавуу, Наталья Товуу, Татьяна Осур, Ольга Дугержаа.

В третьем ряду: Тамара Долзат, Хенче-Кара Монгуш, Болат-оол Будуп. Крайний справа с баяном – Владимир Ойдупаа. Тувинская АССР, Кызыл. 25 мая 1968 года. Фото Вячеслава Кара-Тоннуга.

6. Галина Биче-оол, ученица десятого «Г» класса кызыльской школы № 2. Ей ученик десятого «А» класса Хенче-Кара Монгуш посвятил свои юношеские стихи «Девичья краса», ставшие песней. Кызыл, весна 1968 года. Фото Хенче-Кара Монгуша.