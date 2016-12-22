Татьяна Ондар. Быть благодарным

(Окончание, начало в № 28 от 23 сентября 2016 года)





Арбузные бусы









– Татьяна Алексеевна, вы ощущаете поддержку мужа?

– Всегда. Юра – главная опора в моей жизни. У нас похожая судьба. Он, как и я, вырос без мамы. Долзат Дамыковна Ондар умерла, когда он учился в седьмом классе. Могилы наших матерей на кладбище рядышком находятся.

Он – единственный сын. Его отец – Очур-оол Далбыевич Ондар – был первым водителем автомашины ЗИС-5 в селе Шеми. Юра родился 7 июня 1959 года, прямо по дороге в больницу города Чадан.

Через десять лет их семья переехала в Кызыл. Был знаменосцем во второй кызыльской школе, занимался всеми видами спорта, которые были тогда популярны среди молодежи: шахматами, боксом, волейболом, стрельбой из лука. Дружить начали в девятом классе. Вначале принимала его исключительно как друга, а он был влюблен в меня. Юра отличался от других парней хорошим воспитанием, спокойным характером и ответственностью.

– А в чем выражалась его ответственность?

– В заботе. Юра никогда не перекладывал ответственность на мои плечи. С ним чувствовала и чувствую себя как за каменной стеной.

В молодости, будучи студентом строительного факультета Кызыльского филиала Красноярского политехнического института, вечерами подрабатывал сторожем. Получит аванс или получку, сразу летит ко мне в Красноярск. Привозил варенье, молоко, мясо. Подкармливал, как мог.

От отца ему достался цигейковый полушубок, в нем комендант общежития принимала его за моего родственника. «Таня, к тебе дядя приехал», – так она вызывала меня из комнаты. В красноярском аэропорту мы всё никак не могли расстаться, откладывали прощание до последнего рейса.

– Видимо, вы нуждались в такой заботе, раз он вас так трогательно опекал?

– Да. Папа умер, помогать мне было некому, жила только на стипендию. Хотелось модно одеваться, а возможности не было. Выручало умение шить. Покупала недорогие ткани и превращала их в наряды. А вот с верхней одеждой было трудно. У меня коротенькое такое пальтишко было и суконные сапожки. Смотрела на девчонок с обувкой из кожи или замши и с горечью думала, что таких дорогих вещей у меня никогда не будет.

Еще у однокурсниц были разные украшения: сережки, колечки, цепочки из серебра, у некоторых даже из золота. А я делала себе ожерелья из семечек яблок и арбузов. Все спрашивали, откуда такие экзотические побрякушки. А я улыбалась и таинственно молчала.





Ценить себя





– Как долго было трудно?

– Всего лишь до первой сессии. В двадцатых числах декабря получаю от Юры срочную телеграмму: «Срочно приезжай, назначена регистрация брака». Заняла денег, купила билет на самолет и прилетела. 29 декабря 1979 года мы зарегистрировали брак. Белое платье и сережки одолжила у знакомой. Юрин отец организовал небольшое чаепитие. Стол был скромным, но счастье переполняло нас.

Весной приехал в гости дядя Гриша – родной брат моего папы. Привез мясо барана, сел на кухне и стал плакать.

– Почему же?

– Потому, что вышла замуж без благословления своих родных и без положенного в таких случаях обряда сватовства. Дядя повторял: «Почему ты себя не ценишь, ты же дочь Алексея Хуурака, у тебя за спиной целый род есть».

По молодости мы не понимали, насколько важно следовать традициям и обычаям своего народа.

После свадьбы вернулась в Красноярск и успешно сдала зимнюю сессию. Но мы с Юрой не могли долго жить в разлуке, поэтому вернулась обратно. На следующий год перевелась на филологический факультет Кызыльского государственного педагогического института, после окончания которого стала работать там же преподавателем кафедры педагогики и психологии.

– Получили профессию филолога, но стали преподавать психологию?

– Да. После окончания института у меня был выбор: преподавать на кафедре русского языка или на кафедре педагогики и психологии. А мне с первого курса была интересна именно психология, хотелось изучать человека с внутренней стороны. Видя мою неподдельную заинтересованность, заведующая кафедры педагогики и психологии Любовь Петровна Салчак предложила работать под ее началом.

В 1992 году прошла стажировку на кафедре социальной психологии Московского государственного университета. Под руководством известного российского этнопсихолога, доктора психологических наук Татьяны Гавриловны Стефаненко написала выпускную работу на тему «Социализация детей в традиционной культуре тувинцев». «Моя научная мама», – так я с тех пор называю своего любимого педагога.

Затем меня пригласили работать специалистом советника президента по делам молодежи Тувы. После создания министерства по делам молодежи назначили заместителем министра. Интересное было время. Принимала участие в работе команды, которая разработала закон о государственный молодежной политике нашей республики.

Работая в правительстве, в 1994 году поступила в Российскую академию государственной службы на кафедру социальной психологии.





Научные родители





– Чем запомнились годы учебы?

– Духом научной академической атмосферы. В нашей группе учились одиннадцать аспирантов со всей страны, меня назначили старостой. Нам повезло с преподавателями. Они многому нас научили.

Педагог, перед которым преклоняюсь, это Ремир Александрович Лопаткин. Известный российский религиовед, кандидат философских наук. Благодаря ему научилась технике научной работы. Он скрупулезно учил работать с научными текстами, относиться к религии как к социальному явлению. Еще он говорил, что есть только две нации: порядочные и непорядочные люди. Своим примером учил быть порядочным человеком.

Особые слова признательности и благодарности в адрес известного во всем мире исследователя наскальных рисунков Марианны Арташировны Дэвлет. Она открыла для меня красоту древнего наскального искусства моих предков. Видела у нее дома альбом музея этнографии Италии со вступительным словом Марианны Арташировны. На его страницах – наскальные рисунки древнего человека, обнаруженные в Туве. Как же я была горда древней историей своей родины, когда держала в руках этот богато иллюстрированный альбом.

И, конечно же, я бы не состоялась как кандидат психологических наук, если бы не Алла Павловна Федоркина – мой первый научный руководитель, доктор философских наук, профессор. Сначала она была против шаманской темы в моей научной работе, но убедила ее, что тема актуальна для Тувы.

– Татьяна Алексеевна, во введении своей кандидатской диссертации «Психологические функции шаманизма в современных социальных и политических процессах» вы, в частности, отмечаете, цитирую «…слабо поставленная система психотерапевтической службы не в состоянии полностью удовлетворять потребности населения на фоне кризисных явлений. Существующий дефицит психотерапевтической помощи заполняется целителями, знахарями, шаманами, ламами». Со времени написания этих строк прошло восемнадцать лет, ситуация изменилась?

– По крайнем мере, дело с мертвой точки сдвинулось. В 2000 году по поручению тогдашнего министра образования Тувы Петра Александровича Морозова, написала устав и подготовила необходимые документы первого в республике государственного центра психологической помощи для детей группы риска «Сайзырал» – «Развитие». Через год он начал работать.

6 сентября 2000 года команда из десяти учредителей открыла Республиканскую общественную организацию «Центр психологии «Медерел» – «Сознание». Пожалуй, это был первый в Туве центр, который оказывал взрослому населению психологическую помощь.

В 2009 году по заданию ректора Тувинского государственного университета Сергея Октяевича Ондара разработала положение о психологической службе университета, которая работает и по сей день.

Успешно работают Ассоциация психологов Тувы под руководством Светланы Буруткеловны Ооржак, научный центр этнической психологии и социальных практик доктора психологических наук, профессора Натальи Оюновны Товуу. До недавнего времени действовал центр «Инсайт», созданный кандидатом психологических наук Ларисой Николаевной Ооржак.

– То есть недостатка в специалистах не наблюдается?

– Нет. Психологов достаточно, а вот психотерапевты в дефиците. Также нет условий для работы. Самая главная проблема – помещение. С этим и я столкнулась. Аренда оказалась неподъемной, поэтому сейчас офис – это моя квартира. На психологических консультациях много не заработаешь. Это такой бизнес, который не дает больших доходов.

– Раз уж речь зашла о финансах, то сколько стоит одна консультация?

– От трехсот или пятисот рублей, в зависимости от задачи. Диагностика стоит дороже и занимает несколько дней. Арт-терапия имеет другие расценки.





Разбор мешка проблем





– Вы как психолог можете разрешить любую проблему?

– Это возможно, если только нет патологии в психике. Проблема для психолога – это, прежде всего, задача. Когда приходит клиент с мешком проблем, мы садимся, разбиваем этот мешок на первостепенную и второстепенную задачи. Затем определяем конкретные шаги, чтобы решить их.

Есть расхожая фраза «Психолог работает с душой человека». Когда помогаешь клиентам, то потом они часто обращаются с благодарностью: «Четтирдивис, эмчи», то есть «Спасибо, доктор». И это приятно. Врачевать души – наша профессия. Помочь человеку разобраться с психологическими проблемами иногда гораздо труднее, чем вылечить какую-нибудь болезнь.

– Правда ли, что у психологов не бывает проблем, так как они могут их очень легко разрешить?

– Вы сейчас высказали миф, который существует в форме стереотипа. Это то же самое, как если бы сказать, что врачи никогда не болеют. И у нас бывают в жизни сложные ситуации, ведь мы тоже живые люди.

Но в силу своей пр офессиональной грамотности психологи все-таки легче относятся к проблемным вопросам. Потому что для психолога проблема – это не беда, не горе и не несчастье. В первую очередь, это задача. А задачи всегда решаемы. Для психолога любая проблема – это ступеньки для саморазвития. Чем труднее задача, тем интереснее ее решить.

– В одном из своих интервью вы как-то сказали, что не любите, когда иностранцы, понабравшись у нас знаний по верхушкам, возвращаются с ними на родину, открывают частные клиники или проводят платные семинары по экзотическому для них шаманизму. Пусть лучше наши молодые психологи изучают эти шаманские психотехники и используют их на благо своей малой родины.

– И от своих слов не отказываюсь. Мы не умеем использовать психотехники шаманской духовной практики, в частности, для лечебных оздоровительных программ. А на Западе европейцы прекрасно их применяют для медитации, релаксации, самопсихотерапевтических сеансов. Шаманские психотехники в мирных целях без религиозной подоплеки там идут «на ура».

Они поняли, что шаманизм силен измененным состоянием сознания, то есть шаманы владеют глубинными психотехниками, которые вводят человека в транс. В трансовом состоянии они могут не только лечить людей, но и программировать их на позитив.

Например, возьмем такую психотехнику, как медитация. Что это такое? Медитация – это техника измененного состояния сознания. Во время медитации объектом концентрации внимания шаманы выбирают как конкретный предмет, так и какую-то идею.

Я видела, как шаманка Ай-Чурек медитировала с луной, видела, как она обращалась к падающим звездам. С древних времен для шаман божеством являются небесные объекты. Во время обрядов они говорят: «Ай – адам , хун – ием, дээр – адам, чер – ием» , то есть «Луна – отец мой, солнце – мать моя, небо – отец мой, земля – мать моя».





Медитация и подсознание





– Мед итацией могут заниматься также обычные люди. Значит ли это, что человек может сам себя излечить?

– Да, потому что медитация – это работа с внутренними ощущениями. Человек, у которого развита система воображения, может очень хорошо во время медитации лечить какой-то свой внутренний недуг за счет очищения от посторонних мыслей, за счет релаксации и программирования себя на позитив. Во время релаксации можно снять стресс, эмоциональное возбуждение, агрессию, гнев, успокоить нервную систему. Как сказал известный канадский тренер личностного роста Джон Кехо: «Подсознание может всё».

Именно поэтому медитация стала такой популярной в последнее время в западных странах. Но чтобы правильно медитировать, нужно овладеть психотехникой.

– Это очень сложно?

– Совсем не сложно. Когда медитируешь, то работаешь с образами. С ними не может работать человек, у которого не развито воображение. Если у человека познавательный процесс на низком уровне, ему сложно будет представлять, например, в солнечных бликах мифические образы.

– А вы медитируете?

– Да, но уровень практики невысокий. Иногда совершаю пробежку в парке и тогда обязательно уделяю время медитации. У дорожки здоровья есть удачное место для медитации на берегу Енисея. Вот там-то и медитирую с солнечными бликами на воде, туманом, камнями и, конечно, небом и землей.

– Это в теплое время года, а зимой?

– Во время арт-терапии дома. Занятия по изготовлению тувинских национальных предметов быта всегда можно превратить в духовную практику, в том числе и в медитацию. Элементы медитации использую во время шитья национальных мешочков и изготовления тувинских оберегов с медными бубенчиками. Но это не медитация в строгом смысле, а легкое погружение в состояние транса, когда работаешь с образами в позитивном ключе. Можно медитировать во время релаксации под звуки испанской гитары или японских золотых саксофонов.





Сувениры и психология





– Татьяна Алексеевна, а как вы стали индивидуальным предпринимателем?

– По воле случая. В прошлом году мы с Центром тувинской культуры сделали совместное мероприятие для членов правительства республики. Сотрудники центра выступили с лекциями, а я представила свой музей. Участники мероприятия увидели погремушки из мочевого пузыря барана, этномешочки и другие предметы традиционного быта тувинцев.

После этой выставки министр экономики Тувы Елена Каратаева предложила срочно оформить индивидуальное предпринимательство, так как в Кызыле осенью ожидался международный форум. Я должна была выполнить заказ на изготовление сувениров для гостей форума. Съездила в Монголию, закупила ткани и сшила со своей командой этномешочки из национального шелка.

Вот так, 4 сентября 2015 года стала индивидуальным предпринимателем. Так как предприниматель вправе заниматься несколькими видами деятельности, то в своей указала шитье, изготовление сувенирной и полиграфической продукции, образовательные виды деятельности, психологическое консультирование, тренинги.

– От преподавательской деятельности отошли?

– Нет. Продолжаю работать на кафедре методики дошкольного и начального образования Кызыльского педагогического института. Но сейчас у меня всего два предмета в неделю. Такое малое количество часов связано с тем, что я в докторантуре.

– Какой теме будет посвящена докторская диссертация?

– Это работа в области этнопсихологии по фолк-арт-терапии тувинского этноса.





Красивый возраст





– Ваше главное достижение в жизни?

– Думаю, в том, что осуществила мечту папы и занимаюсь наукой. Так я выполняю социальную роль хорошей дочери даже после его смерти. Будучи сиротой, защитить диссертацию – это большая победа. Но это не личное достижение, а всей моей семьи: мужа, дочки и сына.

– Расскажите о ваших детях.

– Дочь Ирина – майор полиции, работает старшим инспектором отдела криминалистики Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва.

Она любит устраивать сюрпризы. Может обычный домашний ужин превратить в шикарное застолье, как в ресторане. Муж дочки, Артыш Маадыр-оолович Оюн, в прошлом – боец отряда милиции особого назначения, сейчас в запасе. Они с Юрой вместе занимаются ремонтом, вечно что-то мастерят, строят.

Дочка и зять подарили нам двух замечательных внуков: Айко и Акима. Старшенькая, гордость бабушки, с пяти лет занимается в детской хореографической школе, да и в обычной учится на одни на четверки и пятерки. Акимушке шесть лет, детсадовец, ходит в шахматный кружок, занимается карате.

Сын Сылдыс окончил финансовую академию, работает и живет в Новосибирске. Наша невестка Ксения, в девичестве Серова, по специальности врач-стоматолог. Она учредитель и главный редактор журнала «Стоматология Сибири». Их свадьба прошла в Новосибирске. Мы нарядили молодоженов в национальные костюмы и провели импровизированный обряд сватовства по тувинским обычаям. У Сылдыса и Ксюши есть сыночек Алёшенька. Ему всего три годика, но он такой смышленый, что просто диву даешься.

Сейчас у меня такой красивый возраст, когда должна реализоваться в статусе хорошей бабушки. Пытаюсь вкусно готовить, делать приятное внукам, чтобы у них образ бабушки и дедушки был связан с теплыми воспоминаниями, с вкусной едой. Не всегда всё получается, но я очень стараюсь.





Отдыхать за работой





– Как боретесь с усталостью?

– Занимаюсь арт-терапией. Очень люблю создавать вещи в национальном стиле, нравится работать с бумагой. Научилась делать корейские звездочки счастья из цветной бумаги. В процессе их создания обязательно нашептываю благопожелания. Еще люблю готовить. Когда мои близкие едят с большим удовольствием, это такой кайф.

Что такое отдых? Это перемена вида деятельности. Когда работаешь умственно – это один вид деятельности. Когда начинаешь готовить – это другой вид работы. То есть получается, что человек, работая, отдыхает. У меня есть еще один хитрый метод восстановления бодрости – джакузи. Там есть гидромассаж, аэромассаж и хромотерапия, то есть лечение цветом. Цвет играет важную роль в релаксации, расслаблении.

– Кто в вашей семье распоряжается финансами?

– Муж. Я очень удобно устроилась: деньги в руках не держу, но любой мой женский каприз выполняется. Если что-то захочу, это мне и покупается. С математикой у меня не очень, а у Юры аналитический склад ума. Он прирожденный финансист, умеет правильно распределить и вести семейный бюджет.

– У вас есть хобби?

– Да, я собираю веера. Их у меня уже восемь: из Франции, Италии, Испании, Китая, с Канарских островов. Есть и российский русский веер. Всем им сшила домики – чехлы из национального шелка.

Еще есть небольшая коллекция когээржиков. Но в ней, к сожалению, нет тувинского. Мечтаю приобрести бай-тайгинский с металлическим набалдашником работы мастера Сергея Кочаа.

Очень люблю утварь, которая являет собой ценность не в материальном, а в историческом плане. Я хочу показывать и рассказывать молодым, какие красивые вещи делал и делает своими руками тувинский народ.

Самое главное в моей жизни – искать красоту: в человеке, природе, дизайне, слове.

– У вас есть недостатки?

– Конечно. Я очень увлекающаяся натура.

– По-вашему, это недостаток?

– Большой. Например, у меня давно уже готова утвержденная монография. Другой бы уже опубликовал ее, а я увлеклась составлением словаря шаманских терминов, чтобы внести его в свой научный труд. Вот сейчас корплю над ним.

К тому же я перфекционист. Мне надо, чтобы всё было идеально. Если готовить, то только творчески, начиная с сервировки стола. К сожалению, такого же отношения ко всему требую не только от себя, но и от своих близких. А им это не нравится. Они от моих высоких требований иногда страдают.

Еще я очень эмоциональна. Мои позитивные эмоции иногда могут зашкаливать. Могу достаточно продолжительно восхищаться красотой человека, природы, умиляться ребенку. Когда общаюсь с европейцами, такая модель поведения воспринимается нормально. В Туве к такой эмоциональности относятся не совсем адекватно.





Настоящая свадьба





– Самое запоминающееся событие в вашей жизни.

– Наша с Юрой жемчужная свадьба. Представляете, после тридцати лет брака, впервые надела подвенечный наряд невесты. Все те эмоции, которые испытывает новобрачная, испытала в возрасте сорока девяти лет. Это случилось 29 декабря 2009 года, ровно через тридцать лет после нашего бракосочетания.

Мы не планировали застолья с многочисленными гостями. Но на церемонию пришло много родственников и друзей, которые организовали у нас дома свадебный пир. Родные Юры и мои только там познакомились между собой.

На свадьбе произошел очень трогательный момент: памятуя слова дяди Гриши, которого уже не было в живых, Юрочка попросил моей руки у его супруги Суузунмы Миковны Хаваа. Она была главным человеком на той свадьбе. Я тогда помолилась и мысленно сказала дяде, что выполнила его наказ. В психологии это называется завершенным действием. В тот день поняла, что культовые обряды своего народа надо обязательно выполнять, потому что этим показываешь принадлежность к этносу. Они выполняют важную роль в сплочении рода, семьи.

– Книга, которую вы сейчас читаете?

– Книгу Кони Стивена о мощных инструментах развития личности «7 навыков высокоэффективных людей».

– Любимое время года?

– Ранняя весна.

– Самое ценное человеческое качество для вас?

– Умение быть благодарным. Подскажу самый доступный способ для этого: возьмите в руки красивый камень и произносите слова благодарности в адрес родных, друзей, коллег и даже врагов. Благодарный человек всегда нравственный.

Я благодарна маме за то, что она научила меня трудиться, благодарна папе за то, что научил всё анализировать. Благодарна судьбе за замечательную семью. Благодарна всем своим преподавателям, родным. Благодарю небо за возможность дышать, солнце – за тепло, луну – за то, что освещает мой путь, землю – за то, что кормит. Слова благодарности необходимо проговаривать, потому что они – ступенька к успеху.









Интервью Юлии Манчин-оол с Татьяной Ондар «Быть благодарным» войдёт сорок вторым номером в шестой том книги «Люди Центра Азии», который после выхода в свет в июле 2014 года пятого тома книги продолжает готовить редакция газеты «Центр Азии».

Фото:

1. Татьяна Ондар с мужем Юрием Ондаром, внучкой Айко Оюн и внуком Акимом Оюном. Кызыл, 20 сентября 2016 года. Фото Юлии Манчин-оол.

2. Молодожены: Татьяна и Юрий Ондары. Кызыл, 29 декабря 1979 года.

3. Татьяна Ондар с членами научного кружка – студентами Кызыльского педагогического института. Кызыл, 3 декабря 2014 года.

4. Татьяна Ондар проводит презентацию своего передвижного музея. Слева от нее Шончалай Саая, справа Сайдам Ооржак, Алдынай Тюлюш. Кызыл, 9 октября 2012 года.

5. Слияние культур – тувинско-русская свадьба. Сылдыс Ондар и Ксения Ондар, в девичестве Серова. Новосибирск, 5 апреля 2013 года.

6. Внуки Татьяны Ондар Айко Оюн, Алексей Ондар и Аким Оюн. Новосибирск, 11 августа 2016 года.

7. Татьяна Ондар: «Акимушка – копия меня в детстве». Аким Оюн возле фото своей маленькой бабушки. Кызыл, январь 2013 года.

8. Жемчужная свадьба. Супруги Юрий и Татьяна Ондары с сыном Сылдысом и дочерью Ириной. Кызыл, 29 декабря 2009 года.