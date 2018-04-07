Волшебное зеркало профессионализма: в Туве подведены итоги конкурса «Агальматолитовое перо-2018» – «Журналистика – наша судьба», посвященного столетию Союза журналистов России

Определены
победители шестнадцатого конкурса
профессионального мастерства Союза
журналистов Тувы «Агальматолитовое
перо-2018», посвящённого столетию Союза
журналистов России. Его тема –
«Журналистика – наша судьба».
Его цели – сохранение памяти о летописцах
истории страны, преемственности
поколений; повышение статуса профессии,
престижа общественной организации –
Союза журналистов России, популяризация
образцов верности профессиональным
принципам, творческого
и дружеского сотрудничества представителей
многонациональной российской журналистики.
Абсолютным
победителем, первое место, признан
Хенче-Кара
Сагдыевич Монгуш, член Союза журналистов
России с 1975 года, главный редактор
районной газеты «Вести Кызылского
кожууна». Жюри высоко оценило его
мемуарный очерк о
становлении личности и творческой
судьбе «Рождённый
осенью», вышедший в свет в газете «Центр
Азии».
По
критериям оценки – полное
аргументированное раскрытие темы,
художественное мастерство, грамотность,
профессиональное соответствие законам
выбранного жанра, историческая точность
– абсолютный победитель набрал 9 баллов
из десяти возможных.
Второе
место, средние баллы от 8,53 до 8,66, поделили
трое коллег.
Салимов
Марсель Шайнурович, член Союза журналистов
России с 1976 года, член
правления Союза журналистов Республики
Башкортостан. За цикл очерков о башкирских
журналистах «Да, были люди. В память о
настоящих журналистах Ризване
Закирхановиче Хажиеве, Александре
Павловиче Филиппове, Маргане Ахметовиче
Мерзабекове».
Кабимульдинова
Тамара Оттуг-ооловна, член Союза
журналистов России с
2004 года,
за вышедший в эфире телеканала «Тува
24» телеочерк «Журналистика – моя жизнь,
печаль и радость» о Кара-Куске Кунзековиче
Чооду, ветеране Союза журналистов
России, год вступления – 1968.
Костюкова
Людмила Альбертовна, член
Союза журналистов России с 1978
года, за мемуарный очерк
«Дорога к людям»
о профессиональной судьбе,
героях своих интервью и очерков, вышедший
в свет в газете «Центр Азии».
Третье
место (7,9
балла) –
Азиана Чингисовна Чадамба, член
Союза журналистов
России с 2018 года, за
телеочерк «Столетие со дня рождения
тувинского журналиста Монгуша Дойнаевича
Севена», вышедший в эфире телеканала
«Тува 24».
Специальный
диплом – кандидат
исторических наук Валерия Сергеевна
Кан за книгу «Говорит и показывает
Кызыл: история тувинского радио и
телевидения».
А
особый диплом признания Мастеру от
тувинских коллег – журналисту-международнику
и военному корреспонденту Владимиру
Николаевичу Снегиреву за книгу о
профессии и профессионалах «Как карта
ляжет. От полюса холода до горячих
точек», презентованную автором на
фестивале СЖР «Вся Россия» в Дагомысе
в 2017 году. Экземпляр этой книги с
дарственной надписью её создателя
хранится в полиэтнической общественной
библиотеке Союза журналистов Тувы. Она
– настоящая.
Очерки
победителей включены в шестой том книги
«Люди Центра Азии», которые Союз
журналистов Тувы совместно с газетой
«Центр Азии» готовит к выходу в свет в
юбилейном для журналистики году.
Победители получают свои награды с
агальматолитовыми перьями в Кызыле уже
6 апреля. А засаянские коллеги – на
октябрьском фестивале Союза журналистов
России в Сочи.
На
всероссийском фестивале мы рассчитываем
вручить и особые благодарственные
дипломы членам жюри за ответственную
оценку работ коллег. Это председатель
Саратовского регионального отделения
Общероссийской общественной организации
«Союз журналистов России» Лидия
Николаевна Златогорская;
секретарь
Союза журналистов России и главный
редактор журнала «Журналистика и
медиарынок» Владимир Леонидович Касютин;
председатель Межрегиональной общественной
организации «Гильдия межэтнической
журналистики» Маргарита Арвитовна
Лянге; председатель
Союза журналистов Кабардино-Балкарской
Республики Разият
Аслановна Шаваева; обладатель
почетного знака Союза
журналистов России «Честь. Достоинство.
Профессионализм», член редколлегии и
основатель клуба молодых журналистов
журнала «Журналист» Виталий
Алексеевич Челышев.
Старейшина
жюри Виталий Челышев так
оценил общий итог конкурса:
«Материалы
разные. Люди разные. Судьбы разные.
Работали в разных обстоятельствах. У
каждого – своя жизненная и журналистская
школы. Я старался оценивать в рамках
тех критериев, по которым жил и трудился
человек, вне зависимости от совпадения
с моими или разницы взглядов, ибо любые
взгляды для каждого приемлемы, кроме
отсутствия самих взглядов. Неприемлема
журналистская подлость, но здесь таких
и близко не было.
Считаю,
что Союз журналистов Тувы и газета
«Центр
Азии»
проделали важную организационную
работу. Это не комплимент. Создано такое
волшебное зеркало, в котором видишь
прошлое и одновременно себя. И есть
возможность подумать, почему ты похож
или, наоборот, отличаешься от людей,
увиденных за уходящим вспять горизонтом.
Желаю вам всем успехов и здоровья, а
конкурсу, людям и журналистам Тувы –
жить и менять настоящее, превращая его
в будущее. В хорошее будущее!»
На
снимках:
дипломы победителям конкурса Союза
журналистов Тувы «Агальматолитовое
перо-2018» – «Журналистика – наша судьба».
Надежда Антуфьева, заместитель председателя Союза журналистов Тувы, ответственный секретарь конкурса.