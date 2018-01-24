В Кызыле впервые открыт набор в школу межэтнической журналистики-2018, в которой говорят на языке дружбы





В столице Тувы открыт набор в школу межэтнической журналистики, совместном проекте межрегиональной общественной организации «Гильдия межэтнической журналистики» (председатель Маргарита Лянге) и региональной общественной организации «Союз журналистов Тувы» (председатель Эльвира Лифанова).

Школы по линии гильдии с единой программой «Альтернатива языку вражды в российском медиапространстве» запланированы в 2018 году в двадцати пяти городах страны: Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Владикавказ, Волгоград, Воронеж, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Калининград, Красноярск, Кызыл, Махачкала, Новосибирск, Псков, Самара, Сыктывкар, Томск, Улан-Удэ, Уфа, Чебоксары, Элиста, Якутск. Продолжительность курса – 32 академических часа. Занятия – с февраля по июнь.

Это уже четвертый, с 2015 года, обучающий проект Гильдии межэтнической журналистики, сайт «Национальный акцент» http://nazaccent.ru/ Республика Тыва в нынешнем году включена в него впервые. Занятия будут проводиться в Доме печати в полиэтнической общественной библиотеке Союза журналистов Тувы по адресу: Кызыл, ул. Красноармейская, 100, четвертый этаж. В библиотеке имеются необходимая справочная, краеведческая, учебная литература по теме школы. Всего на 1 января 2018 года зарегистрировано 752 издания.

Слушателями курса могут стать студенты и молодые журналисты в возрасте до двадцати восьми лет. Стационарные и выездные занятия в школе бесплатные.

Куратор школы – главный редактор газеты «Центр Азии», председатель отделения Гильдии межэтнической журналистики в городе Кызыле, заместитель председателя Союза журналистов Тувы Антуфьева Надежда Мухарбековна: antufeva@centerasia.ru

Занятия проводятся в тесном общественном партнерстве с Тувинским государственным университетом, ректор Ольга Матпаевна Хомушку, и Кызыльским колледжем искусств, директор Айланмаа Хомушкуевна Кан-оол.

Куратор от университета – проректор по внеучебной работе Алена Александровна Стороженко: alstorozhenko@yandex.ru

Куратор от колледжа – преподаватели библиотечно-информационных дисциплин Ирина Витальевна Подик: irina-podik@yandex.ru

Запись желающих заниматься в школе межэтнической журналистики – по указанным электронным адресам до 4 февраля включительно, в теме письма указать: школа межэтнической журналистики.

Курс занятий проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.





На снимке: полиэтническая общественная библиотека Союза журналистов Тувы – база для занятий в школе межэтнической журналистики. Кызыл, Дом печати.



