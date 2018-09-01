Генрих Эпп. Сейчас человека уже не загонишь в стойло

Одни недоумевают и даже возмущаются: что это за депутат Эпп, который вечно выступает, что ему надо? Другие, в случае проблем, говорят: «Надо пойти к Генриху Яковлевичу, он посоветует». Так кто же он такой и чего добивается – депутат Верховного Совета Республики Тува, сопредседатель Тувинского отделения движения «Демократическая Россия» Генрих Яковлевич Эпп?

Мы встретились с ним дома, в трехкомнатной квартире неулучшенной планировки. Мебель шестидесятых годов, здесь как-то не особенно уделяют внимание шикарной обстановке, много книг, аквариум. Мама Генриха Яковлевича, Елена Ивановна, – пенсионерка, по профессии учительница немецкого языка – угощает чаем.

Внук Максим Тунёв (пришел в гости, старшая дочь Лена с супругом живёт отдельно с мамой мужа) занят своими делами. Он в свои пять лет – человек самостоятельный и разносторонний: умеет читать, с прабабушкой занимается немецким, ходит на занятия к учителям музыки, английского. Младшая дочь Света учится в восьмом классе, занимается в музыкальной школе.





– Генрих Яковлевич, кто вы сегодня по профессии – политик-профессионал?

– Если говорить о первой специальности, то я слесарь-монтажник теплоэнергооборудования. В пятьдесят седьмом году поступил в Новосибирское техническое училище и, окончив его, работал на Назаровской ГРЭС, монтировал первые котлы. Потом учился в энергетическом и железнодорожном институтах. Так что по образованию – технарь. Работал инженером, преподавал в вузе, окончил аспирантуру, занимался наукой.

Но вот общество вступило в эпоху перестройки, у очень многих людей появилась надежда на какие-то хорошие перемены. И стало понятно, что за эти перемены надо воевать. Гласность позволила в какой-то мере приоткрыть исторически страшную роль КПСС, и только в борьбе с этими силами могло родиться что-то новое. Тогда тувинское научно-инженерное общество предложило выставить мою кандидатуру кандидатом в депутаты Верховного Совета Тувы. Не отказался, но сказал; «Согласен, но сначала выслушайте мою программу, чтобы потом не говорили, что не того выдвинули». Выступил со своей программой, в которой было много критики. Правда, в газетах ее не опубликовали полностью, отказались под всякими предлогами. Так я пошел в политику.

Но политиком себя не считаю. Нет. Политик – это человек, который свою жизненную, личную карьеру строит на профессионально оплачиваемой политической деятельности. Я же общественник. На мой взгляд, люди, которые занимаются ею непрофессионально, не связывают свое личное благополучие с политической карьерой, более честны в политике. Им нечего терять.

– Между прочим, Генрих Яковлевич, вы знаете, что в дружеских кругах вас называют отцом тувинской демократии? Но это – шутка. А если серьезно, то адресую вам упрек, который сегодня можно частенько услышать: демократы пришли к власти, а жить лучше мы не стали, одни проблемы, колбаса дорогая.

– Демократы к власти в Туве не пришли. Помню одну из первых сессий Верховного Совета Тувинской АССР в 1990 году. Депутат Ванжа выступает: «Товарищи коммунисты, вы помните, что мы решили?» Как на партсобрании. Это было лицо нашего Верховного Совета. И Шериг-оол Дизижикович Ооржак, который, кстати, тогда баллотировался на пост председателя Верховного Совета вместе с Чимитом Баировичем Ондаром, с трибуны сказал: «Всё, что партия прикажет, я выполню».

Тогда избрали Чимита Баировича, а Шериг-оол Дизижикович пришёл на пост главы правительства. Спустя год он, в своё время занимавший пост второго секретаря обкома КПСС, в интервью в «Центре Азии», по-моему, говорит, что относит себя к демократам. Это я говорю не в осуждение, а чтобы проследить эволюцию.

Но у власти остались те же люди – на восемьдесят процентов. Скажите, в каком министерстве произошли значительные кадровые изменения? Но сегодня основная масса говорит: «Мы тоже демократы». Но мировоззрение не меняется так быстро. С точки зрения политики такие перемены, может быть, и норма, но с точки зрения морали – это фальшь.

– Я вас правильно поняла? Вы хотите сказать, что и президент, и подобранное им правительство – это фальшь?

– Безусловно. Это сто процентов. Даже сто один.

– Ну, Генрих Яковлевич, теперь я окончательно убедилась, что вы точно непрофессиональный политик. Ни один из профессионалов, думаю, не позволил бы себе высказаться столь откровенно. Тем более, в маленькой республике, где вся политика так перемешана с самыми разными соображениями, вплоть до родственных, личных. Ваши постоянные критические высказывания, заявления не осложняют вашу жизнь?

– Я чувствую, что кампания против уже началась. Мне прямо заявили в одном из кабинетов: «Земля будет гореть у тебя под ногами». Начались обвинения в спекуляции, в магазин, принадлежащий моей фирме, ночью вламывались, без всякого акта изымали документы, требуя наутро явиться в МВД. Те, кто направляет эту кампанию, за то, чтобы сохранить торговую мафию.

Я же не делал ничего противозаконного. А вот указы правительства об ограничении ввоза в Туву и вывоза из нее как раз незаконны. Они в своей основе нарушают право собственности. А человек, если он не обладает правом собственности, только раб системы. Установлены посты на дорогах при въезде в республику. Ты едешь на личной машине, тебя останавливают и говорят: «Откройте машину», изымают товар. Но человек едет на личной машине, если вы хотите ее обыскать, то по какому праву, где санкция прокурора?

– Но во всех государствах таможни всегда существовали.

– Да, если это таможня на границе самостоятельного государства. Но утверждается, что это просто посты милиции, ГАИ. Опять фальшь. Список того, что запрещено ввозить, вывозить, на постах не вывешен. Но если что-то регламентируется, всё должно быть четко расписано. А иначе решает не закон, а сержант.

Недавний случай: едет машина из Шушенского. В ней – пятнадцать бутылок пива. Сержант говорит: «Положено десять». «Но нас же двое». «А там сказано – на машину десять». «А если мы пять бутылок вот сейчас, на ваших глазах, выпьем?» До абсурда доходит.

И это не потому, что создающие законы очень уж обеспокоены тем, что народ спивается. Я в это не верю. Они сами о своем народе очень низкого мнения: это дети несмышленые, нужны вожди, отцы родные, которые всё за них решат.

А народ нормальный и здоровый. Как в любом народе, 15 процентов нигде никогда не работают и не будут ни при каких условиях, 25 процентов будут работать всегда и при любых условиях – они так генетически устроены. А 60 процентов – те люди, которые будут работать, если им создадут условия. Я много езжу как председатель общественного комитета российских реформ и, сравнивая, вижу: везде эти цифры таковы.

– И насколько же этим шестидесяти процентам создаются условия для работы в нашей республике? Как вы оцениваете ход реформ?

– Торможение реформ идет и на российском уровне, а в Туве – тем более. Чиновник в них не заинтересован. Ведь если люди станут собственниками, он потеряет власть. На сегодня должно быть приватизировано около пятидесяти процентов государственной собственности, а у нас и пяти нет. Частных магазинов в Кызыле – единицы. Сегодня в Республике Тува правительство явно занимается тем, что затягивает реформы.

– На сессии Верховного Совета республики 21 декабря будет вновь рассматриваться вопрос о частной собственности на землю. Как вы думаете: на этот раз большинство, наконец, проголосует за частную собственность на землю под дачные участки, личные подсобные хозяйства, приведя тем самым закон республики в соответствие с российским?

– Это вопрос вопросов. Во многом это будет зависеть от позиции президента. Его партия наиболее сильна в парламенте.

Сегодня самую большую надежду, стимул к расшатыванию нашей бюрократической системы дает право собственности. Пока каждым клочком земли командует чиновник, он распоряжается ею, может отписать ее тому, кому выгоднее.

Ну, если вы боитесь, что Туву продадут японцам, как это на полном серьезе прозвучало на одной из сессий, то отдайте бесплатно тувинским аратам. И ведь тоже говорят: нет, всё пропьют. Не верят в свой народ, в тот народ, который их же избрал. Собственник, независимый от чиновника, это конец чиновничьей власти. Поэтому так и тормозятся вопросы, связанные с собственностью.

–Ваша позиция во взаимоотношениях Россия – Тува?

– Это очень болезненный вопрос. Прежде всего, всё надо мерить правами человека. Если, предположим, референдум состоится, без фальсификаций и силового давления, естественно, и люди выскажутся за выход, то вопрос будет решен. В таком случае должно быть обеспечено право тех, кто хочет уехать. А не просто так: пожалуйста, бросай все и езжай в никуда. Правительство России должно оценивать уезжающих как вынужденных переселенцев. Но я считаю, что в случае проведения референдума, основная часть населения Тувы не выскажется за это. Ведь сегодня выход Тувы из России – это снижение жизненного уровня.

Я не согласен с Багай-оолом в том, что у нас нет беженцев. Три тысячи уехавших в этом году – это не естественная миграция, как её стараются подать. Человек уезжает не от хорошей жизни. Зачем ехать куда-то, если на месте хорошо живется?

В Конституции Республики Тува обязательно должно быть указано, что все мы – граждане России. Если мы этого не заявим, то потеряем даже ту малость, которую нам дают. Те же ваучеры ведь мы получаем как граждане России. Я – за единую, но делимую Россию с предоставлением максимальных и равных прав субъектам федерации. Но русским не должна быть уготовлена роль нации второго сорта.

– Чем сегодня конкретно занимается местное отделение движения «Демократическая Россия»?

– Недавно вернулся из Москвы с форума сторонников движения «Демократический выбор». На заседании координационного совета избрано шесть делегатов от Тувы на третий съезд «Демроссии». Сегодня готовим заявление правительству России, Тувы по политическому, экономическому положению в республике, о правах человека. Координационный совет собирается каждую субботу в 11 часов на втором этаже горсовета.

Мне иногда говорят: «Что-то не слышно «Демроссии», замолчала». Нет. Деятельность движения не в шумных митингах, а в каждодневной работе, контроле за ходом реформ. Люди приходят очень часто. Советуются. Сейчас очень многих волнуют сложные вопросы приватизации. Стараемся помочь.

– Генрих Яковлевич, если честно, не надоело вам еще спорить, выступать, наживать врагов, тратить столько времени и сил, чтобы что-то доказать?

– Ну, друзей у меня гораздо больше. И потом, я не ставлю целью выступать в роли Ильи Муромца, который скосил всех татар под Киевом, а Соловья-разбойника приторочил к своему седлу. Нет, конечно. Мне говорили: «Ну, зачем ты опять выступаешь на сессии один, ты же знаешь, что тебя не поддержат». Да, знаю. Но моя задача – людям объяснить. И постепенное осознание обществом идёт, оно не может повернуть назад. Сейчас человека уже не загонишь в стойло. Свобода, права человека – без этого уже не прожить.

Как я могу этого не делать, если дал обещание избирателям? Я просто обязан возникнуть, если где-то увижу, что нарушаются закон, права человека.

– Откуда это у вас, не из детства ли? Я знаю, вы провели его в лагерях.

– Нет, убеждения свои вынес не оттуда. Хотя – да, был с трёх лет до 1948 года в трудовых лагерях вместе с родителями, а наши предки жили в России еще при Екатерине Второй. Но тогда досталось не одним немцам. 42 репрессированных народа! Но русским немцам тогда, может быть, было хуже оттого, что любой такой же, как они, нищий и голодный русский мог сказать: «Ну, ты, фашист!», как сказала мне раз учительница.

Помню, жаренный на рыбьем жире хлеб считался у нас деликатесом. Однажды, уже у взрослого, какая-то ностальгия возникла, попросил: «Мать, пожарь хлеб на рыбьем жире». «Не будешь есть». «Буду!» Пожарила два кусочка. Попробовал. Не смог съесть.

Я был и пионером, и комсомольцем и верил, что система хороша, только отдельные люди плохи. Пока не столкнулся с хорошо отлаженной системой, когда работал на заводе в Казахстане. Не подписывал фиктивные документы с миллионными приписками. Дошел до заместителя председателя Верховного Совета СССР. И нигде мне не сказали, что я не прав, только удивлялись очень: зачем это тебе? Отвечал: да, я свято верю в строй, ведь мы везде трубим, что надо быть честными, а честность, оказывается, просто товар, который можно купить.

Вдова казахского министра тогда меня прямо предостерегла: за это ты можешь и жизнью поплатиться. До этого не дошло. Но трижды увольняли. Пришлось уехать к брату, в Туву. Вот поэтому такой уж я законник. В исполнении закона не может быть мелочей.

– Генрих Яковлевич, у вас совершенно невозможно брать интервью, мы даже у вас в гостях, за чаем, говорим только о политике, правах человека и законах.

Галина Афанасьевна, как вы это терпите и не пилите супруга за то, что он всё больше на сессиях, в разъездах, чьи-то проблемы решает, а не по хозяйству помогает?

– Г. А. Как-то коллега по работе пожаловалась: муж утюг не может отремонтировать, две недели с ним ругаемся. Меня это удивляет: могу сама и утюг отремонтировать, и плитку. Вот телевизор, правда, не умею. С января не отремонтирован – некогда. Взяли у племянницы, смотрим пока.

Душа у него такая – мятежная. Я привыкла к этому и всегда его понимала.

– И последний вопрос – к маме. Елена Ивановна, часто в жизни вам приходилось ругать сына?

– Е. И. Нет. С детства все трое детей были очень дружными, всегда во всем поддерживали друг друга. А детство им выпало несладкое. Когда надзиратели кричали на нас, как на собак... И такими дружными они были всю жизнь. Я могу гордиться своими сыновьями: все демократы, все справедливые. Нет, не за что мне ругать Генриха. Я сама прошла очень много того, что он прошёл. Жизнь заставила его быть таким.













Комментарий автора в год выхода шестого тома книги «Люди Центра Азии» – 2018.

Генрих Яковлевич Эпп был убит 21 июля 1999 года в 5 часов 40 минут. На тот момент он был первым заместителем главы администрации Кызыла и председателем регионального отделения партии «Демократический выбор России». Он отъезжал от своего дачного домика в аэропорт, чтобы проводить улетавшего из Кызыла корреспондента газеты «Известия» Юрия Снегирёва и передать ему важные для журналистского расследования документы. Сначала – остановивший машину взрыв, затем – три выстрела из пистолета Макарова в упор.

«Убивают лучших. Владислав Листьев, Лариса Юдина, Галина Старовойтова, Генрих Эпп», – сказал в последнем слове на кызыльском кладбище специально приехавший из Москвы депутат Государственной думы и член политсовета «Демократического выбора России» Сергей Юшенков. Спустя четыре года Сергей Николаевич Юшенков был убит: тоже тремя выстрелами, и тоже из пистолета Макарова. Это произошло 17 апреля 2003 года около его дома в Москве.

Ежегодно 21 июля Галина Афанасьевна Эпп проходила пятьдесят шагов от дачного домика и клала на пыльную дорогу букетик выращенных ею цветов. К этому месту ранним утром девяносто девятого бежала она, услышав взрыв, в чем была – в ночной рубашке. Здесь, возле пробитой машины, сидела в ожидании «Скорой», держа на коленях голову мужа и не веря, что его уже нет.

Правоохранительные органы так и не раскрыли убийство Генриха Эппа: ни исполнитель, ни заказчики не наказаны. Уголовное дело погребено в архивах.

Фото.

1. Генрих Яковлевич Эпп. 13 февраля 1993 года.

2. Генрих Эпп (стоит) с братьями Иваном и Францем. 1950 год.

3. Семья. Сидят супруги Яков Яковлевич Эпп и Елена Ивановна Гасена (Госсен). Стоят слева направо их сыновья Иван, Франц, Генрих. Новосибирская область, город Барабинск. 1956 год.

4. Генрих Эпп в девятнадцать лет, впереди – жизнь. 10 октября 1959 года.

5. Генрих Яковлевич Эпп, один из первых внештатных корреспондентов «Центра Азии», вручает на балу газеты её редактору Надежде Мухарбековне Антуфьевой специально изготовленный подарок для редакции – миниатюрную копию обелиска «Центр Азии». Кызыл, Государственная филармония. 2 апреля 1999 года. Фото Виталия Шайфулина из архива газеты «Центр Азии».

6. Последние слова прощания у гроба Генриха Эппа. Родился 18 июня 1940 года, убит 21 июля 1999 года. В центре – депутат Государственной думы Сергей Юшенков: «Убивают лучших. Владислав Листьев, Лариса Юдина, Галина Старовойтова, Генрих Эпп». Республика Тыва, Кызыл. 23 июля 1999 года. Фото Виталия Шайфулина из архива газеты «Центр Азии».

7. Горожане провожают Генриха Эппа в последний путь. Республика Тыва, Кызыл. 23 июля 1999 года. Фото Виталия Шайфулина из архива газеты «Центр Азии».