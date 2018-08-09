Шесть томов судеб многоликой Тувы для Вечности: шестой том книги «Люди Центра Азии» отправился к читателям

Четыреста
семьдесят семь судеб в журналистских
очерках и интервью, объединённые в шесть
томов книги «Люди Центра Азии». Разве
2 февраля 1991 года,
когда вышел в свет первый номер газеты
«Центр Азии» с моим наивным вступительным
редакторским словом, могла предполагать,
что это обернётся не просто оперативными
нешаблонными новостями, а собиранием
жизней? И что опубликованное в этом
номере нестандартное для того времени
домашнее человеческое интервью тогда
ещё не главы Кызыла, а неугомонной
журналистки Дины Оюн с председателем
Кызыльского городского Совета народных
депутатов Юрием Слободчиковым станет
первой жемчужиной в ожерелье судеб?
Нет,
конечно. Была просто работа – и днём, и
ночью, из года в год – с постепенным
осознанием того, что вот это и есть самое
важное, особенное и неповторимое –
скрупулёзное, до деталей, погружение в
жизни людей. Журналистский труд –
интервью и очерки – публиковались в
газете, а затем по мере накопления
собирались под одной обложкой. И
растянулось это на 27 лет.
Первый
том книги «Люди Центра Азии» вышел в
свет в 1998 году – 50 судеб. Сейчас эта
небольшая скромная книжечка –
библиографическая редкость. Второй том
издан в 2001 году уже энциклопедическим
форматом, его обложка стала зелёной,
сохранив этот цвет вечной жизни и в
последующих изданиях. В нём – 92 судьбы.
Третий
родился в 2006 году: 110 очерков и интервью,
отдельным блоком – 36 воспоминаний
ветеранов и детей Великой Отечественной
войны «Мы – дети войны и победы».
Четвёртый, изданный в 2011 году, собрал
под своей обложкой 115 судеб.
Пятый
том увидел свет в 2014 году, в нём – 58
судеб. А ещё – пятнадцать уникальных
кроссвордов «Люди Центра Азии»,
составленных по материалам томов книги
и показывающих историю и современность
Тувы в её многообразных связях с историей
и культурой России, мира.
В
изданный в 2018 году шестой том вошли 52
судьбы – интервью и очерки, опубликованные
в газете «Центр Азии» в период с 30 мая
2014 года по 29 декабря 2017 года. Как и в
предыдущих томах, они расположены в
хронологическом порядке с указанием
номера и даты газеты. Архивные и
современные фотографии, иллюстрирующие
тексты, детально подписаны: кто, где,
когда, автор снимка.
Обложка
традиционно зелёная, только с тиснением
не золотом, а серебром: финальный том
должен отличаться от предшественников.
В конце – алфавитный именной указатель
героев всех шести томов книги «Люди
Центра Азии»: от А до Я. Аналогичный
указатель – на сайте газеты: история
многоликой Тувы в жизнях людей разных
национальностей, вероисповеданий,
профессий, возрастов доступна для всего
мира.
27
лет журналистской редакторской жизни
– 477 портретов земляков, не парадных,
живых. Но на самом деле их гораздо больше,
потому что в каждом интервью и очерке
о человеке – ещё и ещё имена. Все
перемешаны, связаны между собой
трудностями и преодолением, проблемами
и ошибками, горем и радостями. Соединены
общей историей страны, всего мира. Ведь
все мы люди планеты Земля.
В
каждой жизни – свой голос времени.
Искренне признательна коллегам-журналистам,
землякам – всем, кто внёс свой труд и
вклад в сохранение этих судеб для
Вечности. Большое вам русское четтирдим,
как говаривал незабвенный мой герой
очерка «Человек из корзинки» Валентин
Георгиевич Тока, до конца жизни не
унывавший и державший свой флотский, с
военных лет, шик.
Четтирдим
в переводе с тувинского на русский –
спасибо.
Издание
осуществлено с
использованием гранта Президента
Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предоставленного
Фондом президентских грантов;
при поддержке Региональной общественной
организации «Союз журналистов Тувы»,
ООО
Редакция газеты «Центр Азии».
Тираж – 500 экземпляров.
Презентации
шестого тома прошли в июле 2018
года на третьем межрегиональном фестивале
русской культуры на Малом Енисее
«Верховьё»
и традиционно – на девятнадцатом
международном фестивале живой музыки
и веры «Устуу-Хурэ» в Дзун-Хемчикский
районе Тувы.
360
экземпляров книг на общую сумму 1080000
рублей бесплатно передано председателем
Союза
журналистов Тувы Эльвирой Сергеевной
Лифановой в Национальную
библиотеку Республики Тыва имени
Александра Сергеевича Пушкина для
распределения по всем городским,
сельским, школьным библиотекам республики.
Все
тома книги так же – в полиэтнической
общественной библиотеке Союза журналистов
Тувы: Кызыл, Красноармейская, 100, Дом
печати, четвертый этаж.
Фото.
1
Надежда Мухарбековна Антуфьева в
передвижной полиэтнической библиотеке
пресс-центра Союза журналистов Тувы в
палаточном лагере восемнадцатого
международного фестиваля живой музыки
и веры «Устуу-Хурээ». Республика Тыва,
Дзун-Хемчикский район, близ города
Чадана. 16 июля 2017 года. Фото участника
фестиваля Юрия Огаркова.
2.
Обложка
шестого тома книги «Люди
Центра Азии».
3
– 8. Форзацы
шестого тома книги «Люди
Центра Азии» с фото героев шестого тома
и двадцати одного избранного очерка и
интервью первого тома, вошедших в шестой
том.
С Верой, Надеждой и Любовью Надежда Мухарбековна Антуфьева,главный редактор газеты «Центр Азии», заместитель председателя Союза журналистов Тувы, член Союза журналистов России с 1984 года.