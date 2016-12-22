Лучшими знатоками Тувы на двадцатом журналистском фестивале «Вся Россия» признаны черноморцы Юрий Чумак и Елена Гладышева

Союз
журналистов Тувы удостоен диплома за
презентацию медиапроектов региона на
выставочной площадке главного форума
СМИ – двадцатого фестиваля «Вся Россия».
Фестивальная неделя, с 26 сентября по 2
октября 2016 года, была перенасыщена
мероприятиями: семинары, обмен опытом,
дискуссии, встречи, концерты, просмотр
документальных и художественных фильмов.
И еще, еще. Только успевай. И все эти
сумасшедшие дни без остановки работала
площадка презентаций, четко, ответственно
и с душой подготовленная секретарем
СЖР Романом Серебряным.
Союзы
журналистов республик и областей
совместно с представителями министерств
и управлений по информационной политике
регионов мощными делегациями сменяли
друг друга, соревнуясь в яркости и
необычности выступлений. В таком
калейдоскопе приковать внимание, удивить
и запомниться весьма непросто.
И
это особо удалось тюменским коллегам
– со своими песнями, концертами, фильмами
и фотовыставками рулившими всем
фестивалем; якутским, украсившими
богатую презентацию национальным
соревнованием по перетягиванию палки
с шикарными призами победителям в
женском и мужском финалах. Флотский
порядок продемонстрировали севастопольцы:
все в форме, с матросскими воротниками.
Делегация
Тувы на фестивале была представлена
одним участником – членом правления
творческого союза, главным редактором
газеты «Центр Азии» Надеждой Мухарбековной
Антуфьевой. Так что пришлось очень
постараться, чтобы продемонстрировать:
и мы тоже можем, да еще и такое, что только
у нас есть. А это история страны и
многонациональной Тувы в пяти томах
журналистских книг «Люди Центра Азии»,
и видеосюжет о проходившем среди гор и
степей межрегиональном форуме «Сибирь
– территория надежд», и слайд-шоу
фотопортретов людей республики. И,
конечно же, коронный гимнастический
танец Антуфьевой с лентами.
Финал
– викторина «Знаешь ли ты Туву и ее
людей» с двадцатью двумя заковыристыми
вопросами, в которой следовало
продемонстрировать не просто
энциклопедические знания, а умение
логически мыслить. В состязании знатоков
за открытки-очки с видами республики в
центре Азии, выдававшиеся за каждый
верный ответ, жаркая борьба развернулась
между журналистами Московской области,
Кубани, Якутии, Севастополя.
Победил
ответственный секретарь флотской газеты
«Флаг Родины», капитан первого ранга,
полковник и дважды орденоносец Юрий
Яковлевич Чумак, которому было
предоставлено право выбрать любой из
призов. Он предпочел тувинский фольклор
– комплект коллекционных дисков.
Агальматолитовую
фигурку, сувенирную медаль к столетию
единения России и Тувы, уникальное мыло
на молоке яка, артыш увезли домой те,
кто набрал чуть меньше очков – никто
не остался без памятного сувенира из
центра Азии.
Один
из призов увезла в Геленджик заслуженный
журналист Кубани, главный редактор
газеты «Прибой» Елена Леонидовна
Гладышева. В ходе викторины поразило
то, что именно она отвечала на особо
сложные вопросы о Туве, ставившие в
затруднение остальных. Оказалось,
неспроста: родилась, выросла и окончила
педагогический институт в Кызыле. Герой
Советского Союза Леонид Николаевич
Ефимов, чье имя хранит тувинская летопись
Великой Отечественной войны, – ее отец.
Вот
и еще один значимый итог фестиваля: мы
находим и узнаем друг друга.
Фото:
Надежда Антуфьева – Союз журналистов Тувы, и полковник Юрий Чумак – Союз журналистов Севастополя, победитель викторины «Знаешь ли ты Туву и ее людей». Сочи, Дагомыс, выставочная презентационная площадка фестиваля «Вся Россия-2016». 29 сентября 2016 года. Фото Ивана Клепачёва – Союз журналистов Севастополя, специально для Союза журналистов Тувы.