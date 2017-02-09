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    ВЛАДИМИР МИТРОХИН. СВОБОДНЫЙ ПОЛЁТ.

    Люди Центра Азии ЦА №2 (27 января — 17 февраля 2017)

    (Окончание, начало в №1 от 20 января 2017 года)


    С мотором и без


    ВЛАДИМИР МИТРОХИН. СВОБОДНЫЙ ПОЛЁТ.Начав с безмоторного параплана, Владимир Анатольевич Митрохин постепенно разжился и моторным. «Сейчас больше летаю на моторе, потому что мое крыло устарело, а новое покупать – дорого, – рассказывает он. – И часто, выключив двигатель, лечу в свободном полете. Мне так больше нравится. Бывает, что двигатель сам глохнет, но это не страшно, даже рекомендуется глушить двигатель при заходе на посадку.

    Когда ты с мотором, гора не нужна, взлететь можно с любой небольшой ровной площадки.Главное – выбрать безветренную погоду или, когда слабый ветерок. А летать без мотора – это искусство обрабатывать потоки воздуха, как это делают птицы. Находишь поток – летишь, набирая высоту, появляется более сильный поток – поднимаешься выше. Так, в свободном полете, можно часами парить».

    Бывает, что птицы нападают на параплан. Владимир Анатольевич был свидетелем этого во время проходящего в Кызыле в 2011 году чемпионата России:

    «Стоим мы с мужиками, о полетах разговариваем, и вдруг один из пилотов, который на тот момент был в воздухе как раз над кызыльским новым кладбищем, начинает ругаться на кого-то. По рации спрашиваем: «Что случилось?» Он в ответ: «Да тут целое сборище кВЛАДИМИР МИТРОХИН. СВОБОДНЫЙ ПОЛЁТ.оршунов!» Он, видимо, влетел на их территорию, вот они и решили атаковать. Хорошо, что крыло не порвали, но пилоту всё равно пришлось выкинуть запаску и экстренно сесть. Уже на земле распутал стропы и выпустил запутавшуюся в них птицу на свободу».

    Чтобы парить в небе, как птицы, парапланеристы, подобно им, должны правильно использовать термики. Что это такое, Митрохин разъясняет на примере варки пельменей:

    «Когда вода начинает закипать, со дна кастрюли поднимаются пузыри, а с ними – и пельмени. Чем горячее становится вода, тем пузыри больше. Точно так же происходит и с воздухом. Когда солнце нагревает поверхность земли, вместе с этим набирает температуру и воздух, который поднимается вверх, образуя как раз эти самые термические потоки – термики или пузыри, как их можно называть по-простому. Особенно они сильные летом после полудня».

    Во время сильных термиков в небо поднимаются только опытные парапланеристы, начинающие могут получить сложение крыла, это когда сворачивается до пятидесяти или семидесяти процентов купола параплана.


    Туранские рекорды и кубки


    ЕВЛАДИМИР МИТРОХИН. СВОБОДНЫЙ ПОЛЁТ.сть такой прибор – вариометр – он измеряет высоту полета. Также у него есть звуковая сигнализация. Когда парапланерист ловит нисходящий поток воздуха, то он не ощущает его, а прибор это чувствует и начинает пищать, давая понять, что параплан опускается вниз, и здесь главное – найти другой, восходящий, поток, чтобы тебя начало поднимать вверх.

    Летом 2015 года вариометр зафиксировал рекорд высоты в туранской местности – четыре тысячи двести метров над уровнем моря. Его на безмоторном параплане установил красноярец Дмитрий Юрлагин, – рассказывает Владимир Митрохин. Местный рекорд дальности тоже у красноярских безмотрощиков – сто двадцать километров беспосадочного полета.

    А личный рекорд самого Митрохина? Он прикидывает: «На моторе на тридцать пять километров от Турана улетал. А по высоте? Пожалуй, когда с горы Боом на свободном крыле взлетал, с четырехсот двадцати метров. Тогда набрал семьсот метров над горой. Получается тысяча сто двадцать метров над землей».

    Гора Боом, что близ Кызыла, первой из тувинских вершин приняла парапланеристов со всей страны: в июне 2011 года здесь прошли сразу два состязания: Всероссийский турнир «Кубок центра Азии» и чемпионат России по маршрутным безмоторным полетам.

    Митрохин тогда был одним из их участников и серьезно задумался: а почему бы не проводить подобное в родном Туране, с горы Буйвол? Серьезно взялся за их подготовку и добился своего: с мая 2013 года здесь проводятся двойные состязания летающих людей: «Кубок Турана» и «Кубок центра Азии». В 2015 году они стали самыми рейтинговыми российскими соревнованиями: в Туран прибыли 96 парапланеристов из разных регионов страны.

    В мае 2016 года, когда борьба за туранский и азиатский кубки проводилась в четвертый раз, в ней приняли участие 65 участников, восемь команд. В коллективном зачете первое место заняла красноярская команда «Вектор», на втором – ребята из Томска, на третьем – ВЛАДИМИР МИТРОХИН. СВОБОДНЫЙ ПОЛЁТ.из Новосибирска. Первое место в индивидуальном зачете «Кубка Турана» занял красноярец Дмитрий Журавлёв, а в «Кубке центра Азии» – томич Александр Исаев.

    Владимир Митрохин проводит эти состязания на высочайшем уроне с квалификационным статусом. Это значит, что по их результатам пилоты могут получить или повысить свою полетную категорию. Чтобы провести такие квалификационные соревнования, направляет заявки и взносы в Международную авиационную федерацию, штаб-квартира которой находится в Швейцарии, в городе Лозанна. Серьезное судейство обеспечивает судья всероссийской категории из Кемеровской области Владимир Задорожный.

    Вместе с дипломами, кубками и медалями победители получают еще и особый приз – островерхие тувинские национальные шапки. С этим помогает министерство по делам молодежи и спорта республики, при поддержке которого проводятся состязания.

    У самого организатора тувинских полетов тоже есть дорогая ему награда: полученная в 2014 году грамота за большой вклад в развитие сверхлегкой авиации России за подписью самого президента Объединенной федерации сверхлегкой авиации России, Заслуженного военного летчика СССР, Заслуженного тренера России Владимира Ивановича Забавы.


    Пасти скот с неба


    Полеты на параплане для Владимира Митрохина – не только увлекательный вид спорта, они еще и практическое применение имеют. Летая на парамоторе, он фотографировал для санкт-петербурских археологов Константина Чугунова, Марины Килуновской расположенные в окрестностях Турана знаменитые скифские курганы «Аржаан-1» и «Аржаан-2». По его снимкам с неба был обнаружен еще один курган – «Аржаан-5».

    Делает это безвозмездно, поясняя: «Мне интересно помогать ученым. Жаль, что скоро моя помощь археологам не нужна будет, потому что появился квадрокоптер – маленький радиоуправляемый с земли беспилотный летательный аппарат, снабженный фото и видеокамерой».

    ЕВЛАДИМИР МИТРОХИН. СВОБОДНЫЙ ПОЛЁТ.ще один из его общественных вкладов в развитие Пий-Хемского района – небесные шоу. Одно из особенно эффектных – в честь Дня Победы, 9 мая 2014 года – особенно потрясло местных жителей. Невиданное зрелище: шесть парапланеристов под разноцветными куполами – сам Митрохини его друзья из соседних регионов – кружили над Тураном, разбрасывая над его центральной площадью праздничные листовки.

    А самое необычное применение параплана открыл чабан Иван Ханды, единственный ученик и последователь Владимира Митрохина в Туве. Чтобы стать парапланеристом, только финансового вложения в приобретение аппарата недостаточно, надо быть настоящим романтиком неба. Именно таким и оказался Иван Ханды, в пятьдесят пять лет решивший осуществить свою мечту о полетах.

    «В пятнадцатом году Иван специально приехал ко мне из соседнего Улуг-Хемского района и сначала просто смотрел, как летаю, внимательно осматривал и ощупывал параплан, а потом признался, что с детства мечтает летать, что ему до сих пор полеты снятся, – рассказывает Митрохин. – И попросил научить его. Конечно, согласился, потому что очень хорошо его понимаю. Иван купил крыло с мотором из титана, из Красноярска ему привезли его.

    Учил вдвоем с Павлом Князевым, руководителем красноярской школы паромоторов «Сибвертикаль» прямо на чабанской стоянке, в десяти километрах от города Шагонара. Объясняли, показывали, весь день на это ушел. К вечеру попробовал запустить его в небо. И он взлетел. И это в пятьдесят пять лет! Вот это ученик! Улетел далеко, минут тридцать его не было. Уже начали беспокоиться, собрались искать, как его крыло на горизонте появилось.

    Оказывается, Иван летал к родственникам на соседнюю чабанскую стоянку и сверху гордо махал им рукой. А потом увидел в бинокль своих лошадей, которые паслись дальше, слетал за ними и пригнал к стоянке.

    Сейчас он хочет себе уже двухместный аппарат, рассчитывает, сколько овец и коз нужно продать, чтобы купить его».

    Вот так Ханды стал первым парапланеристом, который пасет свой скот с неба. И вторым в Туве после Митрохина человеком, который благодаря параплану осуществил свою мечту стать птицей.



    Фото Константина Куцевалова и из личного архива Владимира Митрохина.



    Очерк Константина Куцевалова о Владимире Митрохине «Свободный полёт» войдёт сорок шестым номером в шестой том книги «Люди Центра Азии», который после выхода в свет в июле 2014 года пятого тома книги продолжает готовить редакция газеты «Центр Азии».


    В 2017 году в Республике Тыва, в городе Туране, на парадроме Буйвол планируется два парапланерных мероприятия: соревнования по сверхлёгкой авиации, класс – параплан, парящий полет.

    29 апреля – 4 мая: Пятый «Кубок Турана». FAI-2.

    5 мая – 9 мая: Пятый «Кубок центра Азии». FAI-2.

    Главный судья соревнований – Владимир Ильич Задорожный: судейство, подсчет очков и постановка упражнений.

    Координатор соревнований – Владимир Анатольевич Митрохин: 89232626201, wowanturan@mail.ru


    Фото:

    1. Параплан с мотором – на чабанской стоянке. Слева от мотора – Владимир Митрохин, справа – его ученик Иван Ханды, за ним – красноярский парапланерист Павел Князев. Республика Тыва, Улуг-Хемский район. 5 сентября 2015 года.

    2. Туранец Владимир Митрохин и красноярец Дмитрий Журавлёв, занявший первое место в индивидуальном зачете «Кубка Турана», в руках у Дмитрия – грамота за победу его команды «Вектор» в коллективном зачете. Республика Тыва, Пий-Хемский район, палаточный лагерь четвертых состязаний парапланеристов «Кубок Турана» и «Кубок центра Азии». 6 мая 2016 года. Фото Константина Куцевалова.

    3. На горе Буйвол – судья всероссийской категории Владимир Задорожный, главный судья четвертых состязаний парапланеристов «Кубок Турана» и «Кубок центра Азии», и их организатор Владимир Митрохин. Республика Тыва, Пий-Хемский район. 6 мая 2016 года. Фото Константина Куцевалова.

    4. Владимир Митрохин в палаточном лагере четвертых состязаний парапланеристов «Кубок Турана» и «Кубок центра Азии». Республика Тыва, Пий-Хемский район, город Туран. 6 мая 2016 года. Фото Константина Куцевалова.

    5. Иван Ханды – ученик Владимира Митрохина и первый тувинский чабан-парапланерист – перед своим первым взлетом. Республика Тыва, Улуг-Хемский район. 4 сентября 2015 года.

    Константин Куцевалов, Kos-85@list.ru

     (голосов: 3)
    		 Опубликовано 29 января 2017 г.
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