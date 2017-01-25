Тувинские журналисты по-спортивному отметили День российской печати





По-спортивному отметили в Туве День российской печати. 14 января 2017 года члены Союза журналистов Тувы, представители печатных изданий и радио, тележурналисты, работники республиканской типографии и книжного издательства, ветераны собрались в Кызыле в спорткомплексе «Субедей», чтобы покататься на коньках и помериться силами в веселых стартах. Многие, демонстрируя пример любви к здоровому образу жизни, пришли с детьми.

Во время мероприятия, совместно организованного Министерством информатизации и связи и Союзом журналистов республики, ледовый и универсальный залы спорткомплекса работали для их участников бесплатно.

Мастерство катания на коньках показали члены правления Союза журналистов Тувы – главный редактор газеты «Центр Азии» Надежда Антуфьева и генеральный директор филиала ФГУП ВГТРК «Тыва» Андрей Чымба, тележурналисты Дарий Хомушку и Альберт Алдын-оол, корреспондент газеты «Тувинская правда» Кирилл Самохвалов, ветеран тувинского радио Лидия Иргит, а также глава города Кызыла Дина Оюн и заместитель председателя правительства Республики Тыва Максим Тунёв.

После ледовой разминки были организованы веселые старты четырех смешанных команд. Так, в команду № 1 вошли спортсмены газет «Шын», «Тувинская правда», типографии «Тываполиграф», учащиеся профиля «Журналистика» КЦО «Аныяк». Перетягивание каната, броски баскетбольного мяча в кольцо и самый динамичный, зрелищный этап – эстафета на батутах. Участники преодолевали полосу препятствий, пробирались через тоннель, забирались на горку и скатывались вниз, передавая эстафету товарищу по команде.

Самыми скоростными и ловкими оказались оператор телекомпании «Новый век» Белеккей Куулар, оператор «Тува 24» Чингис Саая, специалист Министерства информатизации и связи Республики Тыва Идегел Адыгжы, редактор «Медиа Менеджмент Групп» Айсу Дапы.

В итоге первое место заняла сборная команда №2: оператор телекомпании «Новый век» Лев Маркарян, специалист Министерства информатизации и связи Республики Тыва Идегел Адыгжы, представители газеты «Шын» Темуджин Монгуш и Алена Лагба, корреспондент «Медиа Менеджмент Групп» Рано Сулейманова.

Победителям были вручены призы от министерства информатизации и связи Республики Тыва – сборники стихотворений члена Союза писателей Тувы Сайлыкмы Комбу «Олчейлиг ог» – «Счастливая юрта», изданные в декабре 2016 года, и «Тувинские народные сказки» из серии «Памятники народов Сибири и Дальнего Востока».

Следующая встреча журналистов республики – 4 февраля в 14 часов в малом театре «Тет-а-тет», где пройдет торжественная церемония награждения победителей и дипломантов пятнадцатого конкурса журналистского мастерства «Агальматолитовое перо-2016», учрежденного Союзом журналистов Тувы.













Фото: Союз журналистов Тувы отмечает День российской печати на коньках. Республика Тыва, Кызыл, спорткомплекс «Субедей». 14 января 2017 года. Фото Виктории Лачугиной.