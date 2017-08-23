В пресс-центре и передвижной полиэтнической библиотеке Союза журналистов Тувы на фестивале «Устуу-Хурээ» всё и для всех халас – бесплатно

Пятый том книги
судеб «Люди Центр Азии» добрался до штата Калифорния. В США он отправился прямо
из передвижной полиэтнической библиотеки Союза журналистов Тувы, располагавшейся
в пресс-центре палаточного лагеря восемнадцатого международного фестиваля живой
музыки и веры «Устуу-Хурээ». За заслуги в укреплении взаимопонимания людей
планеты Земля книга была торжественно вручена на июльской фестивальной сцене
гитаристу и певцу Алвану Джонсону (Alvon Johnsоn), большому другу тувинских
музыкантов и зрителей, в очередной раз потрясшему своими звездными джазовыми
композициями гостей музыкального форума и жителей города Чадана.
А певица Karen
Richavds увезла с собой фирменную шариковую ручку журналистского союза – заслуженный
приз, полученный за успешное прохождение в библиотеке теста на знание тувинских
музыкантов. Неважно, что Карен не знает русского, по фотографиям в томах книги
она моментально опознала и Игоря Дулуша, и Софью Кара-оол, даже в детские годы.
Союз журналистов
Тувы, региональное отделение Союза журналистов России, ежегодно поддерживает
многонациональный музыкальный фестиваль. Прямо под могучими лиственницами можно
познакомиться с героями томов книг «Люди Центр Азии» – результатом
двадцатишестилетнего труда газеты «Центр Азии». Эти издания регулярно
становятся наградами музыкантам-дипломантами фестиваля – журналистский вклад в
объединяющую идею форума. Такая же железная традиция – призовая гитара от Андрея
Чымба, директора гостелерадиокомпании «Тыва», постоянного ведущего фестивальных
концертов и члена правления СЖТ.
В пресс-центре
Союза журналистов Тувы – всегда особая, добрая и внимательная, атмосфера. Между
стволов – специальные розетки для подзарядки профессиональной аппаратуры – забота
фестивальных Людей света под руководством красноярца Павла Чеснокова.
У общего костра,
в который, по установленному правилу каждый обязательно вносит свой вклад
сухими дровами, – чашечка итальянского кофе из фирменного журналистского набора
плюс особая шоколадка. Товарищеские арбуз и дыня – от директора агентства по
делам национальностей Веры Лапшаковой.
И, конечно,
традиционный журналистский баран, национальными блюдами из которого угощаем
всех. В нынешнем году он особенно пришелся по душе члену Союза журналистов
Красноярского края Владимиру Пчёлкину. А Наргис Абдуллаева, узбекская актриса,
работающая в московском интегрированном театре-студии «Круг II», увезла на
память о Туве особый сувенир – баранью лопатку, ее по старинной тувинской
традиции считали священной косточкой, вешали в юрте на женской половине, использовали
для гадания. Наргис поделилась и своими народными обычаями, показав
мастер-класс содержания идеального очага по-узбекски.
По периметру на
веревочках с прищепками – местные газеты на русском и тувинском языках, их
можно брать халас – прекрасное слово, в переводе с тувинского – бесплатно.
Здесь не говорят о деньгах, здесь общаются и находят друзей.
Фото:
1. Надежда Антуфьева и Karen Richavds в передвижной
полиэтнической библиотеке пресс-центра Союза журналистов Тувы в палаточном
лагере восемнадцатого международного фестиваля живой музыки и веры «Устуу-Хурээ».
Республика Тыва, город Чадан. 16 июля 2017 года.
2. С любовью из Тувы: звезда джаза Alvon Johnsоn
получает в дар особый журналистский труд – пятый том книги судеб «Люди Центр
Азии». Восемнадцатый международный фестиваль живой музыки и веры «Устуу-Хурээ».
Республика Тыва, город Чадан. 16 июля 2017 года.
3. Наргис Абдуллаева: баранья лопатка – особый сувенир
из пресс-центра Союза журналистов Тувы. Восемнадцатый международный фестиваль
живой музыки и веры «Устуу-Хурээ». Республика Тыва, город Чадан. 15 июля 2017
года.
4. Жанна Принглаева, член общественного
оргкомитета и постоянный переводчик фестиваля, у газет-халас: и сама прочитаю,
и маме увезу. Пресс-центр Союза журналистов Тувы. Восемнадцатый международный
фестиваль живой музыки и веры «Устуу-Хурээ». Республика Тыва, город Чадан. 13
июля 2017 года.
Надежда Антуфьева, заместитель председателя Союза журналистов Тувы.Фото Виктории Лачугиной.