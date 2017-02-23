Союз журналистов Тувы объединил особыми агальматолитовыми перьями коллег из двух регионов

Нестандартно, с душой и изяществом, провел актив Союза журналистов Тувы, регионального отделения Союза журналистов России, свое главное объединяющее торжество – чествование победителей и дипломантов пятнадцатого конкурса журналистского мастерства «Агальматолитовое перо-2016» по его основным темам и специальным номинациям «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений» и «Гостеприимная Тува».





Февральский субботний зал Тувинского государственного театра кукол (малый театр «Тет-а-тет») был переполнен: ветераны союза, молодежь, их дети, родственники пришли разделить радость творческой удачи одержавших победу.

Достигнуть ее было непросто: на конкурс представлено 70 работ, из них на русском языке – 39, в том числе из Красноярского края, на тувинском языке – 31. Соответственно в Кызыле, Красноярске, Москве работали члены двух жюри, выставляя оценки по пятибалльной системе. Результат: максимальный полученный средний балл – 4,76, минимальный – 2,2.

Результат – два абсолютных победителя, одиннадцать призеров, восемь дипломантов, удостоенных в зависимости от набранных баллов в соответствии с конкурсным положением больших и малых агальматолитовых перьев работы кызыльского камнереза Егора Дойнакая, дипломов, четвертых и пятых томов книги «Люди Центра Азии», денежных премий Союза журналистов Тувы.

Пролог торжества – летящие белоснежные перья: элегантная композиция невидимых в полном мраке актеров-кукольников. Эпилог – пластический светомузыкальный кукольный спектакль «Перо чёрного грифа» по мотивам одноименной книги исторического главного редактора газеты «Шын» Кужугета Сереевича Шойгу – нестандартная творческая работа молодого режиссера Айдыса Чадамба.

Ведущие центральной части церемонии – председатель Союза журналистов Тувы, член союза журналистов России с 2000 года, член Общественной палаты России Эльвира Сергеевна Лифанова и заместитель председателя, член Союза журналистов с 1984 года, обладатель звания «Журналист Сибири» Надежда Мухарбековна Антуфьева начали ее с минуты молчания.

Коллеги почтили память абсолютного победителя прошлогоднего конкурса Ларисы Петровны Кенин-Лопсан, ветерана с самым большим стажем в союзе – 57 лет, в восемьдесят пять лет написавшей главный материал своей журналисткой судьбы «Покой нам только сн ился», а так же ушедших в 2016 году Дайынчы Тюлюшевича Дамба-Хуурака, Василия Бора-Хооевича Монгуша, Александра Александровича Даржая, Виктора Викторовича Кузина.

Билеты вступившим в союз под мелодию симоновской «Песенки военного корреспондента» вручил главный тувинский ветеран с самым большим на сегодня стажем в Союзе журналистов России, с 1968 года – 49 лет, и при этом – фонтан энергии, творчества и ни одной задолженности по членским взносам, Кара-Куске Кунзекович Чооду. Членами союза стали Идегел Адыгжы, Ай-кыс Монгуш, Алдынмаа Тюлюш, Альберт Ховалыг, Хулер-оол Чамзы, Раиса Чульдум, Надежда Шулуу-Маадыр, Урана Эртине.

Сменяя друг друга, представители жюри и ветераны вручали награды героям торжества. Главные – большие агальматолитовые перья – получили Галина Дулушовна Маспык-оол, человек огромной силы духа и преданности профессии, ветеран газет «Шын» и «Тыванын аныяктары», член Союза журналистов с 2001 года, и член Союза журналистов с 1998 года Дарий Юрьевна Хомушку.

Галина Маспык-оол стала абсолютным победителем за вышедший в свет в газете «Центр Азии» мемуарный очерк «А небо всё равно синее» о журналистской судьбе и преодолении. А Дарий Хомушку – за вышедшую в эфире гостелерадиокомпании «Тыва» и телепередачу «Время жить! Кармелла и Давид. Стрелы любви» о целеустремленности и силе воли семейной пары инвалидов-колясочников, членов сборной России по стрельбе из лука Кармеллы и Давида Монгушей.

Три агальматолитовых пера отправились в Красноярский край, их обладателями стали тележурналист Ольга Максюшина, фотомастер Татьяна Стаброва и газетчик Галина Черкашина.

Полный список победителей с указанием их работ: http://www.centerasia.ru/issue/2017/1/5315-pobediteley-pyatnadcatogo-konkursa.html

Кроме агальматолитовых – специальные награды. Ветеран союза Владимир Никандрович Савиных, до семидесяти семи лет бессменно работавший фотокорреспондентом газеты «Тувинская правда», получил медаль «За заслуги в развитии города Кызыла». Ее вручила член Союза журналистов с 1997 года, а ныне глава столицы Тувы Дина Ивановна Оюн.

Серебряной медали пятнадцатого всероссийского конкурса журналистского мастерства «Патриот России» Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям удостоена главный редактор газеты «Центр Азии» Надежда Мухарбековна Антуфьева. Ее вручила первый заместитель Главы Республики Тыва Органа Доржуевна Натсак.

Так же ею были вручены сертификаты на гранты Главы республики Шолбана Валерьевича Кара-оола в области СМИ – победителям конкурса на осуществление в газетах, на радио и в телеэфире социально значимых проектов. Существенная материальная поддержка журналисткой работы для Вечности.





Фото Виктории Лачугиной, надежного кандидата в члены Союза журналистов.





Фото:

1. В специальном кресле лауреата, задрапированном газетами – абсолютный победитель пятнадцатого конкурса журналистского мастерства «Агальматолитовое перо-2016» Союза журналистов Тувы Галина Маспык-оол. Стоят члены жюри – слева – Эльвира Лифанова, справа – Надежда Антуфьева. Республика Тыва, Кызыл, малый театр «Тет-а-тет». 4 февраля 2017 года. Фото Виктории Лачугиной.

2. В победном кресле с агальматолитовыми перьями Союза журналистов Тувы – красноярки Татьяна Стаброва и Ольга Максюшина, запечатлевающие людей республики в центре Азии в своих фото и теле работах. Стоит заместитель Председателя Правительства Республики Тыва Максим Тунёв. Республика Тыва, Кызыл, малый театр «Тет-а-тет». 4 февраля 2017 года. Фото Виктории Лачугиной.

3. Финал церемонии чествования лидеров пятнадцатого конкурса журналистского мастерства «Агальматолитовое перо-2016» Союза журналистов Тувы: награжденные и награждавшие. Республика Тыва, Кызыл, малый театр «Тет-а-тет». 4 февраля 2017 года. Фото Виктории Лачугиной.