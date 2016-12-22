Лучшими знатоками Тувы на двадцатом журналистском фестивале «Вся Россия» признаны черноморцы Юрий Чумак и Елена Гладышева

Союз журналистов Тувы удостоен диплома за презентацию медиапроектов региона на выставочной площадке главного форума СМИ – двадцатого фестиваля «Вся Россия». Фестивальная неделя, с 26 сентября по 2 октября 2016 года, была перенасыщена мероприятиями: семинары, обмен опытом, дискуссии, встречи, концерты, просмотр документальных и художественных фильмов. И еще, еще. Только успевай. И все эти сумасшедшие дни без остановки работала площадка презентаций, четко, ответственно и с душой подготовленная секретарем СЖР Романом Серебряным.





Союзы журналистов республик и областей совместно с представителями министерств и управлений по информационной политике регионов мощными делегациями сменяли друг друга, соревнуясь в яркости и необычности выступлений. В таком калейдоскопе приковать внимание, удивить и запомниться весьма непросто.

И это особо удалось тюменским коллегам – со своими песнями, концертами, фильмами и фотовыставками рулившими всем фестивалем; якутским, украсившими богатую презентацию национальным соревнованием по перетягиванию палки с шикарными призами победителям в женском и мужском финалах. Флотский порядок продемонстрировали севастопольцы: все в форме, с матросскими воротниками.

Делегация Тувы на фестивале была представлена одним участником – членом правления творческого союза, главным редактором газеты «Центр Азии» Надеждой Мухарбековной Антуфьевой. Так что пришлось очень постараться, чтобы продемонстрировать: и мы тоже можем, да еще и такое, что только у нас есть. А это история страны и многонациональной Тувы в пяти томах журналистских книг «Люди Центра Азии», и видеосюжет о проходившем среди гор и степей межрегиональном форуме «Сибирь – территория надежд», и слайд-шоу фотопортретов людей республики. И, конечно же, коронный гимнастический танец Антуфьевой с лентами.





Финал – викторина «Знаешь ли ты Туву и ее людей» с двадцатью двумя заковыристыми вопросами, в которой следовало продемонстрировать не просто энциклопедические знания, а умение логически мыслить. В состязании знатоков за открытки-очки с видами республики в центре Азии, выдававшиеся за каждый верный ответ, жаркая борьба развернулась между журналистами Московской области, Кубани, Якутии, Севастополя.

Победил ответственный секретарь флотской газеты «Флаг Родины», капитан первого ранга, полковник и дважды орденоносец Юрий Яковлевич Чумак, которому было предоставлено право выбрать любой из призов. Он предпочел тувинский фольклор – комплект коллекционных дисков.

Агальматолитовую фигурку, сувенирную медаль к столетию единения России и Тувы, уникальное мыло на молоке яка, артыш увезли домой те, кто набрал чуть меньше очков – никто не остался без памятного сувенира из центра Азии.

Один из призов увезла в Геленджик заслуженный журналист Кубани, главный редактор газеты «Прибой» Елена Леонидовна Гладышева. В ходе викторины поразило то, что именно она отвечала на особо сложные вопросы о Туве, ставившие в затруднение остальных. Оказалось, неспроста: родилась, выросла и окончила педагогический институт в Кызыле. Герой Советского Союза Леонид Николаевич Ефимов, чье имя хранит тувинская летопись Великой Отечественной войны, – ее отец.

Вот и еще один значимый итог фестиваля: мы находим и узнаем друг друга.

Фото:

Надежда Антуфьева – Союз журналистов Тувы, и полковник Юрий Чумак – Союз журналистов Севастополя, победитель викторины «Знаешь ли ты Туву и ее людей». Сочи, Дагомыс, выставочная презентационная площадка фестиваля «Вся Россия-2016». 29 сентября 2016 года. Фото Ивана Клепачёва – Союз журналистов Севастополя, специально для Союза журналистов Тувы.