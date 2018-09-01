Дина Оюн. Я люблю слухи о себе

«Человеком
года-94» в области журналистики по итогам
соцопроса читателей признана журналистка
гостелерадиокомпании «Тыва» Дина
Ивановна Оюн. Называли её имя читатели
и в предыдущие годы, но от любых интервью
Дина категорически отказывалась. Однако
на этот раз выкрутиться ей не удалось:
Человек года есть Человек года, рассказать
о себе народу обязан.
Когда в
феврале 1991 года появилась газета «Центр
Азии», Дина сотрудничала и с ней. Я же
впервые увидел её осенью девяностого
на канале только-только появившейся и
вещавшей ещё из подвала дома 17 на улице
Лопсанчапа коммерческой телекомпании
«Тува-ТВ». Уже тогда мне пришлось по
вкусу её умение свободно разговаривать
с собеседником и эффектно монтировать
отснятый материал.
– Дина
Ивановна, мало кто знает, что последний
новогодний огонек вы вели со сломанной
рукой. Ранее попадали в автоаварии, а в
конкурсе «Мисс пресса-93» не участвовали
из-за вывиха ноги и выбитого зуба. Вам
часто так по-крупному не везет?
– У меня было
ещё несколько переломов и других
неприятностей поменьше: смещение
позвонков, зашивали голову. Ничего,
вроде, всё обходилось. Главное –
относиться к ним без особого трагизма,
как к очередным проверкам организма.
Мой организм насыщен кальцием, очень
часто ем рыбу, в которой его много.
Поэтому мои раны быстро заживают.
А этот гипс
(показывает на руку и смеётся) мои коллеги
называют бриллиантовой рукой –
напоминание о днях в Санкт-Петербурге.
Друзья-археологи на прощальном вечере
шутили, что это не что иное, как очередная
уловка – попытка вернуть в гипсе
сокровища Тувы на родину. Питерские
врачи оказались настолько безалаберными,
что в Кызыле мне руку уже заново
переламывал и перегипсовывал замечательный
травматолог Вячеслав Ондар.
– В разные
годы мы оканчивали одну и ту же школу
№1. Знаю, что вы пели в своё время в
школьном хоре. У
вас
хороший голос?
– У меня
очень громкий голос, но проблема со
слухом. В творческом объединении
«Содружество», где я сейчас работаю,
собралась певучая компания, но когда
они слышат мои коридорные арии, вижу их
не очень счастливые лица и понимаю, что
могу выступать только в хоре. В хоре мы
пели Штрауса, Чайковского, Огинского.
(Поочередно напевает трёх композиторов
– слух, вроде бы, есть).
– И уже
тогда вы мечтали стать первоклассной
переводчицей с английского?
– Конечно,
нет. Об английском тогда и не думала.
Больше других мне в школе нравились
точные науки, даже участвовала в
олимпиадах. Московский иняз имени Мориса
Тореза случился в моей жизни неожиданно.
В списке мест для национальных кадров,
а мой отец – тувинец, мама – татарка,
этот вуз оказался самым невостребованным.
Мое заявление было третьим. А так как у
меня не было особых привязанностей, мы
на семейном совете решили идти в иняз.
Роланда Конгар, которая принимала у
меня вступительные экзамены, сразу
предупредила, что в этом институте
учиться будет очень трудно.
Мой хороший
тувинский английский по московским
меркам оказался полным нулем. К тому же
я большая соня. Мои ежедневные опоздания
очень не нравились куратору группы
Светлане Толмачёвой. Испытав все методы
борьбы с ними, она прибегла к последнему,
и под ее диктовку я написала примерно
следующее обязательство: «Я,
Дина
Оюн, обязуюсь не опаздывать. Если я
нарушу это обещание, то прошу больше не
считать меня студенткой института».
Продержалась неделю, а когда опять
проспала, плакала и уже собирала вещи
домой. Но меня оставили за тягу к знаниям.
На третьем курсе предложили работу на
рабфаке.
– Многие
девочки и молодые женщины очень бы
хотели походить на Дину Оюн за деловитость,
ум, фигуру и умение подать себя. А на
кого вы хотели походить в шестнадцать
лет?
– В начальных
классах хотела походить на актрису
Галину Мунзук, тогда она была
старшеклассницей. У нее безупречная
фигура, она носила шикарные сапоги-чулки,
мини-юбки и всегда улыбалась. В старших
классах мне нравилась одноклассница
Дина Кускашева. Мы дружили с ней, и нас
называли «две Дины». В отличие от неё,
я была одиночкой, не очень вписывалась
в школьную компанию и пыталась у тезки
научиться общительности и уверенности
в себе.
– Есть
такое понятие – люди, сделавшие себя
сами. Вы себя к ним относите?
– Нет. Я
впитывала в себя других людей и восемьдесят
процентов меня – это мой старший брат
Слава. Он умер в прошлом году от воспаления
легких. Мои вкусы, манеры, привязанности,
слова и выражения – всё от него.
Внешне мы с
братом очень разные, росли в семье, как
два антипода: правильная отличница Дина
и не очень правильный, по мнению учителей,
Слава. Но в жизни он был намного правильнее
меня. Я, в отличие от него, так и не
научилась отдавать, может, поэтому у
меня много знакомых, но нет друзей.
Мои родители
– самые классные родители в мире, И я
их очень люблю. Оба на пенсии, а до этого
мама работала инженером-проектировщиком,
а папа – в КГБ. Его уволили, после чего
он учительствовал в школе № 1 и ГПТУ-4.
– Вы
преподавали английский в автодорожном
техникуме, там же заведовали комсомолом.
Потом работали в
обкоме
комсомола и в телекомпании «Тува-ТВ».
Наконец, занимались бизнесом, постоянно
делаете переводы, ещё выпускаете журнал
«Тыва». Какая же сфера деятельности вам
больше всего нравилась?
– Комсомол.
Мне нравилось само время и то, что мы
делали. В то время было четкое ощущение,
что я знаю, в чем правда жизни, и могу ее
объяснить людям. Сейчас я этого не знаю.
– Какие
ещё языки, помимо английского и испанского,
вы знаете?
– Смогу
объясниться на португальском, итальянском,
французском, немного по-польски и
по-немецки. Повезло в одном: у меня
никогда не было комплекса незнания
языка. Могла общаться, зная самый минимум
слов, поэтому с третьего курса начала
подрабатывать переводчиком испанского
языка с иностранными делегациями:
кубинскими инженерами по барокамерам,
гребцами, никарагуанскими боксерами,
боливийскими футболистами, испанскими
судьями, эквадорскими гостями на
Всемирном фестивале молодежи и студентов
в Москве.
– На улице
вы дама узнаваемая. А как вы реагируете
на знаки внимания?
– Это очень
приятно, когда незнакомые люди на улице
улыбаются и говорят; «Здравствуй, Дина!»
В магазинах мне улыбаются продавцы. Им
всегда хочется сделать мне что-то
приятное. Они всегда положат мне спелые
яблоки, например. Спасибо им!
Уже
три года я не сотрудничаю с «Тува ТВ».
Не знаю даже, что они сейчас там делают,
но стоит мне где-нибудь появиться, все
говорят: «О, это Дина Оюн из «Тува-ТВ».
– Вы –
чертовски обаятельная женщина, а почему
так получается, что вы одна? Вы хотите
замуж?
– Хочу. Очень
хочу. Только за любимого человека. Думаю,
это будет мудрый и терпеливый человек.
Остается немного – чтобы мы с ним
встретились.
– Слухи о
том, как Алла Пугачева, якобы, холодным
утюгом убила одного из своих мужей,
Москва обсуждала несколько месяцев.
Время от времени и в нашем городе тоже
ходят слухи. Я слышал, например, что у
Дины на самом деле есть муж, и он живет
в Америке, а второй муж – тайный миллионер,
ему почти пятьдесят лет, и он работает
в правительстве. Как вам нравятся такие
слухи?
– Интересно.
Кто же такой? Ещё мне говорили, что я
откупала на целый вечер сауну и плескалась
там с бандой головорезов. Но мне нравится
узнавать что-нибудь новое. Пусть люди
сочиняют. В городе и так мало развлечений.
Я бы только не хотела, чтобы потом
проверяли эти слухи.
– С кем из
мужчин нашего города вы хотели бы сходить
в ресторан и приятно провести время?
– Приятно
провести время для меня – это слушать
интересных людей-рассказчиков. Я тянусь
к мудрым ученым людям, поэтому предпочту
их компанию.
В Кызыле,
например, с Владимиром Ильичом Лебедевым
– директором Тувинского
института комплексного освоения
природных ресурсов, с
Монгушем Бораховичем Кенин-Лопсаном –
учёным-этнографом и Вячеславом Даржаа
– директором пивзавода. Ещё мне нравятся
врачи, иногда мне кажется, что они самые
настоящие суперлюди.
– В прошлом
году вы на своих «Жигулях» попали в
аварию. Вы, слава Богу, живы, а что с
машиной?
– Я её продала.
Она не очень счастливая. У меня было три
аварии. У моего покупателя, как совсем
недавно узнала, тоже были три аварии,
после чего он по моему примеру от неё
избавился.
– Три года
назад в качестве менеджера-переводчика
вы ездили в Великобританию на фольклорный
фестиваль. А если бы вам тогда предложили
прекрасную работу в какой-нибудь хорошей
телекомпании, вы бы там остались?
– Конечно.
Глупо бы было отказываться.
– А почему
бы вам не создать собственную телекомпанию?
Ведь у вас такие пробивные способности,
вы знаете, где найти деньги и как
организовать работу в самой телекомпании.
– Собственная
телекомпания – это очень удобно. Но вы
явно переоцениваете мои способности,
на это придется потратить всю свою
жизнь. А какое удовольствие делать всё,
что ты захочешь, когда тебе шестьдесят?
Да и зрителям было бы не очень приятно
видеть безнадежно стареющую даму. У
меня достаточно возможностей делать
свое дело и сейчас на телекомпании
«Тыва».
– Какие
телепрограммы вы стараетесь не пропускать?
– Я люблю
всё, что имеет отношение к кино. Особенно
– к старому кино, И города, где бываю,
запоминаю по фильмам, которые видела в
кинотеатрах. По телевизору смотрю
«Матадор», «Кинопанораму», «Программу
Икс», «Команду-2», «Звёзды Америки». Мне
нравится авторская программа Леонида
Филатова о почти забытых киноактерах.
– Светлана
Сорокина рассказывала журналу «Огонёк»,
что пачками получает письма от
телезрителей. На некоторые из них она
ответила, и тогда авторы посланий стали
приезжать в Москву, чтобы её потрогать.
А что пишут в письмах вам?
– Много писем
приходило, когда я работала на «Тува-ТВ».
Писали благодарности и просили помочь
поступить на факультет журналистики.
Как-то мы снимали в зоне, так потом
получила целую пачку писем от одиноких
мужчин.
Ежемесячно
на стол руководства телекомпании «Тыва»
ложится по два, три письма. Два, три
рассерженных телезрителя жалуются, что
я быстро говорю и заедаю слова. Теперь
я не веду официальных новостей. И всё,
что хочу сказать, говорю в «Программе
О».
– Что вы
читаете?
– В последнее
время практически не читаю. Только в
дороге: в аэропорту или в самолёте. У
меня просто нет времени. Люблю листать
географические атласы и энциклопедии.
Иногда это занимает меня настолько, что
забываю обо всём на свете. Газеты и
журналы смотрю только затем, чтобы быть
в курсе.
– Какую
музыку слушаете?
– Ту, которую
слушал мой старший брат. Группы «Шокинг
блю», особенно песню «Шизгарез», «Смоки»,
«Пинк Флойд», «Куин». Люблю звучание
наших тувинских музыкальных инструментов.
– Часто
вас можно видеть с самыми разнообразными
прическами. Наверное,
есть кто-то, кто постоянно работает над
вашим имиджем и подсказывает, как сегодня
подать себя?
– Мне всегда
помогали два человека: модельер Надежда
Юша и парикмахер Любовь Маннай-оол.
Когда прихожу к ней, она не спрашивает,
как причесать, а делает всё по своему
вкусу.
– Газете
«Центр
Азии» 2
февраля – ровно четыре
года. Что пожелаете?
– Успехов.
А вообще-то я очень хочу, чтобы газет
было много и разных, и «Центр Азии» в
том числе.
Фото.
1.
Дина Ивановна Оюн с дипломом «Человек
года-1994» в области журналистики. Кызыл,
филармония, бал газеты «Центр Азии». 3
февраля 1995 года. Фото из архива газеты
«Центр Азии».
2.
Финал церемонии чествования ветеранов
Союза журналистов Тувы и победителей
пятнадцатого конкурса журналистского
мастерства «Агальматолитовое перо-2016»:
награжденные и награждавшие. Республика
Тыва, Кызыл, малый театр «Тет-а-тет». 4
февраля 2017 года. Фото Виктории Лачугиной.
Глава
города Кызыла и председатель городского
хурала представителей, член Союза
журналистов Тувы, регионального отделения
Союза журналистов России с 1997
года Дина
Оюн – третья слева в первом ряду.
Беседовал Михаил Рудаков.