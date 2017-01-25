газета «Центр Азии»

Среда, 25 января 2017 г.

 

архив | о газете | награды редакции | подписка | письмо в редакцию

RSS-потокна главную страницу > 2017 >ЦА №1 >Тувинские журналисты по-спортивному отметили День российской печати
Карта подписчиков
Прайс-лист
Все рубрики
Поиск

«Союз журналистов Тувы» - региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России»

Самые популярные материалы

  • ВЛАДИМИР МИТРОХИН. СВОБОДНЫЙ ПОЛЁТ.
  • Победителей пятнадцатого конкурса Союза журналистов Тув...
  • Тувинские журналисты по-спортивному отметили День росси...

    • Ссылки

    электронный журнал "Новые исследования Тувы"

    Тувинские журналисты по-спортивному отметили День российской печати

    Союз журналистов Тувы ЦА №1 (20 — 26 января 2017)


    По-спортивному отметили в Туве День российской печати. 14 января 2017 года члены Союза журналистов Тувы, представители печатных изданий и радио, тележурналисты, работники республиканской типографии и книжного издательства, ветераны собрались в Кызыле в спорткомплексе «Субедей», чтобы покататься на коньках и помериться силами в веселых стартах. Многие, демонстрируя пример любви к здоровому образу жизни, пришли с детьми.

    Во время мероприятия, совместно организованного Министерством информатизации и связи и Союзом журналистов республики, ледовый и универсальный залы спорткомплекса работали для их участников бесплатно.

    Мастерство катания на коньках показали члены правления Союза журналистов Тувы – главный редактор газеты «Центр Азии» Надежда Антуфьева и генеральный директор филиала ФГУП ВГТРК «Тыва» Андрей Чымба, тележурналисты Дарий Хомушку и Альберт Алдын-оол, корреспондент газеты «Тувинская правда» Кирилл Самохвалов, ветеран тувинского радио Лидия Иргит, а также глава города Кызыла Дина Оюн и заместитель председателя правительства Республики Тыва Максим Тунёв.

    После ледовой разминки были организованы веселые старты четырех смешанных команд. Так, в команду № 1 вошли спортсмены газет «Шын», «Тувинская правда», типографии «Тываполиграф», учащиеся профиля «Журналистика» КЦО «Аныяк». Перетягивание каната, броски баскетбольного мяча в кольцо и самый динамичный, зрелищный этап – эстафета на батутах. Участники преодолевали полосу препятствий, пробирались через тоннель, забирались на горку и скатывались вниз, передавая эстафету товарищу по команде.

    Самыми скоростными и ловкими оказались оператор телекомпании «Новый век» Белеккей Куулар, оператор «Тува 24» Чингис Саая, специалист Министерства информатизации и связи Республики Тыва Идегел Адыгжы, редактор «Медиа Менеджмент Групп» Айсу Дапы.

    В итоге первое место заняла сборная команда №2: оператор телекомпании «Новый век» Лев Маркарян, специалист Министерства информатизации и связи Республики Тыва Идегел Адыгжы, представители газеты «Шын» Темуджин Монгуш и Алена Лагба, корреспондент «Медиа Менеджмент Групп» Рано Сулейманова.

    Победителям были вручены призы от министерства информатизации и связи Республики Тыва – сборники стихотворений члена Союза писателей Тувы Сайлыкмы Комбу «Олчейлиг ог» – «Счастливая юрта», изданные в декабре 2016 года, и «Тувинские народные сказки» из серии «Памятники народов Сибири и Дальнего Востока».

    Следующая встреча журналистов республики – 4 февраля в 14 часов в малом театре «Тет-а-тет», где пройдет торжественная церемония награждения победителей и дипломантов пятнадцатого конкурса журналистского мастерства «Агальматолитовое перо-2016», учрежденного Союзом журналистов Тувы.


    Тувинские журналисты по-спортивному отметили День российской печати



    Фото: Союз журналистов Тувы отмечает День российской печати на коньках. Республика Тыва, Кызыл, спорткомплекс «Субедей». 14 января 2017 года. Фото Виктории Лачугиной.

    Ай-кыс Монгуш

     (голосов: 0)
    		 Опубликовано 21 января 2017 г.
    Просмотров: 173
    Версия для печати

    Также в №1:

  • ВЛАДИМИР МИТРОХИН. СВОБОДНЫЙ ПОЛЁТ.
  • Победителей пятнадцатого конкурса Союза журналистов Тувы ждут не только традиционные агальматолитовые перья, но и перо чёрного грифа
    		•

    Также на эту тему:

  • 13 января - День российской печати
  • Жюри пятнадцатого конкурса журналистского мастерства «Агальматолитовое перо ...
  • «Агальматолитовое перо-2014»: положение о тринадцатом конкурсе журналистск ...
  • Надежды Сибири
  • «Агальматолитовое перо-2014»: перья журналистов Тувы должны быть острее
    		•
    Алфавитный указатель
    пяти томов книги
    «Люди Центра Азии»
    Книга «Люди Центра Азии»Герои будущего
    VI тома книги
    «Люди Центра Азии»
    Каори Савада Байыр Домбаанай Екатерина Дорофеева
    Светлана Ондар Александр Салчак Владимир Ойдупаа
    Татьяна Калитко Амина Нмадзуру Ангыр Хертек
    Илья Григорьев Максим Захаров Эсфирь Медведева(Файвелис)
    Сергей Воробьев Иван Родников Дарисю Данзурун
    Юрий Ильяшевич Георгий Лукин Дырбак Кунзегеш
    Сылдыс Калынду Георгий Абросимов Галина Бессмертных
    Огхенетега Бадавуси Лазо Монгуш Василий Безъязыков
    Лариса Кенин-Лопсан Надежда ГЛАЗКОВА Роза АБРАМОВА
    Леонид ЧАДАМБА Лидия САРБАА  


    Книга «Люди Центра Азии». Том VГерои
    V тома книги
    «Люди Центра Азии»
    Вера Лапшакова Валентин Тока Петр Беркович
    Хажитма Кашпык-оол Владимир Бузыкаев Роман Алдын-Херел
    Николай Сизых Александр Шоюн Эльвира Лифанова
    Дженни Чамыян Аяс Ангырбан и Ирина Чебенюк Павел Тихонов
    Карл-Йохан Эрик Линден Обус Монгуш Константин Зорин
    Михаил Оюн Марина Сотпа Дыдый Сотпа
    Ефросинья Шошина Вячеслав Ондар Александр Инюткин
    Августа Переляева Вячеслав и Шончалай Сояны Татьяна Верещагина
    Арина Лопсан Надежда Байкара Софья Кара-оол
    Алдар Тамдын Конгар-оол Ондар Айлана Иргит
    Темир Салчак Елена Светличная Светлана Дёмкина
    Валентина Ооржак Ролан Ооржак Алена Удод
    Аяс Допай Зоя Донгак Севээн-оол и Рада Ооржак
    Александр Куулар Пётр Самороков Маадыр Монгуш
    Шолбан Куулар Аркадий Август-оол Михаил Худобец
    Максим Мунзук Элизабет Гордон Адам Текеев
    Сергей Сокольников Зоя Самдан Сайнхо Намчылак
    Шамиль Курт-оглы Староверы Александр Мезенцев
    Кара-Куске Чооду Ирина Панарина Дмитрий и Надежда Бутакова
    Паю Аялга Пээмот  
     
      © 1999-2017 Copyright ООО Редакция газеты «Центр Азии».
    Газета зарегистрирована в Средне-Сибирском межрегиональном территориальном управлении МПТР России.
    Свидетельство о регистрации ПИ №16-0312
    ООО Редакция газеты «Центр Азии».
    667012 Россия, Республика Тыва, город Кызыл, ул. Красноармейская, д. 100. Дом печати, 4 этаж, офисы 17, 20
    тел.: +7 (394-22) 2-10-08
    http://www.centerasia.ru
    		Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
     