Дарий Хомушку: от тувинского агальматолитового пера – к сибирской территории надежд

Дарий Юрьевна Хомушку, абсолютный победитель пятнадцатого конкурса журналистского мастерства «Агальматолитовое перо-2016», учрежденного Союзом журналистов Тувы, стала одним из победителей шестнадцатого Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь – территория надежд».

Рассказывает председатель Союза журналистов Тувы Эльвира Лифанова:

«В соответствии с положением республиканского конкурса «Агальматолитовое перо-2016» работы его победителей направлялись на межрегиональный конкурс «Сибирь – территория надежд» и включались оргкомитетом в шорт-лист без предварительного отбора. С 10 по 12 июня 2017 года в городе Бердске Новосибирской области проходило заседание жюри. Председатель жюри – Всеволод Богданов. Радостно, что вышедшая в эфире гостелерадиокомпании «Тыва» работа Дарий Хомушку «Время жить! Кармелла и Давид. Стрелы любви», заняла третье место в номинации «Телевидение Авторская программа». Такая преемственность профессиональных конкурсов была осуществлена нами впервые, и она очень важна».

Дарий Юрьевна Хомушку – член Союза журналистов Тувы (России) с 1998 года, ее победный телефильм рассказывает о целеустремленности и силе воле семейной пары инвалидов-колясочников, членов сборной России по стрельбе из лука Кармеллы и Давида Монгушей.

Жюри «Сибири – территории надежд» так же отменило работы еще двух членов Союза журналистов Тувы (России): радиосюжет Саяны Александровны Cалчак и телесюжет Константина Александровича Куцевалова.

Поздравляем дорогих коллег!

Надежда Антуфьева, заместитель председателя Союза журналистов Тувы.

На снимке: абсолютный победитель пятнадцатого конкурса журналистского мастерства «Агальматолитовоеперо-2016» Дарий Хомушку с коллегой Альбертом Алдын-оолом. Кызыл, церемония награждения. 4 февраля 2017 года. Фото Виктории Лачугиной.