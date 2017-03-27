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    Герои романа-эпопеи народного писателя Тувы Кызыла-Эника Кудажы заговорили голосом журналистки Карины Монгуш

    Союз журналистов Тувы ЦА №5 (24 марта — 20 апреля 2017)

    Герои романа-эпопеи народного писателя Тувы Кызыла-Эника Кудажы заговорили голосом журналистки Карины МонгушЧитатели специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих в Кызыле в марте 2017 года получили долгожданный подарок: в аудио-формате выпущен исторический роман Кызыла-Эника Кудажы «Уйгу чок Улуг-Хем» – «Улуг-Хем неугомонный», охватывающий полувековой период истории республики в центре Азии . 43 часа 34 минуты на языке оригинала, тувинском, звучит эпопея из четырех томов – Черного, Красного, Серебряного и Золотого. И всё это время их герои говорят голосом журналистки Карины Монгуш.

    Карина Кара-ооловна Монгуш – человек, известный в творческом сообществе. С 2004 года – член Союза журналистов Тувы, регионального отделения Союза журналистов России. За плечами – опыт работы в газете «Тыванын аныяктары» – «Молодежь Тувы», на местном радио и телевидении, неоднократные творческие достижения. Одно из последних – диплом, почетный знак и премия победителя учрежденного СЖТ четырнадцатого конкурса журналистского мастерства «Агальматолитовое перо-2015» за вышедший в эфир в гостелерадиокомпании «Тыва» телефильм «Кирбииш-Сарай: вчера, сегодня, завтра» о проблемах, истории, вере людей крошечного местечка в Дзун-Хемчикском районе республики.

    Герои романа-эпопеи народного писателя Тувы Кызыла-Эника Кудажы заговорили голосом журналистки Карины МонгушСо специализированной библиотекой сотрудничает с 2010 года: озвучила повесть Кызыла-Эника Кудажы «Ырак булут» – «Далекое облако», затем «Ыржым булун» – «Тихий уголок». Зазвучавшая для незрячих людей трилогия «Слово арата» Салчака Токи – тоже ее голоса дело. Благодаря журналистке, переведшей с русского на тувинский язык рассказ народного писателя Якутии Николая Лугинова о собаке по кличке Кустук, он тоже стал звучащей книгой.

    «Говорящие книги об истории и людях Тувы пользуются огромным спросом у наших читателей, – рассказывает директор Тувинской специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих Аида Конгаровна Дагба. – «Улуг-Хем неугомонный» – самый масштабный по времени звучания из осуществленных нами проектов. С просьбой озвучить этот роман-эпопею мы обратились именно к Карине Кара-ооловне, так хорошо знаем ее ответственность, а читатели уже привыкли к хорошо поставленному голосу журналистки и любят его».

    Улуг-Хем – тувинское название Енисея. Три месяца Карина Монгуш плыла в его бурных водах, озвучивая текст и вычищая запись от случайных шумов.

    «Без такого полного погружения в произведение ничего не получится, – поясняет она, – ведь слабовидящие люди чутко улавливают малейшие оттенки речи, фальшь, халтуру, твое плохое настроение. Особенно сложно было читать о пытках репрессированных, имена расстрелянных руководителей. Честно признаюсь, на этом этапе даже спать не могла нормально и аппетит пропадал.

    СГерои романа-эпопеи народного писателя Тувы Кызыла-Эника Кудажы заговорили голосом журналистки Карины Монгушделала для себя немало исторических, художественных и орфографических открытий. Живо рисуя прошлое, Кызыл-Эник Кыргысович использовал в своем романе большое количество вышедших сегодня из употребления старинных тувинских слов, и было чрезвычайно любопытно понять, что же они означают».

    Как сообщила ведущий библиотекарь тувинского собрания говорящих книг Аяна Молдурушку, труд журналистки был оценен по достоинству: читатели из Кызыла и районов республики активно интересуются говорящим романом любимого писателя. А первым его слушателем стала шестидесятивосьмилетняя инвалид первой группы по зрению Кара-кыс Долун-Сюрюновна Монгуш. Флэшка с записью «Улуг-Хема неугомонного», озвученного Кариной Монгуш, отправилась к ней в приграничное с Монголией село Чаа-Суур Овюрского района.



    На снимках из архива Союза журналистов Тувы и газеты «Центр Азии»:

    1. Карина Монгуш за работой по озвучиванию книг для Тувинской специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих. Фото Василия Балчый-оола, члена Союза журналистов Тувы с 2001 года.

    2. В Тувинской специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих – ее постоянный читатель-слушатель Наталья Безносова. Фото Ай-кыс Монгуш, члена Союза журналистов Тувы с 2016 года.

    3. Карина Монгуш (справа) получает награды четырнадцатого республиканского конкурса журналистского мастерства – агальматолитовое перо и диплом. Их вручает председатель Союза журналистов Тувы Эльвира Лифанова. Кызыл, 16 января 2016 года.

    Надежда Антуфьева, заместитель председателя Союза журналистов Тувы, член союза с 1984 года, главный редактор газеты «Центр Азии».

     (голосов: 3)
    		 Опубликовано 24 марта 2017 г.
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