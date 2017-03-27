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«Союз журналистов Тувы» - региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России»

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    Члены Союза журналистов Тувы Виктория Тас-оол и Роланда Казачакова стали лауреатами третьего общероссийского конкурса «Правда и справедливость» с премиями в 200 тысяч рублей

    Союз журналистов Тувы ЦА №5 (24 марта — 20 апреля 2017)

    Члены Союза журналистов Тувы Виктория Тас-оол и Роланда Казачакова стали лауреатами третьего общероссийского конкурса «Правда и справедливость» с премиями в 200 тысяч рублейДве тувинские журналистки – Виктория Викторовна Тас-оол и Роланда Маадыр-ооловна Казачакова – стали по итогам 2016 года лауреатами третьего общероссийского конкурса «Правда и справедливость», проводимого фондом поддержки независимых региональных и местных СМИ Общероссийского народного фронта.

    На победу в этом серьезном конкурсе с основательными премиями от Тувы претендовали четыре человека, направившие свои заявки в оргкомитет: Роланда Маадыр-ооловна Казачакова, Айдын Бавуевич Лопсан, Виктория Викторовна Тас-оол, Александр Григорьевич Филатенко.

    Жюри конкурса выбрало работы Роланды и Виктории. Их специализация – телевидение. Обе – члены Союза журналистов Тувы, регионального отделения Союза журналистов России: Роланда Казачакова – с 2008 года, Виктория Тас-оол – с 2012 года. Обе ответственно относятся к своему участию в жизни общественной организации: выполняют ее поручения, членские взносы уплатили до 2018 года включительно.

    Правление Союза журналистов Тувы радо за победительниц и сердечно поздравляет их.

    Как сообщает Фонд ОНФ, всего на третий конкурс «Правда и справедливость» было подано четыре тысячи работ из всех регионов России. Наибольшее количество было посвящено темам: актуальные вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и роль гражданского общества в решении актуальных проблем страны, коррупция и расточительство в области государственных и муниципальных закупок, неэффективное расходование бюджетных средств, доступность и качество медицинской помощи.

    Лауреатами стали 442 представителя печатных и электронных изданий, телекомпаний и радиостанций, фотокорреспондентов, блогеров. Полный список:

    http://pravdaispravedlivost.onf.ru/2017/03/13/obshhestvennyj-sovet-fonda-onf-pravda-i-spravedlivost-podvel-itogi-iii-vserossijskogo-konkursa-zhurnalistskih-rabot/

    Награждение победителей традиционно состоится в Санкт-Петербурге на очередном медиафоруме ОНФ, который пройдет с 1 по 3 апреля 2017 года.

    Конкурс «Правда и справедливость» проводится в третий раз, и впервые его лауреатами стали сразу две тувинские журналистки.

    Члены Союза журналистов Тувы Виктория Тас-оол и Роланда Казачакова стали лауреатами третьего общероссийского конкурса «Правда и справедливость» с премиями в 200 тысяч рублейНаграду второго конкурса получила газетчица Ирина Борисовна Качан, член Союза журналистов Тувы (России) с 2008 года.

    Лауреат первого – Надежда Мухарбековна Антуфьева, член Союза журналистов России с 1984 года. Победу по теме «межнациональное согласие» завоевал ее опубликованный в газете «Центр Азии» и вошедший в шестой том книги «Люди Центра Азии» исторический очерк «Человек из корзинки» о Валентине Георгиевиче Токе, участнике Великой Отечественной войны, старшем сыне Салчака Калбакхорековича Токи:

    http://www.centerasia.ru/issue/2014/11/4877-valentin-toka.-chelovek-iz-korzinki.html

    Немаловажная деталь: премии всем лауреатам первого и второго конкурса составляли 300 тысяч рублей.

    На третьем они были слегка понижены. Как пояснил председатель общественного совета фонда ОНФ «Правда и справедливость» Николай Будуев, в связи с возросшим количеством и качеством представленных работ принято решение увеличить число лауреатов и соответственно уменьшить размер премий: победители получат по 200 тысяч рублей.

    На снимках из архива газеты «Центр Азии» и Союза журналистов Тувы – тувинские победительницы третьего общероссийского конкурса «Правда и справедливость».


    Фото № 1 – Виктория Викторовна Тас-оол.

    Фото № 2 – Казачакова Роланда Маадыр-ооловна.

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    		 Опубликовано 24 марта 2017 г.
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