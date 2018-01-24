В Кызыле впервые открыт набор в школу межэтнической журналистики-2018, в которой говорят на языке дружбы

В
столице Тувы открыт набор в школу
межэтнической журналистики, совместном
проекте межрегиональной общественной
организации «Гильдия межэтнической
журналистики» (председатель Маргарита
Лянге) и региональной общественной
организации «Союз журналистов Тувы»
(председатель Эльвира Лифанова).
Школы
по линии гильдии с единой программой
«Альтернатива языку вражды в российском
медиапространстве» запланированы в
2018 году в двадцати пяти городах страны:
Москва, Санкт-Петербург, Архангельск,
Астрахань, Барнаул, Владикавказ,
Волгоград, Воронеж, Ижевск, Иркутск,
Йошкар-Ола, Калининград, Красноярск,
Кызыл, Махачкала, Новосибирск, Псков,
Самара, Сыктывкар, Томск, Улан-Удэ, Уфа,
Чебоксары, Элиста, Якутск. Продолжительность
курса – 32 академических часа. Занятия
– с февраля по июнь.
Это
уже четвертый, с 2015 года, обучающий
проект Гильдии межэтнической журналистики,
сайт «Национальный акцент»
http://nazaccent.ru/ Республика
Тыва в нынешнем году включена в него
впервые. Занятия будут проводиться в
Доме печати в полиэтнической общественной
библиотеке Союза журналистов Тувы по
адресу: Кызыл, ул. Красноармейская, 100,
четвертый этаж. В библиотеке имеются
необходимая справочная, краеведческая,
учебная литература по теме школы. Всего
на 1 января 2018 года зарегистрировано
752 издания.
Слушателями
курса могут стать студенты и молодые
журналисты в возрасте до двадцати восьми
лет. Стационарные и выездные занятия в
школе бесплатные.
Куратор
школы – главный редактор газеты «Центр
Азии», председатель отделения Гильдии
межэтнической журналистики в городе
Кызыле, заместитель председателя Союза
журналистов Тувы Антуфьева Надежда
Мухарбековна: antufeva@centerasia.ru
Занятия
проводятся в тесном общественном
партнерстве с Тувинским государственным
университетом, ректор Ольга Матпаевна
Хомушку, и Кызыльским колледжем искусств,
директор Айланмаа
Хомушкуевна
Кан-оол.
Куратор
от университета – проректор
по внеучебной работе Алена Александровна
Стороженко: alstorozhenko@yandex.ru
Куратор
от колледжа – преподаватели
библиотечно-информационных дисциплин
Ирина Витальевна Подик: irina-podik@yandex.ru
Запись
желающих заниматься в школе межэтнической
журналистики – по указанным электронным
адресам до 4 февраля включительно, в
теме письма указать: школа межэтнической
журналистики.
Курс
занятий проводится с использованием
гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских
грантов.
На
снимке: полиэтническая общественная
библиотека Союза журналистов Тувы –
база для занятий в школе межэтнической
журналистики. Кызыл, Дом печати.