ВЛАДИМИР МИТРОХИН. СВОБОДНЫЙ ПОЛЁТ.

(Окончание,
начало в №1 от 20 января 2017 года)
С
мотором и без
Начав
с безмоторного параплана, Владимир
Анатольевич Митрохин постепенно разжился
и моторным. «Сейчас больше летаю на
моторе, потому что мое крыло устарело,
а новое покупать – дорого, –
рассказывает он. – И часто, выключив
двигатель, лечу в свободном полете. Мне
так больше нравится. Бывает, что двигатель
сам глохнет, но это не страшно, даже
рекомендуется глушить двигатель при
заходе на посадку.
Когда
ты с мотором, гора не нужна, взлететь
можно с любой небольшой ровной
площадки.Главное – выбрать безветренную
погоду или, когда слабый ветерок. А
летать без мотора – это искусство
обрабатывать потоки воздуха, как это
делают птицы. Находишь поток – летишь,
набирая высоту, появляется более сильный
поток – поднимаешься выше. Так, в
свободном полете, можно часами парить».
Бывает,
что птицы нападают на параплан. Владимир
Анатольевич был свидетелем этого во
время проходящего в Кызыле в 2011 году
чемпионата России:
«Стоим
мы с мужиками, о полетах разговариваем,
и вдруг один из пилотов, который на тот
момент был в воздухе как раз над кызыльским
новым кладбищем, начинает ругаться на
кого-то. По рации спрашиваем: «Что
случилось?» Он в ответ: «Да тут целое
сборище коршунов!» Он, видимо, влетел
на их территорию, вот они и решили
атаковать. Хорошо, что крыло не порвали,
но пилоту всё равно пришлось выкинуть
запаску и экстренно сесть. Уже на земле
распутал стропы и выпустил запутавшуюся
в них птицу на свободу».
Чтобы
парить в небе, как птицы, парапланеристы,
подобно им, должны правильно использовать
термики. Что это такое, Митрохин разъясняет
на примере варки пельменей:
«Когда
вода начинает закипать, со дна кастрюли
поднимаются пузыри, а с ними – и пельмени.
Чем горячее становится вода, тем пузыри
больше. Точно так же происходит и с
воздухом. Когда солнце нагревает
поверхность земли, вместе с этим набирает
температуру и воздух, который поднимается
вверх, образуя как раз эти самые
термические потоки – термики или пузыри,
как их можно называть по-простому.
Особенно они сильные летом после
полудня».
Во
время сильных термиков в небо поднимаются
только опытные парапланеристы, начинающие
могут получить сложение крыла, это когда
сворачивается до пятидесяти или
семидесяти процентов купола параплана.
Туранские
рекорды и кубки
Есть
такой прибор – вариометр – он измеряет
высоту полета. Также у него есть звуковая
сигнализация. Когда парапланерист ловит
нисходящий поток воздуха, то он не
ощущает его, а прибор это чувствует и
начинает пищать, давая понять, что
параплан опускается вниз, и здесь главное
– найти другой, восходящий, поток, чтобы
тебя начало поднимать вверх.
Летом
2015 года вариометр зафиксировал рекорд
высоты в туранской местности – четыре
тысячи двести метров над уровнем моря.
Его на безмоторном параплане установил
красноярец Дмитрий Юрлагин, – рассказывает
Владимир Митрохин. Местный рекорд
дальности тоже у красноярских безмотрощиков
– сто двадцать километров беспосадочного
полета.
А
личный рекорд самого Митрохина? Он
прикидывает: «На моторе на тридцать
пять километров от Турана улетал. А по
высоте? Пожалуй, когда с горы Боом на
свободном крыле взлетал, с четырехсот
двадцати метров. Тогда набрал семьсот
метров над горой. Получается тысяча сто
двадцать метров над землей».
Гора
Боом, что близ Кызыла, первой из тувинских
вершин приняла парапланеристов со всей
страны: в июне 2011 года здесь прошли сразу
два состязания: Всероссийский турнир
«Кубок центра Азии» и чемпионат России
по маршрутным безмоторным полетам.
Митрохин
тогда был одним из их участников и
серьезно задумался: а почему бы не
проводить подобное в родном Туране, с
горы Буйвол? Серьезно взялся за их
подготовку и добился своего: с мая 2013
года здесь проводятся двойные состязания
летающих людей: «Кубок Турана» и «Кубок
центра Азии». В 2015 году они стали самыми
рейтинговыми российскими соревнованиями:
в Туран прибыли 96 парапланеристов из
разных регионов страны.
В
мае 2016 года, когда борьба за туранский
и азиатский кубки проводилась в четвертый
раз, в ней приняли участие 65 участников,
восемь команд. В коллективном зачете
первое место заняла красноярская команда
«Вектор», на втором – ребята из Томска,
на третьем – из Новосибирска. Первое
место в индивидуальном зачете «Кубка
Турана» занял красноярец Дмитрий
Журавлёв, а в «Кубке центра Азии» –
томич Александр Исаев.
Владимир
Митрохин проводит эти состязания на
высочайшем уроне с квалификационным
статусом. Это значит, что по их результатам
пилоты могут получить или повысить свою
полетную категорию. Чтобы провести
такие квалификационные соревнования,
направляет заявки и взносы в Международную
авиационную федерацию, штаб-квартира
которой находится в Швейцарии, в городе
Лозанна. Серьезное судейство обеспечивает
судья всероссийской категории из
Кемеровской области Владимир Задорожный.
Вместе
с дипломами, кубками и медалями победители
получают еще и особый приз – островерхие
тувинские национальные шапки. С
этим помогает министерство по делам
молодежи и спорта республики, при
поддержке которого проводятся состязания.
У
самого организатора тувинских полетов
тоже есть дорогая ему награда: полученная
в 2014 году грамота за большой вклад в
развитие сверхлегкой авиации России
за подписью самого президента Объединенной
федерации сверхлегкой авиации России,
Заслуженного военного летчика СССР,
Заслуженного тренера России Владимира
Ивановича Забавы.
Пасти
скот с неба
Полеты
на параплане для Владимира Митрохина
– не только увлекательный вид спорта,
они еще и практическое применение имеют.
Летая на парамоторе, он фотографировал
для санкт-петербурских археологов
Константина Чугунова, Марины Килуновской
расположенные в окрестностях Турана
знаменитые скифские курганы «Аржаан-1»
и «Аржаан-2». По его снимкам с неба был
обнаружен еще один курган – «Аржаан-5».
Делает
это безвозмездно, поясняя: «Мне интересно
помогать ученым. Жаль, что скоро моя
помощь археологам не нужна будет, потому
что появился квадрокоптер – маленький
радиоуправляемый с земли беспилотный
летательный аппарат, снабженный фото
и видеокамерой».
Еще
один из его общественных вкладов в
развитие Пий-Хемского района – небесные
шоу. Одно из особенно эффектных – в
честь Дня Победы, 9 мая 2014 года – особенно
потрясло местных жителей. Невиданное
зрелище: шесть парапланеристов под
разноцветными куполами – сам Митрохини
его друзья из соседних регионов –
кружили над Тураном, разбрасывая над
его центральной площадью праздничные
листовки.
А
самое необычное применение параплана
открыл чабан Иван Ханды, единственный
ученик и последователь Владимира
Митрохина в Туве. Чтобы стать
парапланеристом, только финансового
вложения в приобретение аппарата
недостаточно, надо быть настоящим
романтиком неба. Именно таким и оказался
Иван Ханды, в пятьдесят пять лет решивший
осуществить свою мечту о полетах.
«В
пятнадцатом году Иван специально приехал
ко мне из соседнего Улуг-Хемского района
и сначала просто смотрел, как летаю,
внимательно осматривал и ощупывал
параплан, а потом признался, что с детства
мечтает летать, что ему до сих пор полеты
снятся, – рассказывает Митрохин. – И
попросил научить его. Конечно, согласился,
потому что очень хорошо его понимаю.
Иван купил крыло с мотором из титана,
из Красноярска ему привезли его.
Учил
вдвоем с Павлом Князевым, руководителем
красноярской школы паромоторов
«Сибвертикаль» прямо на чабанской
стоянке, в десяти километрах от города
Шагонара. Объясняли, показывали, весь
день на это ушел. К вечеру попробовал
запустить его в небо. И он взлетел. И это
в пятьдесят пять лет! Вот это ученик!
Улетел далеко, минут тридцать его не
было. Уже начали беспокоиться, собрались
искать, как его крыло на горизонте
появилось.
Оказывается,
Иван летал к родственникам на соседнюю
чабанскую стоянку и сверху гордо махал
им рукой. А потом увидел в бинокль своих
лошадей, которые паслись дальше, слетал
за ними и пригнал к стоянке.
Сейчас
он хочет себе уже двухместный аппарат,
рассчитывает, сколько овец и коз нужно
продать, чтобы купить его».
Вот
так Ханды стал первым парапланеристом,
который пасет свой скот с неба. И вторым
в Туве после Митрохина человеком, который
благодаря параплану осуществил свою
мечту стать птицей.
Фото
Константина Куцевалова и из личного
архива Владимира Митрохина.
Очерк
Константина Куцевалова о Владимире
Митрохине «Свободный полёт» войдёт
сорок шестым номером в шестой том книги
«Люди Центра Азии», который после выхода
в свет в июле 2014 года пятого тома книги
продолжает готовить редакция газеты
«Центр Азии».
В
2017 году в Республике Тыва, в городе
Туране, на парадроме Буйвол планируется
два парапланерных мероприятия:
соревнования по сверхлёгкой авиации,
класс – параплан, парящий полет.
29
апреля – 4 мая: Пятый «Кубок Турана».
FAI-2.
5
мая – 9 мая: Пятый «Кубок центра Азии».
FAI-2.
Главный
судья соревнований – Владимир Ильич
Задорожный: судейство, подсчет очков и
постановка упражнений.
Координатор
соревнований – Владимир Анатольевич
Митрохин: 89232626201, wowanturan@mail.ru
Фото:
1.
Параплан с мотором – на чабанской
стоянке. Слева от мотора – Владимир
Митрохин, справа – его ученик Иван
Ханды, за ним – красноярский парапланерист
Павел Князев. Республика Тыва, Улуг-Хемский
район. 5 сентября 2015 года.
2.
Туранец Владимир Митрохин и красноярец
Дмитрий Журавлёв, занявший первое место
в индивидуальном зачете «Кубка Турана»,
в руках у Дмитрия – грамота за победу
его команды «Вектор» в коллективном
зачете. Республика Тыва, Пий-Хемский
район, палаточный лагерь четвертых
состязаний парапланеристов «Кубок
Турана» и «Кубок центра Азии». 6 мая 2016
года. Фото Константина Куцевалова.
3.
На горе Буйвол – судья всероссийской
категории Владимир Задорожный, главный
судья четвертых состязаний парапланеристов
«Кубок Турана» и «Кубок центра Азии»,
и их организатор Владимир Митрохин.
Республика Тыва, Пий-Хемский район. 6
мая 2016 года. Фото Константина Куцевалова.
4.
Владимир Митрохин в палаточном лагере
четвертых состязаний парапланеристов
«Кубок Турана» и «Кубок центра Азии».
Республика Тыва, Пий-Хемский район,
город Туран. 6 мая 2016 года. Фото Константина
Куцевалова.
5.
Иван Ханды – ученик Владимира Митрохина
и первый тувинский чабан-парапланерист
– перед своим первым взлетом. Республика
Тыва, Улуг-Хемский район. 4 сентября 2015
года.