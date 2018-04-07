Вслед за тувинскими оленями отправились кызыльские слушатели школы межэтнической журналистики благодаря телеканалу «Тува 24»

Открытие
близкого, но неизвестного – таким стало
очередное занятие для слушателей школы
межэтнической журналистики в Кызыле,
одной из двадцати пяти школ гильдии
межэтнической журналистики, по проекту
её председателя Маргариты Лянге открытых
в городах России – от Калининграда до
Якутска.
На
этот раз оно переместилось из полиэтнической
библиотеки Союза журналистов Тувы в
соседствующую по Дому печати телестудию
«Тува 24». Тема – тувинцы-тоджинцы, особая
группа коренных малочисленных народов
Севера, проживающая в отдалённом
Тоджинском районе Тувы. Основное занятие
– оленеводство.
Профессиональный
объединяющий праздник – традиционный
фестиваль оленеводов. Он, прошедший, в
2018 году 2 марта, и стал основой
тридцатиминутного фильма о суровом
таёжном крае и его людях, созданный
творческой группой телеканала «Тува
24» в рамках многонациональной программы
«Традиции, обычаи, ритуалы», рождённой
членами Союза журналистов России Тамарой
Кабимульдиновой и кандидатом на
вступление в него Азианой Чадамба.
Азиана
Чингисовна, блестяще выступив в роли
педагога начинающих журналистов,
рассказала о своей программе, в которой
уже выступили представители
многонациональной Тувы: немец, бурят,
киргиз, калмык, монгол. Поездка по зимнику
на «УАЗ-24» за 334 километра из города
Кызыла в село Тоора-Хем – первая попытка
авторов переместиться из студии в
реальную атмосферу народных традиций.
И весьма успешная. Особенно впечатлили
городских студентов и старшеклассников
кадры гонок верхом на оленях: «Мы привыкли
к традиционным конным скачкам, а то, что
у нас в Туве проводятся ещё и оленьи –
открытие».
Азиана
Чадамба, помогал которой оператор фильма
об оленеводах Ангыр Ооржак, рассказала
об основных особенностях монтажа
отснятых кадрах. Отвечая на заинтересованные
вопросы, поделилась впечатлениями о
тувинцах-тоджинцах:
«Они
в силу особых трудностей своей жизни и
по характеру другие, чем тувинцы из
остальных районов республики. Если
чабан ведёт овец, то оленевод идёт за
своими оленями. А это сложно, постоянное
преодоление. Тувинцы-тоджинцы –
молчаливые, а если говорят, то очень
тихо. Не умеют жаловаться, роптать, хотя
проблем у них хватает. И язык несколько
отличается – отдельными словами». Но
разговорить немногословных горных
таёжников можно, нужны лишь уважение,
терпение, искренняя заинтересованность.
В
завершение встречи второкурсница
филологического факультета Тувинского
госуниверситета Виктория Доржу –
попробовала себя в роли интервьюируемого
в студии – для телесюжета о школе
межэтнической журналистики. Сделала
вывод: «Непростое это дело, но, думаю,
справилась».
В
планах творческой группы телеканала
«Тува 24» – продолжение тоджинского
полевого опыта освещения традиций и
взаимопроникновения культур. С 29 июня
по 1 июля – межрегиональный фестиваль
русской культуры в верховье Малого
Енисея, в старообрядческих местах, с 18
по 22 июля – международный фестиваль
живой музыки и веры «Устуу-Хурээ»,
названный так по имени возрождённого
буддийского храма, в Дзун-Хемчикском
районе республики.
Фото.
1.
Встреча слушателей школы межэтнической
журналистики с тоджинским оленем в
телестудии «Тува 24». Слева от экрана –
корреспондент Азиана Чадамба, справа
– оператор Ангыр Ооржак. Кызыл, Дом
печати, 15 марта 2018 года.
2.
Поляна фестиваля оленеводов. Республика
Тыва, Тоджинский район, близ села
Тоора-Хем. 2 марта 2018 года. Фото Алдынмы
Тюлюш.
Надежда Антуфьева, заместитель председателя Союза журналистов Тувы, куратор школы межэтнической журналистики.