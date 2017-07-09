Союз журналистов Тувы и Кызылский колледж искусств продолжают партнерскую работу в мобильной школе толерантности

Союз
журналистов Тувы и Кызыльский колледж
искусств имени Алексея Чыргал-оола
продолжают совместную работу по проекту
«Мобильная школа толерантности: без
языковых и этнических барьеров». Проект
осуществляется в Доме печати в
полиэтнической общественной
библиотеке-музее СЖТ, основой которой
стало личное собрание книг главного
редактора газеты «Центр Азии» члена
Союза журналистов России с 1984 года
Надежды Мухарбековны Антуфьевой.
Соответствующее
партнерское соглашение было подписано
председателем журналистского союза
Эльвирой Лифановой и директором колледжа
Айланмой Кан-оол 19 апреля 2017 года. За
два месяца в библиотеке проведено шесть
занятий с участием преподавателей
библиотечно-информационных дисциплин
Мариты Эрес-ооловны Бегзи, Ирины
Витальевны Подик и студенток колледжа,
обучающихся по специальности
библиотековедение.
Надежда
Антуфьева познакомила студенток с
уникальными книгами, безвозмездно
переданными ею в общее пользование,
старейшее из них датировано 1909 годом.
Общее количество изданий, собранных ею
за сорок лет – 950. Это профессиональная
журналистская, справочная, краеведческая,
полиэтническая, юридическая литература
на русском, тувинском языках, фотоальбомы
из разных регионов России. Среди них –
подборка изданий разных лет Союза
журналистов России и Фонда защиты
гласности. Особая ценность ряда книг –
личные автографы их авторов. Каждое
издание – со своей историей. Стены
библиотеки украшают фотографии людей
республики в центре Азии – героев
журналистских очерков и интервью.
В
ходе практических занятий студентки
под руководством педагогов начали учет
и обработку библиотечного фонда в
соответствии с профессиональными
требованиями: книга суммарного учета
фонда библиотеки, инвентарная книга,
карточный алфавитный и систематический
каталоги с обработкой в автоматизированной
поисково-информационной системе «Ирбис».
Как
отметила преподаватель высшей категории,
Почетный работник среднего профессионального
образования Российской Федерации Ирина
Подик, подобный полиэтнический совместный
книжный проект общественной организации
и учебного заведения – единственный в
России:
«Такое
практическое сотрудничество очень
полезно нашим студентам. Они не только
конкретно осваивают профессиональные
навыки учета фондов, но и учатся проводить
информационно-просветительские
мероприятия с использованием книг на
двух языках и знакомством с авторами.
Приуроченная Союзом журналистов к
Всероссийскому дню библиотек встреча
с Лидией Иргит стала для наших студенток
настоящим мастер-классом, расширила их
кругозор и знания о людях республики».
Лидия
Херлииовна Иргит – член Союза журналистов
Тувы (России) с 1983 года, член Гильдии
межэтнической журналистики, поэт, член
Союза писателей. За мемуарный очерк
«Сорок один камешек» об истории рода,
традициях горного Монгун-Тайгинского
района, роли взаимосвязи русского и
тувинского языков в жизни и поэтическом
творчестве она удостоена агальматолитового
пера-2016 – первое место в специальной
номинации «Укрепление гражданского
единства и гармонизация межнациональных
отношений» пятнадцатого республиканского
конкурса журналистского мастерства:
http://www.centerasia.ru/issue/2016/30/5307-lidiya-irgit.-sorok-odin-kameshek.html
С
наступлением студенческих каникул
работа в библиотеке СЖТ не закончилась.
Ее продолжили второкурсницы Норжун
Сандан и Анюта Монгуш, как ответственные
студентки рекомендованные педагогами
для прохождения производственной
практики.
К
21 июня в инвентарной книге полиэтнической
общественной библиотеки Союза журналистов
Тувы зарегистрировано 493 издания.
Фото:
1.
Студентки и преподаватели библиотечного
отделения Кызылского колледжа искусств
имени Алексея Чыргал-оола в полиэтнической
общественной библиотеке-музее Союза
журналистов Тувы после занятия-встречи.
В первом ряду в центре – журналист и
поэт Лидия Иргит, слева от нее педагог
Марита Бегзи, справа педагог Ирина
Подик, поэт Сайлыкмаа Комбу и заместитель
председателя СЖТ Надежда Антуфьева.
Кызыл, Дом печати. Фото Алдынмы Тюлюш.
2.
Поэт и журналист Лидия Иргит на встрече
в полиэтнической общественной
библиотеке-музее Союза журналистов
Тувы. Кызыл, 25 мая 2017 года. Фото Алдынмы
Тюлюш.
3.
Студентки Кызылского колледжа искусств
на занятии в полиэтнической общественной
библиотеке-музее Союза журналистов
Тувы. Слева
направо Сырга Салчак, Долчанмаа Ондар,
Норжун
Сандан,
Анюта
Монгуш. Кызыл, 25 мая 2017 года. Фото Алдынмы
Тюлюш.
4.
В полиэтнической общественной
библиотеке-музее Союза журналистов
Тувы – встреча с журналистом и поэтом
Лидией Иргит. Кызыл, Дом печати, 25 мая
2017 года. Фото Алдынмы Тюлюш.
Телесюжет
«Литературная встреча», телекомпания
«Новый век», Анастасия Маслова:
https://youtu.be/64fxTQERYOQ