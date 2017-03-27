Герои романа-эпопеи народного писателя Тувы Кызыла-Эника Кудажы заговорили голосом журналистки Карины Монгуш

Читатели
специальной библиотеки для незрячих и
слабовидящих в Кызыле в марте 2017 года
получили долгожданный подарок: в
аудио-формате выпущен исторический
роман Кызыла-Эника Кудажы «Уйгу чок
Улуг-Хем» – «Улуг-Хем неугомонный»,
охватывающий полувековой период истории
республики в центре Азии . 43 часа 34 минуты
на языке оригинала, тувинском, звучит
эпопея
из четырех томов – Черного, Красного,
Серебряного и Золотого. И всё это время
их герои говорят голосом журналистки
Карины Монгуш.
Карина
Кара-ооловна
Монгуш – человек, известный в творческом
сообществе. С 2004 года – член Союза
журналистов Тувы, регионального отделения
Союза журналистов России. За плечами –
опыт работы в газете «Тыванын аныяктары»
– «Молодежь Тувы», на местном радио и
телевидении, неоднократные творческие
достижения. Одно из последних – диплом,
почетный знак и премия победителя
учрежденного СЖТ четырнадцатого конкурса
журналистского мастерства «Агальматолитовое
перо-2015» за вышедший в эфир в
гостелерадиокомпании «Тыва» телефильм
«Кирбииш-Сарай: вчера, сегодня, завтра»
о проблемах, истории, вере людей крошечного
местечка в Дзун-Хемчикском районе
республики.
Со
специализированной библиотекой
сотрудничает с 2010 года: озвучила повесть
Кызыла-Эника Кудажы «Ырак булут» –
«Далекое облако», затем «Ыржым булун»
– «Тихий уголок». Зазвучавшая для
незрячих людей трилогия «Слово арата»
Салчака Токи – тоже ее голоса дело.
Благодаря журналистке, переведшей с
русского на тувинский язык рассказ
народного писателя Якутии Николая
Лугинова о собаке по кличке Кустук, он
тоже стал звучащей книгой.
«Говорящие
книги об истории и людях Тувы пользуются
огромным спросом у наших читателей, –
рассказывает директор Тувинской
специальной библиотеки для незрячих и
слабовидящих Аида Конгаровна Дагба. –
«Улуг-Хем неугомонный» – самый масштабный
по времени звучания из осуществленных
нами проектов. С просьбой озвучить этот
роман-эпопею мы обратились именно к
Карине Кара-ооловне,
так хорошо знаем ее ответственность, а
читатели уже привыкли к хорошо
поставленному голосу журналистки и
любят его».
Улуг-Хем
– тувинское название Енисея. Три месяца
Карина Монгуш плыла в его бурных водах,
озвучивая текст и вычищая запись от
случайных шумов.
«Без
такого полного погружения в произведение
ничего не получится, – поясняет она, –
ведь слабовидящие люди чутко улавливают
малейшие оттенки речи, фальшь, халтуру,
твое плохое настроение. Особенно сложно
было читать о пытках репрессированных,
имена расстрелянных руководителей.
Честно признаюсь, на этом этапе даже
спать не могла нормально и аппетит
пропадал.
Сделала
для себя немало исторических, художественных
и орфографических открытий. Живо рисуя
прошлое, Кызыл-Эник Кыргысович использовал
в своем романе большое количество
вышедших сегодня из употребления
старинных тувинских слов, и было
чрезвычайно любопытно понять, что же
они означают».
Как
сообщила ведущий библиотекарь тувинского
собрания говорящих книг Аяна Молдурушку,
труд
журналистки был оценен по достоинству:
читатели из Кызыла и районов республики
активно интересуются говорящим романом
любимого писателя. А первым его слушателем
стала шестидесятивосьмилетняя инвалид
первой группы по зрению Кара-кыс
Долун-Сюрюновна Монгуш. Флэшка с записью
«Улуг-Хема неугомонного», озвученного
Кариной Монгуш, отправилась к ней в
приграничное с Монголией село Чаа-Суур
Овюрского района.
На
снимках из архива Союза журналистов
Тувы и газеты «Центр Азии»:
1.
Карина Монгуш за работой по озвучиванию
книг для Тувинской специальной библиотеки
для незрячих и слабовидящих. Фото Василия
Балчый-оола, члена Союза журналистов
Тувы с 2001
года.
2.
В Тувинской специальной библиотеке для
незрячих и слабовидящих – ее постоянный
читатель-слушатель Наталья Безносова.
Фото Ай-кыс
Монгуш, члена Союза журналистов Тувы с
2016 года.
3.
Карина Монгуш (справа) получает награды
четырнадцатого республиканского
конкурса журналистского мастерства –
агальматолитовое перо и диплом. Их
вручает председатель Союза журналистов
Тувы Эльвира Лифанова. Кызыл, 16 января
2016 года.
Надежда Антуфьева, заместитель председателя Союза журналистов Тувы, член союза с 1984 года, главный редактор газеты «Центр Азии».