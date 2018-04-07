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«Союз журналистов Тувы» - региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России»

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    Шестой том книги «Люди Центра Азии» – новое ожерелье судеб многоликой Тувы – готовится к встрече с читателями

    Союз журналистов Тувы ЦА №2 (16 марта — 20 апреля 2018)
    Шестой том книги «Люди Центра Азии» – новое ожерелье судеб многоликой Тувы – готовится к встрече с читателямиШестой том книги судеб «Люди Центра Азии» – история многоликой Тувы в жизнях людей разных национальностей, профессий, возрастов – готовится к встрече с читателями уже летом 2018 года. В него включены 52 очерка и интервью, вышедшие в газете «Центр Азии» в 2014 – 2017 годах. А всего в шести томах издания – 477 судеб: исторические и современные портреты жителей Тувы и живущих в разных уголках России, за рубежом друзей республики в центре Азии.

    Книга – продолжение труда журналистов по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия, начавшегося в газете «Центра Азии» со дня её рождения – 2 февраля 1991 года. Истории жизней земляков по мере их тщательно собирались и объединялись под одной обложкой – для Вечности. Первый том книги «Люди Центра Азии» вышел в свет в 1998 году, 50 судеб; второй – в 2001 году, 92 судьбы; третий – в 2006 году, 110 судеб; четвёртый – в 2011, 115 судеб; пятый – в 2006 году, 58 судеб.

    В шестой том в добавление к пятидесяти двум новым очеркам и интервью включены избранные из первого, ставшего уже библиографической редкостью. Он традиционно богато иллюстрирован архивными и современными снимками с подробным описанием их. Формат – энциклопедический, 832 страницы, обложка традиционно зеленая, с тиснением серебром. Печать книги, как и двух предыдущих, будет осуществлена полиграфическом предприятии «Журналист» в Абакане.

    Шестой том книги «Люди Центра Азии» – новое ожерелье судеб многоликой Тувы – готовится к встрече с читателямиОдновременно с вёрсткой книги в Кызыле в полиэтнической общественной библиотеке Союза журналистов Тувы проходят встречи молодежи с её героями. Ветеран педагоги, хранительница народных традиций Валентина Бегзиевна Монгуш, наглядно продемонстрировала слушателям школы межэтнической журналистики то, о чём поведала в своём мемуарном очерке «Сокровища белоголовых»: http://www.centerasia.ru/issue/2017/8/5333-valentina-mongush.-sokrovischa.html

    Слушательница школы межэтнической журналистики Степанида Василькова так оценила для себя результаты этого занятия:

    «Встреча с Заслуженным работником образования Республики Тыва Валентиной Монгуш зарядила энергией и стремлением глубже изучать тувинские традиции. Храня обычаи предков, она рассказала о значении в их жизни бараньих костей, каждая из которых находила своё применение. Берцовая служила охранной для одинокого охотника у костра. На бараньей лопатке гадали, как и на четырёх маленьких косточках, каждая сторона которых символизировала домашнее животное, с которыми кочевали, четыре раза в году меняя свои чабанские стоянки. Удивила она и историями о значимости в кочевой жизни камней, особое место среди которых принадлежало счастливому камешку с природным, а не сделанным человеком отверстием».

    Издательский и образовательный проекты осуществляются в 2018 году с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

    В числе героев книги – ветераны Великой Отечественной войны, деятели культуры, искусства, педагоги, писатели, журналисты, спортсмены, труженики сельского хозяйства, общественники. Искренние рассказы о жизнях в Шестой том книги «Люди Центра Азии» – новое ожерелье судеб многоликой Тувы – готовится к встрече с читателямипереплетении традиций и культур, трудностей и преодолений, достижений и ошибок подготовили авторы интервью и очерков. Среди них – члены Союза журналистов Тувы – регионального отделения Союза журналистов России – Надежда Антуфьева, Надя Антуфьева, Лидия Иргит, Лариса Кенин-Лопсан, Константин Куцевалов, Людмила Костюкова, Виктория Лачугина, Юлия Манчин-оол, Галина Маспык-оол, Александра Монгуш, Карина Монгуш, Хенче-Кара Монгуш, Елена Чадамба.

    Материалы украшают работы фотомастеров нашего творческого союза, их авторы Василий Балчый-оол, Виктория Лачугина, Ай-кыс Монгуш, Виталий Шайфулина.

    Параллельно члены Союз журналистов Тувы осуществляют особый общественный труд – озвучивание страниц книг «Люди Центра Азии» для тех, кто лишён возможности их прочесть, а может только услышать. Это первый опыт значимого сотрудничества общественной организации с Тувинской республиканской специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих по просьбе её директора Аиды Дагба. И с Тувинским региональным отделением Всероссийского общества слепых, председатель которого Ангыр Хертек так же является героем шестого тома книги «Люди Центра Азии».

    Окунуться в собрание судеб людей из сердца Азии и их друзей можно в любой точке планеты. Оно на сайте газеты. Для удобства интернетчитателей создан специальный алфавитный указатель героев пяти томов книги «Люди Центра Азии»:

    http://www.centerasia.ru/book.html



    Фото.

    1. Пять томов книги «Люди Центра Азии» в ожидании появления шестого. Фото Ай-кыс Монгуш.

    2. Валентина Монгуш, журналистка Карина Монгуш, её мама-рукодельница Кадыг-оол Успун демонстрируют традиции взаимоуважения и дарения на занятии школы межэтнической журналистики. Полный экспромт, поэтому искренне. Кызыл, Дом печати, полиэтническая общественная библиотека Союза журналистов Тувы. 22 марта 2018 года.

    Фото Надежды Антуфьевой.

    Надежда Антуфьева, главный редактор газеты «Центр Азии», заместитель председателя Союза журналистов Тувы, куратор школы межэтнической журналистики.

     (голосов: 3)
    		 Опубликовано 24 марта 2018 г.
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    Людмила Костюкова Александр Марыспаq Татьяна Коновалова
    Валентина Монгуш Мария Галацевич Хенче-Кара Монгуш
    Владимир Митрохин Арыш-оол Балган Никита Филиппов
    Лидия Иргит Татьяна Ондар Екатерина Кара-Донгак
    Олег Намдараа Павел Стабров Айдысмаа Кошкендей
    Галина Маспык-оол Александра Монгуш Николай Куулар
    Галина Мунзук Зоя Докучиц Алексей Симонов
    Юлия Хирбээ Демир-оол Хертек Каори Савада
    Байыр Домбаанай Екатерина Дорофеева Светлана Ондар
    Александр Салчак Владимир Ойдупаа Татьяна Калитко
    Амина Нмадзуру Ангыр Хертек Илья Григорьев
    Максим Захаров Эсфирь Медведева(Файвелис) Сергей Воробьев
    Иван Родников Дарисю Данзурун Юрий Ильяшевич
    Георгий Лукин Дырбак Кунзегеш Сылдыс Калынду
    Георгий Абросимов Галина Бессмертных Огхенетега Бадавуси
    Лазо Монгуш Василий Безъязыков Лариса Кенин-Лопсан
    Надежда ГЛАЗКОВА Роза АБРАМОВА Леонид ЧАДАМБА
    Лидия САРБАА  


    Книга «Люди Центра Азии». Том VГерои
    V тома книги
    «Люди Центра Азии»
    Вера Лапшакова Валентин Тока Петр Беркович
    Хажитма Кашпык-оол Владимир Бузыкаев Роман Алдын-Херел
    Николай Сизых Александр Шоюн Эльвира Лифанова
    Дженни Чамыян Аяс Ангырбан и Ирина Чебенюк Павел Тихонов
    Карл-Йохан Эрик Линден Обус Монгуш Константин Зорин
    Михаил Оюн Марина Сотпа Дыдый Сотпа
    Ефросинья Шошина Вячеслав Ондар Александр Инюткин
    Августа Переляева Вячеслав и Шончалай Сояны Татьяна Верещагина
    Арина Лопсан Надежда Байкара Софья Кара-оол
    Алдар Тамдын Конгар-оол Ондар Айлана Иргит
    Темир Салчак Елена Светличная Светлана Дёмкина
    Валентина Ооржак Ролан Ооржак Алена Удод
    Аяс Допай Зоя Донгак Севээн-оол и Рада Ооржак
    Александр Куулар Пётр Самороков Маадыр Монгуш
    Шолбан Куулар Аркадий Август-оол Михаил Худобец
    Максим Мунзук Элизабет Гордон Адам Текеев
    Сергей Сокольников Зоя Самдан Сайнхо Намчылак
    Шамиль Курт-оглы Староверы Александр Мезенцев
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