ХЕНЧЕ-КАРА МОНГУШ. РОЖДЁННЫЙ ОСЕНЬЮ

(Продолжение,
начало в № 3 от 17 февраля 2017 года)
Первый
фотонаставник – фронтовик Иван Целищев
Осваивать
азы фотодела я начал в девятом классе.
Сначала снимал простой «Сменой». В
десятом родственник Норжун-оол Ондар
преподнес на день рождения «ФЭД», в то
время – один из лучших советских
любительских фотоаппаратов. Благодаря
этому сказочному подарку удалось
зафиксировать для истории лица
одноклассников и учителей, сокурсников
и преподавателей студенческих лет,
коллег, с кем пришлось работать бок о
бок, друзей и родных. Снимаю до сих пор,
теперь уже цифровой камерой.
Первым
моим фотонаставником стал удивительный
человек – фронтовик Иван Алексеевич
Целищев, солдат-водитель второй
гвардейской танковой Краснознаменной
армии, участник штурма Берлина.
Дружба
наша началась в мае шестьдесят восьмого.
Тогда я заканчивал десятый класс. Ранним
воскресным утром ходил по берегу с
фотоаппаратом, пытаясь запечатлеть
красоту гор при слиянии Большого и
Малого Енисеев. От запаха цветущей
черемухи кружилась голова.
У
обелиска «Центр Азии» заметил мужчину
средних лет, он тоже фотографировал
пейзажи. Сделав несколько снимков,
фотограф подошел ко мне и спросил:
– Получается?
– Получается,
но не очень.
Мы
разговорились.
– Кстати,
будем знакомы, – сказал он. – Меня зовут
Иван Алексеевич, фамилия Целищев.
Я
тоже назвал свое имя и крепко пожал его
руку. Так познакомился с чудесным,
отзывчивым и очень добрым человеком. С
тех пор до сегодняшнего дня мы – друзья.
Тогда
Иван Алексеевич, работая водителем в
обкоме компартии, много ездил по
республике и делал как внештатный автор
– рабочий корреспондент – репортажные,
портретные, жанровые фотографии для
газет «Тувинская правда», «Шын», «Тыванын
аныяктары». Тексты к ним писал сам.
Практические
советы такого опытного человека очень
пригодились мне. В его небольшой квартирке
в деревянном домике блиц Енисея один
затененный уголок был оборудован под
фотомастерскую. Там он показывал
начинающему, как правильно заряжать
пленку, чтобы не засветить ее, как
проявлять, как печатать снимки и получать
четкое изображение.
Когда
поделился своей радостью – поступил
на факультет журналистики МГУ – учитель
мой очень обрадовался: «Теперь у тебя
широкая дорога впереди!»
Ивана
Алексеевича уже не было в Кызыле, когда
я окончил университет и стал работать
в «Шыне», газете, в которой он публиковался.
Нашел его в Красноярске, где ветеран
работал на заводе химического волокна
и продолжал свою общественную краеведческую
работу.
Тома
папок с газетными вырезками, фотографиями
природы и людей и Тувы хранятся у него
дома. Многие из них он передал нашему
национальному музею. К сожалению, никакой
благодарности от музейщиков так и не
дождался.
Кроме
фотодела, у фронтовика есть еще одно
пожизненное увлечение – метеориты. В
его коллекции – несколько небесных
осколков, в том числе загадочного
метеорита Чинге, найденных в 1912 году в
Туве в горном ручье Чинге на территории
нынешнего Тандинского района. О своих
сокровищах он мог рассказывать часами.
Трижды
я гостил у него в Красноярске, со времени
нашей последней встречи прошло уже
десять лет. Продолжаем общаться по
телефону. Иван Алексеевич, сохранивший
свой острый ум, живо интересуется
происходящим в Туве, сетует только, что
со зрением совсем худо, почти не видит,
хорошо, что супруга Валентина Макаровна
помогает.
30
января 2017 года – очередной звонок.
Целищев спросил, нашли ли обломки
упавшего в Туве грузового космического
корабля «Прогресс «МС-04».
«Да, нашли. Работала здесь серьезная
комиссия Роскосмоса», – ответил я. Иван
Алексеевич напомнил, что в июне ему
исполнится 91 год, пригласил в гости.
Надо обязательно навестить друга.
Москва
златоглавая
«Москва
златоглавая, звон колоколов, царь-пушка
державная, аромат пирогов», – в
студенческие годы я безумно любил эту
песню в исполнении певца-эмигранта
Бориса Рубашкина. Голос – потрясающий.
Магнитофонные записи песен Рубашкина,
Высоцкого, Обоздинского постоянно
звучали из окон студенческих общежитий.
А
вот передачи зарубежных радиостанций
на русском языке мы слушали тайком. Так,
ловя «Немецкую волну», впервые прослушали
главы из книги Александра Солженицына
«Архипелаг ГУЛаг».
В
1968 – 1974 годы в Москве в разных высших и
средних учебных заведениях училось
много студентов из Тувы. Когда мы прибыли
в Московский государственный университет,
там на психологическом факультете уже
учился Сайын Артына, во многом помогавший
нам в первый год. После окончания вуза
он преподавал в Кызылском пединституте,
затем в течение многих лет работал
помощником первого и последнего
президента Тувы Шериг-оола Ооржака.
На
философском факультете учились Алексей
Санчай и Наталья Ондар, ныне она кандидат
философских наук, преподаватель
Тувинского госуниверситета. На химическом
факультете – Кара-кыс Аракчаа, сегодня
известный ученый, кандидат химических
наук.
Журфак
на Моховой
Журфак
МГУ расположен в самом центре Москвы,
на улице Моховой. Нечасто бывая в столице,
захожу в этот милый моему сердцу двор,
стою у памятника Михаилу Ломоносову,
вспоминая те прекрасные дни студенческих
лет, когда мы здесь ходили, разговаривали,
смеялись, влюблялись, фотографировались
на память.
Внутри
этого старинного здания на втором этаже
– учебные аудитории, большие лекционные
залы, где во время интересных лекций
могли разместиться сотни студентов.
Дух захватывало, когда великолепная и
артистичная Елизавета Петровна Кучборская
читала лекции по античной литературе,
наизусть цитировала целые главы из
«Илиады» и «Одиссеи» Гомера. В эти минуты
стояла такая тишина, что слышно было
дыхание соседа из заднего ряда.
С
удовольствием мы ходили на лекции по
зарубежной журналистике декана факультета
Ясена Николаевича Засурского. Однажды
в перерыве он, подозвав меня, спросил:
«Твоя фамилия мне знакома. Не брат ли
ты того Василия Монгуша, который учился
здесь?» Растерявшись, ответил: «Да, это
мой брат». Хотя понятия не имел тогда,
чью фамилию вспомнил декан. Ясен
Николаевич улыбнулся и пошел дальше по
коридору.
С
Василием Бора-Хооевич Монгушем, о котором
помнил наш декан, познакомился и
подружился, уже став профессиональным
журналистом. Одиннадцать лет мы вместе
проработали в гостелерадиокомпании
«Тыва». Василий Бора-Хооевич, первый
тувинский выпускник журфака МГУ 1964
года,
трудился в газетах «Тувинская правда»,
«Тыванын аныяктары», книжном издательстве.
Популярный сатирик-юморист, он стал
народным писателем Тувы. Грустно, что
в 2016 году мой старший товарищ ушел из
жизни.
Удалось
собрать имена студентов из Тувы,
получивших дипломы о высшем образовании
на факультете журналистики МГУ за период
с 1964 по 2000 год. По моим данным, их девять:
Василий Монгуш, автор этих строк, Мария
Смирнова, Дакан-оол Ондар, Олзей-оол
Монгуш, Маадыр-оол Тюлюш, Марта Кужугет,
Светлана Миндрия и Алимаа Монгуш, в
замужестве Королёва.
Все
по окончанию журфака вернулись на
родину. А Светлана Салчаковна Миндрия,
будучи еще студенткой, вышла замуж за
своего однокурсника Шаравийна Сандага,
уехала с ним в Монголию. Сейчас живет в
Улан-Баторе, имеет сына и двух дочерей,
которые живут и работают в Вашингтоне.
До выхода на пенсию она работала в
редакции газеты «Новости Монголии».
Сегодня эту газету с названием «Монголия
сегодня» издает ее сын Буян Сандаг.
Наглядные
примеры заразительны
Дитмар
Эльяшевич Розенталь – особый педагог
факультета журналистики МГУ. Профессор,
заведующий кафедрой стилистики русского
языка, автор словарей, справочников,
учебников. Человек энциклопедического
уровня, он обучал студентов основательно
и экзаменовал очень строго. Редко кто
с первого захода получал у него зачет.
Мне это тоже не удавалось, зачет Дитмар
Эльяшевич поставил только со второго
захода.
Еще
один прекрасный преподаватель – Илья
Владимирович Толстой, правнук автора
«Войны и мира». Его лекции по истории
русской литературы были так увлекательны,
что аудитория всегда была полна.
В
один из сентябрьских дней 1971 года мы,
студенты журфака, вместе с нашим педагогом
ездили в Ясную Поляну, посетили
музей-усадьбу Льва Толстого, где правнук
великого писателя выступил в качестве
прекрасного экскурсовода. В тот день
Илья Владимирович на обратной стороне
открытки с видом усадьбы оставил мне
свой автограф: «Дорогому Х. С. Монгушу
на память о всем нам дорогой Ясной».
Когда мы возвращались назад, во время
одной из остановок успел сфотографировать
его из окна автобуса.
В
то время наши преподаватели и студенческие
лидеры хорошо знали, что наглядные
примеры знаменитостей из числа действующих
журналистов, писателей, героев эпохи
действительно могут быть заразительны
для будущих молодых журналистов. Поэтому
часто организовывали встречи с такими
людьми на факультете, в Доме культуры
университета, в студенческом кафе «Дуст»
в общежитии.
Мне
посчастливилось воочию видеть и слышать
знаменитых журналистов, писателей
Анатолия Аграновского, Леонида
Жуховицкого, Генриха Боровика, Мэлора
Стуруа, Валентина Зорина.
Незабываемое
впечатление осталось от Романа Кармена,
кинодокументалиста, фронтового
кинооператора, снявшего многие
драматические эпизоды Великой
Отечественной войны с первых ее дней и
до капитуляции фашистской Германии. Он
только что создал новый документальный
фильм «Пылающий континент» о Латинской
Америке и рассказывал нам о нем.
Увлекательным
рассказчиком оказался Юрий Сенкевич,
пришедший к нам на встречу в кафе «Дуст»
после своих путешествий с Туром Хейердалом
на папирусной лодке «Ра».
Всех
этих людей фотографировал своим «ФЭДом»,
снимки, считая любительскими, нигде не
публиковал, но бережно хранил как важную
часть своей жизни. А вот сейчас, для
этого очерка, они пригодились еще и как
часть истории, публикуются впервые.
Окончание
– в следующем номере.
Мемуарный
очерк Хенче-Кара Монгуша «Рождённый
осенью» войдёт сорок седьмым номером
в шестой том книги «Люди Центра Азии»,
который после выхода в свет в июле 2014
года пятого тома книги продолжает
готовить редакция газеты «Центр Азии».
Фото:
1.
Хенче-Кара Монгуш, студент факультета
журналистики Московского государственного
университета, у его главного здания на
Ленинских горах. На плече – фотоаппарат
«ФЭД», в кармане – журнал «Демократический
журналист». Москва, весна 1972 года.
2.
Иван Алексеевич Целищев, ветеран Великой
Отечественной войны, фотограф, краевед
и собиратель метеоритов, первый
фотонаставник Хенче-Кара Монгуша.
Красноярск, 2006 год. Фото Хенче-Кара
Монгуша.
3.
Иван Алексеевич Целищев накануне своего
девяностолетия. Январь 2016 года. Фото
Михаила Южакова, газета «Городские
новости», город Красноярск.
4.
Слева направо: студенты Московского
государственного университета Хенче-Кара
Монгуш, Наталья Ондар, Маадыр-оол Тюлюш,
Зоя Монгуш, студент Московского циркового
училища Николай Самдан. Москва, Ленинские
горы. Осень 1971 года.
5.
Декан Ясен Николаевич Засурский выступает
на торжественном вечере, посвященном
двадцатипятилетию со дня создания
факультета журналистики МГУ. Москва, 3
декабря 1972 года. Фото Хенче-Кара Монгуша.
6.
Василий Бора-Хооевич Монгуш, первый
тувинский выпускник факультета
журналистики МГУ, член Союза журналистов
с 1966 года за работой в своей квартире.
Республика Тыва, Кызыл, 2013 год. Фото
Хенче-Кара Монгуша.
7.
Автограф Ильи Толстого – для Хенче-Кара
Монгуша. 19 сентября 1971 года.
8.
Илья Владимирович Толстой, правнук
автора «Войны и мира». 19 сентября 1971
года. По дороге из Ясной Поляны Хенче-Кара
Монгуш сделал этот снимок из окна
автобуса.
9.
Журналист и писатель Леонид Жуховицкий
во время встречи со студентами МГУ в их
общежитии, в кафе «Дуст». Москва, ноябрь
1973 года. Фото Хенче-Кара Монгуша.
10.
Тележурналист-путешественник Юрий
Сенкевич рассказывает о плавании на
папирусной лодке «Ра». Москва, МГУ,
студенческое кафе «Дуст». 1973 год. Фото
Хенче-Кара Монгуша.
11.
Анатолий Аграновский, которого в
семидесятые годы двадцатого столетия
называли «журналистом номер один»
делится секретами профессии. Москва,
МГУ, студенческое кафе «Дуст». 1972 год.
Фото Хенче-Кара Монгуша.
Хенче-Кара Монгуш, член Союза журналистов России с 1975 года, khenchekara@mail.ru Литературный редактор Надежда Антуфьева, antufeva@centerasia.ru