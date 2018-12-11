Тувинская книга «Люди Центра Азии» и саратовская энциклопедия журналистики встретились в Сочи на фестивале «Вся Россия-2018»

«В этом году мне удалось побывать в Туве, и для меня это было информационным шоком, потому что мы с коллегой увидели совершенно удивительный Союз журналистов, очень творческих людей, которые поддерживают в республике журналистскую тему, издают отрясающие издания «Люди Центра Азии». Этот тяжёлый огромный том сейчас стоит у меня в кабинете на почётном месте. Коллеги из других регионов предложили написать стотомную энциклопедию российской журналистики, я думаю, ваш вклад уже есть, и за это вам – огромное спасибо.

Удивительная республика, удивительные люди. «Алдын Булак», который сегодня здесь показывали, это отличная площадка, чтобы провести там «Инфорум». Мы специально туда съездили, посмотрели, там даже есть вип-юрты. Я надеюсь, мы это сделаем. Очень рад, что именно ваша республика открывает сегодня нашу информационно-выставочную площадку, потому что таких энтузиастов нашего журналистского дела действительно надо поискать. Спасибо вам большое», – такими словами открыл председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв презентационно-выставочную площадку двадцать второго фестиваля «Вся Россия-2018», гремевшего в Сочи с 6 по 12 октября.





Тысяча четыреста участников в течение недели в отеле «Жемчужина» учились, делились опытом, обсуждали достижения, проблемы современной журналистики и нашего Союза журналистов России – единственной общественной организации, которая через свои региональные отделения объединяет журналистов страны.

Рассказал о своих осуществлённых проектах, о республике и Союз журналистов Тувы, чьё выступление стало стартом души форума – стал презентационно-выставочной площадки `в зале «Кипарис». В нынешнем году, впервые за всю историю фестивалей, тувинская делегация была столь многочисленна – 14 человек, в том числе – авторы и герои новорождённого шестого тома книги «Люди Центра Азии».

Делегация представила художественную композицию «Люди Центра Азии» – наш многоликий мир» с презентацией шестого тома книги судеб «Люди Центра Азии» – совместного проекта Союза журналистов Тувы и газеты «Центр Азии», итогов профессионального конкурса СЖТ «Агальматолитовое перо-2018» – «Журналистика – наша судьба», посвященного столетию Союза журналистов России.

Гостей презентации увлекла викторина «Знаешь ли ты Туву и историю российской журналистики», за каждый правильный ответ в которой они получали открытку с видами республики в центре Азии, а затем – призы со смыслом: книги, агальматолитовые фигурки, чай из горных саянских трав. Среди победителей-знатоков – дагестанские журналисты Абдурахман Юнусов и Байран Абдуллаев, Ольга Белякова из Липецка, Виктор Осмоловский из Красноярского края, Татьяна Сергиенко из Краснодарского края, Разият Шаваева из Кабардино-Балкарской Республики, Наталья Ушкалова из Сочи, председатель Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге.

Итог фестивального труда – сразу две награды фестиваля «Вся Россия-2018», полученные во время торжественного закрытия фестиваля на главной сочинской сцене в Зимнем театре: Союз журналистов Тувы удостоен диплома и почётного знака Союза журналистов России за яркую презентацию медиапроектов региона, а так же диплома за спецпроект года «Люди Центра Азии» – шестой том книги, включающей в себя 52 интервью и очерка о людях Тувы. А всего же в шести томах книги – 477 судеб.

Издание шестого тома книги «Люди Центра Азии» осуществлено с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, при поддержке Региональной общественной организации «Союз журналистов Тувы», ООО Редакция газеты «Центр Азии» в рамках проекта «Мобильная школа толерантности без языковых и этнических барьеров на основе полиэтнической общественной библиотеки Союза журналистов Тувы».

Знаменательно, что на всероссийском форуме встретились две книги, изданные региональными союзами журналистов при поддержке Фонда президентских грантов: «Люди Центра Азии» и «Летописцы испори страны. Энциклопедия саратовской журналистики». Уникальное издание коллег на отлично было презентовано Саратовским союзом журналистов. И, конечно же, мы обменялись нашими изданиями.

По доброй тувинской традиции участникам форума были вручены сто кадаков – шёлковых шарфов благопожеланий, символов гостеприимства – в честь столетия Союза журналистов России.









Фото.

1. Обмен журналистскими книгами: председатель Саратовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» Лидия Златогорская и заместитель председателя Союза журналистов Тувы Надежда Антуфьева. Сочи, отель «Жемчужина», зал «Кипарис», двадцать второй фестиваль «Вся Россия-2018». 8 октября 2018 года.

2. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв о книге «Люди Центра Азии»: «Этот тяжёлый огромный том сейчас стоит у меня в кабинете на почётном месте». Сочи, отель «Жемчужина», зал «Кипарис», двадцать второй фестиваль «Вся Россия-2018». 7 октября 2018 года. Фото Сергея Русанова.

3. Тувинская делегация на двадцатом втором фестивале Союза журналистов России, проходившем в Сочи с 6 по 12 октября. Сидят слева направо: Союза журналистов Тувы (России) Шончалай Ховалыг, Хенче-Кара Монгуш, Лидия Иргит. Стоят: мастер хоомея, музыкант Артур Дамдын-оол, члены Союза журналистов Саяна Салчак, Айдысмаа Маадыр-оол, Ольга Возовикова, Эльвира Лифанова, Тамара Кабимульдинова, оператор Ангыр Ооржак, члены союза журналистов Карина Монгуш, Людмила Костюкова, певица Айдысмаа Кошкендей. Фото Надежды Антуфьевой.

4. Награды от Союза журналистов Тувы победителям и членам жюри профессионального конкурса СЖТ «Агальматолитовое перо-2018» – «Журналистика – наша судьба», посвященного столетию Союза журналистов России. Сочи, двадцать второй фестиваль «Вся Россия-2018». 7 октября 2018 года. Фото Сергея Русанова.

5. Подведение итогов работы презентационно-выставочной площадки фестиваля Союза журналистов России: вместе участники и гости. Сочи, двадцать второй фестиваль «Вся Россия-2018». 11 октября 2018 года. Фото Шончалай Ховалыг.

6. Шестой том книги «Люди Центра Азии» на фестивале «Вся Россия-2018».

7. Секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный вручает председателю Союза журналистов Тувы Эльвире Лифановой диплом и памятный знак за презентацию медиапроектов региона. Сочи, Зимний театр, двадцать второй фестиваль «Вся Россия-2018». 11 октября 2018 года.

8. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв и секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин вручают Надежде Антуфьевой диплом за спецпроект года – шестой том книги «Люди Центра Азии». Сочи, Зимний театр, двадцать второй фестиваль «Вся Россия-2018». 11 октября 2018 года.

9. Фестивальные дипломы Союза журналистов Тувы.

10. Тувинский кадак – шёлковый шарф благопожеланий, символ гостеприимства и дружбы – на фестивале «Вся Россия-2018». Фото Frйdйric Moreau De Bellaing.

11. Фестиваль Союза журналистов России объединяет. Так увидел это его участник, бельгийский фотомастер Frйdйric Moreau De Bellaing.