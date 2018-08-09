Шесть томов судеб многоликой Тувы для Вечности: шестой том книги «Люди Центра Азии» отправился к читателям

Четыреста семьдесят семь судеб в журналистских очерках и интервью, объединённые в шесть томов книги «Люди Центра Азии». Разве 2 февраля 1991 года, когда вышел в свет первый номер газеты «Центр Азии» с моим наивным вступительным редакторским словом, могла предполагать, что это обернётся не просто оперативными нешаблонными новостями, а собиранием жизней? И что опубликованное в этом номере нестандартное для того времени домашнее человеческое интервью тогда ещё не главы Кызыла, а неугомонной журналистки Дины Оюн с председателем Кызыльского городского Совета народных депутатов Юрием Слободчиковым станет первой жемчужиной в ожерелье судеб?





Нет, конечно. Была просто работа – и днём, и ночью, из года в год – с постепенным осознанием того, что вот это и есть самое важное, особенное и неповторимое – скрупулёзное, до деталей, погружение в жизни людей. Журналистский труд – интервью и очерки – публиковались в газете, а затем по мере накопления собирались под одной обложкой. И растянулось это на 27 лет.

Первый том книги «Люди Центра Азии» вышел в свет в 1998 году – 50 судеб. Сейчас эта небольшая скромная книжечка – библиографическая редкость. Второй том издан в 2001 году уже энциклопедическим форматом, его обложка стала зелёной, сохранив этот цвет вечной жизни и в последующих изданиях. В нём – 92 судьбы.

Третий родился в 2006 году: 110 очерков и интервью, отдельным блоком – 36 воспоминаний ветеранов и детей Великой Отечественной войны «Мы – дети войны и победы». Четвёртый, изданный в 2011 году, собрал под своей обложкой 115 судеб.

Пятый том увидел свет в 2014 году, в нём – 58 судеб. А ещё – пятнадцать уникальных кроссвордов «Люди Центра Азии», составленных по материалам томов книги и показывающих историю и современность Тувы в её многообразных связях с историей и культурой России, мира.

В изданный в 2018 году шестой том вошли 52 судьбы – интервью и очерки, опубликованные в газете «Центр Азии» в период с 30 мая 2014 года по 29 декабря 2017 года. Как и в предыдущих томах, они расположены в хронологическом порядке с указанием номера и даты газеты. Архивные и современные фотографии, иллюстрирующие тексты, детально подписаны: кто, где, когда, автор снимка.

Обложка традиционно зелёная, только с тиснением не золотом, а серебром: финальный том должен отличаться от предшественников. В конце – алфавитный именной указатель героев всех шести томов книги «Люди Центра Азии»: от А до Я. Аналогичный указатель – на сайте газеты: история многоликой Тувы в жизнях людей разных национальностей, вероисповеданий, профессий, возрастов доступна для всего мира.

27 лет журналистской редакторской жизни – 477 портретов земляков, не парадных, живых. Но на самом деле их гораздо больше, потому что в каждом интервью и очерке о человеке – ещё и ещё имена. Все перемешаны, связаны между собой трудностями и преодолением, проблемами и ошибками, горем и радостями. Соединены общей историей страны, всего мира. Ведь все мы люди планеты Земля.

В каждой жизни – свой голос времени. Искренне признательна коллегам-журналистам, землякам – всем, кто внёс свой труд и вклад в сохранение этих судеб для Вечности. Большое вам русское четтирдим, как говаривал незабвенный мой герой очерка «Человек из корзинки» Валентин Георгиевич Тока, до конца жизни не унывавший и державший свой флотский, с военных лет, шик.

Четтирдим в переводе с тувинского на русский – спасибо.

Издание осуществлено с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов; при поддержке Региональной общественной организации «Союз журналистов Тувы», ООО Редакция газеты «Центр Азии». Тираж – 500 экземпляров.

Презентации шестого тома прошли в июле 2018 года на третьем межрегиональном фестивале русской культуры на Малом Енисее «Верховьё» и традиционно – на девятнадцатом международном фестивале живой музыки и веры «Устуу-Хурэ» в Дзун-Хемчикский районе Тувы.

360 экземпляров книг на общую сумму 1080000 рублей бесплатно передано председателем Союза журналистов Тувы Эльвирой Сергеевной Лифановой в Национальную библиотеку Республики Тыва имени Александра Сергеевича Пушкина для распределения по всем городским, сельским, школьным библиотекам республики.

Все тома книги так же – в полиэтнической общественной библиотеке Союза журналистов Тувы: Кызыл, Красноармейская, 100, Дом печати, четвертый этаж.









Фото.

1 Надежда Мухарбековна Антуфьева в передвижной полиэтнической библиотеке пресс-центра Союза журналистов Тувы в палаточном лагере восемнадцатого международного фестиваля живой музыки и веры «Устуу-Хурээ». Республика Тыва, Дзун-Хемчикский район, близ города Чадана. 16 июля 2017 года. Фото участника фестиваля Юрия Огаркова.

2. Обложка шестого тома книги «Люди Центра Азии».

3 – 8. Форзацы шестого тома книги «Люди Центра Азии» с фото героев шестого тома и двадцати одного избранного очерка и интервью первого тома, вошедших в шестой том.



