Выстраданное право

«Почему я иду на выборы?» – над этим вопросом предложил задуматься Союз журналистов России. Отвечаю. На все выборы хожу из уважения к истории упорной борьбы женщин за избирательные гражданские права, подкрепленного особым почтением к моей маме Антонине Васильевне и закончившей жизнь на эшафоте Олимпии де Гуж.





Приравненные к слабоумным





Олимпия де Гуж – автор первого документа в защиту политических и гражданских прав женщины. Её «Декларация прав женщины и гражданина» в 1791 году прозвучала пощёчиной обществу, не признающему за женщиной полноценного человека, способного наравне с мужчиной реализовывать гражданские права.

Особое негодование вызвала фраза: « Если женщина имеет право взойти на эшафот, то она должна иметь право взойти и на трибуну». Фраза оказалась пророческой: в 1793 году Олимпии отсекли голову, отправив по ложному доносу на гильотину – изобретение французской революции. А французским женщинам даже на волне этой революции так и не удалось добиться гражданских прав. Их отнесли к пассивным гражданам, лишенным права избирать.

Не менее драматична и борьба российских женщин за избирательные права, начавшаяся в 1905 году, когда под влиянием революционного движения Николай Второй вынужден был учредить Государственную думу и даровать России гражданские права и свободы, в том числе – избирательное право. Его получили все, кроме состоящих под судом, несовершеннолетних, слабоумных и женщин.

Женщины – половина населения России – были лишены права голоса и мириться с этим не собирались. Был создан Союз равноправия женщин. Началась история борьбы российских женщин за свои политические права: история обращений, прошений, петиций, агитации, манифестаций.

Пять тысяч подписей было собрано в 1906 году под обращением к депутатам Первой Государственной думы: «Избранники земли русской…внесите обновление в жизнь женщин, признав за ними равные права для участия в служении родине». Под петицией во Вторую думу – уже семь тысяч подписей.

Преодолеть сопротивление противников предоставления женщинам избирательных прав было непросто. Среди их снисходительных резонов был и такой: политика очень действует на психику, она – не для утончённых женских натур. Но российские женщины не сдавались, продолжая бороться за политическое равноправие. Своё выстраданное право избирать и быть избранными они получили в 1917 году.





Обречённая ходить на выборы





Со временем история этой борьбы подзабылась широкими женскими массами. Пункт третий статьи 19 Конституции России «Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации» воспринимается само собой разумеющимся, а всеобщее избирательное право – уже не выстраданным завоеванием, а чем-то столь обыденным, что им можно и манкировать.

Я же пренебречь участием в голосовании никак не могу. Обречена ходить на все и всегда. По той же причине, по которой никогда не хлопну дверью в подъезде и не брошу на землю фантик. Мама так приучила, учитель истории мурманской школы Антонина Васильевна. Своим примером.

Первое моё голосование по достижению избирательного восемнадцатилетнего возраста выпало на 16 июня 1974 года: выборы в Верховный совет СССР девятого созыва. Мурманск, город детства и студенческой юности. Мама разбудила рано: надо идти голосовать, это теперь твоё право и обязанность. На избирательный участок в школу отправились вместе. Там торжественно, празднично, с музыкой и буфетом с недоступными и обычный день вкусностями.

Выборы, что естественно для советского времени, безальтернативные. И от Мурманской области, как и от всех прочих, один кандидат, но какой! Командир подводной лодки во время Великой Отечественной войны, на день выборов – командующий Краснознамённым Северным флотом, адмирал Георгий Михайлович Егоров. Внушительный фотопортрет: бравый, представительный, весь в медалях и орденах. Гордо поставила в бюллетене свою галочку.

В честь моего первого голосования было устроено специальное семейное чаепитие, увенчанное фирменными бабушкиными пирогами с картошкой. С тех пор и хожу на все выборы, как учили.

И мама своё отношения к ним не изменила. На все выборы – с раннего утра. А вот 14 марта 2004 года – в день выборов президента России – впервые не смогла. Не дойти, не оправилась ещё после инсульта. Но гражданскую свою активность не утратила: только из больницы её привезла, как сразу беспокоиться начала: скоро выборы, надо членов избирательной комиссии в квартиру вызывать. Мамино указание – закон, вызвала. В назначенный срок пришли четверо, включая милиционера. Как положено, с переносной урной. Деликатно, чтоб обеспечить тайну голосования, вышли в коридор, пока она с двумя бюллетенями разбиралась (в Мурманской области ещё и губернатора одновременно с президентом выбирали).

Проголосовала ответственная моя мамочка в своей квартире, убедилась, что ещё нужна обществу, не списана по болезни, и настроение у неё значительно поднялось, на поправку быстрей пошла. Моральный фактор.





Голосование россиянки в Италии





Накануне 18 марта 2018 года, очередных выборов президента страны, ЦИК России активно разъясняет новый порядок голосования по любому месту нахождения российского гражданина, при котором, как прежде, не понадобится запасаться специальной бумагой с пе чатью – открепительным удостоверением. Важное новшество. То, как необходимость оформления этого открепительного снижала количество участвующих в голосовании, ограничивая их право избирать, на личном опыте убедилась.

Дважды во время президентских выборов довелось голосовать за пределами Кызыла, места своего жительства и регистрации. Первый раз – в Италии 16 июня 1996 года. В этот день наша туристическая группа проездом из Рима в Венецию оказалась в Милане. С утра народ на три части разделился: большая – по магазинам, меньшая – исторические достопримечательности обозревать, крошечная – я и девятилетний сын – в российское консульство.

Озадачила проблемой нашей доставки туда итальянского гида, долго и эмоционально удивлявшегося политической активности отдельной части россиянок. С его переводом телефонного разговора подключила к вопросу миланского друга Тувы Роберто Чериотти, галантно распахнувшего перед нами дверцу своего оливкового «Мерседеса» для транспортировки к месту голосования. И укатила от дверей гостиницы в консульство под недоумённые взгляды прочих туристок, которые очень удивились тому, что голосовать можно и за рубежом. Никому из наших в предвкушении солнечной Италии даже в голову не пришло озаботиться открепительным удостоверением.

Я же открепительное удостоверение в Кызыле взяла. И с полным правом проголосовала в консульстве. За всю свою избирательную жизнь не видела избирательного участка прелестней: чудный старинный особняк, мягкая мебель, хрустальные канделябры, картины, утверждали, что подлинники, безукоризненно вежливые консулы-дипломаты. Так бы голосовала и голосовала – без остановки.

На память осталось фото – сын запечатлел в самый ответственный момент – с бюллетенем возле урны. И ещё какое-то особое приподнятое чувство: вдали от Родины осталась её частью.

А наши дамы вечером обзавидовались: приобретенные ими миланские тряпки ни в какое сравнение не шли с вдохновенным рассказом о консульском голосовании. Вздохнули: «В следующий раз будем знать».

В нынешний следующий раз узнать совсем просто. На сайте ЦИК размещены «Сведения об избирательных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года». 145 стран от А до Я: от Абхазии до Японии. В них – 378 избирательных участков. Под порядковым номером 138 – мой любимый, адрес не изменился: Милан, улица Сант-Аквилино, дом 3, генконсульство.





Открепительное мучение





На выборах президента России 14 марта 2004 года случилось второе моё голосование за пределами предписанного по месту регистрации избирательного участка школе № 15 Кызыла. Было оно менее романтично и потребовало гораздо больше усилий.

Впрочем, виновата сама – не побеспокоилась взять открепительное удостоверение. Вернее, поздно обеспокоилась – перед самым вылетом самолёта. Спохватившись, что ко дню выборов президента России не успею вернуться в Кызыл из Мурманска, велела таксисту ехать сначала к мэрии – в территориальную избирательную комиссию. Рассчитала: в восемь утра комиссия откроется, быстренько возьму открепительное и как раз успею на прямой московский самолёт, тем более, он по расписанию никогда в девять часов не вылетает, всегда опаздывает.

Не тут-то было! Избирательная комиссия только в девять открываться решила. Застала лишь охраняющего дверь милиционера, которому и вручила наспех накарябанное заявление с просьбой выдать мое открепительное моему доверенному лицу – заместителю редактора газеты (судорожно вспомнила, что вроде бы по закону так можно). Вручила бумагу милиционеру, строго наказав во избежание срыва выборов не потерять сей важный государственный документ и передать самому главному и лично в руки. Преисполненный чувства ответственности сержант заверил, что всё будет исполнено в точности. Прыгаю в такси, командую шоферу: «Гони!» Таксист рванул.

Успели. Регистрация уже окончилась: на этот раз самолёт, как нарочно, улетал точно по расписанию. Вежливо отругали, но посадили. Вот какие стрессы пришлось пережить ради выполнения своего гражданского долга. Тем обиднее было то, что моё заявление пролежало в территориальной комиссии без всякого движения две недели.

Понятное дело: избирком глобальные вопросы решает – всеобщей явки и обеспечения избирательных прав в целом, а тут какая-то отдельная тувинская избирательница из какого-то Мурманска звонит и надоедает своей личной проблемой: голосовать она, видите ли, хочет.

Влетели мне тогда в копеечку междугородние предвыборные переговоры с тувинскими ТИК и ЦИК. А выяснить так ничего и не удалось. Кроме того, что заявление моё недействительно: доверенность на право получить открепительное удостоверение должна быть оформлена нотариально. А нотариально не оформят, потому что нужно моё присутствие у кызыльского нотариуса. Но присутствовать никак не могу, так как нахожусь на другом конце карты России. А как же мне быть, если я хочу согласно статье 32 Конституции России реализовать своё гражданское право – избирать? На этот вопрос из Кызыла ответа так и не получила.





Арктическое голосование





Непосильную для тувинской Центральной избирательной комиссии проблему без труда решила рядовой член одной из участковых комиссий города Мурманска – моя институтская подруга. Моментально дала разъяснение: никаких проблем, иди в Мурманскую территориальную комиссию, там напишешь заявление и голосуй, сколько твоей душе угодно.

Я так и сделала. Приняли, как родную. Моментально выдали бланк заявления, показали опубликованное в «Вечернем Мурманске» постановление ТИК о том, что для граждан, не имеющих ни мурманской регистрации, ни открепительного удостоверения, организуется специальная участковая избирательная комиссия – в самом центре города, на главной площади – в шикарном гостиничном комплексе «Арктика».

Кстати, как пояснили мне по приезде в Кызыл, тувинский Центризбирком тоже пытался аналогичное постановление принять – согласно рекомендательному письму ЦИК России. Только ничего не вышло: голосов «за» не хватило, противники голосования без открепительных удостоверений выдвинули железный аргумент: как бы чего не вышло. Так и остались в Туве приезжие граждане без открепительных без права голоса. Но меня больше всего вот что удивило: если знали о такой возможности, то почему о ней не сообщили, когда я телефон обрывала, прося помощи и разъяснения. Извинились, развели руками: не подумали, не сообразили. Понятное дело: такая мелочь на фоне масштабности задач. Ладно уж, не стала сердиться. Сама разобралась.

В день президентских выборов 14 марта 2004 года в мурманской «Арктике» несколько сотен таких же, без открепительных, но сознательных избирателей голосовали: из средней половы России, Питера, Ленинградской области и даже с Дальнего Востока. Из Тувы, правда, одна я в этот день в столице Заполярья оказалась.

Проголосовала с особым удовольствием: ещё бы, столько заботушки было, но добилась-таки своего. Не посрамила вековую историю борьбы российских женщин за выстраданные избирательные права.





Всё упрощается





Как же всё упрощается в 2018 году. На предстоящих 18 марта выборах президента России непоседливому гражданину страны больше не понадобится запасаться открепительным удостоверением. В 2017 году Госдума приняла, наконец, пакет законопроектов, отменяющих эти мучительные бумажки.

Для включения в список избирателей по месту нахождения достаточно заблаговременно подать заявление в многофункциональном центре, в любой избирательной комиссии или через портал госуслуг. Благодаря этому жизнь избирателя становится осмысленней: он может без привязки к паспортной регистрации проголосовать, где угодно, реализовав своё конституционное право избирать.

Фото.

1. Мама Антонина Васильевна Бигаева, научившая меня уважать историю, в музее мурманской школы № 45. В день празднования юбилея школы с извлечением пятьдесят лет хранившейся замурованной в стене актового зала капсулы времени с посланием потомкам, к которому Антонина Васильевна, будучи учителем истории, руку приложила. Мурманск, 7 ноября 2017 года. Фото Надежды Антуфьевой.





2. Голосую в Италии. 16 июня 1996 года – выборы президента России, первый тур. Милан, улица Сант-Аквилино, дом 3, генконсульство России. Фото Евгения Антуфьева.



