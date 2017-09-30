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    Как найти контакт с реальностью через объектив – задумались в Союзе журналистов Тувы вместе с Наталией Харламовой, студенткой школы Марины Разбежкиной

    Союз журналистов Тувы ЦА №12 (21 сентября — 19 октября 2017)

    ОКак найти контакт с реальностью через объектив – задумались в Союзе журналистов Тувы вместе с Наталией Харламовой, студенткой школы Марины Разбежкиной на спала на диване в одном из кабинетов Тувинской филармонии. В одежде, без одеяла, рядом внушительный рюкзак с аппаратурой. За дверями кабинета – напряженная скорбная подготовка: завтра, 25 июля, прощание с Тимуром Дыртык-ооловичем Дулушем, звездой духовой музыки, человеком-оркестром, имевшим друзей по всему миру.

    Собственно, по этой причине я и пришла сюда: на похороны приедут люди, их надо где-то разместить, а у меня дома светёлка дочки Нади пустует: накануне, отработав на общественных началах в пресс-центре Союза журналистов Тувы на фестивале живой музыки и веры «Устуу-Хурээ»¸ снова отбыла в Москву, по месту главной официальной работы. «Надо кого-нибудь приютить?» «Да где-то тут девушка только что приехавшая спит». Где спит? Нет ответа. Наконец, всезнающий Павел Львович Чесноков приводит к искомому дивану. Бужу: «Пойдёмте со мной». Без слов встает, закрепляет на спине рюкзак и на автомате следует за мной.

    Вот так мы и познакомились. В результате Наталия Михайловна Харламова стала важным человеком не только в моей жизни, но и в работе Союза журналистов Тувы. Вот, что из этого получилось.

    «Сотрудничество с жизнью» – ключевое словосочетание трехчасовой встречи «Как найти контакт с реальностью через объектив», прошедшей 16 сентября в общественной полиэтнической библиотеке Союза журналистов Тувы. Выпускница факультета журналистики Московского государственного университета 2002 года, ныне студентка Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова Наталия Харламова искренне поделилась с пришедшими на это встречу историей своего бесконечного мучительного поиска контактов с реальностью через объектив.

    Живые фото и кинокадры сопровождали её рассказ. Мировые фотошедевры, уроки наставника – исследователя фотографии, педагога Александра Иосифовича Лапина, принципы школы Марины Разбежкиной, выстраданные фото и кинопроекты о детях и взрослых с аКак найти контакт с реальностью через объектив – задумались в Союзе журналистов Тувы вместе с Наталией Харламовой, студенткой школы Марины Разбежкиной утизмом. Знакомство с Тувой благодаря фотомастеру Владимиру Сёмину. Последующие ежегодные поездки за свой счёт на чабанскую стоянку табунщика Маадыра Сарыглара с километрами отснятого материала для того, чтобы погрузиться в жизнь и понять этого человека, живущего в долине реки Ээрбек на дороге ветра. И сделать один-единственный, но точный документальный дипломный фильм.

    Не все из пришедших на эту открытую встречу, а их было восемнадцать, смогли выдержать накал и объем обрушившегося на них материала. Ничего страшного, тут никого не держали насильно, расширение кругозора и повышение своего профессионализма – дело добровольное. Но как порадовали вдумчивые и заинтересованные лица большинства – тех коллег, кто остался до конца. Среди них – и ветеран Союза журналистов, выпускник МГУ 1974 года, редактор районной газеты «Вести Кызылского кожууна» Хенче-Кара Сагдыевич Монгуш, и только в нынешнем году принятая в журналистский союз Чинчи Александровна Самбуга, корреспондент телеканала «Новый век».

    И министр информатизации и связи Рустам Владимирович Грицюк, оставивший в книге отзывов библиотеки такие важные слова: «Большое спасибо Союзу журналистов за титаническую очень важную работу, за то, что сохраняете живую и настоящую журналистику. Спасибо нашей искренней и преданной своему делу гостье Наталии Харламовой. Благодаря ей я вспомнил слова выдающегося мыслителя и философа Рене Декарта: «Я мыслю, значит, живу». Как хочется, чтобы таких людей было много. Тогда будет осмысленное прошлое, понятное настоящее и наполненное содержанием будущее».

    Мораль? Безусловно, имеется, как же без нее: не суетитесь с объективом и блокнотом в общей толпе возле очередного начальника, не пробегайте мимо девушек, скромно спящих на диванах.



    На фото: Наталия Харламова и Хенче-Кара Монгуш, выпускники МГУ разных лет. Те, кто остался до самого конца встречи «Как найти контакт с реальностью через объектив».

    Телесюжет Анастасии Масловой, телекомпания «Новый век»:

    https://youtu.be/TnrO2P-ZtZQТЕСИ

    Надежда Антуфьева, заместитель председателя Союза журналистов Тувы

     (голосов: 0)
    		 Опубликовано 26 сентября 2017 г.
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