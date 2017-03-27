Хенче-Кара Монгуш. Рождённый осенью

(Окончание, начало в №3 от 17 февраля, №4 от 24 февраля 2017 года)





Планёрки с беспощадной критикой





Д аже после трех производственных практик – в Мурманске, в редакции газеты «Полярная правда», и дважды в Кызыле, в «Тувинской правде» – мне было нелегко делать первые шаги в журналистской деятельности.

Когда в августе 1974 года вернулся домой с дипломом об окончании журфака Московского государственного университета, главный редактор газеты «Шын» – «Правда» Валерий Севилбаевич Шаравии, добрейший и умнейший человек, принял меня корреспондентом в отдел информации. Но оказалось, что я не умею грамотно писать на тувинском языке, хотя родился и вырос среди своих сородичей. Мой наставник Таан-оол Попанашович Хертек, молодой, но уже опытный журналист, долго возился с новичком, пока я не научился более или менее нормально писать тексты.

В тот период «Шын» выходила пять раз в неделю, и редакционные планерки проводились ежедневно, заодно тут же отмечали лучшие и слабые материалы, опубликованные в очередном номере.

Ветераны Чигжит Салчак, Сергей Кызыл-оол, Куулар Аракчаа, Салчак Самба-Люндуп, Салчак Тамба, Сергей Калзанович Шойгу, специально указываю его отчество, чтобы не спутали с нынешним министром обороны России, беспощадно критиковали нас, молодых, за несовершенные заметки, невыполнение плана по количеству строк.

Иногда попадало и от главного редактора. А от его заместителя Марии Смирновой, тоже выпускницы журфака МГУ, особенно строго. Но, указывая на ошибки, они не забывали давать дельные советы, и это помогало расти.

Теперь понимаю, что так жестко, но правильно, они готовили из нас профессионалов своего дела. Благодаря их наставлениям мы, сегодняшние ветераны, вышедшие из газеты «Шын» советского времени Владимир Чадамба, Дангыт Чыдым, Вера Куулар, стали достойными представителями профессии.

Приходится горько сожалеть, что из практики работы нынешних редакций газет исчезли такие планерки с детальным и заинтересованным анализом плюсов и минусов журналистских работ. А без этого профессиональный рост невозможен.

За время журналистской работы в редакции газеты «Шын» – с 1974 по 1982 год – я много писал о фронтовиках, Героях Советского Союза, тувинских добровольцах, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.

Большой удачей стало то, что в 1976 году накануне 23 февраля, Дня Советской Армии и Военно-Морского флота, мне удалось в процессе сбора материала для газеты собрать в редакции сразу четырех фронтовиков, Героев Советского Союза: Николая Николаевича Макаренко, Леонида Николаевича Ефимова, Николая Пантелеевича Кабака. Четвертым гостем был полный кавалер трех орденов боевой Славы Дмитрий Алексеевич Комарицын. Расспросил их и даже запечатлелся с этими замечательными людьми на снимке.





Космонавты в Монголии





Ещ е несколько дорогих сердцу фотографий – с монгольской земли. С представителями соседней Монголии у меня давняя дружба, со студенческих лет. С Жалсавыном Баярсайханом жил в одной комнате общежития, мы вместе ходили на занятия, ночами колдовали над посудой с химиктами – проявляли и печатали сделанные днем снимки. После окончания журфака МГУ он стал успешным фотокорреспондентом информагентства МОНЦАМЭ.

Поэтому, когда мне предложили поехать в составе тувинской делегации в Монгольскую Народную Республику, в город Улангом Убсунурского аймака, с радостью согласился. Тем более, что причина поездки очень значимая: в Улангом прибывал международный экипаж космического корабля «Союз-39»: его командир, летчик-космонавт СССР Владимир Джанибеков и космонавт-исследователь, первый космонавт Монголии Жугдэрдэмидийн Гуррагча. Восемь суток – с 23 марта по 30 марта 1981 года провели они в космосе. Оба – Герои Советского Союза, Джанибеков – дважды.

В группе тувинских журналистов, кроме меня, представляющего газету «Шын», были корреспондент студии радиовещания Седен Хертек и заместитель редактора «Тувинской правды» Олег Гаврилов. Возглавлял нас секретарь обкома КПСС Дандар-оол Ооржак.

День 14 июня 1981 года выдался просто замечательным. Ясным солнечным утром жители Улангома – передовики и ветераны труда, школьники, молодежь – заполнили главную улицу, по которой должны были проехать космические гости.

А мы, гости из Тувинской АССР, благодаря содействию Дандар-оола Ооржака, который хорошо знал первых руководителей Убсунурского аймака, оказались прямо у трапа прилетевшего самолета. Это дало возможность сфотографировать космонавтов крупным плано м, записать их приветственные слова в адрес встречающих, в руках которых были многочисленные флаги, плакаты, транспаранты с надписями о дружбе и сотрудничестве МНР и СССР, портреты героев космоса и, конечно, высших руководителей двух стран.

В этот день Джанибеков и Гуррагча побывали в школе №2, где, повязав красные галстуки, их приняли в почетные пионеры монгольской пионерской организации. В книге почетных гостей школы они оставили для молодежи добрые слова пожеланий. Затем посетили краеведческий музей и посадили деревья возле главной площади города.

Во второй половине дня у здания аймачного комитета МНРП состоялся многолюдный митинг, после которого космонавты фотографировались с его участниками. Удалось и нам сфотографироваться с космонавтами, я даже успел взять автограф у Гуррагча, оказавшись рядом с ним.

В настоящее время добрососедские отношения и экономико-культурные связи между Монголией и Россией продолжают развиваться в нужном направлении. Недавний визит в Кызыл руководителей Убсунурского, Ховдского и Завханского аймаков, во время которого подписаны соглашения о торгово-экономическом, культурном сотрудничестве между Тувой и аймаками соседней страны – тому наглядный пример.

В этом есть большая заслуга генерального консула консульства Монголии в Кызыле Ганцэцэг Баасанжав, назначенной на этот пост в июне 2015 года. Ее здесь знают как доступного и общительного человека, поддерживающего дружеские отношения со многими представителями тувинской интеллигенции.

И вот ведь как всё переплетается в жизни: в том памятном для меня июне восемьдесят первого ее отец Гарьд Баасанжав, в то время председатель исполкома Народного хурала депутатов Убсунурского аймака, был одним из главных организаторов и участников встречи космонавтов в Улангоме.





Любопытство к окружающему





Любопытство ко всему окружающему – такие же инструменты журналиста, как ручка, блокнот и фотоаппарат. В 2016 году, спустя ровно 35 лет после космического визита оно и повлекло меня в Улангом во второй раз.

Вдохновителем поездки стала моя одноклассница по кызыльской школе № 2, тогда активистка-отличница, а ныне доктор психологических наук Наталья Оюновна Товуу.

Проблема была в том, что в нашей группе из четырех человек никто не знал монгольского. Но мы были уверены, что не придется изъясняться на пальцах, обязательно найдем в Улангоме переводчика, ведь многие монголы хорошо знают русский язык.

Так и оказалось. Одна из нас, преподаватель Тувинского сельхозтехникума Галина Куулар, была хорошо знакома с Мавлетом Сухбаатаром, отвечающим в Улангомском политехническом колледже за международные связи и координирующим научно-практическое сотрудничество между техникумом и колледжем.

Мы без особого труда нашли его. Этот общительный молодой человек хорошо владел русским языком и свободно общался с нами. Договорились встретиться на туристической базе «Хархираа», куда он собирался выехать на отдых с семьей и заодно отметить маленький юбилей – пятилетие работы супруги Ганчимэ в компании сотовой связи.

Д ля этой базы шестнадцатый год двадцать первого столетия тоже был юбилейным: 65 лет со дня основания. Начиналась она как пионерский лагерь. Во времена СССР и МНР многие пионеры и школьники нашей страны, в том числе из Тувы, часто отдыхали там, а монгольские ребятишки – в наших пионерлагерях.

Среди тех, кто по такому дружескому обмену побывал в монгольском пионерлагере Убсунурского аймака была и тувинская пятиклассница Наталья Товуу. Спустя 54 года она загорелась желанием вернуться в свое красивое пионерское детство.

Теперь уже частная туристическая база встретила нас шумным многоголосьем играющих в волейбол школьников и студентов, и на следующий день, уже в пять часов утра, они были на волейбольной площадке. Любят эту игру в Монголии.

Действительно, чудесное место у подножья горы Хархираа на берегу горной речки Мухор с прозрачно-чистой водой. Наталья, неугомонный человек, так радовалась этой красоте и возвращению в места, где когда-то весело играла с монгольскими ребятишками, что нам всем было приятно на нее смотреть и радоваться, общаясь с молодежью, вместе с ней.

Помощь нашего добровольного переводчика Мавлета очень пригодилась в общении, но и без него мы находили тех, кто нас понимал. Без труда поговорил на русском с шестиклассницей из Улан-Батора Шинэцэцэг, отдыхавшей вместе с мамой Хандсурэн, учительницей столичной школы.

Оказывается, параллельно с учебой в школе девочка занимается на специальных курсах в Улан-Баторском филиале Российского экономического университета имени Плеханова и, готовясь к поступлению в этот вуз, старательно изучает русский язык.

Конечно же, вернувшись домой, поделился своими новыми монгольскими впечатлениями с читателями нашей районной газеты.





Возвращение в газетчики





М оя газетная деятельность прервалась в восемьдесят втором году: направили учиться в Новосибирскую высшую партийную школу. А после нее, по правилам того времени, куда пошлет КПСС – партийная, советская работа. Так что пришлось оставить любимую журналистику, ограничиваясь только внештатным авторством. После разгона КПСС – одиннадцатилетняя работа в ГТРК «Тыва», в 2007 году ушел оттуда по собственному желанию.

Тосковал, конечно, без любимого журналистского дела. Сидеть на пенсии – не в моем характере. Когда в начале сентября 2009 года Виктор Григорьевич Глухов, в то время только что ставший председателем администрации Кызыльского района, позвал на редакторскую работу, с радостью согласился. Нужно было восстановить выпуск газеты «Вести Кызылского кожууна», которая совсем зачахла, несколько лет не выходила в свет.

Взгляды на задачи газеты у нас совпадали. Глухов понимал, что она не должна быть тоскливым муниципальным изданием, в котором печатают только принимаемые депутатами, администрацией района нормативно-правовые акты и без остановки хвалят начальников. Нужно рассказать и о достижениях, и о проблемах, с помощью газетной строки и фотоснимков показать землякам сельчан, с которых можно брать пример.

И он, человек активный, нашел деньги для издания газеты, не прибедняясь, как прежние районные руководители. Два допотопных компьютера и два сотрудника: редактор, он же корреспондент, он же фотокор, и верстальщик Урана Сат. Собрали старую мебель и в начале сентября 2009 года приступили к работе.

За восемь лет нашей с ней работы несколько раз менялись руководители хурала и администрации района, девяти его сумонов и райцентра – поселка Каа-Хем, но неизменным оставалось одно – наш редакционный коллектив из двух человек. Плюс бухгалтер, контролирующая скромные газетные финансы.

Сегодня редакция еженедельной районной газеты «Вести Кызылского кожууна» выходит на двух языках – русском и тувинском. Она обеспечена современной оргтехникой: закупили на выигранный по конкурсу грант главы Республики Тыва в сто тысяч рублей. После долгих кочевок по комнатам администрации обзавелась постоянным светлым и уютным кабинетом.

А самое главное – газета имеет своих постоянных читателей и внештатных авторов, а вначале не было ни одного. И мне приятно осознавать в этом свою скромную роль.





Елена Филиппова – классный классный руководитель





Среди моих добровольных активных помощников – внештатных авторов газеты – есть удивительная женщина, прекрасный педагог и замечательный человек – Елена Ивановна Филиппова, учитель математики высшей категории школы №2 имени Таисьи Куулар поселка Каа-Хем. Она отличилась от своих коллег тем, что, приняв в 2005 году в первый класс желторотых мальчишек и девчонок, в течение одиннадцати лет была их классным руководителем и выпустила в большую жизнь.

В №34 от 5 ноября 2016 года газеты «Вести Кызылского кожууна» директор школы №2 Татьяна Игоревна Долгих, Заслуженный работник образования Тувы, так написала о своем заместителе по воспитательной работе: «В начале одиннадцатилетнего пути Елена Ивановна поставила своим деточкам прививку на всю жизнь от равнодушия и хамства, злобы и бесчеловечности. А выпустила их из школы с навыками принятия самостоятельных нестандартных решений, с пониманием ответственности за них, умением ориентироваться в условиях рыночной экономики».

Из двадцати семи ее учеников четверо получили золотые медали, двенадцать окончили школу с четверками и пятерками. Все поступили в учебные заведения.

«Они для меня, как родные дети, – рассказывала Елена Ивановна при нашей недавней встрече. – Пишут письма, поздравляют с праздниками, сообщают о своих успехах и неудачах, делятся секретами, просят советов. Конечно, отвечаю всем».

Елена Филиппова продолжает отслеживать судьбу своих выпускников, они для нее не просто бывшие ученики, а близкие родственные души.

А ее дочь, Екатерина Филиппова, первая серебряная медалистка школы №2 поселка Каа-Хем, в 2016 году окончила медицинскую академию с красным дипломом.





Не печатайте анонимки, потом не отмоетесь от грязи





В се редакторы газет, а районных особенно, сталкивались с давлением разного рода начальников относительно того, что печатать, а что нет. Был такой случай и со мной.

Главу администрации поселка обвинили в том, что он за деньги раздавал людям земельные участки для строительства жилых домов и ведения огородничества, сняли с работы и возбудили уголовное дело. В газете «Тувинская правда» появился анонимный текст в целую полосу, якобы, от имени депутатов Верховного Хурала – парламента Республики Тыва, где снятый с должности обвинялся во многих грехах.

Сразу после этого – вызов к главе района. Прихожу. В кабинете – он сам и еще один, вышестоящий, начальник. Сегодня оба уже бывшие.

Речь зашла о перепечатке этой анонимной статейки в районной газете. Я отказался, прекрасно зная, что в случае оправдания обвиняемого это обернется судом над редакцией, большим штрафом за нанесение человеку морального ущерба, и крайним окажусь только я. А те, кто организовал эту анонимку, останутся чистыми, в стороне.

Разговор шел в резких тонах. Шум в кабинете был большой. Я выдвинул встречное условие: статью напечатаю, если эти «депутаты» распишутся под текстом и честно укажут свои подлинные имена и фамилии. Конечно, этого не последовало. А поселковый глава после череды судов был оправдан.

Мораль этой истории такова: никогда не поддавайтесь давлению чиновников, если уверены в своей правоте. Не печатайте в газете анонимные тесты, тем более, связанные со скандалами и судами. Потом не отмоетесь от грязи.





Постоянно учись сам





Ч астенько приходится слышать от коллег-газетчиков, особенно, из районов: «Нас никто не учит». Думаю, время, когда все учили друг друга, уже прошло. Нужно заниматься самообразованием, постоянно. И учиться на опыте коллег.

Для меня таким кладезем опыта всегда был журнал «Журналист», старейшее наше, с 1914 года, профессиональное издание. Многие годы систематически выписывал, читал его, какие-то советы опытных коллег брал на заметку.

Начал выходить учрежденный Союзом журналистов России журнал «Журналистика и медиарынок», подписался и на него. Сегодня, когда цены на подписку значительно выросли, пришлось выбирать по средствам – один из двух.

Выбрал «Журналистику и медиарынок», потому что он ближе по своей специфике, его главный редактор Владимир Касютин активно привлекает к авторству в журнале редакторов районных и городских газет страны. Читаешь их рассказы о поиске новых путей, тем, рубрик, о газетных акциях, работе с подписчиками и понимаешь, что жива еще в России журналистика регионов – заинтересованная, профессиональная, которой доверяют читатели. Если не хочешь отстать от жизни и не чувствовать себя одиноким в газетном мире, очень полезное чтение.

Время от времени открываю нужные страницы книги «Репортаж: от идеи до гонорара». Ее автор – двадцатипятилетняя Алеся Лонская – на основе своего опыта в «Русском репортере» дает уникальный курс по обучению технике репортажа, выборе тем для него, обращает серьезное внимание на то, как при выборе острых сюжетов обезопасить себя от судебного преследования, соблюдя все положения законодательства о СМИ. Полезный и доходчивый для начинающих, и не только для них, труд.





Репортаж об особой свадьбе





Р епортаж – мой любимый жанр, он позволяет живо, в деталях, рассказать о происходящем, показать положительный пример. Поэтому рад тому, что именно за репортаж о прошедшей на чабанской стоянке в местечке Хадылыг близ села Целинное Кызыльского района свадьбе Шолбана и Айдааны Халбажыков с соблюдением всех красивых тувинских обычаев был удостоен диплома пятнадцатого конкурса журналистского мастерства «Агальматолитовое перо-2016», учрежденного Союзом журналистов Тувы.

Действительно яркое, запоминающееся и поучительное событие случилось 21 августа 2016 года, к нему долго и серьезно в рамках проекта «Гостеприимная Тува» готовились родственники молодоженов и работники культуры района.

Обряды предков собрала из различных письменных и устных источников художественный руководитель Дома культуры села Целинное Роза Куулар, она же и комментировала для двухсот тридцати гостей ход свадебной церемонии.

Организаторы свадебной церемонии поставили юрты жениха и невесты на приличном расстоянии друг от друга: одну на горке, другую в низине. В родительской юрте перед проводами в аал жениха невесте заплели косы, одели в белый наряд. Не забыли серебряные украшения, думаалай – принятое в старину свадебное головное покрывало, закрывающее лицо.

Прибывшие на конях представители жениха, уже ждут у юрты. Невеста садится на коня и в сопровождении близких родственников направляется в сторону стойбища жениха. На перевале их встречают близкие родственники и друзья молодожена. Подъехавшую Айдаану бережно спускают с коня на белую кошму. Встречающие угощают прибывших свежим чаем с молоком. Затем все вместе направляются в аал жениха, где невеста, по обычаю, три раза объезжает приготовленную для молодой семьи новую юрту.

П о традиции родители жениха Андрей Маадыр-оолович и Алефтина Окай-ооловна Халбажыки преподнесли родителям невесты Айвару Сувановичу и Дарье Дадаровне Дупчурам белые шелковые кадаки – шарфы, большой курдюк молодого барана и плитку зеленого чая.

Присутствующие с удовлетворением отмечают, что Халбажыки строго соблюдают добрые традиции своих предков – одаривать уважаемых людей лишь одним курдюком, а не несколькими, как сейчас делают многие на свадьбах, показывая тем самым свою состоятельность. Такая, с позволения сказать, новая традиция, которая наносит большой урон поголовью нашего скота, строго осуждена здравомыслящими людьми. Давно уже пора отойти от этого!

Следующий обряд выполняет отец жениха: с помощью двух аккуратных палочек, не касаясь рукой, снимает с невесты белое покрывало. Затем женщины распускают средние косы девушки и заплетают косу замужней женщины.

Руки молодых связывают волосяной веревкой, это узы брака. Развязав, подают кусочек мяса. Молодожены с двух сторон держат его зубами, в современном толковании это означает поцелуй под крики «Горько!»

Очень удачно и зрелищно выполнила невеста ритуал разведения костра и приготовления тувинского зеленного чая с молоком. Угостила свежим напитком отца и мать жениха, его самого и своих родителей. А между делом сбегала в юрту и выполнила еще один обряд: зажгла огонь в очаге и поклонилась ему. Закрепила новобрачную на новом месте свекровь, положив на ее подол ступку для дробления чая.

По ходу действия приглашенная молодежь состязалась в конных скачках, борьбе хуреш, стрельбе из лука. А завершилась эта необычная свадьба обильным угощением с вручением подарков молодоженам, сопровождаемым песнями и танцами.





Надо ценить журналистский труд





Когд а долго работаешь в районной газете, многие твои авторы и читатели становятся очень близкими, почти родными людьми. Конечно, при условии, что умеешь поддерживать с ними творческие и человеческие контакты.

Они сами присылают тексты, фотографии, заранее сообщают о предстоящих событиях и мероприятиях, приглашают осветить их в газете, К сожалению, часто приходится вежливо отказываться от таких приглашений, зная, что нужно срочно готовить материалы в очередной субботний номер, редактировать и обрабатывать кучу текстов внештатных авторов. Ведь ты – один в нескольких лицах: главный редактор, корреспондент, фотограф, корректор. Так работаю почти восемь лет.

Когда кто-то заходит в редакционный кабинет, первым делом направляется к большому столу, где разложены многочисленные дипломы – результаты участия и побед в различных республиканских и федеральных профессиональных конкурсах, красиво оформленные почетные грамоты, тексты благодарственных писем от разных организаций и учреждений.

Среди наград нет ни одной грамоты от руководства района, кроме юбилейной медали к семидесятилетию образования муниципалитета. Нет ни устных, ни письменных поздравлений с ежегодным профессиональным праздником журналистов – Днем российской печати. Зато искренне поздравляют читатели, авторы, коллеги-журналисты из республиканских и районных газет, друзья и знакомые. К счастью, их много.

В 2017 году первый раз приятно удивил новый глава района, поздравив, хотя с опозданием, с нашим профессиональным праздником.

Огорчает и то, что журналистский труд недостаточно ценят и на республиканском уровне. Не слышал, чтобы хотя бы одного коллегу представили к российскому почетному званию. Нет сегодня в Туве ни одного такого журналиста, тогда как заслуженных артистов, учителей, врачей России хоть пруд пруди.





Пора цветения яблонь





Жиз нь постепенно движется к закату. Так быстро пронеслась, что даже не заметил. Видимо, из уважения к годам часто спрашивают: «Как живешь?» Отвечаю: «Нормально».

Считаю, что жизнь у меня удалась. Профессию выбрал правильную, по душе, и она позволила узнать столько людей, объездить столько мест в Туве. Только в трех селах не успел побывать за долгую журналистскую работу: в Чазыларе Тоджинского района и в староверческих Ужепе, Эржее. Надо успеть заполнить этот пробел.

И в семейной жизни всё удачно сложилось. После окончания вуза женился на хорошей женщине, с которой прожили вместе 35 лет. Вырастили трех дочерей – Евгению, Галину, Эмму. Дали им образование.

Супруга моя, интеллигентный и эрудированный человек, преподавала английский язык, чисто говорила и писала на русском, тувинском языках. Всего в жизни добилась сама, мама ее, Варвара Леонтьевна Тарчевская, была простой русской труженицей.

В школах Инна Владимировна Монгуш учила детей, в вузе – студентов, увлекалась психологией, вела консультации для тех, кто в них нуждался. А мне помогала глубже усвоить русский язык. Благодаря ей мой письменный русский вырос до уровня главного редактора двуязычной районной газеты. И горько становится, когда слышу постоянно звучащие по радио и телевидению корявые слова, вижу в газетах откровенно слабые материалы с орфографическими ошибками.

Очень жалею, что приходится рассказывать об Инне в прошедшем времени: она ушла из жизни в 2010 году.

Ушли и многие из тех, о ком рассказал в этом очерке – родные, друзья-журналисты. В памяти – их светлые образы, теплые улыбки, душевные слова. Они часто снятся мне по ночам.

Особое место среди них занимал Василий Бора-Хооевич Монгуш, замечательный журналист, народный писатель Тувы, человек доброго юмора, и в жизни, и в своих книгах. Прежде при встречах он часто говорил: «Когда напишешь книгу? Мне кажется, из тебя получится неплохой писатель. Принеси свою первую книжку, пока я жив».

Не успел выполнить его наказ: Василия Монгуша не стало в две тысячи шестнадцатом, на восемьдесят первом году жизни. Вот написал автобиографический очерк, который войдет в коллективный сборник журналистских работ – шестой том книги «Люди Центра Азии». Покажу свое творение близкому по духу человеку, когда встречусь с ним в другом мире.

Думаю, он, первый тувинский выпускник журфака Московского государственного университета, будет особенно рад прочитать о нашем с ним родном вузе, который так многому научил. И вспомнить ту прекрасную московскую пору цветения яблонь.









Мемуарный очерк Хенче-Кара Монгуша «Рождённый осенью» войдёт сорок седьмым номером в шестой том книги «Люди Центра Азии», который после выхода в свет в июле 2014 года пятого тома книги продолжает готовить редакция газеты «Центр Азии».

Фото:

1. Журналист и его герои. Слева направо: Герои Советского Союза Николай Макаренко и Леонид Ефимов, полный кавалер трех орденов боевой Славы Дмитрий Комарицын, Герой Советского Союза Николай Кабак, корреспондент газеты «Шын» Хенче-Кара Монгуш. Февраль 1976 года.

2. Первые шаги международного космического экипажа по убсунурской земле. В центре – Владимир Джанибеков, справа от него – Жугдэрдэмидийн Гуррагча, слева – первый секретарь аймачного комитета Монгольской народно-революционной партии Бизьяа. Монгольская Народная Республика, город Улангом. 14 июня 1981 года. Фото Хенче-Кара Монгуша.

3. Монгольские студенты факультета журналистики Московского государственного университета. Среди землячек – Жалсавын Баярсайхан, будущий фотокорреспондент монгольского информагентства МОНЦАМЭ. Москва, 6 апреля 1971 года. Фото Хенче-Кара Монгуша.

4. Космонавты Жугдэрдэмидийн Гуррагча и Владимир Джанибеков, оба в красных галстуках почетных монгольских пионеров, оставляют свои автографы с пожеланиями на листах Книги почетных гостей школы № 2. Монгольская Народная Республика, Убсунурский аймак, город Улангом. 14 июня 1981 года. Фото Хенче-Кара Монгуша.

5. Хенче-Кара Монгуш с генеральным консулом консульства Монголии в Кызыле Ганцэцэг Баасанжав, отец которой Гарьд Баасанжав встречал советско-монгольский космический экипаж в городе Улангоме. Республика Тыва, Кызыл. 27 февраля 2016 года.

6. Коллектив газеты «Шын» – «Правда» у старого деревянного здания редакции. Среди сидящих на стульях в первом ряду вторая слева, в белом платье, заместитель главного редактора Мария Смирнова, рядом с ней Тамара Норбу, первый справа – главный редактор Валерий Шаравии. На крыльце в верхнем ряду первый справа – Сергей Калзанович Шойгу, первый слева – Владимир Чадамба, который и в 2017 году трудится в редакции газеты. Начинающий корреспондент Хенче-Кара Монгуш – третий справа, в очках, во втором ряду. Тувинская АССР, Кызыл. Лето 1975 года.

7. Айдаана Халбажык, в девичестве Дупчур, направляется из родительской юрты к юрте мужа. Республика Тыва, Кызыльский район, местечко Хадылыг близ села Целинное. 21 августа 2016 года. Фото Хенче-Кара Монгуша.

8. Друзья жениха ожидают его невесту. Республика Тыва, Кызыльский район, местечко Хадылыг близ села Целинное. 21 августа 2016 года. Фото Хенче-Кара Монгуша.

9. Традиционные подарки для родителей невесты от отца и матери жениха: белые шелковые кадаки – шарфы, курдюк молодого барана и плитка зеленого чая. В центре – Андрей Маадыр-оолович и Алефтина Окай-ооловна Халбажыки. Республика Тыва, Кызыльский район, местечко Хадылыг близ села Целинное. 21 августа 2016 года. Фото Хенче-Кара Монгуша.

10. Невеста по тувинской традиции должна сама сварить на открытом огне чай с молоком. Айдаана Халбажык с этим успешно справилась. Республика Тыва, Кызыльский район, местечко Хадылыг близ села Целинное. 21 августа 2016 года. Фото Хенче-Кара Монгуша.

11. Кусочек мяса, который держат в зубах молодожены Шолбан и Айдаана Халбажыки, в современном толковании означает поцелуй под крики «Горько!» Республика Тыва, Кызыльский район, местечко Хадылыг близ села Целинное. 21 августа 2016 года. Фото Хенче-Кара Монгуша.

12. Супруги Монгуши – Хенче-Кара Сагдыевич и Инна Владимировна, в девичестве Седен. На груди у Хенче-Кара Монгуша – значок члена Союза журналистов СССР. Кызыл, 1981 год.

13. Главное здание Московского государственного университета в пору цветения яблонь. Москва, Ленинские горы. Май 1972 года. Фото Хенче-Кара Монгуша.