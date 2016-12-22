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«Союз журналистов Тувы» - региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России»

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    Лучшими знатоками Тувы на двадцатом журналистском фестивале «Вся Россия» признаны черноморцы Юрий Чумак и Елена Гладышева

    Союз журналистов Тувы ЦА №30 (21 — 27 октября 2016)

    Лучшими знатоками Тувы на двадцатом журналистском фестивале «Вся Россия» признаны черноморцы Юрий Чумак и Елена ГладышеваСоюз журналистов Тувы удостоен диплома за презентацию медиапроектов региона на выставочной площадке главного форума СМИ – двадцатого фестиваля «Вся Россия». Фестивальная неделя, с 26 сентября по 2 октября 2016 года, была перенасыщена мероприятиями: семинары, обмен опытом, дискуссии, встречи, концерты, просмотр документальных и художественных фильмов. И еще, еще. Только успевай. И все эти сумасшедшие дни без остановки работала площадка презентаций, четко, ответственно и с душой подготовленная секретарем СЖР Романом Серебряным.


    Союзы журналистов республик и областей совместно с представителями министерств и управлений по информационной политике регионов мощными делегациями сменяли друг друга, соревнуясь в яркости и необычности выступлений. В таком калейдоскопе приковать внимание, удивить и запомниться весьма непросто.

    И это особо удалось тюменским коллегам – со своими песнями, концертами, фильмами и фотовыставками рулившими всем фестивалем; якутским, украсившими богатую презентацию национальным соревнованием по перетягиванию палки с шикарными призами победителям в женском и мужском финалах. Флотский порядок продемонстрировали севастопольцы: все в форме, с матросскими воротниками.

    Делегация Тувы на фестивале была представлена одним участником – членом правления творческого союза, главным редактором газеты «Центр Азии» Надеждой Мухарбековной Антуфьевой. Так что пришлось очень постараться, чтобы продемонстрировать: и мы тоже можем, да еще и такое, что только у нас есть. А это история страны и многонациональной Тувы в пяти томах журналистских книг «Люди Центра Азии», и видеосюжет о проходившем среди гор и степей межрегиональном форуме «Сибирь – территория надежд», и слайд-шоу фотопортретов людей республики. И, конечно же, коронный гимнастический танец Антуфьевой с лентами.


    Финал – викторина «Знаешь ли ты Туву и ее людей» с двадцатью двумя заковыристыми вопросами, в которой следовало продемонстрировать не просто энциклопедические знания, а умение логически мыслить. В состязании знатоков за открытки-очки с видами республики в центре Азии, выдававшиеся за каждый верный ответ, жаркая борьба развернулась между журналистами Московской области, Кубани, Якутии, Севастополя.

    Победил ответственный секретарь флотской газеты «Флаг Родины», капитан первого ранга, полковник и дважды орденоносец Юрий Яковлевич Чумак, которому было предоставлено право выбрать любой из призов. Он предпочел тувинский фольклор – комплект коллекционных дисков.

    Агальматолитовую фигурку, сувенирную медаль к столетию единения России и Тувы, уникальное мыло на молоке яка, артыш увезли домой те, кто набрал чуть меньше очков – никто не остался без памятного сувенира из центра Азии.

    Один из призов увезла в Геленджик заслуженный журналист Кубани, главный редактор газеты «Прибой» Елена Леонидовна Гладышева. В ходе викторины поразило то, что именно она отвечала на особо сложные вопросы о Туве, ставившие в затруднение остальных. Оказалось, неспроста: родилась, выросла и окончила педагогический институт в Кызыле. Герой Советского Союза Леонид Николаевич Ефимов, чье имя хранит тувинская летопись Великой Отечественной войны, – ее отец.

    Вот и еще один значимый итог фестиваля: мы находим и узнаем друг друга.

    Фото:

    Надежда Антуфьева – Союз журналистов Тувы, и полковник Юрий Чумак – Союз журналистов Севастополя, победитель викторины «Знаешь ли ты Туву и ее людей». Сочи, Дагомыс, выставочная презентационная площадка фестиваля «Вся Россия-2016». 29 сентября 2016 года. Фото Ивана Клепачёва – Союз журналистов Севастополя, специально для Союза журналистов Тувы.

     

    Союз журналистов Тувы

     (голосов: 8)
    		 Опубликовано 22 октября 2016 г.
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