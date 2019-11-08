«Язык мой – друг твой»: участники журналистского форума «Вся Россия-2019» заговорили по-тувински.

Четвёртый
год подряд делегации Союза журналистов
Тувы возвращаются в Кызыл с дипломами
фестиваля «Вся Россия», которыми Союз
журналистов России отмечает свои
региональные отделения, ответственно
представившие на главном форуме средств
массовой информации свою работу и
традиции края. Награды двадцать третьего
форума «Вся Россия-2019», проходившего в
Сочи с 22 по 26 сентября, общественная
организация удостоена за яркую презентацию
проекта «Тува – земля живых традиций:
язык мой – друг твой». А Надежда
Мухарбековна Антуфьева за книгу «Люди
Центра Азии» награждена дипломом
Всероссийского конкурса на лучшее
журналистское произведение 2018 года.
Что
такое ежегодные форумы Союза журналистов
России? Обмен профессиональным опытом.
Связь поколений – наши традиции: на чём
стоим. Возможность обсудить общие
проблемы, быть услышанным. Живые искренние
встречи коллег из всех уголков страны
и зарубежья. А ещё – и это особенно
значимо – единение, дружба народов,
уважение и понимание, которые с каждым
годом всё отчётливее демонстрируют его
участники. И сердце этой дружбы бьётся
на выставочной площадке фестиваля,
которую в нынешнем году не мог обойти
никто из участников форума, торопящийся
на его несчётные мероприятия: так удачно
устроил её куратор, секретарь СЖР Роман
Александрович Серебряный.
Тувинская
делегация в 2019 году была представлена
восьмью участниками. Все дни форума
около стенда Союза журналистов Тувы
кипела жизнь. Гостей встречали с
традиционными кадаками – шёлковыми
шарфами благопожеланий, желающие могли
примерить тон – тувинский национальный
костюм, запечатлеться в нём рядом с
красавицами-журналистками. Плюс отведать
национальные лакомства, получить
колоритные сувениры. И, конечно же,
услышать рассказ об истории газетного
дела в республике: газета «Шын» («Правда»),
которая в следующем году отметит 95 лет,
была представлена даже на старомонгольском
языке – одним из первых выпусков.
На
выставке разместилась и выездная
общественная библиотека Союза журналистов
Тувы – современные СМИ на русском и
тувинском – «Шын», «Тувинская правда»,
«Мөңгүн-Тайга» («Монгун-Тайга»), детская
«Сылдысчыгаш» («Звёздочка»), тома книги
«Люди Центра Азии». Особый интерес как
опыт развития и взаимодействия культур,
русского и тувинского языков вызвали
у фестивального народа изданная
агентством по делам национальностей
Республики Тыва нестандартная
книжка-раскраска, учащая малышей жить
в дружбе в многоликой стране, и яркая
продукция Тувинского книжного
издательства, в частности – двуязычные
сборники поэзии.
Один
из них – «Радуга-дуга. Эңмек челеш» и
стал основой для конкурса знатоков
тувинского языка. В сборник его
составителем Николаем Шагдыр-ооловичем
Кууларом включены стихи классиков
советской детской поэзии Агнии Барто,
Самуила Маршака, Сергея Михалкова.
Участники форума, прежде никогда не
сталкивавшиеся с тувинским языком,
самостоятельно выбирали знакомые с
детства произведения, при помощи
консультанта-билингва отрабатывали
произношение, и в день представления
проекта «Тува – земля живых традиций:
язык мой – друг твой» читали на выставочной
сцене на двух языках.
Председатель
Союза журналистов Кабардино-Балкарская
республики, редактор детского журнала
«Солнышко» Разият Аслановна Шаваева
отличилась особенно: маршаковское «Вот
такой рассеянный» она прочла с превышением
задания в трёх вариантах: на русском,
тувинском и балкарском в собственном
переводе. И стала лауреатом конкурса
знатоков. Так же, как заместитель
председателя Союза журналистов
Челябинской области Денис Владимирович
Мякишев. С присущим ему артистизмом он
со своей гитарой воодушевил аудиторию
двуязычным исполнением песни про
уронившую в речку мячик Танечку по
мотивам Агнии Барто.
Победителями
поэтического конкурса знатоков тувинского
языка стали председатель Союза журналистов
Республики Саха-Якутии Галина Алексеевна
Бочкарева, председатель Союза журналистов
Красноярского края Дмитрий Владимирович
Голованов, член Союз журналистов
Свердловской области, главный редактор
газеты «Камышловские известия» Сергей
Владимирович Озорнин и член Союза
журналистов Краснодарского края Анжелика
Николаевна Полыганова.
Знатоки
тувинского языка награждены книгами
Тувинского издательства с персональными
дарственными надписями, а так же
специальными победными знаками, призами
с национальным колоритом. Свои награды
получили и участники викторины,
переводившие пословицы о дружбе на свои
родные языки.
Что
и требовалось доказать: нам, говорящим
на разных языках, совсем не трудно понять
друг друга, сохраняя при этом родной
язык, традиции. И это ярко продемонстрировали
все делегации региональных союзов
журналистов, отмеченные дипломами Союза
журналистов России за свои красочные
и содержательные презентации, в том
числе чеченская, северо-осетинская,
якутская, тюменская, красноярская,
краснодарская.
Члены
тувинской делегации были столь
доброжелательны и гостеприимны, что в
предпоследний день форума нам пришлось
повесить на опустевший белый стенд
извиняющее объявление: «Выставка
закрыта. Все экспонаты раздарены». Сто
белых, синих и золотых кадаков, книги и
газеты, тувинские сувениры и сладости
разъехались по всем краям и весям России,
в Монголию, Южную Корею. Ответные
дружеские дары – книги из разных регионов
– пополнят нашу общественную полиэтническую
библиотеку Союза журналистов Тувы.
А
специальный подарочный комплект –
пятый том книги «Люди Центра Азии»,
альбомы и сборники Тувинского книжного
издательства – пропишутся в Болгарии.
Их увезла на родину председатель Союза
болгарских журналистов чудесная Снежана
Цокова для библиотек союза и его отеля
«Журналист» в Варне, куда Снежана
искренне приглашает отдохнуть всех
российских коллег, членов СЖР. А
по-болгарски и по-русски слово дружба
звучит одинаково.
Фото
Анвара Галеева, Сергея Русанова, автора.
Фото:
1.
Делегация
Союза журналистов Тувы – его члены и
сочувствующие – в полном составе на
форуме «Вся Россия-2019» у своего
выставочного стенда «Тува – земля живых
традиций: язык мой – друг твой». Слева
направо: Белекей Николаевич Куулар,
Азиана Чингисовна Чадамба, Шончалай
Николаевна Ховалыг, Эльвира Сергеевна
Лифанова, Надежда Мухарбековна Антуфьева,
Карина Кара-ооловна Монгуш, Чингис
Николаевич Куулар, Чинчи Вячеславовна
Куулар. Сочи, грант-отель «Жемчужина»,
двадцать третий форум Союза журналистов
России «Вся Россия». 22 сентября 2019 года.
2.
Знатоки тувинского языка. Слева направо:
Сергей Владимирович Озорнин (Свердловская
область), Разият Аслановна Шаваева
(Кабардино-Балкарская республика),
Галина Алексеевна Бочкарева (Республика
Саха-Якутия), Анжелика Николаевна
Полыганова (Краснодарский край), Дмитрий
Владимирович Голованов (Красноярский
край). Презентация проекта «Тува – земля
живых традиций: язык мой – друг твой»
на двадцать третьем форуме Союза
журналистов России. Сочи, грант-отель
«Жемчужина. 24 сентября 2019 года.
3.
Лауреат поэтического конкурса знатоков
тувинского языка Денис Владимирович
Мякишев (Челябинская область) поёт о
Танечке и её не тонущем в речке мячике
на двух языках. Презентация проекта
«Тува – земля живых традиций: язык мой
– друг твой» на двадцать третьем форуме
Союза журналистов России. Сочи, грант-отель
«Жемчужина. 24 сентября 2019 года.
4.
У стенда Союза журналистов Тувы
председатель Союза журналистов России
Владимир Геннадьевич Соловьёв: «Впервые
держу в руках почётный знак «Заслуженный
журналист Российской Федерации». И
приветствует делегацию по-тувински:
«Экии, оннук!» – «Здравствуй, друг».
Сочи, грант-отель «Жемчужина», двадцать
третий форум Союза журналистов России
«Вся Россия». 22 сентября 2019 года.
5.
Пятый том книги «Люди Центра Азии» и
комплект Тувинского книжного издательства
отправились вместе с председателем
Союза болгарских журналистов Снежаной
Тодоровой в Софию. Сочи, грант-отель
«Жемчужина», двадцать третий форум
Союза журналистов России «Вся Россия».
24 сентября 2019 года.
6.
Надежда Антуфьева и Иса Закриев
обмениваются книгами у стенда Чеченской
республики. Сочи, грант-отель «Жемчужина»,
двадцать третий форум Союза журналистов
России «Вся Россия». 25 сентября 2019 года.
7.
Добро пожаловать в тувинскую юрту.
Презентация проекта «Тува – земля живых
традиций: язык мой – друг твой» на
двадцать третьем форуме Союза журналистов
России. Сочи, грант-отель «Жемчужина.
24 сентября 2019 года.
8.
Тувинские награды с форума «Вся
Россия-2019»: Союз журналистов Тувы
удостоен диплома за яркую презентацию
проекта «Тува – земля живых традиций:
язык мой – друг твой», Надежда Мухарбековна
Антуфьева – диплома Всероссийского
конкурса на лучшее журналистское
произведение 2018 года за книгу «Люди
Центра Азии».
Надежда Антуфьева, Заслуженный журналист Российской Федерации, заместитель председателя Союза журналистов Тувы.