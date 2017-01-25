Тувинские журналисты по-спортивному отметили День российской печати

По-спортивному
отметили в Туве День российской печати.
14 января 2017 года члены Союза журналистов
Тувы, представители печатных изданий
и радио, тележурналисты, работники
республиканской типографии и книжного
издательства, ветераны собрались в
Кызыле в спорткомплексе «Субедей»,
чтобы покататься на коньках и помериться
силами в веселых стартах. Многие,
демонстрируя пример любви к здоровому
образу жизни, пришли с детьми.
Во
время мероприятия, совместно организованного
Министерством информатизации и связи
и Союзом журналистов республики, ледовый
и универсальный залы спорткомплекса
работали для их участников бесплатно.
Мастерство
катания на коньках показали члены
правления Союза журналистов Тувы –
главный редактор газеты «Центр Азии»
Надежда Антуфьева и генеральный директор
филиала ФГУП ВГТРК «Тыва» Андрей Чымба,
тележурналисты Дарий Хомушку и Альберт
Алдын-оол, корреспондент газеты «Тувинская
правда» Кирилл Самохвалов, ветеран
тувинского радио Лидия Иргит, а также
глава города Кызыла Дина Оюн и заместитель
председателя правительства Республики
Тыва Максим Тунёв.
После
ледовой разминки были организованы
веселые старты четырех смешанных команд.
Так, в команду № 1 вошли спортсмены газет
«Шын», «Тувинская правда», типографии
«Тываполиграф», учащиеся профиля
«Журналистика» КЦО «Аныяк». Перетягивание
каната, броски баскетбольного мяча в
кольцо и самый динамичный, зрелищный
этап – эстафета на батутах. Участники
преодолевали полосу препятствий,
пробирались через тоннель, забирались
на горку и скатывались вниз, передавая
эстафету товарищу по команде.
Самыми
скоростными и ловкими оказались оператор
телекомпании «Новый век» Белеккей
Куулар, оператор «Тува 24» Чингис Саая,
специалист Министерства информатизации
и связи Республики Тыва Идегел Адыгжы,
редактор «Медиа Менеджмент Групп» Айсу
Дапы.
В
итоге первое место заняла сборная
команда №2: оператор телекомпании «Новый
век» Лев Маркарян, специалист Министерства
информатизации и связи Республики Тыва
Идегел Адыгжы, представители газеты
«Шын» Темуджин Монгуш и Алена Лагба,
корреспондент «Медиа Менеджмент Групп»
Рано Сулейманова.
Победителям
были вручены призы от министерства
информатизации и связи Республики Тыва
– сборники стихотворений члена Союза
писателей Тувы Сайлыкмы Комбу «Олчейлиг
ог» – «Счастливая юрта», изданные в
декабре 2016 года, и «Тувинские народные
сказки» из серии «Памятники народов
Сибири и Дальнего Востока».
Следующая
встреча журналистов республики – 4
февраля в 14 часов в малом театре
«Тет-а-тет», где пройдет торжественная
церемония награждения победителей и
дипломантов пятнадцатого конкурса
журналистского мастерства «Агальматолитовое
перо-2016», учрежденного Союзом журналистов
Тувы.
Фото:
Союз
журналистов Тувы отмечает День российской
печати на коньках. Республика Тыва,
Кызыл, спорткомплекс «Субедей». 14 января
2017 года. Фото Виктории Лачугиной.