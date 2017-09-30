Как найти контакт с реальностью через объектив – задумались в Союзе журналистов Тувы вместе с Наталией Харламовой, студенткой школы Марины Разбежкиной

Она спала на
диване в одном из кабинетов Тувинской
филармонии. В одежде, без одеяла, рядом
внушительный рюкзак с аппаратурой. За
дверями кабинета – напряженная скорбная
подготовка: завтра, 25
июля, прощание с Тимуром
Дыртык-ооловичем Дулушем, звездой
духовой музыки, человеком-оркестром,
имевшим друзей по всему миру.
Собственно,
по этой причине я и пришла сюда: на
похороны приедут люди, их надо где-то
разместить, а у меня дома светёлка дочки
Нади пустует: накануне, отработав на
общественных началах в пресс-центре
Союза журналистов Тувы на фестивале
живой музыки и веры «Устуу-Хурээ»¸ снова
отбыла в Москву, по месту главной
официальной работы. «Надо кого-нибудь
приютить?» «Да где-то тут девушка только
что приехавшая спит». Где спит? Нет
ответа. Наконец, всезнающий Павел Львович
Чесноков приводит к искомому дивану.
Бужу: «Пойдёмте со мной». Без слов встает,
закрепляет на спине рюкзак и на автомате
следует за мной.
Вот так мы и
познакомились. В результате Наталия
Михайловна Харламова стала важным
человеком не только в моей жизни, но и
в работе Союза журналистов Тувы. Вот,
что из этого получилось.
«Сотрудничество
с жизнью» – ключевое словосочетание
трехчасовой встречи
«Как
найти контакт с реальностью через
объектив», прошедшей 16 сентября в
общественной полиэтнической библиотеке
Союза журналистов Тувы. Выпускница
факультета
журналистики Московского государственного
университета
2002 года, ныне студентка
Школы документального кино и театра
Марины Разбежкиной и Михаила Угарова
Наталия
Харламова искренне поделилась с
пришедшими на это встречу историей
своего бесконечного мучительного поиска
контактов с реальностью через объектив.
Живые
фото и кинокадры сопровождали её рассказ.
Мировые
фотошедевры, уроки наставника –
исследователя
фотографии, педагога
Александра Иосифовича
Лапина, принципы школы Марины Разбежкиной,
выстраданные
фото и кинопроекты о детях
и взрослых с аутизмом. Знакомство с
Тувой благодаря фотомастеру
Владимиру Сёмину. Последующие
ежегодные поездки за свой счёт на
чабанскую стоянку табунщика
Маадыра
Сарыглара с километрами отснятого
материала для того, чтобы погрузиться
в жизнь и понять этого человека, живущего
в долине
реки Ээрбек на дороге ветра. И сделать
один-единственный, но точный документальный
дипломный фильм.
Не
все из пришедших на эту открытую встречу,
а их было восемнадцать, смогли выдержать
накал и объем обрушившегося на них
материала. Ничего страшного, тут никого
не держали насильно, расширение кругозора
и повышение своего профессионализма –
дело добровольное. Но как порадовали
вдумчивые и заинтересованные лица
большинства – тех коллег, кто остался
до конца. Среди них – и ветеран Союза
журналистов, выпускник МГУ 1974
года,
редактор районной газеты «Вести
Кызылского кожууна» Хенче-Кара
Сагдыевич Монгуш,
и только в нынешнем году принятая в
журналистский союз Чинчи Александровна
Самбуга, корреспондент телеканала
«Новый век».
И
министр информатизации и связи Рустам
Владимирович Грицюк, оставивший в книге
отзывов библиотеки такие важные слова:
«Большое спасибо Союзу журналистов за
титаническую очень важную работу, за
то, что сохраняете живую и настоящую
журналистику. Спасибо нашей искренней
и преданной своему делу гостье Наталии
Харламовой. Благодаря ей я вспомнил
слова выдающегося мыслителя и философа
Рене
Декарта: «Я мыслю, значит, живу». Как
хочется, чтобы таких людей было много.
Тогда будет осмысленное прошлое, понятное
настоящее и наполненное содержанием
будущее».
Мораль?
Безусловно, имеется, как же без нее: не
суетитесь с объективом и блокнотом в
общей толпе возле очередного начальника,
не пробегайте мимо девушек, скромно
спящих на диванах.
На
фото:
Наталия
Харламова
и Хенче-Кара Монгуш, выпускники МГУ
разных лет. Те, кто остался до самого
конца встречи «Как
найти контакт с реальностью через
объектив».
Телесюжет
Анастасии Масловой, телекомпания «Новый
век»:
https://youtu.be/TnrO2P-ZtZQТЕСИ