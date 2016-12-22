Союз журналистов Тувы с 28 октября до 15 ноября принимает работы на пятнадцатый конкурс журналистского мастерства «Агальматолитовое перо-2016»

Положение о пятнадцатом конкурсе журналистского мастерства «Агальматолитовое перо-2016»





Учредитель конкурса – региональная общественная организация «Союз журналистов Тувы», региональное отделение Союза журналистов России.





1. Цель конкурса

Конкурс проводится в соответствии с программой Союза журналистов Тувы «Журналисты – на службе обществу: повышение профессионального мастерства для освещения социально значимых тем» – второй этап «Гостеприимная Тува» и проекту «Многонациональная Россия – в журналистике Тувы: без розни и вражды».





2. Темы конкурса

«История страны – в реальных жизнях».

«Великая Отечественная война – в судьбах земляков».

«Здоровый образ жизни».

«Я – могу: люди, добившиеся успехов в предпринимательской, общественной, профессиональной деятельности».

«Сохранение народных традиций».

«Литература и искусство – основа духовного развития личности».





3. Специальные номинации

«Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений».

«Гостеприимная Тува – для участников международного фестиваля живой музыки и веры «Устуу-Хурээ» и других туристических мероприятий региона».





4. Жюри конкурса

Ажгихина Надежда Ильинична, секретарь Союза журналистов России, вице-президент Европейской федерации журналистов, член Союза российских писателей, Российского отделения международного ПЕН-клуба, кандидат филологических наук.

Антуфьева Надежда Мухарбековна, член правления Союза журналистов Тувы, лауреат всероссийских конкурсов профессионального мастерства, обладатель звания «Журналист Сибири», главный редактор газеты «Центр Азии».

Винская Людмила Андреевна, член президиума правления Союза журналистов Красноярского края, редактор литературного альманаха «Русское поле» и портала «Русский салон в Стокгольме», доцент кафедры журналистики Института филологии и языковой коммуникации Сибирского федерального университета.

Захаренко Галина Андреевна, член президиума правления Союза журналистов Красноярского края, кинорежиссер, лауреат всероссийских и международных конкурсов в области кинематографии.

Касютин Владимир Леонидович, секретарь Союза журналистов России, главный редактор журнала «Журналистика и медиарынок», кандидат филологических наук, обладатель звания «Золотое перо России».

Лифанова Эльвира Сергеевна, председатель Союза журналистов Тувы, член Общественной палаты России.

Монгуш Саяна Адар-ооловна, член правления Союза журналистов Тувы, кандидат педагогических наук, руководитель группы по взаимодействию со СМИ отделения Пенсионного фонда России по Республике Тыва.





5. Условия участия в конкурсе

В конкурсе могут принять участие авторы, работы которых в период с 15 ноября 2015 года по 15 ноября 2016 года были опубликованы, вышли в эфир, размещены на сайтах СМИ, зарегистрированных как распространяющиеся на территории Республики Тыва.

Авторы, размещающие свои фото и тексты на сайтах других СМИ, в социальных сетях, блогах предоставляют свои работы в специальных номинациях.

Участие в конкурсе – по принципу самовыдвижения или выдвижения средством массовой информации.

На конкурс представляется только одна публикация, один телевизионный фильм или сюжет, радиосюжет, одна серия фото, которые участники считают своей лучшей работой года по одной из тем конкурса или его специальных номинаций.

Участники в электронном виде представляют заполненную заявку с приложением конкурсных работ:

опубликованные в печатных СМИ – ссылка на размещенный на сайте СМИ материал и PDF полос номера с публикацией;

телевизионные работы – в формате MP4;

радиоработы – в формате MP3;

фотоработы в специальных номинациях – серией не менее пяти снимков с обязательным описанием их.





6. Заявка

Заявка предоставляется в формате Word и включает в себя следующие обязательные сведения.

1. Тема или номинация конкурса.

2. Фамилия, имя, отчество автора.

3. Название работы, ее жанр, краткое содержание (одно предложение).

4. СМИ, в котором вышел в свет материал, его номер и дата, для телевизионных и радиоработ – дата выхода в эфир, для блогов и социальных сетей – дата размещения.

5. Членство в Союзе журналистов Тувы или другом региональном отделении Союза журналистов России: да – для членов СЖР, с указанием года вступления по билету, нет – для других участников.

6. Телефон и электронный адрес автора.

7. Прилагаются: указать соответствующее.

Заявки и материалы на бумажных носителях не принимаются. Заявки, не соответствующие условиям, членами жюри не рассматриваются.

Участие в конкурсе является добровольным и факт присылки заявки с вышеперечисленными сведениями означает, что участники тем самым дают согласие на обработку организатором предоставленных ими персональных данных, необходимых для достижения общественно значимой цели конкурса, определения и награждения победителей, а также на использование представленных ими материалов для реализации цели конкурса.

Организаторы конкурса гарантируют, что предоставленные на конкурс материалы не будут использованы для иных, неконкурсных, целей, переданы третьим лицам.





7. Критерии оценки работ

Работы участников конкурса оцениваются по пятибалльной системе (минимум – 0, максимум– 5,0) по пяти критериям.

1. Умелое и полное раскрытие темы, аргументированность, наличие четкой идеи и сверхзадачи, ненавязчиво направленной на воспитание читателя, зрителя, слушателя как на положительных, так и на отрицательных примерах.

2. Художественное мастерство, увлекательность материала, заставляющая дочитать (досмотреть, дослушать) его до конца.

3. Грамотность: соблюдение орфографических, грамматических, стилистических, орфоэпических норм языка.

4. Профессиональная подача материала.

Для печатных работ – яркость и нестандартность заголовка, подзаголовков, четкость лида, продуманное иллюстрирование текста фотоматериалами, логичная верстка, соответствие их сверхзадаче материала.

Для телевизионных работ – качество съемки и монтажа.

Для радиоработ – качество монтажа, озвучивания, использования звуковых эффектов.

Для фоторабот – документальность (допускается обработка только в графическом редакторе, не искажающая реалистичности оригинального содержания снимка).

5. Достоверность, правдивость, историческая точность в именах, названиях, датах, фактах.





8. Определение победителей

Из оценок по пяти позициям выводится средний балл, который получила работа у каждого члена жюри, из баллов всех членов жюри выводится средний для каждого участника. Максимально возможный балл – 5,0.

Участник, набравший высший балл (но не менее 4,7) признается абсолютным победителем (первое место) конкурса «Агальматолитовое перо-2016».

Места между следующими в рейтинге конкурсантами распределяются в соответствии с количеством полученных ими баллов (но не менее 4,5).

Работа победителя конкурса «Агальматолитовое перо-2016» направляется Союзом журналистов Тувы на межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Сибирь – территория надежд-2017» и попадает в шорт-лист конкурса без предварительного отбора.





9. Награждение победителей

Абсолютный победитель (первое место) награждается большим настольным знаком лауреата «Агальматолитовое перо-2016», дипломом и денежной премией в размере 15 тысяч рублей.

Победители (второе и третье места) награждаются дипломами, малыми настольными знаками «Агальматолитовое перо-2016», премиями или ценными призами.

Общий призовой фонд конкурса – 60 тысяч рублей.

Награждение проводится в январе 2017 года и приурочивается к празднованию Дня российской печати при поддержке Министерства информатизации и связи Республики Тыва.





10. Языки конкурса: русский и тувинский

Конкурсные работы принимаются на русском и тувинском языках – государственных языках Республики Тыва.

Участники вправе предоставить свои работы на тувинском языке с литературным переводом на русский язык – для рассмотрения членами жюри, перечисленными в пункте 4 данного положения, или только на тувинском языке – для рассмотрения членами жюри, сформированного специально для оценки этих работ – пункт 11 данного положения.





11. Жюри конкурса, оценивающее работы на тувинском языке

Дарбаа Юрий Кок-оолович, член Союза журналистов Тувы, лауреат региональных конкурсов журналистского мастерства, обладатель дипломов «Журналист года Республики Тыва», начальник информационно-аналитического управления аппарата Верховного Хурала.

Ондур Саяна Май-ооловна, член правления Союза журналистов Тувы, член Союза писателей России, лауреат всероссийских и международных конкурсов журналистского мастерства, шеф-редактор национального вещания Государственной телерадиовещательной компании «Тыва».

Серээдар Надежда Чылбаковна, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник сектора языка Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований, завсектором тувинского языка, член терминологической комиссии при правительстве Республики Тыва.

Хертек Артур Ойняр-оолович, член Союза писателей России, лауреат региональных и российских конкурсов журналистского мастерства, директор Тувинского книжного издательства.

Чымба Андрей Иванович, член правления Союза журналистов Тувы, директор Государственной телерадиовещательной компании «Тыва», лауреат всероссийских и международных теле- и кинофестивалей, член терминологической комиссии при правительстве Республики Тыва.





12. Срок приема и адреса отправки конкурсных работ

Конкурсные работы принимаются с 28 октября до 15 ноября 2016 года включительно.

Работы направляются по адресу: soiuz.zhurnalistov-tuva@yandex.ru

В теме письма обязательно указать: конкурс «Агальматолитовое перо-2016».

Телефон для справок: 8(39422)2-10-08, 89133489555. Координатор: Ай-кыс Вячеславовна Монгуш.

Материалы для рассмотрения жюри конкурса, оценивающее работы на тувинском языке, направляются по адресу: gtrk-tuva@gtrktuva.ru

Телефон для справок: 89133437052. Координатор: Саяна Май-ооловна Ондур.

Консультации при необходимости: Эльвира Сергеевна Лифанова, 89133419638, elvira.lifanova@mail.ru

Положение о конкурсе публикуется в газете «Центр Азии» (№ 31 от 28 октября 2016 года) и размещается в разделе «Союз журналистов Тувы» на сайте http://www.centerasia.ru/





Председатель региональной общественной организации «Союз журналистов Тувы» Э.С. Лифанова

Положение утверждено 25 октября 2016 года.