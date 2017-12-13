Союз журналистов Тувы объявляет прием заявок на конкурс «Журналистика – наша судьба» к столетию Союза журналистов России

В честь столетия в 2018 году Союза журналистов России, основанного 13 ноября 1918 года во время первого съезда советских журналистов, Союз журналистов Тувы проводит конкурс «Агальматолитовое перо» с темой «Журналистика – наша судьба» и предлагает всем региональным союзам поддержать эту инициативу. Жюри тувинского конкурса: Лидия Златогорская, Владимир Касютин, Эльвира Лифанова, Маргарита Лянге, Борис Резник, Виталий Челышев, Разият Шаваева. Подробности – в положении о конкурсе.





«Журналистика – наша судьба»: положение о шестнадцатом конкурсе журналистского мастерства «Агальматолитовое перо-2017» Союза журналистов Тувы

Шестнадцатый конкурс журналистского мастерства «Агальматолитовое перо» посвящается столетию Союз журналистов России, основанного 13 ноября 1918 года во время первого съезда советских журналистов.

Учредитель конкурса – Региональная общественная организация «Союз журналистов Тувы», отделение Союза журналистов России в Республике Тыва.

1. Цели конкурса «Журналистика – наша судьба»

Сохранение памяти о летописцах истории страны, преемственности поколений;

повышение статуса профессии, престижа общенственной организации – Союза журналистов России;

популяризация образцов верности профессиональным принципам, творческого и дружеского сотрудничества представителей многонациональной российской журналистики.

2. Задачи конкурса

2.1. Определение образцов журналистских работ, соответствующих целям конкурса с последующим награждением их победителей и встречами авторов с молодежью на базе полиэтнической общественной библиотеки Союза журналистов Тувы.

2.2. Предложить региональным отделениям Союза журналистов России обсудить инициативу Союза журналистов Тувы о конкурсе «Журналистика – наша судьба» и провести аналогичный творческий конкурс в своих регионах или включить как одну из номинаций ежегодного традиционного.

2.3. Предложить Федеративному совету и секретариату Союза журналистов России объявить и провести в 2018 году, юбилейном для нашего союза, всероссийский конкурс «Журналистика – наша судьба» с созданием жюри из авторитетных мастеров российской журналистики из разных регионов страны и размещением работ победителей в качестве примера на сайте СЖР, их торжественным награждением на сентябрьском фестивале «Вся Россия-2018» в Дагомысе.

Для дальнейшего укрепления связи с регионами обязательно предусмотреть пункт о приеме на всероссийский конкурс СЖР работ, прошедших предварительный отбор на конкурсах региональных союзов журналистов.

3. Жюри конкурса «Агальматолитовое перо-2017», тема «Журналистика – наша судьба

Златогорская Лидия Николаевна, председатель Саратовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России», член Федеративного совета Союза журналистов России, обладатель почетных знаков Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом» и «Честь. Достоинство. Профессионализм», кавалер медали «За охрану природы России».

Касютин Владимир Леонидович, секретарь Союза журналистов России, главный редактор журнала «Журналистика и медиарынок», кандидат филологических наук, обладатель звания «Золотое перо России».

Лифанова Эльвира Сергеевна, председатель Региональной общественной организации «Союз журналистов Тувы», член Федеративного совета Союза журналистов России, Заслуженный работник и член Общественной палаты Республики Тыва.

Лянге Маргарита Арвитовна, председатель Межрегиональной общественной организации «Гильдия межэтнической журналистики», член совета по межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации, обладатель почетного звания Союза журналистов России «Золотое перо России», председатель оргкомитета всероссийского конкурса «СМИротворец», ведущая этнических программ на «Радио России».

Резник Борис Львович, секретарь и член Федеративного совета Союза журналистов России, обладатель звания «Золотое перо России», лауреат премии Союза журналистов СССР, кавалер ордена Дружбы, медалей «За освоение целинных и залежных земель», «За строительство Байкало-Амурской магистрали», Почетный гражданин Хабаровска, автор шести публицистических книг.

Челышев Виталий Алексеевич, Почетный работник печати Российской Федерации, обладатель почетного знака Союза журналистов России «Честь. Достоинство. Профессионализм», член редколлегии и основатель клуба молодых журналистов журнала «Журналист», кавалер медали «Защитнику свободной России».

Шаваева Разият Аслановна, председатель Союза журналистов Кабардино-Балкарской Республики, член Федеративного совета Союза журналистов России, Заслуженный журналист Кабардино-Балкарской Республики, редактор детского журнала «Солнышко».

4. Условия участия в конкурсе, прием заявок

Конкурс является открытым. Положение о нем, информация о ходе и итогах размещается на сайте газеты «Центр Азии», раздел http://www.centerasia.ru/soyuzzhurnalistov/, на сайте Союза журналистов России, раздел http://www.ruj.ru/news/regions-news/tuva/,

в социальных сетях: фейсбук и в контакте – https://vk.com/soiuz.zhurnalistov_tuva

Принимаются соответствующие теме творческие работы в жанрах очерка, мемуарного очерка, интервью, статьи, телевизионные и радиосюжеты, вышедшие в свет с 1 октября 2016 года по 9 января 2017 года. А так же книги о журналистах и журналистике за аналогичный период.

Отбор работ проводится на основе осуществляемого членами правления Союза журналистов Тувы мониторинга и самовыдвижения авторов. В заявке указывается полное ФИО автора, название материала и дата выхода в свет, членство в Союзе журналистов России (номер билета, год вступления, год действия вкладыша к билету) или его отсутствие, контакты автора, ссылка на конкурсный материал.

Участие в конкурсе является добровольным и факт отправки заявки с вышеперечисленными сведениями означает, что участники тем самым дают согласие на обработку организатором предоставленных ими персональных данных, необходимых для достижения общественно значимой цели конкурса, определения и награждения победителей, а также на использование представленных ими материалов для реализации цели конкурса. Организаторы конкурса гарантируют, что предоставленные на конкурс материалы не будут использованы, переданы третьим лицам для иных, неконкурсных, целей.

Заявки принимает ответственный секретарь конкурса:

Антуфьева Надежда Мухарбековна, заместитель председателя Союза журналистов Тувы, главный редактор газеты «Центр Азии», обладатель звания «Журналист Сибири», Заслуженный работник Республики Тыва, издатель, редактор и автор пяти томов книги «Люди Центра Азии».

Адрес antufeva@centerasia.ru Телефон для справок +79059204906, фейсбук: Надежда Мухарбековна Антуфьева.

Материалы на бумажных носителях не принимаются, за исключением книг, желательны их PDF.

Материалы, не соответствующие целям, задачам и условиям конкурса на рассмотрение жюри не направляютя.

Последний срок приема заявок – 10 января 2018 года.

5. Определение и награждение победителей

Конкурсные работы оцениваются жюри по десятибалльной системе. Максимально возможный балл – 10. Из баллов всех членов жюри выводится средний для каждого участника, являющийся основанием для составления рейтинга и определения победителя. При оглашении итогов конкурса набранный балл указывается.

Критерии оценки: полное аргументированное раскрытие темы, художественное мастерство, грамотность, профессиональное соответствие законам выбранного жанра, историческая точность.

Победители награждаются настольным знаком лауреата – агальматолитовым пером ручной работы тувинского камнереза, дипломами и подарками. Денежное вознаграждение не предусматривается.

Церемония награждения проводится Союзом журналистов Тувы во второй половине февраля 2018 года.





Утверждено 12 декабря 2017 года: председатель Региональной общественной организации «Союз журналистов Тувы» Э.С. Лифанова