Дина Оюн. Я люблю слухи о себе

«Человеком года-94» в области журналистики по итогам соцопроса читателей признана журналистка гостелерадиокомпании «Тыва» Дина Ивановна Оюн. Называли её имя читатели и в предыдущие годы, но от любых интервью Дина категорически отказывалась. Однако на этот раз выкрутиться ей не удалось: Человек года есть Человек года, рассказать о себе народу обязан.

Когда в феврале 1991 года появилась газета «Центр Азии», Дина сотрудничала и с ней. Я же впервые увидел её осенью девяностого на канале только-только появившейся и вещавшей ещё из подвала дома 17 на улице Лопсанчапа коммерческой телекомпании «Тува-ТВ». Уже тогда мне пришлось по вкусу её умение свободно разговаривать с собеседником и эффектно монтировать отснятый материал.





– Дина Ивановна, мало кто знает, что последний новогодний огонек вы вели со сломанной рукой. Ранее попадали в автоаварии, а в конкурсе «Мисс пресса-93» не участвовали из-за вывиха ноги и выбитого зуба. Вам часто так по-крупному не везет?

– У меня было ещё несколько переломов и других неприятностей поменьше: смещение позвонков, зашивали голову. Ничего, вроде, всё обходилось. Главное – относиться к ним без особого трагизма, как к очередным проверкам организма. Мой организм насыщен кальцием, очень часто ем рыбу, в которой его много. Поэтому мои раны быстро заживают.

А этот гипс (показывает на руку и смеётся) мои коллеги называют бриллиантовой рукой – напоминание о днях в Санкт-Петербурге. Друзья-археологи на прощальном вечере шутили, что это не что иное, как очередная уловка – попытка вернуть в гипсе сокровища Тувы на родину. Питерские врачи оказались настолько безалаберными, что в Кызыле мне руку уже заново переламывал и перегипсовывал замечательный травматолог Вячеслав Ондар.

– В разные годы мы оканчивали одну и ту же школу №1. Знаю, что вы пели в своё время в школьном хоре. У вас хороший голос?

– У меня очень громкий голос, но проблема со слухом. В творческом объединении «Содружество», где я сейчас работаю, собралась певучая компания, но когда они слышат мои коридорные арии, вижу их не очень счастливые лица и понимаю, что могу выступать только в хоре. В хоре мы пели Штрауса, Чайковского, Огинского. (Поочередно напевает трёх композиторов – слух, вроде бы, есть).

– И уже тогда вы мечтали стать первоклассной переводчицей с английского?

– Конечно, нет. Об английском тогда и не думала. Больше других мне в школе нравились точные науки, даже участвовала в олимпиадах. Московский иняз имени Мориса Тореза случился в моей жизни неожиданно. В списке мест для национальных кадров, а мой отец – тувинец, мама – татарка, этот вуз оказался самым невостребованным. Мое заявление было третьим. А так как у меня не было особых привязанностей, мы на семейном совете решили идти в иняз. Роланда Конгар, которая принимала у меня вступительные экзамены, сразу предупредила, что в этом институте учиться будет очень трудно.

Мой хороший тувинский английский по московским меркам оказался полным нулем. К тому же я большая соня. Мои ежедневные опоздания очень не нравились куратору группы Светлане Толмачёвой. Испытав все методы борьбы с ними, она прибегла к последнему, и под ее диктовку я написала примерно следующее обязательство: «Я, Дина Оюн, обязуюсь не опаздывать. Если я нарушу это обещание, то прошу больше не считать меня студенткой института». Продержалась неделю, а когда опять проспала, плакала и уже собирала вещи домой. Но меня оставили за тягу к знаниям. На третьем курсе предложили работу на рабфаке.

– Многие девочки и молодые женщины очень бы хотели походить на Дину Оюн за деловитость, ум, фигуру и умение подать себя. А на кого вы хотели походить в шестнадцать лет?

– В начальных классах хотела походить на актрису Галину Мунзук, тогда она была старшеклассницей. У нее безупречная фигура, она носила шикарные сапоги-чулки, мини-юбки и всегда улыбалась. В старших классах мне нравилась одноклассница Дина Кускашева. Мы дружили с ней, и нас называли «две Дины». В отличие от неё, я была одиночкой, не очень вписывалась в школьную компанию и пыталась у тезки научиться общительности и уверенности в себе.

– Есть такое понятие – люди, сделавшие себя сами. Вы себя к ним относите?

– Нет. Я впитывала в себя других людей и восемьдесят процентов меня – это мой старший брат Слава. Он умер в прошлом году от воспаления легких. Мои вкусы, манеры, привязанности, слова и выражения – всё от него.

Внешне мы с братом очень разные, росли в семье, как два антипода: правильная отличница Дина и не очень правильный, по мнению учителей, Слава. Но в жизни он был намного правильнее меня. Я, в отличие от него, так и не научилась отдавать, может, поэтому у меня много знакомых, но нет друзей.

Мои родители – самые классные родители в мире, И я их очень люблю. Оба на пенсии, а до этого мама работала инженером-проектировщиком, а папа – в КГБ. Его уволили, после чего он учительствовал в школе № 1 и ГПТУ-4.

– Вы преподавали английский в автодорожном техникуме, там же заведовали комсомолом. Потом работали в обкоме комсомола и в телекомпании «Тува-ТВ». Наконец, занимались бизнесом, постоянно делаете переводы, ещё выпускаете журнал «Тыва». Какая же сфера деятельности вам больше всего нравилась?

– Комсомол. Мне нравилось само время и то, что мы делали. В то время было четкое ощущение, что я знаю, в чем правда жизни, и могу ее объяснить людям. Сейчас я этого не знаю.

– Какие ещё языки, помимо английского и испанского, вы знаете?

– Смогу объясниться на португальском, итальянском, французском, немного по-польски и по-немецки. Повезло в одном: у меня никогда не было комплекса незнания языка. Могла общаться, зная самый минимум слов, поэтому с третьего курса начала подрабатывать переводчиком испанского языка с иностранными делегациями: кубинскими инженерами по барокамерам, гребцами, никарагуанскими боксерами, боливийскими футболистами, испанскими судьями, эквадорскими гостями на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве.

– На улице вы дама узнаваемая. А как вы реагируете на знаки внимания?

– Это очень приятно, когда незнакомые люди на улице улыбаются и говорят; «Здравствуй, Дина!» В магазинах мне улыбаются продавцы. Им всегда хочется сделать мне что-то приятное. Они всегда положат мне спелые яблоки, например. Спасибо им!

Уже три года я не сотрудничаю с «Тува ТВ». Не знаю даже, что они сейчас там делают, но стоит мне где-нибудь появиться, все говорят: «О, это Дина Оюн из «Тува-ТВ».

– Вы – чертовски обаятельная женщина, а почему так получается, что вы одна? Вы хотите замуж?

– Хочу. Очень хочу. Только за любимого человека. Думаю, это будет мудрый и терпеливый человек. Остается немного – чтобы мы с ним встретились.

– Слухи о том, как Алла Пугачева, якобы, холодным утюгом убила одного из своих мужей, Москва обсуждала несколько месяцев. Время от времени и в нашем городе тоже ходят слухи. Я слышал, например, что у Дины на самом деле есть муж, и он живет в Америке, а второй муж – тайный миллионер, ему почти пятьдесят лет, и он работает в правительстве. Как вам нравятся такие слухи?

– Интересно. Кто же такой? Ещё мне говорили, что я откупала на целый вечер сауну и плескалась там с бандой головорезов. Но мне нравится узнавать что-нибудь новое. Пусть люди сочиняют. В городе и так мало развлечений. Я бы только не хотела, чтобы потом проверяли эти слухи.

– С кем из мужчин нашего города вы хотели бы сходить в ресторан и приятно провести время?

– Приятно провести время для меня – это слушать интересных людей-рассказчиков. Я тянусь к мудрым ученым людям, поэтому предпочту их компанию.

В Кызыле, например, с Владимиром Ильичом Лебедевым – директором Тувинского института комплексного освоения природных ресурсов, с Монгушем Бораховичем Кенин-Лопсаном – учёным-этнографом и Вячеславом Даржаа – директором пивзавода. Ещё мне нравятся врачи, иногда мне кажется, что они самые настоящие суперлюди.

– В прошлом году вы на своих «Жигулях» попали в аварию. Вы, слава Богу, живы, а что с машиной?

– Я её продала. Она не очень счастливая. У меня было три аварии. У моего покупателя, как совсем недавно узнала, тоже были три аварии, после чего он по моему примеру от неё избавился.

– Три года назад в качестве менеджера-переводчика вы ездили в Великобританию на фольклорный фестиваль. А если бы вам тогда предложили прекрасную работу в какой-нибудь хорошей телекомпании, вы бы там остались?

– Конечно. Глупо бы было отказываться.

– А почему бы вам не создать собственную телекомпанию? Ведь у вас такие пробивные способности, вы знаете, где найти деньги и как организовать работу в самой телекомпании.

– Собственная телекомпания – это очень удобно. Но вы явно переоцениваете мои способности, на это придется потратить всю свою жизнь. А какое удовольствие делать всё, что ты захочешь, когда тебе шестьдесят? Да и зрителям было бы не очень приятно видеть безнадежно стареющую даму. У меня достаточно возможностей делать свое дело и сейчас на телекомпании «Тыва».

– Какие телепрограммы вы стараетесь не пропускать?

– Я люблю всё, что имеет отношение к кино. Особенно – к старому кино, И города, где бываю, запоминаю по фильмам, которые видела в кинотеатрах. По телевизору смотрю «Матадор», «Кинопанораму», «Программу Икс», «Команду-2», «Звёзды Америки». Мне нравится авторская программа Леонида Филатова о почти забытых киноактерах.

– Светлана Сорокина рассказывала журналу «Огонёк», что пачками получает письма от телезрителей. На некоторые из них она ответила, и тогда авторы посланий стали приезжать в Москву, чтобы её потрогать. А что пишут в письмах вам?

– Много писем приходило, когда я работала на «Тува-ТВ». Писали благодарности и просили помочь поступить на факультет журналистики. Как-то мы снимали в зоне, так потом получила целую пачку писем от одиноких мужчин.

Ежемесячно на стол руководства телекомпании «Тыва» ложится по два, три письма. Два, три рассерженных телезрителя жалуются, что я быстро говорю и заедаю слова. Теперь я не веду официальных новостей. И всё, что хочу сказать, говорю в «Программе О».

– Что вы читаете?

– В последнее время практически не читаю. Только в дороге: в аэропорту или в самолёте. У меня просто нет времени. Люблю листать географические атласы и энциклопедии. Иногда это занимает меня настолько, что забываю обо всём на свете. Газеты и журналы смотрю только затем, чтобы быть в курсе.

– Какую музыку слушаете?

– Ту, которую слушал мой старший брат. Группы «Шокинг блю», особенно песню «Шизгарез», «Смоки», «Пинк Флойд», «Куин». Люблю звучание наших тувинских музыкальных инструментов.

– Часто вас можно видеть с самыми разнообразными прическами. Наверное, есть кто-то, кто постоянно работает над вашим имиджем и подсказывает, как сегодня подать себя?

– Мне всегда помогали два человека: модельер Надежда Юша и парикмахер Любовь Маннай-оол. Когда прихожу к ней, она не спрашивает, как причесать, а делает всё по своему вкусу.

– Газете «Центр Азии» 2 февраля – ровно четыре года. Что пожелаете?

– Успехов. А вообще-то я очень хочу, чтобы газет было много и разных, и «Центр Азии» в том числе.









Фото.

1. Дина Ивановна Оюн с дипломом «Человек года-1994» в области журналистики. Кызыл, филармония, бал газеты «Центр Азии». 3 февраля 1995 года. Фото из архива газеты «Центр Азии».

2. Финал церемонии чествования ветеранов Союза журналистов Тувы и победителей пятнадцатого конкурса журналистского мастерства «Агальматолитовое перо-2016»: награжденные и награждавшие. Республика Тыва, Кызыл, малый театр «Тет-а-тет». 4 февраля 2017 года. Фото Виктории Лачугиной.

Глава города Кызыла и председатель городского хурала представителей, член Союза журналистов Тувы, регионального отделения Союза журналистов России с 1997 года Дина Оюн – третья слева в первом ряду.



