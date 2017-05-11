Для истории и творчества нет провинции – всей своей жизнью-трудом утверждает член Союза журналистов Тувы Татьяна Верещагина и готовится к Дагомысу

Музейное дело и журналистика – сферы неразделимые. Это в очередной раз продемонстрировала подвижница истории, член Союза журналистов России с 2000 года Татьяна Евгеньевна Верещагина, проведя 13 апреля в Национальном музее Республики Тыва виртуальную, и очень артистичную, экскурсию по залам Туранского музея имени Сафьяновых с выставкой своих книг, интервью и очерков о людях, внесших вклад в историю.

Прошлое и настоящее родного города, района, республики для нее – прежде всего люди. О каждом Татьяна Евгеньевна может увлеченно рассказывать так, словно проживает вместе с ним его жизнь. 36 лет возглавляет она музей, открытый 23 февраля 1981 года в крестьянском доме, в 1910 году построенном Иваном Николаевичем Бяковым, одним из первых переселенцев в Урянхайский край.

Она и сама из рода тех, первых: – Сафьяновых, уникальной многодетной семьи, каждый из членов которой внес свой вклад в культуру, образование экономику, медицину Тувы. «Особенно Иннокентий Георгиевич Сафьянов, без активной деятельности которого вряд ли в 1921 году было создано независимое тувинское государство», – отмечает Татьяна Евгеньевна.

Фамилия настолько вписана в прошлое Тувы, а их потомков – в историю России, что в 2002 году местный хурал депутатов соглашается с аргументированным предложением Верещагиной: присвоить музею имя Сафьяновых. Не персональное имя кого-то конкретного, а всех. Исключительный случай в мировом музейном деле.

За тридцать шесть лет погружения в судьбы людей, поездок по России для встреч с их потомками и коллегами-музейщиками уникальная заведующая уникальным музеем накопила богатейший материал, которым щедро делится со всеми, кто хочет увидеть и услышать. Бесконечные экскурсии, встречи, череда интервью, очерков, заметок в газетах «Центр Азии», «Тувинская правда». Как результат – неоднократные победы в учрежденном Союзом журналистов Тувы ежегодном конкурсе «Агальматолитовое перо», в том числе – в самом первом, 2000 года.

И книги – «Туран» (2005 год), «И это всё музей» (2010), «Комсомол – моя судьба» (2012), «Дело государственной важности. Лесное хозяйство Тувы» (2006 и 2016 годы).

Целая серия интервью и очерков журналистки-музеянки после публикаций в газете «Центр Азии» вошли во второй, третий, четвертый и пятый тома книги судеб «Люди Центра Азии».

Среди них «Я сделал в жизни главное – выполнил свой сыновний долг» – интервью с сыном автора трилогии «Нашествие монголов» Василия Яна Михаилом Васильевичем Янчевецким, которого ветры гражданской войны в 1920 занесли вместе с отцом в село Уюк близ Турана. «Я стоял у гроба Сталина» – беседа с прославленным директором колхоза «Красный пахарь» Героем Социалистического Труда Петром Васильевичем Астафьевым.

«Зато у нас есть музей» – интервью с легендарным директором Минусинского музея имени Николая Мартьянова Владимиром Алексеевичем Ковалёвым. «И совсем я не здесь» – с Юрием Михайловичем Некрасовым, сыном блокадного Ленинграда, учителем туранской школы № 1, художником-графиком, писателем и поэтом. «Я ощущаю: он очень сильный, этот зов предков» – с Александром Юневичем, санкт-петербургским правнуком Владимира Алексеевича Юневича, настоятеля первой в Урянхайском крае православной церкви, освященной в Туране в 1911 году.

«Марку Оюну поставили памятник при жизни» – о баянисте, певце, декламаторе, почетном гражданине Турана Марке Мырцынмаевиче Оюне. А очерк «Эккендей» – о том самом Сафьянове, Иннокентии Георгиевиче.

Удалось убедить Татьяну Евгеньевну Верещагину написать и мемуарный очерк, он вошел в пятый том книги «Люди Центра Азии». «Жизнь складывалась так, что я могла бы остаться в Иркутске или Ленинграде, все предпосылки и условия к тому были. Но я выбрала свой город-деревню Туран. Или он выбрал меня. Значит, это судьба», – размышляет она. С очерком «Это – судьба» можно ознакомиться здесь: http://www.centerasia.ru/issue/2013/2/4483-eto-sudba.html

Татьяна Евгеньевна Верещагина уже начала готовиться к сентябрьскому Дагомысу-2017, где пройдет главное событие Союза журналистов России: фестиваль «Вся Россия». Уже двадцать первый. На одном из таких фестивалей, он проводился в Санкт-Петербурге в 2001 году, она была, тогда просто как участница, и хорошо помнит его яркие моменты. На этот раз готова поделиться с коллегами тем, что накопила за 36 лет, проведя историческо-литературную встречу, а она еще и прекрасный декламатор, знающая наизусть множество стихов, по актуальной теме «Для истории и творчества нет провинции».





На снимке: Татьяна Верещагина у входа в музей своей жизни – Туранский музей имени Сафьяновых. Республика Тыва, город Туран. 11 августа 2007 года. Фото из архива Надежды Антуфьевой.