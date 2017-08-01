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«Союз журналистов Тувы» - региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России»

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    Дарий Хомушку: от тувинского агальматолитового пера – к сибирской территории надежд

    Союз журналистов Тувы ЦА №9 (21 июля — 10 августа 2017)

     

     

    Дарий Хомушку: от тувинского агальматолитового пера – к сибирской территории надеждДарий Юрьевна Хомушку, абсолютный победитель пятнадцатого конкурса журналистского мастерства «Агальматолитовое перо-2016», учрежденного Союзом журналистов Тувы, стала одним из победителей шестнадцатого Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь – территория надежд».

    Рассказывает председатель Союза журналистов Тувы Эльвира Лифанова:

    «В соответствии с положением республиканского конкурса «Агальматолитовое перо-2016» работы его победителей направлялись на межрегиональный конкурс «Сибирь – территория надежд» и включались оргкомитетом в шорт-лист без предварительного отбора. С 10 по 12 июня 2017 года в городе Бердске Новосибирской области проходило заседание жюри. Председатель жюри – Всеволод Богданов. Радостно, что вышедшая в эфире гостелерадиокомпании «Тыва» работа Дарий Хомушку «Время жить! Кармелла и Давид. Стрелы любви», заняла третье место в номинации «Телевидение Авторская программа». Такая преемственность профессиональных конкурсов была осуществлена нами впервые, и она очень важна».

    Дарий Юрьевна Хомушку – член Союза журналистов Тувы (России) с 1998 года, ее победный телефильм рассказывает о целеустремленности и силе воле семейной пары инвалидов-колясочников, членов сборной России по стрельбе из лука Кармеллы и Давида Монгушей.

    Жюри «Сибири – территории надежд» так же отменило работы еще двух членов Союза журналистов Тувы (России): радиосюжет Саяны Александровны Cалчак и телесюжет Константина Александровича Куцевалова

    Поздравляем дорогих коллег!

    Надежда Антуфьева, заместитель председателя Союза журналистов Тувы.

     

    На снимке: абсолютный победитель пятнадцатого конкурса журналистского мастерства «Агальматолитовоеперо-2016» Дарий Хомушку с коллегой Альбертом Алдын-оолом. Кызыл, церемония награждения. 4 февраля 2017 года. Фото Виктории Лачугиной

     

     

    Надежда Антуфьева, заместитель председателя Союза журналистов Тувы.

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    		 Опубликовано 22 июля 2017 г.
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