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«Союз журналистов Тувы» - региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России»

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    «Агальматолитовое перо-2021»

    Союз журналистов Тувы ЦА №1 (1 января — 31 декабря 2020)

    Союз журналистов Тувы объявляет принимает работы на восемнадцатый конкурс журналистского мастерства «Агальматолитовое перо-2021»

    Положение о творческом конкурсе журналистского мастерства «Агальматолитовое перо-2021»

    1. Учредитель и тема конкурса.

    Учредитель восемнадцатого творческого конкурса журналистского мастерства «Агальматолитовое перо-2021»– региональная общественная организация «Региональное отделение в Республике Тыва общероссийской общественной организации «Союза журналистов России», сокращённое название: Союз журналистов Тувы.

    Тема восемнадцатого конкурса, посвящённого столетию республики«Тува за 100 лет: события, факты, люди».

     

    2. Цели конкурса.

    Сохранение исторической памяти; развитие взаимодействия традиций и языков русского, тувинского и других народов, проживающих на территории многонациональной Республики Тыва; популяризация образцов журналистских работ, способствующих укреплению дружбы народов, согласия и взаимопонимания; повышение профессионального мастерства журналистов.

     

    3. Условия участия в конкурсе.

    Конкурс является открытым, осуществляется на основании самовыдвижения авторов по их заявке. Положение о нем, информация об итогах размещается на сайтах в сети Интернет, в социальных сетях, в том числе на ресурсеСоюза журналистов Тувы http://www.centerasia.ru/soyuzzhurnalistov/

    Принимаются соответствующие теме творческие работы на русском и тувинском языках в жанрах очерка, зарисовки, интервью, статьи, репортажа, фоторепортажа, документальные фильмы, телевизионные сюжеты, радиосюжетысозданные и вышедшие в свет с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года и размещённые в средствах массовой информации Республики Тывадругих регионов страны,в социальных сетях. Количество принимаемых работ одного автора: от одной до трёх (в случае отправки на конкурс объединённой тематикой серии).

    Специальные дипломы конкурса: «Дебют» для молодых журналистов до 25 лет и «Краеведческая книга».

     

    4. Заявки на конкурс.

    Заявки на восемнадцатый конкурс журналистского мастерства «Агальматолитовое перо-2021» принимаются до 31 декабря 2021 года на адрес soiuz.zhurnalistov-tuva@yandex.ru

    Заявка предоставляется в формате Word на русском языке и включает в себя следующие сведения.

    1. Полные имя, отчество, фамилия автора работы, предоставляемой на конкурс «Агальматолитовоеперо-2021».

    2. Место работы, должность, город.

    3. Членство в Союзе журналистов России (номер билета, год вступления, год действия регионального вкладыша к билету) или его отсутствие.

    4. Телефон и электронный адрес автора.

    5. Название конкурсной работы. При предоставлении работы на тувинском языке – название на языке оригинала с переводом его на русский язык.

    6. Жанр конкурсной работы, её основное содержание: одно предложение.

    7. Дата выхода в свет (период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года)название СМИ или социальной сети.

    8. Действующая ссылка на конкурсный материал.

    9. Приложение при невозможности ссылки: для печатных СМИ – PDF полосы с опубликованным материалом, радиоработы – в формате MP3, телевизионные работы – в формате MP4.

    10. Дата заявки.

    Участие в конкурсе является добровольным и факт отправки заявки с вышеперечисленными сведениями означает, что участники тем самым дают согласие на обработку учредителем конкурса предоставленных ими персональных данных, необходимых для достижения общественно значимой цели конкурса, определения и награждения победителей, а также на использование представленных ими материалов для реализации целей конкурса. Организаторы конкурса гарантируют, что предоставленные на конкурс материалы не будут использованы, переданы третьим лицам для иных, неконкурсных, целей.

    Заявки и материалы на бумажных носителях не принимаются. Заявки, не соответствующие условиям конкурса, жюри не рассматривает.

     

    5. Жюри конкурса.

    Заслуженные журналисты Российской Федерации Антуфьева Надежда Мухарбековна, Шоюн Александр Сан-оолович.

    Заслуженные журналисты Республики Тыва Кенин-ЛопсанМарина Монгушевна, Лифанова Эльвира СергеевнаПринцева Инна Павловна, Чооду Кара-Куске Кунзекович.

    Победители конкурсов «Агальматолитовое перо» прошлых лет Иргит Лидия ХерлииовнаКабимульдинова Тамара Оттуг-ооловна, Монгуш Хенче-Кара Сагдыевич, ОндурСаяна Май-ооловна.

    Ответственный секретарь конкурса Лифанова Эльвира Сергеевна, председатель Союза журналистов Тувы. Телефон и электронный адрес для справок: +79133419638,soiuz.zhurnalistov-tuva@yandex.ru

     

    6. Критерии оценки и определение победителей.

    Критерии оценки: полное аргументированное раскрытие общественно значимой темы конкурса, художественное мастерство с присутствием авторского стиля, грамотность письменной и устной речи, историческая точность и профессиональное соответствие законам выбранного жанра

    Конкурсные работы оцениваются жюри по десятибалльной системе. Максимально возможный балл – 10. Из баллов всех членов жюри по каждому из четырёх критериев оценки выводится средний для каждого участника, являющийся основанием для составления рейтинга и определения победителей.

     

    7. Награждение победителей.

    Победители конкурсанаграждаются традиционныминастольными знаками – агальматолитовыми перьямиручной работы тувинского камнереза, дипломами и ценным призами – краеведческими книгами.

    Церемония награждения проводится Союзом журналистов Тувы в марте 2022 года.

     

        Положение о творческом конкурсе журналистского мастерства «Агальматолитовое перо-2021» утверждено на заседании правления Союза журналистов Тувы 20 октября 2021 года.

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    		 Опубликовано вчера в 20:15
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