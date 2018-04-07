Шестой том книги «Люди Центра Азии» – новое ожерелье судеб многоликой Тувы – готовится к встрече с читателями

Шестой том книги судеб «Люди Центра Азии» – история многоликой Тувы в жизнях людей разных национальностей, профессий, возрастов – готовится к встрече с читателями уже летом 2018 года. В него включены 52 очерка и интервью, вышедшие в газете «Центр Азии» в 2014 – 2017 годах. А всего в шести томах издания – 477 судеб: исторические и современные портреты жителей Тувы и живущих в разных уголках России, за рубежом друзей республики в центре Азии.

Книга – продолжение труда журналистов по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия, начавшегося в газете «Центра Азии» со дня её рождения – 2 февраля 1991 года. Истории жизней земляков по мере их тщательно собирались и объединялись под одной обложкой – для Вечности. Первый том книги «Люди Центра Азии» вышел в свет в 1998 году, 50 судеб; второй – в 2001 году, 92 судьбы; третий – в 2006 году, 110 судеб; четвёртый – в 2011, 115 судеб; пятый – в 2006 году, 58 судеб.

В шестой том в добавление к пятидесяти двум новым очеркам и интервью включены избранные из первого, ставшего уже библиографической редкостью. Он традиционно богато иллюстрирован архивными и современными снимками с подробным описанием их. Формат – энциклопедический, 832 страницы, обложка традиционно зеленая, с тиснением серебром. Печать книги, как и двух предыдущих, будет осуществлена полиграфическом предприятии «Журналист» в Абакане.

Одновременно с вёрсткой книги в Кызыле в полиэтнической общественной библиотеке Союза журналистов Тувы проходят встречи молодежи с её героями. Ветеран педагоги, хранительница народных традиций Валентина Бегзиевна Монгуш, наглядно продемонстрировала слушателям школы межэтнической журналистики то, о чём поведала в своём мемуарном очерке «Сокровища белоголовых»: http://www.centerasia.ru/issue/2017/8/5333-valentina-mongush.-sokrovischa.html

Слушательница школы межэтнической журналистики Степанида Василькова так оценила для себя результаты этого занятия:

«Встреча с Заслуженным работником образования Республики Тыва Валентиной Монгуш зарядила энергией и стремлением глубже изучать тувинские традиции. Храня обычаи предков, она рассказала о значении в их жизни бараньих костей, каждая из которых находила своё применение. Берцовая служила охранной для одинокого охотника у костра. На бараньей лопатке гадали, как и на четырёх маленьких косточках, каждая сторона которых символизировала домашнее животное, с которыми кочевали, четыре раза в году меняя свои чабанские стоянки. Удивила она и историями о значимости в кочевой жизни камней, особое место среди которых принадлежало счастливому камешку с природным, а не сделанным человеком отверстием».

Издательский и образовательный проекты осуществляются в 2018 году с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

В числе героев книги – ветераны Великой Отечественной войны, деятели культуры, искусства, педагоги, писатели, журналисты, спортсмены, труженики сельского хозяйства, общественники. Искренние рассказы о жизнях в переплетении традиций и культур, трудностей и преодолений, достижений и ошибок подготовили авторы интервью и очерков. Среди них – члены Союза журналистов Тувы – регионального отделения Союза журналистов России – Надежда Антуфьева, Надя Антуфьева, Лидия Иргит, Лариса Кенин-Лопсан, Константин Куцевалов, Людмила Костюкова, Виктория Лачугина, Юлия Манчин-оол, Галина Маспык-оол, Александра Монгуш, Карина Монгуш, Хенче-Кара Монгуш, Елена Чадамба.

Материалы украшают работы фотомастеров нашего творческого союза, их авторы Василий Балчый-оол, Виктория Лачугина, Ай-кыс Монгуш, Виталий Шайфулина.

Параллельно члены Союз журналистов Тувы осуществляют особый общественный труд – озвучивание страниц книг «Люди Центра Азии» для тех, кто лишён возможности их прочесть, а может только услышать. Это первый опыт значимого сотрудничества общественной организации с Тувинской республиканской специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих по просьбе её директора Аиды Дагба. И с Тувинским региональным отделением Всероссийского общества слепых, председатель которого Ангыр Хертек так же является героем шестого тома книги «Люди Центра Азии».

Окунуться в собрание судеб людей из сердца Азии и их друзей можно в любой точке планеты. Оно на сайте газеты. Для удобства интернетчитателей создан специальный алфавитный указатель героев пяти томов книги «Люди Центра Азии»:

http://www.centerasia.ru/book.html









Фото.

1. Пять томов книги «Люди Центра Азии» в ожидании появления шестого. Фото Ай-кыс Монгуш.

2. Валентина Монгуш, журналистка Карина Монгуш, её мама-рукодельница Кадыг-оол Успун демонстрируют традиции взаимоуважения и дарения на занятии школы межэтнической журналистики. Полный экспромт, поэтому искренне. Кызыл, Дом печати, полиэтническая общественная библиотека Союза журналистов Тувы. 22 марта 2018 года.

Фото Надежды Антуфьевой.