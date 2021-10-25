Союз журналистов Тувы объявляет принимает работы на восемнадцатый конкурс журналистского мастерства «Агальматолитовое перо-2021»

Положение о творческом конкурсе журналистского мастерства «Агальматолитовое перо-2021»

1. Учредитель и тема конкурса.

Учредитель восемнадцатого творческого конкурса журналистского мастерства «Агальматолитовое перо-2021»– региональная общественная организация «Региональное отделение в Республике Тыва общероссийской общественной организации «Союза журналистов России», сокращённое название: Союз журналистов Тувы.

Тема восемнадцатого конкурса, посвящённого столетию республики: «Тува за 100 лет: события, факты, люди».

2. Цели конкурса.

Сохранение исторической памяти; развитие взаимодействия традиций и языков русского, тувинского и других народов, проживающих на территории многонациональной Республики Тыва; популяризация образцов журналистских работ, способствующих укреплению дружбы народов, согласия и взаимопонимания; повышение профессионального мастерства журналистов.

3. Условия участия в конкурсе.

Конкурс является открытым, осуществляется на основании самовыдвижения авторов по их заявке. Положение о нем, информация об итогах размещается на сайтах в сети Интернет, в социальных сетях, в том числе на ресурсеСоюза журналистов Тувы http://www.centerasia.ru/soyuzzhurnalistov/

Принимаются соответствующие теме творческие работы на русском и тувинском языках в жанрах очерка, зарисовки, интервью, статьи, репортажа, фоторепортажа, документальные фильмы, телевизионные сюжеты, радиосюжеты, созданные и вышедшие в свет с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года и размещённые в средствах массовой информации Республики Тыва, других регионов страны,в социальных сетях. Количество принимаемых работ одного автора: от одной до трёх (в случае отправки на конкурс объединённой тематикой серии).

Специальные дипломы конкурса: «Дебют» для молодых журналистов до 25 лет и «Краеведческая книга».

4. Заявки на конкурс.

Заявки на восемнадцатый конкурс журналистского мастерства «Агальматолитовое перо-2021» принимаются до 31 декабря 2021 года на адрес soiuz.zhurnalistov-tuva@yandex.ru

Заявка предоставляется в формате Word на русском языке и включает в себя следующие сведения.

1. Полные имя, отчество, фамилия автора работы, предоставляемой на конкурс «Агальматолитовоеперо-2021».

2. Место работы, должность, город.

3. Членство в Союзе журналистов России (номер билета, год вступления, год действия регионального вкладыша к билету) или его отсутствие.

4. Телефон и электронный адрес автора.

5. Название конкурсной работы. При предоставлении работы на тувинском языке – название на языке оригинала с переводом его на русский язык.

6. Жанр конкурсной работы, её основное содержание: одно предложение.

7. Дата выхода в свет (период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года), название СМИ или социальной сети.

8. Действующая ссылка на конкурсный материал.

9. Приложение при невозможности ссылки: для печатных СМИ – PDF полосы с опубликованным материалом, радиоработы – в формате MP3, телевизионные работы – в формате MP4.

10. Дата заявки.

Участие в конкурсе является добровольным и факт отправки заявки с вышеперечисленными сведениями означает, что участники тем самым дают согласие на обработку учредителем конкурса предоставленных ими персональных данных, необходимых для достижения общественно значимой цели конкурса, определения и награждения победителей, а также на использование представленных ими материалов для реализации целей конкурса. Организаторы конкурса гарантируют, что предоставленные на конкурс материалы не будут использованы, переданы третьим лицам для иных, неконкурсных, целей.

Заявки и материалы на бумажных носителях не принимаются. Заявки, не соответствующие условиям конкурса, жюри не рассматривает.

5. Жюри конкурса.

Заслуженные журналисты Российской Федерации Антуфьева Надежда Мухарбековна, Шоюн Александр Сан-оолович.

Заслуженные журналисты Республики Тыва Кенин-ЛопсанМарина Монгушевна, Лифанова Эльвира Сергеевна, Принцева Инна Павловна, Чооду Кара-Куске Кунзекович.

Победители конкурсов «Агальматолитовое перо» прошлых лет Иргит Лидия Херлииовна, Кабимульдинова Тамара Оттуг-ооловна, Монгуш Хенче-Кара Сагдыевич, ОндурСаяна Май-ооловна.

Ответственный секретарь конкурса Лифанова Эльвира Сергеевна, председатель Союза журналистов Тувы. Телефон и электронный адрес для справок: +79133419638,soiuz.zhurnalistov-tuva@yandex.ru

6. Критерии оценки и определение победителей.

Критерии оценки: полное аргументированное раскрытие общественно значимой темы конкурса, художественное мастерство с присутствием авторского стиля, грамотность письменной и устной речи, историческая точность и профессиональное соответствие законам выбранного жанра.

Конкурсные работы оцениваются жюри по десятибалльной системе. Максимально возможный балл – 10. Из баллов всех членов жюри по каждому из четырёх критериев оценки выводится средний для каждого участника, являющийся основанием для составления рейтинга и определения победителей.

7. Награждение победителей.

Победители конкурса, награждаются традиционныминастольными знаками – агальматолитовыми перьямиручной работы тувинского камнереза, дипломами и ценным призами – краеведческими книгами.

Церемония награждения проводится Союзом журналистов Тувы в марте 2022 года.

Положение о творческом конкурсе журналистского мастерства «Агальматолитовое перо-2021» утверждено на заседании правления Союза журналистов Тувы 20 октября 2021 года.