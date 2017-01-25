Победителей пятнадцатого конкурса Союза журналистов Тувы ждут не только традиционные агальматолитовые перья, но и перо чёрного грифа

Многонациональная Россия – в журналистике Тувы: без розни и вражды» и «Журналисты – на службе обществу» – в соответствии с этими программами Союза журналистов Тувы проведен пятнадцатый конкурс журналистского мастерства «Агальматолитовое перо-2016».

По инициативе председателя творческого союза Эльвиры Лифановой, ратующей за развитие двух официальных языков Республики Тыва, работы 2016 года оценивались двумя специальными жюри. Всего изучено и оценено 70 работ, из них на русском языке – 39, на тувинском языке – 31. В том числе четыре – из Красноярского края, одна – из Республики Хакасия. Жюри отмечает рост престижа конкурса «Агальматолитовое перо-2016»: расширение его географии, значительное увеличите представленных работ, в 2015 году – их было 47.

52 процента участников – члены Союза журналистов России (региональное отделение Союз журналистов Тувы). В соответствии с положением о конкурсе все работы оценивались по бальной системе. Максимально возможный балл – 5,0. Максимально набранный по итогам конкурса балл – 4,76, минимальный – 2,2.





Абсолютный победитель – первое место

Хомушку Дарий Юрьевна. За телепрограмму на тувинском языке «Шаг аазы, Шагаа келди!» («Пришел праздник Шагаа») и телепередачу на русском языке «Время жить! Кармелла и Давид. Стрелы любви» о целеустремленности и силе воле семейной пары инвалидов-колясочников, членов сборной России по стрельбе из лука Кармеллы и Давида Монгушей, вышедшие в эфире гостелерадиокомпании «Тыва. 4,84 балла (тувинский язык) и 4,68 (русский язык). Средний балл двух работ – 4,76.

Маспык-оол Галина Дулушовна. За мемуарный очерк «А небо всё равно синее» ветерана Союза журналистов России, газет «Шын» и «Тыванын аныяктары» о журналистской судьбе и преодолении, вышедший в свет в газете «Центр Азии». 4,71 балла.

Второе место

Монгуш Александра Санчаевна. За мемуарный очерк «Голоса моей памяти» о судьбе и становлении в профессии ветерана Союза журналистов России, газеты «Тыванын аныяктары» и тувинского радиовещания, вышедший в свет в газете «Центр Азии». 4,57 балла.

Намдараа Мерген Олегович. За очерк «Ленин с берегов реки Алаш» о жизни и творчестве легенды тувинского театра Олега Дондуковича Намдараа, вышедший в свет в газете «Центр Азии». 4,57 балла.

Третье место

Куцевалов Константин Александрович. За телевизионный сюжет «Осыпает мозги алкоголь», пропагандирующий здоровый образ жизни через правдивый показ конкретных примеров алкогольного разрушения личности, вышедший в эфир гостелерадиокомпании «Тыва». 4,55 балла.

Диплом

Возовикова Ольга Александровна. За радиопередачу «Тува в годы Великой Отечественной: подвиг Михаила Бухтуева», вышедшую в эфир радиостанции «Голос Азии». 4,48 балла.

Второе место, тувинский язык

Алдын-оол Альберт Иргитович. За телерепортаж «Кара-Холде онза байдал» («Чрезвычайное положение на Кара-Холе») из Бай-Тайгинского района о сложной ситуации, сложившейся для чабанов и скота в связи с обильным снегопадом, вышедший в эфире гостелерадиокомпании «Тыва». 4,72 балла.

Третье место, тувинский язык

Намай Саяна Каадыр-ооловна. За радиоинтервью «Опей ыры» («Колыбельная») с исследовательницей тувинских колыбельных песен Маргаритой Базыр-ооловной Кунгаа, вышедшее в эфир гостелерадиокомпании «Тыва». 4,52 балла.

Диплом, тувинский язык

Эргеп Надежда Санчыдаровна. За проблемную статью «Чоннун орелери – миллиардтар» («Долги народа – миллиарды»), вышедшую в свет в газете «Шын». 4,32 балла.





Специальная номинация «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений»

Первое место

Иргит Лидия Херлииовна «Сорок один камешек». За мемуарный очерк об истории рода, традициях горного Монгун-Тайгинского района, роли взаимосвязи русского и тувинского языков в жизни и поэтическом творчестве, вышедший в свет в газете «Центр Азии». 4,57 балла.

Второе место

Черкашина Галина Васильевна. За очерк «Голубка мира» об Анне Параниной, человеке мира, находящий язык дружбы с людьми, живущими в разных странах. Очерк вышел в свет в районной газете «Грани» (Красноярский край, Новоселовский район). 4,51 балла.

Маркова Ольга Евгеньевна. За радиоочерк о жизни и подвиге Михаила Артемьевича Бухтуева, первого в истории Тувы Героя Советского Союза, вышедший в эфир гостелерадиокомпании «Тыва». 4,51 балла.

Дипломы

Манчин-оол Юлия Валерьевна. За интервью «Я всё смогу и всё сумею» с дизайнером национальных костюмов, руководителем модельного агентства «Урянхай» Юлией Хирбээ, вышедшее в свет в газете «Центр Азии». 4,48 балла.

Кузнецов Виталий Анатольевич. За телепередачу «Помним. Любим. Гордимся», посвящённую семьдесят первой годовщине победы в Великой Отечественной войне и общественной акции по сбору средств на памятник тувинским добровольцам, вышедшую в эфир гостелерадиокомпании «Тыва». 4,48 балла.

Монгуш Хенче-Кара Сагдыевич. За репортаж на русском языке «Тувинская свадьба: традиции и новаторство», вышедший в свет в районной газете «Вести Кызылского кожууна» и воспоминания «Монгеде удааннарга тураскаал сос» («Слово памяти об ушедших») о ветеранах тувинской журналистики, выпускниках Московского государственного университета, вышедшие в свет на тувинском языке в газете «Тыва Мотиватор». 4,48 балла (тувинский язык) и 4,22 (русский язык). Средний балл двух работ – 4,35.

Куулар Чинчи Вячеславовна (псевдоним Кашпык-оол). За телесюжет «Искусство иконописи в Туве» о единственном в Кызыльской епархии дипломированном иконописце Евгении Меркурьевой, вышедший в эфире телекомпании «Новый век». 4,31 балла.





Специальная номинация «Гостеприимная Тува»

Первое место

Тюлюш Алдынмаа Александровна. За серию фото «Открой Туву», размещенных на сайте журнала «National Geographic Россия» 4,68 балла.

Второе место

Стаброва Татьяна Александровна (псевдоним Вишневская). За серию фото «Лица семнадцатого международного фестиваля живой музыки и веры «Устуу-Хурээ», размещенных на сайте международного фестиваля живой музыки и веры «Устуу-Хурээ». 4,58 балла.

Максюшина Ольга Сергеевна. За телесюжет «Шагаа, новый год по лунному календарю, отметили на юге Красноярского края», вышедший в эфире телеканала «Енисей» (Красноярский край) 4,58 балла.

Дипломы

Казачакова Роланда Маадыр-ооловна. За телефильм «Первый международный форум «Интеллектуальное золото Евразии», вышедший в эфир телекомпании «Новый век». 4,45 балла.

Чадамба Азияна Чингисовна. За телесюжет «Первый межрегиональный фестиваль русской культуры на Малом Енисее», вышедший в эфир телеканала «Тува 24». 4,37 балла.

Победителей по темам конкурса и его специальным номинациям ждут агальматолитовые перья работы мастера-камнереза Егора Сояновича Дойнакая.

Абсолютный победитель (первое место) награждается большим настольным знаком «Агальматолитовое перо-2016», дипломом и денежной премией в размере 15 тысяч рублей. В связи с определением двух абсолютных победителей установленная премия распределяется между ними равными долями.

Занявшие в соответствии с набранными баллами второе и третье места по темам конкурса и первое, второе, третье места в специальных номинациях «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений», «Гостеприимная Тува» награждаются дипломами, малыми настольными знаками «Агальматолитовое перо-2016», денежными премиями в три тысячи рублей. Всего 11 человек.

Жюри, учтя социальную значимость работ 2016 года, приняло решение отметить дипломами восемь участников, набравших в рейтинге баллы, следующие за 4,5, но не ниже 4,31.

Все награждаемые, указанные в итоговом протоколе, 21 человек, получают специальные призы от редакции газеты «Центр Азии» – четвертый или пятый тома книг журналистских интервью и очерков «Люди Центра Азии».

Церемония награждения – 4 февраля (суббота) 2017 года в Тувинском государственном театре кукол (малый театр «Тет-а-тет»). Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Дружбы, 170. Начало торжества – 14 часов 00 минут, начало приема гостей – 13 часов 00 минут.

Финалом праздника станет кукольный спектакль «Перо чёрного грифа» по мотивам книги ветерана Союза журналистов, исторического главного редактора газеты «Шын» Кужугета Сереевича Шойгу. Режиссер-постановщик – Айдыс Чадамба.

На торжество приглашаются все участники конкурса, сотрудники и ветераны СМИ республики, типографии со своими детьми, внуками среднего и старшего школьного возраста. Вход – открытый.









На снимке: агальматолитовые перья работы кызыльского камнереза Егора Дойнакая – главные награды конкурса Союза журналистов Тувы. Фото Ай-кыс Монгуш.