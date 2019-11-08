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«Союз журналистов Тувы» - региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России»

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    «Язык мой – друг твой»: участники журналистского форума «Вся Россия-2019» заговорили по-тувински.

    Союз журналистов Тувы ЦА №1 (1 июля — 29 декабря 2019)

    «Язык мой – друг твой»: участники журналистского форума «Вся Россия-2019» заговорили по-тувински.Четвёртый год подряд делегации Союза журналистов Тувы возвращаются в Кызыл с дипломами фестиваля «Вся Россия», которыми Союз журналистов России отмечает свои региональные отделения, ответственно представившие на главном форуме средств массовой информации свою работу и традиции края. Награды двадцать третьего форума «Вся Россия-2019», проходившего в Сочи с 22 по 26 сентября, общественная организация удостоена за яркую презентацию проекта «Тува – земля живых традиций: язык мой – друг твой». А Надежда Мухарбековна Антуфьева за книгу «Люди Центра Азии» награждена дипломом Всероссийского конкурса на лучшее журналистское произведение 2018 года.


    «Язык мой – друг твой»: участники журналистского форума «Вся Россия-2019» заговорили по-тувински.Что такое ежегодные форумы Союза журналистов России? Обмен профессиональным опытом. Связь поколений – наши традиции: на чём стоим. Возможность обсудить общие проблемы, быть услышанным. Живые искренние встречи коллег из всех уголков страны и зарубежья. А ещё – и это особенно значимо – единение, дружба народов, уважение и понимание, которые с каждым годом всё отчётливее демонстрируют его участники. И сердце этой дружбы бьётся на выставочной площадке фестиваля, которую в нынешнем году не мог обойти никто из участников форума, торопящийся на его несчётные мероприятия: так удачно устроил её куратор, секретарь СЖР Роман Александрович Серебряный.

    Тувинская делегация в 2019 году была представлена восьмью участниками. Все дни форума около стенда Союза журналистов Тувы кипела жизнь. Гостей встречали с традиционными кадаками – шёлковыми шарфами благопожеланий, желающие могли примерить тон – тувинский национальный костюм, запечатлеться в нём рядом с красавицами-журналистками. Плюс отведать национальные лакомства, получить колоритные сувениры. И, «Язык мой – друг твой»: участники журналистского форума «Вся Россия-2019» заговорили по-тувински.конечно же, услышать рассказ об истории газетного дела в республике: газета «Шын» («Правда»), которая в следующем году отметит 95 лет, была представлена даже на старомонгольском языке – одним из первых выпусков.

    На выставке разместилась и выездная общественная библиотека Союза журналистов Тувы – современные СМИ на русском и тувинском – «Шын», «Тувинская правда», «Мөңгүн-Тайга» («Монгун-Тайга»), детская «Сылдысчыгаш» («Звёздочка»), тома книги «Люди Центра Азии». Особый интерес как опыт развития и взаимодействия культур, русского и тувинского языков вызвали у фестивального народа изданная агентством по делам национальностей Республики Тыва нестандартная книжка-раскраска, учащая малышей жить в дружбе в многоликой стране, и яркая продукция Тувинского книжного издательства, в частности – двуязычные сборники поэзии.

    Один из них – «Радуга-дуга. Эңмек челеш» и стал основой для конкурса знатоков тувинского языка. В сборник его составителем Николаем Шагдыр-ооловичем Кууларом включены стихи классиков советской детской поэзии Агнии Барто, Самуила Маршака, Сергея Михалкова. Участники форума, прежде никогда не сталкивавшиеся с тувинским языком, самостоятельно выбирали знакомые с детства произведения, при помощи консультанта-билингва отрабатывали произношение, и в день представления проекта «Тува – земля живых традиций: язык мой – друг твой» читали на выставочной сцене на двух языках.

    «Язык мой – друг твой»: участники журналистского форума «Вся Россия-2019» заговорили по-тувински.Председатель Союза журналистов Кабардино-Балкарская республики, редактор детского журнала «Солнышко» Разият Аслановна Шаваева отличилась особенно: маршаковское «Вот такой рассеянный» она прочла с превышением задания в трёх вариантах: на русском, тувинском и балкарском в собственном переводе. И стала лауреатом конкурса знатоков. Так же, как заместитель председателя Союза журналистов Челябинской области Денис Владимирович Мякишев. С присущим ему артистизмом он со своей гитарой воодушевил аудиторию двуязычным исполнением песни про уронившую в речку мячик Танечку по мотивам Агнии Барто.

    Победителями поэтического конкурса знатоков тувинского языка стали председатель Союза журналистов Республики Саха-Якутии Галина Алексеевна Бочкарева, председатель Союза журналистов Красноярского края Дмитрий Владимирович Голованов, член Союз журналистов Свердловской области, главный редактор газеты «Камышловские известия» Сергей Владимирович Озорнин и член Союза журналистов Краснодарского края Анжелика Николаевна Полыганова.

    Знатоки тувинского языка награждены книгами Тувинского издательства с персональными дарственными надписями, а так же специальными победными знаками, призами с национальным колоритом. Свои награды получили и участники викторины, переводившие пословицы о дружбе на свои родные языки.

    Что и требовалось доказать: нам, говорящим на разных языках, совсем не трудно понять друг друга, сохраняя при этом родной язык, традиции. И это ярко продемонстрировали все делегации региональных союзов журналистов, отмеченные дипломами Союза журналистов России за свои красочные и содержательные презентации, в том числе чеченская, северо-осетинская, якутская, тюменская, красноярская, краснодарская.

    Ч«Язык мой – друг твой»: участники журналистского форума «Вся Россия-2019» заговорили по-тувински.лены тувинской делегации были столь доброжелательны и гостеприимны, что в предпоследний день форума нам пришлось повесить на опустевший белый стенд извиняющее объявление: «Выставка закрыта. Все экспонаты раздарены». Сто белых, синих и золотых кадаков, книги и газеты, тувинские сувениры и сладости разъехались по всем краям и весям России, в Монголию, Южную Корею. Ответные дружеские дары – книги из разных регионов – пополнят нашу общественную полиэтническую библиотеку Союза журналистов Тувы.

    А специальный подарочный комплект – пятый том книги «Люди Центра Азии», альбомы и сборники Тувинского книжного издательства – пропишутся в Болгарии. Их увезла на родину председатель Союза болгарских журналистов чудесная Снежана Цокова для библиотек союза и его отеля «Журналист» в Варне, куда Снежана искренне приглашает отдохнуть всех российских коллег, членов СЖР. А по-болгарски и по-русски слово дружба звучит одинаково.


    «Язык мой – друг твой»: участники журналистского форума «Вся Россия-2019» заговорили по-тувински.


    «Язык мой – друг твой»: участники журналистского форума «Вся Россия-2019» заговорили по-тувински.


    «Язык мой – друг твой»: участники журналистского форума «Вся Россия-2019» заговорили по-тувински.




    Фото Анвара Галеева, Сергея Русанова, автора.

    Фото:

    1. Делегация Союза журналистов Тувы – его члены и сочувствующие – в полном составе на форуме «Вся Россия-2019» у своего выставочного стенда «Тува – земля живых традиций: язык мой – друг твой». Слева направо: Белекей Николаевич Куулар, Азиана Чингисовна Чадамба, Шончалай Николаевна Ховалыг, Эльвира Сергеевна Лифанова, Надежда Мухарбековна Антуфьева, Карина Кара-ооловна Монгуш, Чингис Николаевич Куулар, Чинчи Вячеславовна Куулар. Сочи, грант-отель «Жемчужина», двадцать третий форум Союза журналистов России «Вся Россия». 22 сентября 2019 года.


    2. Знатоки тувинского языка. Слева направо: Сергей Владимирович Озорнин (Свердловская область), Разият Аслановна Шаваева (Кабардино-Балкарская республика), Галина Алексеевна Бочкарева (Республика Саха-Якутия), Анжелика Николаевна Полыганова (Краснодарский край), Дмитрий Владимирович Голованов (Красноярский край). Презентация проекта «Тува – земля живых традиций: язык мой – друг твой» на двадцать третьем форуме Союза журналистов России. Сочи, грант-отель «Жемчужина. 24 сентября 2019 года.


    3. Лауреат поэтического конкурса знатоков тувинского языка Денис Владимирович Мякишев (Челябинская область) поёт о Танечке и её не тонущем в речке мячике на двух языках. Презентация проекта «Тува – земля живых традиций: язык мой – друг твой» на двадцать третьем форуме Союза журналистов России. Сочи, грант-отель «Жемчужина. 24 сентября 2019 года.


    4. У стенда Союза журналистов Тувы председатель Союза журналистов России Владимир Геннадьевич Соловьёв: «Впервые держу в руках почётный знак «Заслуженный журналист Российской Федерации». И приветствует делегацию по-тувински: «Экии, оннук!» – «Здравствуй, друг». Сочи, грант-отель «Жемчужина», двадцать третий форум Союза журналистов России «Вся Россия». 22 сентября 2019 года.


    5. Пятый том книги «Люди Центра Азии» и комплект Тувинского книжного издательства отправились вместе с председателем Союза болгарских журналистов Снежаной Тодоровой в Софию. Сочи, грант-отель «Жемчужина», двадцать третий форум Союза журналистов России «Вся Россия». 24 сентября 2019 года.


    6. Надежда Антуфьева и Иса Закриев обмениваются книгами у стенда Чеченской республики. Сочи, грант-отель «Жемчужина», двадцать третий форум Союза журналистов России «Вся Россия». 25 сентября 2019 года.


    7. Добро пожаловать в тувинскую юрту. Презентация проекта «Тува – земля живых традиций: язык мой – друг твой» на двадцать третьем форуме Союза журналистов России. Сочи, грант-отель «Жемчужина. 24 сентября 2019 года.


    8. Тувинские награды с форума «Вся Россия-2019»: Союз журналистов Тувы удостоен диплома за яркую презентацию проекта «Тува – земля живых традиций: язык мой – друг твой», Надежда Мухарбековна Антуфьева – диплома Всероссийского конкурса на лучшее журналистское произведение 2018 года за книгу «Люди Центра Азии».

    Надежда Антуфьева, Заслуженный журналист Российской Федерации, заместитель председателя Союза журналистов Тувы.

     (голосов: 2)
    		 Опубликовано 13 октября 2019 г.
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