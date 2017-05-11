Для истории и творчества нет провинции – всей своей жизнью-трудом утверждает член Союза журналистов Тувы Татьяна Верещагина и готовится к Дагомысу

Музейное
дело и журналистика – сферы неразделимые.
Это в очередной раз продемонстрировала
подвижница истории, член Союза журналистов
России с 2000 года Татьяна Евгеньевна
Верещагина, проведя 13 апреля в Национальном
музее Республики Тыва виртуальную, и
очень артистичную, экскурсию по залам
Туранского музея имени Сафьяновых с
выставкой своих книг, интервью и очерков
о людях, внесших вклад в историю.
Прошлое
и настоящее родного города, района,
республики для нее – прежде всего люди.
О каждом Татьяна Евгеньевна может
увлеченно рассказывать так, словно
проживает вместе с ним его жизнь. 36 лет
возглавляет она музей, открытый 23 февраля
1981 года в крестьянском доме, в 1910 году
построенном Иваном Николаевичем Бяковым,
одним из первых переселенцев в Урянхайский
край.
Она
и сама из рода тех, первых: – Сафьяновых,
уникальной многодетной семьи, каждый
из членов которой внес свой вклад в
культуру, образование экономику, медицину
Тувы. «Особенно Иннокентий Георгиевич
Сафьянов, без активной деятельности
которого вряд ли в 1921 году было создано
независимое тувинское государство», –
отмечает Татьяна Евгеньевна.
Фамилия
настолько вписана в прошлое Тувы, а их
потомков – в историю России, что в 2002
году местный хурал депутатов соглашается
с аргументированным предложением
Верещагиной: присвоить музею имя
Сафьяновых. Не персональное имя кого-то
конкретного, а всех. Исключительный
случай в мировом музейном деле.
За
тридцать шесть лет погружения в судьбы
людей, поездок по России для встреч с
их потомками и коллегами-музейщиками
уникальная заведующая уникальным музеем
накопила богатейший материал, которым
щедро делится со всеми, кто хочет увидеть
и услышать. Бесконечные экскурсии,
встречи, череда интервью, очерков,
заметок в газетах «Центр Азии», «Тувинская
правда». Как результат – неоднократные
победы в учрежденном Союзом журналистов
Тувы ежегодном конкурсе «Агальматолитовое
перо», в том числе – в самом первом, 2000
года.
И
книги – «Туран» (2005 год), «И это всё
музей» (2010), «Комсомол – моя судьба»
(2012), «Дело государственной важности.
Лесное хозяйство Тувы» (2006 и 2016 годы).
Целая
серия интервью и очерков журналистки-музеянки
после публикаций в газете «Центр Азии»
вошли во второй, третий, четвертый и
пятый тома книги судеб «Люди Центра
Азии».
Среди
них «Я сделал в жизни главное – выполнил
свой сыновний долг» – интервью с сыном
автора трилогии «Нашествие монголов»
Василия Яна Михаилом Васильевичем
Янчевецким, которого ветры гражданской
войны в 1920 занесли вместе с отцом в село
Уюк близ Турана. «Я стоял у гроба Сталина»
– беседа с прославленным директором
колхоза «Красный пахарь» Героем
Социалистического Труда Петром
Васильевичем Астафьевым.
«Зато
у нас есть музей» – интервью с легендарным
директором Минусинского музея имени
Николая Мартьянова Владимиром Алексеевичем
Ковалёвым. «И совсем я не здесь» – с
Юрием Михайловичем Некрасовым, сыном
блокадного Ленинграда, учителем туранской
школы № 1, художником-графиком, писателем
и поэтом. «Я ощущаю: он очень сильный,
этот зов предков» – с Александром
Юневичем, санкт-петербургским правнуком
Владимира Алексеевича Юневича, настоятеля
первой в Урянхайском крае православной
церкви, освященной в Туране в 1911 году.
«Марку
Оюну поставили памятник при жизни» –
о баянисте, певце, декламаторе, почетном
гражданине Турана Марке Мырцынмаевиче
Оюне. А очерк «Эккендей» – о том самом
Сафьянове, Иннокентии Георгиевиче.
Удалось
убедить Татьяну Евгеньевну Верещагину
написать и мемуарный очерк, он вошел в
пятый том книги «Люди Центра Азии».
«Жизнь складывалась так, что я могла бы
остаться в Иркутске или Ленинграде, все
предпосылки и условия к тому были. Но я
выбрала свой город-деревню Туран. Или
он выбрал меня. Значит, это судьба», –
размышляет она. С очерком «Это – судьба»
можно ознакомиться здесь:
http://www.centerasia.ru/issue/2013/2/4483-eto-sudba.html
Татьяна
Евгеньевна Верещагина уже начала
готовиться к сентябрьскому Дагомысу-2017,
где пройдет главное событие Союза
журналистов России: фестиваль «Вся
Россия». Уже двадцать первый. На одном
из таких фестивалей, он проводился в
Санкт-Петербурге в 2001 году,
она была, тогда просто как участница, и
хорошо помнит его яркие моменты. На этот
раз готова поделиться с коллегами тем,
что накопила за 36 лет, проведя
историческо-литературную встречу, а
она еще и прекрасный декламатор, знающая
наизусть множество стихов, по актуальной
теме «Для
истории и творчества нет провинции».
На снимке:
Татьяна Верещагина у входа в музей своей
жизни – Туранский музей имени Сафьяновых.
Республика Тыва, город Туран. 11 августа
2007 года. Фото из архива Надежды Антуфьевой.
Надежда Антуфьева, заместитель председателя Союза журналистов Тувы, главный редактор газеты «Центр Азии», член Союза журналистов России с 1984 года, antufeva@centerasia.ru