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«Союз журналистов Тувы» - региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России»

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    Башня добра: Союз журналистов Тувы пополнился десяткой новых членов

    Союз журналистов Тувы ЦА №2 (16 марта — 20 апреля 2018)

    Башня добра: Союз журналистов Тувы пополнился десяткой новых членовНе разрушить общую башню добра – такое практическое задание уже стало традицией в Союзе журналистов Тувы при приёме вступающих в Союз журналистов России. Детская игра, в Башня добра: Союз журналистов Тувы пополнился десяткой новых членовкоторой требуется поочередно вынуть брусочек из любого, кроме верхнего, уровня деревянной конструкции и не обрушить её, стала символом единства творческого союза. И финальным испытанием после вопросов по уставу СЖР, истории российской журналистики и о личном вкладе в неё коллег, каждый из которых предоставил две рекомендации действующих членов Союза журналистов России.

    К заданию, выполнять которое первой начала редактор районной газеты «Овур черде» – «На земле овюрской» Айдысмаа Маадыр-оол, вступающие отнеслись очень серьёзно. И башня не рухнула! Члены правления на открытом торжественном заседании проголосовали за каждого единогласно. Союз журналистов Тувы, региональное отделение Союза журналистов России пополнился десятью новыми членами. Среди них представители печатных СМИ, телевидения, радио, сотрудники пресс-служб, правительства и министерств Республики Тыва, занимающиеся организаторской деятельностью в области СМИ.

    Вы сохранили башню добра, поздравляю, Рустам Владимирович Грицюк, Валерия Сергеевна Кан, Вероника Владимировна Катина, Айдысмаа Оруй-ооловна Маадыр-оол, Лев Николаевич Маркарян, Максим Викторович Тунев, Анисья Далай-Бюрбюевна Тюлюш, Башня добра: Союз журналистов Тувы пополнился десяткой новых членовАзиана Чингисовна Чадамба, Алтынай Валерьевна Чимит, Нана Михайловна Шангина.

    Всего в Туве, начиная с 18 октября 2016 года, Союз журналистов пополнился двадцатью семью новыми членами.



    Фото Виктории Лачугиной.

    1. Редактор районной газеты «Овур черде» – «На земле овюрской» Айдысмаа Маадыр-оол первая начинает работать с башней добра во время приёма в члены Союза журналистов России. Кызыл, Дом печати, полиэтническая общественная библиотека Союза журналистов Тувы. 6 апреля 2018 года.

    2. В Союз журналистов России вступает Максим Тунев, заместитель председателя правительства Республики Тыва, курирующий средства массовой информации. Кызыл, Дом печати, полиэтническая общественная библиотека Союза журналистов Тувы. 6 апреля 2018 года.

    3. У башни добра – Азиана Чадамба, редактор студии телевидения «Тува 24». Кызыл, Дом печати, полиэтническая общественная библиотека Союза журналистов Тувы. 6 апреля 2018 года.


    Надежда Антуфьева, заместитель председателя Союза журналистов Тувы, antufeva@centerasia.ru

     (голосов: 5)
    		 Опубликовано 10 апреля 2018 г.
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