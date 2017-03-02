ХЕНЧЕ-КАРА МОНГУШ. РОЖДЁННЫЙ ОСЕНЬЮ





(Продолжение, начало в № 3 от 17 февраля 2017 года)





Первый фотонаставник – фронтовик Иван Целищев





Осваивать азы фотодела я начал в девятом классе. Сначала снимал простой «Сменой». В десятом родственник Норжун-оол Ондар преподнес на день рождения «ФЭД», в то время – один из лучших советских любительских фотоаппаратов. Благодаря этому сказочному подарку удалось зафиксировать для истории лица одноклассников и учителей, сокурсников и преподавателей студенческих лет, коллег, с кем пришлось работать бок о бок, друзей и родных. Снимаю до сих пор, теперь уже цифровой камерой.

Первым моим фотонаставником стал удивительный человек – фронтовик Иван Алексеевич Целищев, солдат-водитель второй гвардейской танковой Краснознаменной армии, участник штурма Берлина.

Дружба наша началась в мае шестьдесят восьмого. Тогда я заканчивал десятый класс. Ранним воскресным утром ходил по берегу с фотоаппаратом, пытаясь запечатлеть красоту гор при слиянии Большого и Малого Енисеев. От запаха цветущей черемухи кружилась голова.

У обелиска «Центр Азии» заметил мужчину средних лет, он тоже фотографировал пейзажи. Сделав несколько снимков, фотограф подошел ко мне и спросил:

– Получается?

– Получается, но не очень.

Мы разговорились.

– Кстати, будем знакомы, – сказал он. – Меня зовут Иван Алексеевич, фамилия Целищев.

Я тоже назвал свое имя и крепко пожал его руку. Так познакомился с чудесным, отзывчивым и очень добрым человеком. С тех пор до сегодняшнего дня мы – друзья.

Тогда Иван Алексеевич, работая водителем в обкоме компартии, много ездил по республике и делал как внештатный автор – рабочий корреспондент – репортажные, портретные, жанровые фотографии для газет «Тувинская правда», «Шын», «Тыванын аныяктары». Тексты к ним писал сам.

Практические советы такого опытного человека очень пригодились мне. В его небольшой квартирке в деревянном домике блиц Енисея один затененный уголок был оборудован под фотомастерскую. Там он показывал начинающему, как правильно заряжать пленку, чтобы не засветить ее, как проявлять, как печатать снимки и получать четкое изображение.

Когда поделился своей радостью – поступил на факультет журналистики МГУ – учитель мой очень обрадовался: «Теперь у тебя широкая дорога впереди!»

Ивана Алексеевича уже не было в Кызыле, когда я окончил университет и стал работать в «Шыне», газете, в которой он публиковался. Нашел его в Красноярске, где ветеран работал на заводе химического волокна и продолжал свою общественную краеведческую работу.

Тома папок с газетными вырезками, фотографиями природы и людей и Тувы хранятся у него дома. Многие из них он передал нашему национальному музею. К сожалению, никакой благодарности от музейщиков так и не дождался.

Кроме фотодела, у фронтовика есть еще одно пожизненное увлечение – метеориты. В его коллекции – несколько небесных осколков, в том числе загадочного метеорита Чинге, найденных в 1912 году в Туве в горном ручье Чинге на территории нынешнего Тандинского района. О своих сокровищах он мог рассказывать часами.

Трижды я гостил у него в Красноярске, со времени нашей последней встречи прошло уже десять лет. Продолжаем общаться по телефону. Иван Алексеевич, сохранивший свой острый ум, живо интересуется происходящим в Туве, сетует только, что со зрением совсем худо, почти не видит, хорошо, что супруга Валентина Макаровна помогает.

30 января 2017 года – очередной звонок. Целищев спросил, нашли ли обломки упавшего в Туве грузового космического корабля «Прогресс «МС-04». «Да, нашли. Работала здесь серьезная комиссия Роскосмоса», – ответил я. Иван Алексеевич напомнил, что в июне ему исполнится 91 год, пригласил в гости. Надо обязательно навестить друга.





Москва златоглавая





« Москва златоглавая, звон колоколов, царь-пушка державная, аромат пирогов», – в студенческие годы я безумно любил эту песню в исполнении певца-эмигранта Бориса Рубашкина. Голос – потрясающий. Магнитофонные записи песен Рубашкина, Высоцкого, Обоздинского постоянно звучали из окон студенческих общежитий.

А вот передачи зарубежных радиостанций на русском языке мы слушали тайком. Так, ловя «Немецкую волну», впервые прослушали главы из книги Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛаг».

В 1968 – 1974 годы в Москве в разных высших и средних учебных заведениях училось много студентов из Тувы. Когда мы прибыли в Московский государственный университет, там на психологическом факультете уже учился Сайын Артына, во многом помогавший нам в первый год. После окончания вуза он преподавал в Кызылском пединституте, затем в течение многих лет работал помощником первого и последнего президента Тувы Шериг-оола Ооржака.

На философском факультете учились Алексей Санчай и Наталья Ондар, ныне она кандидат философских наук, преподаватель Тувинского госуниверситета. На химическом факультете – Кара-кыс Аракчаа, сегодня известный ученый, кандидат химических наук.





Журфак на Моховой





Журфак МГУ расположен в самом центре Москвы, на улице Моховой. Нечасто бывая в столице, захожу в этот милый моему сердцу двор, стою у памятника Михаилу Ломоносову, вспоминая те прекрасные дни студенческих лет, когда мы здесь ходили, разговаривали, смеялись, влюблялись, фотографировались на память.

Внутри этого старинного здания на втором этаже – учебные аудитории, большие лекционные залы, где во время интересных лекций могли разместиться сотни студентов. Дух захватывало, когда великолепная и артистичная Елизавета Петровна Кучборская читала лекции по античной литературе, наизусть цитировала целые главы из «Илиады» и «Одиссеи» Гомера. В эти минуты стояла такая тишина, что слышно было дыхание соседа из заднего ряда.

С удовольствием мы ходили на лекции по зарубежной журналистике декана факультета Ясена Николаевича Засурского. Однажды в перерыве он, подозвав меня, спросил: «Твоя фамилия мне знакома. Не брат ли ты того Василия Монгуша, который учился здесь?» Растерявшись, ответил: «Да, это мой брат». Хотя понятия не имел тогда, чью фамилию вспомнил декан. Ясен Николаевич улыбнулся и пошел дальше по коридору.

С Василием Бора-Хооевич Монгушем, о котором помнил наш декан, познакомился и подружился, уже став профессиональным журналистом. Одиннадцать лет мы вместе проработали в гостелерадиокомпании «Тыва». Василий Бора-Хооевич, первый тувинский выпускник журфака МГУ 1964 года, трудился в газетах «Тувинская правда», «Тыванын аныяктары», книжном издательстве. Популярный сатирик-юморист, он стал народным писателем Тувы. Грустно, что в 2016 году мой старший товарищ ушел из жизни.

Удалось собрать имена студентов из Тувы, получивших дипломы о высшем образовании на факультете журналистики МГУ за период с 1964 по 2000 год. По моим данным, их девять: Василий Монгуш, автор этих строк, Мария Смирнова, Дакан-оол Ондар, Олзей-оол Монгуш, Маадыр-оол Тюлюш, Марта Кужугет, Светлана Миндрия и Алимаа Монгуш, в замужестве Королёва.

Все по окончанию журфака вернулись на родину. А Светлана Салчаковна Миндрия, будучи еще студенткой, вышла замуж за своего однокурсника Шаравийна Сандага, уехала с ним в Монголию. Сейчас живет в Улан-Баторе, имеет сына и двух дочерей, которые живут и работают в Вашингтоне. До выхода на пенсию она работала в редакции газеты «Новости Монголии». Сегодня эту газету с названием «Монголия сегодня» издает ее сын Буян Сандаг.





Наглядные примеры заразительны





Дитмар Эльяшевич Розенталь – особый педагог факультета журналистики МГУ. Профессор, заведующий кафедрой стилистики русского языка, автор словарей, справочников, учебников. Человек энциклопедического уровня, он обучал студентов основательно и экзаменовал очень строго. Редко кто с первого захода получал у него зачет. Мне это тоже не удавалось, зачет Дитмар Эльяшевич поставил только со второго захода.

Еще один прекрасный преподаватель – Илья Владимирович Толстой, правнук автора «Войны и мира». Его лекции по истории русской литературы были так увлекательны, что аудитория всегда была полна.

В один из сентябрьских дней 1971 года мы, студенты журфака, вместе с нашим педагогом ездили в Ясную Поляну, посетили музей-усадьбу Льва Толстого, где правнук великого писателя выступил в качестве прекрасного экскурсовода. В тот день Илья Владимирович на обратной стороне открытки с видом усадьбы оставил мне свой автограф: «Дорогому Х. С. Монгушу на память о всем нам дорогой Ясной». Когда мы возвращались назад, во время одной из остановок успел сфотографировать его из окна автобуса.

В то время наши преподаватели и студенческие лидеры хорошо знали, что наглядные примеры знаменитостей из числа действующих журналистов, писателей, героев эпохи действительно могут быть заразительны для будущих молодых журналистов. Поэтому часто организовывали встречи с такими людьми на факультете, в Доме культуры университета, в студенческом кафе «Дуст» в общежитии.

Мне посчастливилось воочию видеть и слышать знаменитых журналистов, писателей Анатолия Аграновского, Леонида Жуховицкого, Генриха Боровика, Мэлора Стуруа, Валентина Зорина.

Незабываемое впечатление осталось от Романа Кармена, кинодокументалиста, фронтового кинооператора, снявшего многие драматические эпизоды Великой Отечественной войны с первых ее дней и до капитуляции фашистской Германии. Он только что создал новый документальный фильм «Пылающий континент» о Латинской Америке и рассказывал нам о нем.

Увлекательным рассказчиком оказался Юрий Сенкевич, пришедший к нам на встречу в кафе «Дуст» после своих путешествий с Туром Хейердалом на папирусной лодке «Ра».

Всех этих людей фотографировал своим «ФЭДом», снимки, считая любительскими, нигде не публиковал, но бережно хранил как важную часть своей жизни. А вот сейчас, для этого очерка, они пригодились еще и как часть истории, публикуются впервые.

















Окончание – в следующем номере.













Мемуарный очерк Хенче-Кара Монгуша «Рождённый осенью» войдёт сорок седьмым номером в шестой том книги «Люди Центра Азии», который после выхода в свет в июле 2014 года пятого тома книги продолжает готовить редакция газеты «Центр Азии».





Фото:

1. Хенче-Кара Монгуш, студент факультета журналистики Московского государственного университета, у его главного здания на Ленинских горах. На плече – фотоаппарат «ФЭД», в кармане – журнал «Демократический журналист». Москва, весна 1972 года.

2. Иван Алексеевич Целищев, ветеран Великой Отечественной войны, фотограф, краевед и собиратель метеоритов, первый фотонаставник Хенче-Кара Монгуша. Красноярск, 2006 год. Фото Хенче-Кара Монгуша.

3. Иван Алексеевич Целищев накануне своего девяностолетия. Январь 2016 года. Фото Михаила Южакова, газета «Городские новости», город Красноярск.

4. Слева направо: студенты Московского государственного университета Хенче-Кара Монгуш, Наталья Ондар, Маадыр-оол Тюлюш, Зоя Монгуш, студент Московского циркового училища Николай Самдан. Москва, Ленинские горы. Осень 1971 года.