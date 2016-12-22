Лидия Иргит. Сорок один камешек

(Окончание, начало в № 30 от 21 октября, в № 31 от 28 октября 2016 года)
Буду
учиться в Москве!
Лето
1995 года – особенное. Счастье переполняло,
хотелось на всю улицу кричать во весь
голос: «Буду учиться в Москве! Целых два
года на Высших литературных курсах при
Литературном институте имени Максима
Горького!»
Два
бюджетных места для тувинских литераторов
было получено благодаря старанию
тогдашнего председателя Союза писателей
Тувы Маадыр-оола Ховалыга. В столицу
отправились молодой поэт Сылдыс Донгак
и я.
Это
было, как сон: жить в Москве, поклониться
памятникам великих поэтов и писателей
России и разговаривать с ними, как с
живыми. В спешке собираясь в дорогу, я
всё не верила привалившему счастью.
Вначале
напор огромного города ошеломил. Если
в горах моей малой родины Монгун-Тайги
на многие километры кроме суслика никого
не увидишь, то здесь – нескончаемый
поток людей, все куда-то спешат, как
муравьи. Шум, бешеный ритм. И даже ночью
от света фонарей и рекламных огней
светло, как днем.
Было
туго с деньгами. Обедала в столовой по
бесплатному студенческому талону, а
вечерами выручали домашние запасы,
заботливо приготовленные мамиными
руками: сушеное мясо сарлыка, сухой
творог, ячменная мука.
Жили
слушатели Высших литературных курсов
на пятом этаже общежития литинститута.
Длинный коридор с комнатами, для каждого
– своя. В конце коридора – общая кухня.
Мои однокурсники Диана Кан и Евгений
Семичев недоумевали, почему я так редко
бываю на кухне. И каждый раз, беспокоясь,
не голодна ли Лида, приглашали к своему
столу.
Решив
показать, как питательна еда горных
кочевников, приготовила для них особое
блюдо: бросила в кипящую воду щепотку
сушеного мяса сарлыка, насыпала вермишели,
а потом – мелко-мелко нарезанный дикий
монгун-тайгинский лук. Семичев попробовал,
ему жутко понравилось, с тех пор он часто
просил приготовить такой суп.
Когда
угощала своих друзей лепешками
по-тувински, они удивлялись: только
мука, вода и соль, а выходит очень вкусно.
Они
считали меня чересчур наивной и
доверчивой, предостерегали, что в большом
городе могут быть всякие люди, и опекали
во всем. Во время зимних каникул Диана
и Женя сначала провожали меня, ждали,
пока поезд отправится в путь, и только
потом уезжали в свою Самарскую область.
После каникул возвращались на день
раньше, чтобы успеть встретить Лиду.
На
втором курсе Евгений и Диана стали мужем
и женой, и я искренне радовалась за них.
Экскурсия
на Ваганьковское кладбище
На
занятия, в театры, музеи, на экскурсии
по памятным местам мы всегда ходили
втроем. Однокурсники шутили: «Неразлучная
троица – Семичев, Иргит и Кан».
Осенью
девяносто пятого нам посчастливилось
побывать на открытии памятника Сергею
Есенину, установленному на Тверском
бульваре в честь столетия со дня рождения
великого поэта России. Я очень люблю
стихи Есенина, когда повторяю его
знаменитые строчки про Шаганэ в переводе
тувинского поэта-лирика Монгуша Доржу,
всегда радуюсь, что они звучат и на моем
родном языке.
В
один из воскресных дней Диана и Евгений
позвали меня на очередную экскурсию:
«Поедем на Ваганьковское, на целый день.
Оденься потеплей». Решила, что едем
куда-то в пригород, и очень удивилась,
когда мы оказались на кладбище. Диана
взяла меня под руку и как заправский
экскурсовод объяснила: «Тут похоронены
знаменитые люди. Мы начнем с могилы
Сергея Есенина».
До
вечера ходила с друзьями по Ваганьковскому
кладбищу, останавливаясь у памятников
знаменитостей и удивляясь причудливым
скульптурным сооружениям. Продрогла,
проголодалась, а этот музей под открытым
небом всё не кончался. Наконец, Диана,
решительно скомандовала: «Пора домой.
Жаль, что не всё осмотрели, но за один
день это невозможно».
Утром,
за завтраком, она спросила:
– Ну,
как, наша вчерашняя экскурсия понравилась
тебе?
– По
нашим древним обычаям нельзя ходить в
места, где покоятся усопшие, тревожить
их покой. Поэтому я и не знала, что на
кладбище может быть так интересно, –
искренне ответила подруге, а через
несколько дней написала об этом
стихотворение.
Угонит
всех её коров
Для
поэтов и прозаиков, пишущих на своих
родных языках, очень важны переводчики,
иначе их творчество останется недоступным
для широкого читателя, и тогда труд их
теряет смысл.
Неумелый
превратит твои строки в набор бессвязных
фраз – подделку под поэзию. Профессиональный,
грамотный, чуткий к поэтическому слову
переводчик может сотворить чудо: твои
строчки так зазвучат на русском языке,
что будут удостоены похвалы мастера.
Именно это случилось со скромным моим
трудом «Баллада о доярке», над которым
поработал поэт Владимир Гордеев.
С
Владимиром Николаевичем познакомилась
в Туве, когда он отдыхал на лечебном
озере Чедер и там встречался с тувинскими
литераторами. Тогда он взял для перевода
подстрочники наших маститых литераторов,
я же не отважилась предложить свои.
А
когда училась в Москве, повезло –
благодаря старшему товарищу по перу,
живущему в столице тувинскому поэту
Комбу Бижеку. У Комбу Дойдуловича уже
был опыт работы с художником перевода,
и однажды он предложил: «Собираюсь в
гости к Гордееву с новыми стихами, пойдем
вместе, прихвати и свои, он обязательно
тебя о них спросит. И если возьмется
перевести – твое счастье».
Гордеев
и его супруга приняли нас, как родных.
Такие гостеприимные, доброжелательные,
такой богатый стол накрыли. Полдня мы
у них провели. Когда он, как и предсказывал
Бижек, спросил о моем творчестве, робко
протянула листочек со стихотворением
о доярке: текст на тувинском и дословный
подстрочный перевод на русский.
Мастер
заинтересовался и тут же, за столом,
приступил к поэтическому переводу. На
моих глазах из нестройного подстрочника
без рифм и ритма рождалось стихотворение.
Уходила
из радушного дома с бесценным даром
Гордеева – «Балладой о доярке» на
русском языке:
Чиста
душой. А руки эти
Извечно
пахнут молоком.
Она
уходит на рассвете
К
своим коровам прямиком.
Она
радушно повстречает,
Того,
кто пыль топтал дорог,
И
угостит молочным чаем
Подаст
и масло, и творог.
Сама
живет хоть небогато
Но
не расскажет про нужду.
От
путника не примет плату
Ни
за приют, ни за еду.
А
он из юрты на рассвете
Уйдет,
покинув щедрый кров,
Не
разбудив ее. И в степи
Угонит
всех ее коров.
Поэтический
семинар, на котором мы тщательно разбирали
творения друг друга, вел у нас известнейший
поэт Юрий Кузнецов. Строгий к себе и
другим. Принципиальный, рифмоплетство
поэзией никогда не назовет. Хвалил нас
очень редко.
Ужасно
волновалась, когда на очередном занятии
читала «Балладу о доярке». И вдруг –
похвала Юрий Поликарповича: «В этих
строчках – настоящая правда жизни, без
прикрас». Одобрение знаменитого на всю
Россию поэта окрылило, стала учиться
еще усерднее.
Входной
билет в писательский союз
Поэтов,
по-настоящему талантливых, немного, а
поэтов-переводчиков и того меньше.
Беспредельно благодарна судьбе, что в
Литературном институте мне довелось
встретиться и подружиться с такими
даровитыми, увлеченными поэзией людьми
– Евгением Семичевым и Дианой Кан.
Именно
Евгений перевел первое рожденное в
столице стихотворение «Когда в Москву
я уезжала», посвященное моей собаке
Джине.
Когда
в Москву я уезжала
И
вся светилась, как во сне,
Моя
собака не визжала
От
счастья, выпавшего мне.
С
протяжной жалостью собачьей
Она
глядела на меня.
А
я хмелела от удачи,
Судьбы
поводьями звеня.
Свистела
за окном синица,
Сияла
мне рябины гроздь.
Застряла
русская столица
В
собачьем горле, словно кость.
Москва
мне голову вскружила –
Какие
планы и мечты!
И
я тебя забыла, Джина,
Среди
столичной суеты.
Здесь
пахнет жухлою листвою,
Но
не поют здесь петухи.
Я
от тоски собачьей вою,
Когда
пишу свои стихи.
Прости
беспутную бродягу,
Как
можешь ты прощать, любя,
Когда
московскую дворнягу
Я
в лоб целую за тебя.
Именно
это стихотворение стало моим входным
билетом в Союз писателей России.
В
1996 году во Владимире проходил всероссийский
семинар молодых писателей. По его итогам
наиболее отличившихся было решено
принять в члены Союза писателей. О такой
чести даже не мечтала, ничего для себя
не ожидая, ведь книжки моих стихов были
напечатаны только на тувинском, а на
русском – нет. А это – обязательное
условие.
Но
Семичев в первый же день семинара
предложил помочь развитию тувинской
национальной литературы и поддержать
Лидию Иргит. Во время перерыва один
товарищ сочувственно сказал: «У нее нет
ни одной книги на русском языке, а я
выпустил шесть. Она не пройдет». Пожала
ему руку, заранее поздравила.
На
второй день начался настоящий разбор
полетов, жаркие дебаты. Автора с шестью
книгами разделали в пух и прах: «Ты не
поэт, а графоман. Поэзия – вот она!» И
Семичев прочел «Когда в Москву я уезжала».
От
неожиданности и смущения став
пунцово-красной, снова почувствовала
себя маленькой девочкой под лучами
жаркого солнца на вершине Монгун-Тайги.
А потом прозвучали переводы Дианы.
Так
в девяносто шестом через замечательных
поэтов-переводчиков Евгения Семичева
и Диану Кан писатели и поэты страны
поверили в меня и приняли в российский
союз. Но до сих пор чувствую себя в поэзии
маленькой девочкой и спрашиваю себя:
оправдала ли их доверие?
Самарские
друзья
Переводы
друзей моих, их великий труд, берегу и
понемногу собираю в сборники, издавать
которые, как и многим поэтам сегодня,
приходится за свой счет, скромным
тиражом. В 2006 году вышла книжечка
«Серебряный родник» с предисловием
Евгения Семичева. В 2014 году – «Семь
граммов счастья», названием которой
стали слова из стихотворения в переводе
Дианы Кан.
Как
же сегодня не хватает живого общения с
друзьями! Последний раз мы свиделись в
2006 году, когда приехала к ним в гости в
город Новокуйбышевск Самарской области.
Смешно
вспомнить, но добиралась до них восемь
дней, потому что, не разобравшись, взяла
в кассе абаканского вокзала билет до
Самары с пересадкой в Москве. Получилось,
что сделала ненужный круг.
Зато
сколько радости было при встрече, сколько
разговоров о поэзии, молодых талантах,
о новых интересных книгах. В их уютной
квартирке – книги и журналы были везде
– на полках, шкафу, стульях. Стены увешаны
дипломами за победы в конкурсах,
картинами. Сразу понятно: здесь живут
творческие личности.
Мы
словно снова вернулись в годы нашей
совестной учебы в литературном институте.
Женя и Диана читали мне свои новые стихи,
я им – свои. Дианочка тут же села за
переводы моих новых строчек. Вот одни
из них:
Перстень
на руке искрится,
А
глаза грустны совсем…
Продавщица,
продавщица,
Взвесь
мне счастья граммов семь!
То-то
очередь большая!
Видно,
счастье нужно всем.
Продавщица
дорогая,
Как
у вас тут насчет цен?
Я
смотрю – в ассортименте
Жадность,
зависть и разврат.
Спрос
на все товары эти,
Как
и выбор их, богат!
Продавщица
принародно
Объяснит
с печалью мне:
«Нынче
спрос на что угодно,
Только
счастье не в цене».
Возвращение
фамилии
Свои
стихи всегда публиковала под девичьей
фамилией Иргит, хотя уже в 1982 году сменила
ее, взяв фамилию мужа – Маадыра
Хунажиковича Ондара. Друзья и близкие
называли его Володей.
Познакомились
мы в Кызыле в семьдесят восьмом в гостях
у общих друзей. Володя был человеком
военным, имел звание прапорщика: после
срочной службы в армии остался служить
в Якутии. Когда снова уехал по месту
службы, мы обменивались письмами, правда,
нечасто. Когда во второй раз встретились
у тех же друзей, решили – судьба. И
поженились.
Муж,
оставив армейскую службу, стал мастером
по пошиву обуви, особенно ему удавались
сапоги: заказчики к нему в очередь
записывались.
Родились
две дочери – Аяна и Алёна. Володя сам
выбрал для них имена и очень заботился
о нас. Когда, работая радиожурналистом,
уезжала в свои бесконечные командировки
по районам, была уверена: в доме будет
полный порядок. Приезжаю из командировки,
и наутро одежда моя висит на плечиках,
выстиранная и выглаженная. А на столе
– местные и центральные газеты, в которых
муж красным карандашом обвел статьи,
которые могут мне пригодиться в работе.
О
еде в доме мне заботиться не приходилось:
Володя с удовольствием занимался
готовкой и не доверял ее никому, считая
себя главным семейным профессионалом,
ведь в армии был поваром в солдатской
столовой.
Прожили
мы счастливо вместе восемнадцать лет,
а в 2000 году Володи не стало – кровоизлияние
в мозг.
Четырнадцать
лет после этого продолжала носить его
фамилию, а в 2015 году официально поменяла
ее, снова став по паспорту Иргит. Почему?
Потому что поняла – псевдонимы для
творческих людей только путаницу
создают. Если уж начал публиковаться в
поэзии, журналистике под одним именем,
то и не меняй его.
А
то получится, как у меня: встречаюсь с
читателями, а они спрашивают: «Вот вы –
Лидия Ондар, а знаете такую поэтессу –
Лидию Иргит?» Смешно выходило: приходилось
объяснять, что Иргит и Ондар – одна и
та же Лидия.
В
рай моего детства
Золотое
детство среди коз,
Яков,
и овец, и скал высоких,
Как-то
ненароком, но всерьёз
Я
твои усвоила уроки.
Колыбельной
песнею живой
Мама
мою душу напитала.
На
просторах родины родной,
Посреди
родимого аала.
Утром
я пила душистый чай.
Проводила
дни в забавных играх.
Как-то
ненароком-невзначай
Душу
своей родины постигла.
По
горам скакала во всю прыть,
Взрослым
не внимавшая советам:
Осторожней
в этой жизни быть.
И
была счастливою при этом!
Детство
моё милое, ты – рай,
Где
среди тувинских песнопений
Цвёл
на горных склонах шончалай –
Самый
ранний из цветов весенних.
Читаю
и перечитываю этот перевод Дианы Кан,
пробую его на вкус и изумляюсь: как же
точно передала она настроение и душу
оригинала. Именно родина моя всегда
была источником вдохновения и главной
поэтической темой.
Рай
детства – заветной мечтой было отправиться
туда вместе с уже взрослыми дочками и
их мужьями. Зятья мои, не бывавшие в
Монгун-Тайгинском районе, ждали этой
поездки, особенно Пин Хэ.
Пин
– муж старшей дочери Аяны. Аяна –
подполковник, работает в УВД Кызыла,
Пин – прекрасный повар, мастер китайской
кухни. Его родители живут в деревне
недалеко от Харбина, в 2013 году они
приезжали из Китая к нам в гости. Аяна
и Пин подарили мне трех внучек и двух
внуков.
Завороженный
моими рассказами о сказочных
монгун-тайгинских вершинах, с которых
можно увидеть синие горы, за которыми
его родная сторонушка – Китай, зять
постоянно спрашивал: «Когда же, когда?»
«Погоди,
придет время». И вот в июле 2016 года оно
пришло. И время отпусков у всех детей
совпало, и причина отличная – возможность
увидеть всю многочисленную родню разом:
выходит замуж моя племянница Ай-Суу,
дочка сестры Байлакмы. Невеста –
воспитательница в детском саду, жених
Маадыр Иргит – водитель.
В
серьезную поездку собираемся тщательно.
Две машины, одну готовит старший зять,
другую – младший – Кежик Хунай-оол,
супруг младшей дочки Алёны. Она в нашей
семье представляет медицину –
врач-невролог. А Кежик – системный
администратор. Воспитывают дочурку.
Загружаем
в машины подарки для молодоженов –
холодильник, стиральную машину,
микроволновку – и двигаемся в путь.
Солнце,
здравствуй!
От
Кызыла до моих родных мест – дорога
неблизкая и трудная. Дети решили ехать
без остановок на ночевки, сменяя друг
друга за рулем, чтобы за сутки добраться.
Вот
и перевалы, значит, начался самый сложный,
но и самый красивый отрезок пути. На
высокогорье выходим и видим, как
выкатилась красно-оранжевая луна и
отдыхает на вершине перевала Саадак.
Дети – в восторге. Все вместе быстро
находим Большую и Малую медведицы. И
снова – в путь.
Следующая
остановка – перед восходом солнца.
Опять восторженные крики:
– Смотри,
вот краешек показался!
– Лучи-то,
куда перекинулись, смотрите, смотрите!
– Солнце,
здравствуй!
Наливаю
из термоса в пиалу чай с молоком, и, как
делали это предки, брызгаю им на четыре
стороны света, шепча: «Монгун-Тайгам,
оршээ! Даг-Алтайым, оршээ!» – «Монгун-Тайга,
смилуйся! Алтайские горы, смилуйтесь!»
Горы
принимают нас благосклонно: чудесный
день, ясный, радостный. У озера в местечке
Ортаа-Шегетей, где я выросла, песок и
камешки металлическим отливом блестят
на солнце. Пин взял один камушек на
память: «Положу дома на подоконник, буду
любоваться».
А
вот сфотографироваться с сарлыками –
яками – любознательному зятю не удалось.
Он ходил вокруг них кругами, желая
приобнять за шею и так запечатлеться
на снимке. Ничего не выходило: они его
не подпускали, держались в отдалении.
Аяна
остановила мужа, пояснив: «Пин, як, хоть
и считается домашним, но на самом деле
– полудикое животное. Он не потерпит
такой фамильярности, это не корова».
Хуваанак
и курдюк
На
свадьбу в село Кызыл-Хая мы прибыли
вовремя. Хотя сестра Байлакмаа уже
волновалась: «Беспокоились, не случилось
ли чего, зятья-то твои впервые ехали по
нашим горным дорогам. Хуваанак пришлось
раскинуть».
Хоть
и двадцать первый век на дворе, а хуваанак
– камешки для гадания – и сегодня в
наших местах в чести. Мобильная связь
в горах может прерваться, телефон –
испортиться, а гадательные камешки –
вот они, всегда под рукой, они ответят,
когда вернется путник, сыт он или голоден,
в печали или в радости.
Вспомнили
с сестрой, как к нашему отцу, известному
хуваанакчы – гадальщику, обращались
окрестные чабаны. Камушки свои – черные,
округлые – он хранил в маленьком
темно-синем мешочке, выцветшем от
времени, а мешочек – в аптара – расписном
сундучке. Доставая их, обязательно
сначала окуривал артышем – особенным
сортом можжевельника, растущим в
тувинских горах. Издавна предки наши
знали о его обеззараживающих и
успокаивающих свойствах и применяли
артыш для изгнания злых духов и придания
силы добрым.
Считалось,
что особой силой обладают камушки,
добытые из зоба глухаря. Племянник Орлин
Серен однажды показал мне такие – белые,
размером с рисовое зернышко.
Вспомнился
и другой обычай: если свежевали барана,
то родители, даже ночью, отправляли
кого-то из нас, детей, отвести изиг-хан
– горячее мясо и кровяную колбасу – в
соседний аал. На этот счет у мамы была
поговорка: «Чанындаазы хамаан, кожазында
холбаа» – «Своего можно оставить без
угощения, соседа – нельзя».
И
на свадебном столе Ай-Суу и Маадыра
Иргитов изиг-хан традиционно был главным
блюдом. Во главе стола красовался курдюк
– жирная задняя часть барана, которая
исстари предназначалась для самого
уважаемого и почетного участника
пиршества.
В
наше время в Кызыле распространилась
дурная мода: выставлять на свадебный
стол по десять, а то и двадцать курдюков,
тем самым демонстрируя богатство
торжества. Мои земляки, испокон веков
живущие в суровых горных местах по
законам природы, знают цену труда чабана,
поэтому никогда не станут зря резать
скот, чтобы только покичиться его
многочисленностью и своей состоятельностью.
Поэтому курдюк был только один. И свадьба
от этого не стала менее веселой и
радостной.
Под
сердцем я вынашиваю стих
«Люди
перестают мыслить, когда перестают
читать», – вспомнила это изречение
французского писателя и философа Дени
Дидро и пришла в ужас: когда я в последний
раз читала хорошую книгу? А когда писала
стихи?
В
повседневной житейской суете и не
заметила, как глубоко уснуло мое
творческое начало. И словно выстрелом
из пушки разбудила его Надежда Мухарбековна
Антуфьева, главный редактор газеты
«Центр Азии»: «Не забыла, что ты
одновременно член союзов журналистов,
и писателей? Пора писать мемуарный
очерк, сохранить для Вечности и свою
жизнь, и жизни людей, оставивших в ней
важный след. Жду, моя хорошая, настойчиво
жду. Иначе тебе покоя не дам!»
И
снова зажглись для меня московские
огни, расцвели улыбками лица друзей по
литературному институту, ожили ушедшие
мои близкие. И встрепенулось сердце,
позабывшее, что я – поэт. И душе моей
по-прежнему покоя нет.
Под
сердцем я вынашиваю стих.
Как
дитятко, так больно он даётся.
Печалюсь
я, когда он стих,
И
радуюсь, когда он ножкой бьётся.
Ах,
как иным рожается легко,
А
я реву, всю ночь не умолкая.
Потом
весь день вздыхаю глубоко…
Наверно,
у меня судьба такая.
Очерк
Лидии Иргит «Сорок один камешек» войдёт
сорок третьим номером в шестой том книги
«Люди Центра Азии», который после выхода
в свет в июле 2014 года пятого тома книги
продолжает готовить редакция газеты
«Центр Азии».
Фото:
1.
Лидия Херлииовна Иргит, журналист и
поэт. Республика Тыва, Кызыл, набережная
Енисея. 10 октября 2016 года. Фото Ай-кыс
Монгуш.
2.
Поэт и переводчик Евгений Семичев в
тувинской безрукавке. Самарская область,
город Новокуйбышевск. 2006 год.
3.
Лидия Иргит с подругой, поэтом и
переводчиком Дианой Кан в ее творческой
квартире. Самарская область, город
Новокуйбышевск. 2006 год.
4.
Бракосочетание в ЗАГСе Кызыла: Маадыр
Ондар и Лидия Ондар, в девичестве Иргит.
14 мая 1982 года.
5.
Младшая дочь Лидии Иргит Алёна Хунай-оол
с мужем Кежиком Хунай-оолом в местечке
Ортаа-Шегетей – путешествие по кочевым
местам предков. Республика Тыва,
Монгун-Тайгинский район. 23 июля 2016 года.
6.
Руки Лидии Ирит: гадание на камешках.
Республика Тыва, Кызыл, 10 октября 2016
года. Фото Ай-кыс Монгуш.
7.
Монгун-тайгинские молодожены Маадыр и
Ай-Суу Иргиты. Республика Тыва,
Монгун-Тайгинский район, окрестности
села Кызыл-Хая. 22 июля 2016 года.
8.
Лидия Иргит: «Под сердцем я вынашиваю
стих». Республика Тыва, Кызыл, набережная
Енисея. 10 октября 2016 года. Фото Ай-кыс
Монгуш.
Лидия Иргит, член Союза журналистов России с 1983 года, irgiton@yandex.ru Литературный редактор Надежда Антуфьева, antufeva@centerasia.ru Фото Ай-кыс Монгуш и из личного архива Лидии Иргит.