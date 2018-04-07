Вслед за тувинскими оленями отправились кызыльские слушатели школы межэтнической журналистики благодаря телеканалу «Тува 24»

Открытие близкого, но неизвестного – таким стало очередное занятие для слушателей школы межэтнической журналистики в Кызыле, одной из двадцати пяти школ гильдии межэтнической журналистики, по проекту её председателя Маргариты Лянге открытых в городах России – от Калининграда до Якутска.

На этот раз оно переместилось из полиэтнической библиотеки Союза журналистов Тувы в соседствующую по Дому печати телестудию «Тува 24». Тема – тувинцы-тоджинцы, особая группа коренных малочисленных народов Севера, проживающая в отдалённом Тоджинском районе Тувы. Основное занятие – оленеводство.

Профессиональный объединяющий праздник – традиционный фестиваль оленеводов. Он, прошедший, в 2018 году 2 марта, и стал основой тридцатиминутного фильма о суровом таёжном крае и его людях, созданный творческой группой телеканала «Тува 24» в рамках многонациональной программы «Традиции, обычаи, ритуалы», рождённой членами Союза журналистов России Тамарой Кабимульдиновой и кандидатом на вступление в него Азианой Чадамба.

Азиана Чингисовна, блестяще выступив в роли педагога начинающих журналистов, рассказала о своей программе, в которой уже выступили представители многонациональной Тувы: немец, бурят, киргиз, калмык, монгол. Поездка по зимнику на «УАЗ-24» за 334 километра из города Кызыла в село Тоора-Хем – первая попытка авторов переместиться из студии в реальную атмосферу народных традиций. И весьма успешная. Особенно впечатлили городских студентов и старшеклассников кадры гонок верхом на оленях: «Мы привыкли к традиционным конным скачкам, а то, что у нас в Туве проводятся ещё и оленьи – открытие».

Азиана Чадамба, помогал которой оператор фильма об оленеводах Ангыр Ооржак, рассказала об основных особенностях монтажа отснятых кадрах. Отвечая на заинтересованные вопросы, поделилась впечатлениями о тувинцах-тоджинцах:

« Они в силу особых трудностей своей жизни и по характеру другие, чем тувинцы из остальных районов республики. Если чабан ведёт овец, то оленевод идёт за своими оленями. А это сложно, постоянное преодоление. Тувинцы-тоджинцы – молчаливые, а если говорят, то очень тихо. Не умеют жаловаться, роптать, хотя проблем у них хватает. И язык несколько отличается – отдельными словами». Но разговорить немногословных горных таёжников можно, нужны лишь уважение, терпение, искренняя заинтересованность.

В завершение встречи второкурсница филологического факультета Тувинского госуниверситета Виктория Доржу – попробовала себя в роли интервьюируемого в студии – для телесюжета о школе межэтнической журналистики. Сделала вывод: «Непростое это дело, но, думаю, справилась».

В планах творческой группы телеканала «Тува 24» – продолжение тоджинского полевого опыта освещения традиций и взаимопроникновения культур. С 29 июня по 1 июля – межрегиональный фестиваль русской культуры в верховье Малого Енисея, в старообрядческих местах, с 18 по 22 июля – международный фестиваль живой музыки и веры «Устуу-Хурээ», названный так по имени возрождённого буддийского храма, в Дзун-Хемчикском районе республики.









Фото.

1. Встреча слушателей школы межэтнической журналистики с тоджинским оленем в телестудии «Тува 24». Слева от экрана – корреспондент Азиана Чадамба, справа – оператор Ангыр Ооржак. Кызыл, Дом печати, 15 марта 2018 года.

2. Поляна фестиваля оленеводов. Республика Тыва, Тоджинский район, близ села Тоора-Хем. 2 марта 2018 года. Фото Алдынмы Тюлюш.



