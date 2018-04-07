Волшебное зеркало профессионализма: в Туве подведены итоги конкурса «Агальматолитовое перо-2018» – «Журналистика – наша судьба», посвященного столетию Союза журналистов России

Определены победители шестнадцатого конкурса профессионального мастерства Союза журналистов Тувы «Агальматолитовое перо-2018», посвящённого столетию Союза журналистов России. Его тема – «Журналистика – наша судьба». Его цели – сохранение памяти о летописцах истории страны, преемственности поколений; повышение статуса профессии, престижа общественной организации – Союза журналистов России, популяризация образцов верности профессиональным принципам, творческого и дружеского сотрудничества представителей многонациональной российской журналистики.

Абсолютным победителем, первое место, признан Хенче-Кара Сагдыевич Монгуш, член Союза журналистов России с 1975 года, главный редактор районной газеты «Вести Кызылского кожууна». Жюри высоко оценило его мемуарный очерк о становлении личности и творческой судьбе «Рождённый осенью», вышедший в свет в газете «Центр Азии».

По критериям оценки – полное аргументированное раскрытие темы, художественное мастерство, грамотность, профессиональное соответствие законам выбранного жанра, историческая точность – абсолютный победитель набрал 9 баллов из десяти возможных.

Второе место, средние баллы от 8,53 до 8,66, поделили трое коллег.

Салимов Марсель Шайнурович, член Союза журналистов России с 1976 года, член правления Союза журналистов Республики Башкортостан. За цикл очерков о башкирских журналистах «Да, были люди. В память о настоящих журналистах Ризване Закирхановиче Хажиеве, Александре Павловиче Филиппове, Маргане Ахметовиче Мерзабекове».

Кабимульдинова Тамара Оттуг-ооловна, член Союза журналистов России с 2004 года, за вышедший в эфире телеканала «Тува 24» телеочерк «Журналистика – моя жизнь, печаль и радость» о Кара-Куске Кунзековиче Чооду, ветеране Союза журналистов России, год вступления – 1968.

Костюкова Людмила Альбертовна, член Союза журналистов России с 1978 года, за мемуарный очерк «Дорога к людям» о профессиональной судьбе, героях своих интервью и очерков, вышедший в свет в газете «Центр Азии».

Третье место (7,9 балла) – Азиана Чингисовна Чадамба, член Союза журналистов России с 2018 года, за телеочерк «Столетие со дня рождения тувинского журналиста Монгуша Дойнаевича Севена», вышедший в эфире телеканала «Тува 24».

Специальный диплом – кандидат исторических наук Валерия Сергеевна Кан за книгу «Говорит и показывает Кызыл: история тувинского радио и телевидения».

А особый диплом признания Мастеру от тувинских коллег – журналисту-международнику и военному корреспонденту Владимиру Николаевичу Снегиреву за книгу о профессии и профессионалах «Как карта ляжет. От полюса холода до горячих точек», презентованную автором на фестивале СЖР «Вся Россия» в Дагомысе в 2017 году. Экземпляр этой книги с дарственной надписью её создателя хранится в полиэтнической общественной библиотеке Союза журналистов Тувы. Она – настоящая.

Очерки победителей включены в шестой том книги «Люди Центра Азии», которые Союз журналистов Тувы совместно с газетой «Центр Азии» готовит к выходу в свет в юбилейном для журналистики году. Победители получают свои награды с агальматолитовыми перьями в Кызыле уже 6 апреля. А засаянские коллеги – на октябрьском фестивале Союза журналистов России в Сочи.

На всероссийском фестивале мы рассчитываем вручить и особые благодарственные дипломы членам жюри за ответственную оценку работ коллег. Это председатель Саратовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» Лидия Николаевна Златогорская; секретарь Союза журналистов России и главный редактор журнала «Журналистика и медиарынок» Владимир Леонидович Касютин; председатель Межрегиональной общественной организации «Гильдия межэтнической журналистики» Маргарита Арвитовна Лянге; председатель Союза журналистов Кабардино-Балкарской Республики Разият Аслановна Шаваева; обладатель почетного знака Союза журналистов России «Честь. Достоинство. Профессионализм», член редколлегии и основатель клуба молодых журналистов журнала «Журналист» Виталий Алексеевич Челышев.

Старейшина жюри Виталий Челышев так оценил общий итог конкурса:

«Материалы разные. Люди разные. Судьбы разные. Работали в разных обстоятельствах. У каждого – своя жизненная и журналистская школы. Я старался оценивать в рамках тех критериев, по которым жил и трудился человек, вне зависимости от совпадения с моими или разницы взглядов, ибо любые взгляды для каждого приемлемы, кроме отсутствия самих взглядов. Неприемлема журналистская подлость, но здесь таких и близко не было.

Считаю, что Союз журналистов Тувы и газета «Центр Азии» проделали важную организационную работу. Это не комплимент. Создано такое волшебное зеркало, в котором видишь прошлое и одновременно себя. И есть возможность подумать, почему ты похож или, наоборот, отличаешься от людей, увиденных за уходящим вспять горизонтом. Желаю вам всем успехов и здоровья, а конкурсу, людям и журналистам Тувы – жить и менять настоящее, превращая его в будущее. В хорошее будущее!»





На снимках: дипломы победителям конкурса Союза журналистов Тувы «Агальматолитовое перо-2018» – «Журналистика – наша судьба».



