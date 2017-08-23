В пресс-центре и передвижной полиэтнической библиотеке Союза журналистов Тувы на фестивале «Устуу-Хурээ» всё и для всех халас – бесплатно

Пятый том книги судеб «Люди Центр Азии» добрался до штата Калифорния. В США он отправился прямо из передвижной полиэтнической библиотеки Союза журналистов Тувы, располагавшейся в пресс-центре палаточного лагеря восемнадцатого международного фестиваля живой музыки и веры «Устуу-Хурээ». За заслуги в укреплении взаимопонимания людей планеты Земля книга была торжественно вручена на июльской фестивальной сцене гитаристу и певцу Алвану Джонсону (Alvon Johnsоn), большому другу тувинских музыкантов и зрителей, в очередной раз потрясшему своими звездными джазовыми композициями гостей музыкального форума и жителей города Чадана.

А певица Karen Richavds увезла с собой фирменную шариковую ручку журналистского союза – заслуженный приз, полученный за успешное прохождение в библиотеке теста на знание тувинских музыкантов. Неважно, что Карен не знает русского, по фотографиям в томах книги она моментально опознала и Игоря Дулуша, и Софью Кара-оол, даже в детские годы.

Союз журналистов Тувы, региональное отделение Союза журналистов России, ежегодно поддерживает многонациональный музыкальный фестиваль. Прямо под могучими лиственницами можно познакомиться с героями томов книг «Люди Центр Азии» – результатом двадцатишестилетнего труда газеты «Центр Азии». Эти издания регулярно становятся наградами музыкантам-дипломантами фестиваля – журналистский вклад в объединяющую идею форума. Такая же железная традиция – призовая гитара от Андрея Чымба, директора гостелерадиокомпании «Тыва», постоянного ведущего фестивальных концертов и члена правления СЖТ.

В пресс-центре Союза журналистов Тувы – всегда особая, добрая и внимательная, атмосфера. Между стволов – специальные розетки для подзарядки профессиональной аппаратуры – забота фестивальных Людей света под руководством красноярца Павла Чеснокова.

У общего костра, в который, по установленному правилу каждый обязательно вносит свой вклад сухими дровами, – чашечка итальянского кофе из фирменного журналистского набора плюс особая шоколадка. Товарищеские арбуз и дыня – от директора агентства по делам национальностей Веры Лапшаковой.

И , конечно, традиционный журналистский баран, национальными блюдами из которого угощаем всех. В нынешнем году он особенно пришелся по душе члену Союза журналистов Красноярского края Владимиру Пчёлкину. А Наргис Абдуллаева, узбекская актриса, работающая в московском интегрированном театре-студии «Круг II», увезла на память о Туве особый сувенир – баранью лопатку, ее по старинной тувинской традиции считали священной косточкой, вешали в юрте на женской половине, использовали для гадания. Наргис поделилась и своими народными обычаями, показав мастер-класс содержания идеального очага по-узбекски.

По периметру на веревочках с прищепками – местные газеты на русском и тувинском языках, их можно брать халас – прекрасное слово, в переводе с тувинского – бесплатно. Здесь не говорят о деньгах, здесь общаются и находят друзей.

Фото:

1. Надежда Антуфьева и Karen Richavds в передвижной полиэтнической библиотеке пресс-центра Союза журналистов Тувы в палаточном лагере восемнадцатого международного фестиваля живой музыки и веры «Устуу-Хурээ». Республика Тыва, город Чадан. 16 июля 2017 года.

2. С любовью из Тувы: звезда джаза Alvon Johnsоn получает в дар особый журналистский труд – пятый том книги судеб «Люди Центр Азии». Восемнадцатый международный фестиваль живой музыки и веры «Устуу-Хурээ». Республика Тыва, город Чадан. 16 июля 2017 года.

3. Наргис Абдуллаева: баранья лопатка – особый сувенир из пресс-центра Союза журналистов Тувы. Восемнадцатый международный фестиваль живой музыки и веры «Устуу-Хурээ». Республика Тыва, город Чадан. 15 июля 2017 года.

4. Жанна Принглаева, член общественного оргкомитета и постоянный переводчик фестиваля, у газет-халас: и сама прочитаю, и маме увезу. Пресс-центр Союза журналистов Тувы. Восемнадцатый международный фестиваль живой музыки и веры «Устуу-Хурээ». Республика Тыва, город Чадан. 13 июля 2017 года.