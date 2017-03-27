Члены Союза журналистов Тувы Виктория Тас-оол и Роланда Казачакова стали лауреатами третьего общероссийского конкурса «Правда и справедливость» с премиями в 200 тысяч рублей

Две
тувинские журналистки – Виктория
Викторовна Тас-оол и Роланда Маадыр-ооловна
Казачакова – стали по итогам 2016 года
лауреатами третьего общероссийского
конкурса «Правда и справедливость»,
проводимого фондом поддержки независимых
региональных и местных СМИ Общероссийского
народного фронта.
На
победу в этом серьезном конкурсе с
основательными премиями от Тувы
претендовали четыре человека, направившие
свои заявки в оргкомитет: Роланда
Маадыр-ооловна Казачакова, Айдын Бавуевич
Лопсан, Виктория Викторовна Тас-оол,
Александр Григорьевич Филатенко.
Жюри
конкурса выбрало работы Роланды и
Виктории. Их специализация – телевидение.
Обе – члены Союза журналистов Тувы,
регионального отделения Союза журналистов
России: Роланда Казачакова – с 2008 года,
Виктория Тас-оол – с 2012 года. Обе
ответственно относятся к своему участию
в жизни общественной организации:
выполняют ее поручения, членские взносы
уплатили до 2018 года включительно.
Правление
Союза журналистов Тувы радо за
победительниц и сердечно поздравляет
их.
Как
сообщает Фонд ОНФ, всего на третий
конкурс «Правда и справедливость» было
подано четыре тысячи работ из всех
регионов России. Наибольшее количество
было посвящено темам: актуальные вопросы
в сфере жилищно-коммунального хозяйства
и роль гражданского общества в решении
актуальных проблем страны, коррупция
и расточительство в области государственных
и муниципальных закупок, неэффективное
расходование бюджетных средств,
доступность и качество медицинской
помощи.
Лауреатами
стали 442 представителя печатных и
электронных изданий, телекомпаний и
радиостанций, фотокорреспондентов,
блогеров. Полный список:
http://pravdaispravedlivost.onf.ru/2017/03/13/obshhestvennyj-sovet-fonda-onf-pravda-i-spravedlivost-podvel-itogi-iii-vserossijskogo-konkursa-zhurnalistskih-rabot/
Награждение
победителей традиционно состоится в
Санкт-Петербурге на очередном медиафоруме
ОНФ, который пройдет с 1 по 3 апреля 2017
года.
Конкурс
«Правда и справедливость» проводится
в третий раз, и впервые его лауреатами
стали сразу две тувинские журналистки.
Награду
второго конкурса получила газетчица
Ирина Борисовна Качан, член Союза
журналистов Тувы (России) с 2008 года.
Лауреат
первого – Надежда Мухарбековна Антуфьева,
член Союза журналистов России с 1984 года.
Победу по теме «межнациональное согласие»
завоевал ее опубликованный в газете
«Центр Азии» и вошедший в шестой том
книги «Люди Центра Азии» исторический
очерк «Человек из корзинки» о Валентине
Георгиевиче Токе, участнике Великой
Отечественной войны, старшем сыне
Салчака Калбакхорековича Токи:
http://www.centerasia.ru/issue/2014/11/4877-valentin-toka.-chelovek-iz-korzinki.html
Немаловажная
деталь: премии всем лауреатам первого
и второго конкурса составляли 300 тысяч
рублей.
На
третьем они были слегка понижены. Как
пояснил председатель общественного
совета фонда ОНФ «Правда и справедливость»
Николай Будуев, в связи с возросшим
количеством и качеством представленных
работ принято решение увеличить число
лауреатов и соответственно уменьшить
размер премий: победители получат по
200 тысяч рублей.
На
снимках из архива газеты «Центр Азии»
и Союза журналистов Тувы
– тувинские победительницы третьего
общероссийского конкурса «Правда и
справедливость».
Фото
№ 1 – Виктория Викторовна Тас-оол.
Фото
№ 2 – Казачакова Роланда Маадыр-ооловна.