Союз журналистов Тувы и Кызылский колледж искусств продолжают партнерскую работу в мобильной школе толерантности

Союз журналистов Тувы и Кызыльский колледж искусств имени Алексея Чыргал-оола продолжают совместную работу по проекту «Мобильная школа толерантности: без языковых и этнических барьеров». Проект осуществляется в Доме печати в полиэтнической общественной библиотеке-музее СЖТ, основой которой стало личное собрание книг главного редактора газеты «Центр Азии» члена Союза журналистов России с 1984 года Надежды Мухарбековны Антуфьевой.

Соответствующее партнерское соглашение было подписано председателем журналистского союза Эльвирой Лифановой и директором колледжа Айланмой Кан-оол 19 апреля 2017 года. За два месяца в библиотеке проведено шесть занятий с участием преподавателей би блиотечно-информационных дисциплин Мариты Эрес-ооловны Бегзи, Ирины Витальевны Подик и студенток колледжа, обучающихся по специальности библиотековедение.

Надежда Антуфьева познакомила студенток с уникальными книгами, безвозмездно переданными ею в общее пользование, старейшее из них датировано 1909 годом. Общее количество изданий, собранных ею за сорок лет – 950. Это профессиональная журналистская, справочная, краеведческая, полиэтническая, юридическая литература на русском, тувинском языках, фотоальбомы из разных регионов России. Среди них – подборка изданий разных лет Союза журналистов России и Фонда защиты гласности. Особая ценность ряда книг – личные автографы их авторов. Каждое издание – со своей историей. Стены библиотеки украшают фотографии людей республики в центре Азии – героев журналистских очерков и интервью.

В ходе практических занятий студентки под руководством педагогов начали учет и обработку библиотечного фонда в соответствии с профессиональными требованиями: книга суммарного учета фонда библиотеки, инвентарная книга, карточный алфавитный и с истематический каталоги с обработкой в автоматизированной поисково-информационной системе «Ирбис».

Как отметила преподаватель высшей категории, Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации Ирина Подик, подобный полиэтнический совместный книжный проект общественной организации и учебного заведения – единственный в России:

«Такое практическое сотрудничество очень полезно нашим студентам. Они не только конкретно осваивают профессиональные навыки учета фондов, но и учатся проводить информационно-просветительские мероприятия с использованием книг на двух языках и знакомством с авторами. Приуроченная Союзом журналистов к Всероссийскому дню библиотек встреча с Лидией Иргит стала для наших студенток настоящим мастер-классом, расширила их кругозор и знания о людях республики».

Л идия Херлииовна Иргит – член Союза журналистов Тувы (России) с 1983 года, член Гильдии межэтнической журналистики, поэт, член Союза писателей. За мемуарный очерк «Сорок один камешек» об истории рода, традициях горного Монгун-Тайгинского района, роли взаимосвязи русского и тувинского языков в жизни и поэтическом творчестве она удостоена агальматолитового пера-2016 – первое место в специальной номинации «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений» пятнадцатого республиканского конкурса журналистского мастерства: http://www.centerasia.ru/issue/2016/30/5307-lidiya-irgit.-sorok-odin-kameshek.html

С наступлением студенческих каникул работа в библиотеке СЖТ не закончилась. Ее продолжили второкурсницы Норжун Сандан и Анюта Монгуш, как ответственные студентки рекомендованные педагогами для прохождения производственной практики.

К 21 июня в инвентарной книге полиэтнической общественной библиотеки Союза журналистов Тувы зарегистрировано 493 издания.





Фото:

1. Студентки и преподаватели библиотечного отделения Кызылского колледжа искусств имени Алексея Чыргал-оола в полиэтнической общественной библиотеке-музее Союза журналистов Тувы после занятия-встречи. В первом ряду в центре – журналист и поэт Лидия Иргит, слева от нее педагог Марита Бегзи, справа педагог Ирина Подик, поэт Сайлыкмаа Комбу и заместитель председателя СЖТ Надежда Антуфьева. Кызыл, Дом печати. Фото Алдынмы Тюлюш.

2. Поэт и журналист Лидия Иргит на встрече в полиэтнической общественной библиотеке-музее Союза журналистов Тувы. Кызыл, 25 мая 2017 года. Фото Алдынмы Тюлюш.

3. Студентки Кызылского колледжа искусств на занятии в полиэтнической общественной библиотеке-музее Союза журналистов Тувы. Слева направо Сырга Салчак, Долчанмаа Ондар, Норжун Сандан, Анюта Монгуш. Кызыл, 25 мая 2017 года. Фото Алдынмы Тюлюш.

4. В полиэтнической общественной библиотеке-музее Союза журналистов Тувы – встреча с журналистом и поэтом Лидией Иргит. Кызыл, Дом печати, 25 мая 2017 года. Фото Алдынмы Тюлюш.

Телесюжет «Литературная встреча», телекомпания «Новый век», Анастасия Маслова: https://youtu.be/64fxTQERYOQ







