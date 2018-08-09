Ольга Иванова (Бервенова). Я каждую ночь летаю

Канал
коммерческой телекомпании «Тува-ТВ»
уже прочно вошёл в нашу жизнь. Мы включаем
его, когда хотим отдохнуть, переключиться
с реальных страстей и ужасов нашей жизни
на выдуманные, и потому нестрашные.
Когда хотим увидеть очаровательных
женщин и мужественных мужчин. Когда
хотим услышать информацию о происходящем
в городе без антуража мстительных уколов
«тех» и «этих».
С хозяйкой
телепрограммы, главным редактором и
ведущей «Тува-ТВ» Ольгой Владимировной
Ивановой мы встретились у нее дома в
однокомнатной квартирке одной из старых
четырехэтажек на улице Ленина.
– Ольга
Владимировна, вам может позавидовать
любая женщина, ведь то, за что ей в рабочее
время попеняет начальство, – решила
сбежать в парикмахерскую, чтоб привести
себя в божеский вид, для вас – обязательное
требование профессии. Наверное, и свой
парикмахер есть, и костюмер, и наряды
вам шьют па телевидении?
– Да что вы!
Макияж делаю сама: без него на телевидении
не обойдешься. И прически – тоже сама.
Обычно уходит на это час или два во время
обеденного перерыва, между утренним
сбором информации и дневной записью в
студии. Пофантазировать, поколдовать
над внешностью позволяю себе вечерами.
А потом пойду и всё смою.
Наряды –
тоже только собственная фантазия,
придумываю из того, что есть. Сама, увы,
не шью, хотя многие почему-то так считают.
Может быть, на центральном телевидении
ведущим и полагаются казенные супернаряды,
но у нас этого нет.
Помню, когда
работала на тувинском гостелерадио,
раз выдали кусок красного шелка, вроде
обивочного, чтобы сшила блузку. Долго
не решалась, пока этот отрез, к моей
радости, куда-то не затерялся.
– Ваш стиль,
как я заметила, – нестандартный, яркий:
мини-нарядов, которых опасаются многие
наши женщины, вы не боитесь.
– Да, мне
действительно нравится всё нестандартное,
яркое, даже вызывающее. Не нравится быть
такой, как все, женщина не должна быть
серой. Уважаю нестандартных, не таких,
как все, людей, друзья мои – все такие.
Правда, мама мне постоянно внушает: «В
твоем возрасте надо быть солиднее».
– Раз уж
речь зашла о возрасте, можно задать
неделикатный вопрос?
– Можно. Мне
29 лет. В восемнадцать считала этот
возраст уже старостью. А сейчас ничего
страшного не вижу, считаю, что я просто
не меняюсь.
– В истории
тувинского государственного телевидения
есть предание: на его заре кызыльчанки
поголовно влюблялись в первого диктора
Сергея Кондинкина, и один ревнивый муж
даже разбил телевизор. Истории «Тува-ТВ»
– только год, но не было ли аналогичных
случаев? Много ли у вас поклонников,
предложений руки и сердца? Наверное, и
на улице прохода не дают?
– Сердце мое
и рука уже заняты мужем Валерием. А на
улице прохода, действительно, не дают.
Дети останавливают: «Здравствуйте,
Тува-ТВ».
Вот ребятам
на работе – коллектив телекомпании
преимущественно мужской, это они
занимаются техническим обеспечением
за кадром – спасибо. Они постоянно
делают комплименты, не знаю, от души или
чтобы поддержать меня. Но это поддерживает
очень.
– А поддержка
нужна?
– Да. Порой
от нехватки времени, от того, что многое
не успеваешь ни дома, ни на работе, а
хочется делать семейные, очень домашние
программы, наступает такая депрессия…
Но перед камерой обо всём этом надо
забыть. Наступает эмоциональный всплеск,
а домой прихожу опустошенной.
Раньше я
как-то не задумывалась: ну, живу и живу.
А вот последнее время устала от своей
активности. Неудовлетворенность от
того, что мало времени уделяю семье,
сыну Роме. Ему девять лет. Он ходит с
ключом на шее, сам хозяйничает, когда я
на работе.
А ведь
единственная наша собственность –
семья, если потеряешь и ее, значит,
станешь пролетарием в полном смысле
слова. Хочется бросить всё и заняться
домом, сейчас у меня как раз такая полоса.
Но, с другой стороны, если бы попробовала
месяц посидеть дома, ничего бы, наверное,
не вышло. Когда беру микрофон и попадается
интересный собеседник, думаю: «Какая я
глупая!» Ведь телевидение – самая
замечательная вещь, которую встречала
в жизни.
– Рома, а
ты любишь смотреть «Тува-ТВ»?
– Да. Мультики
«Том и Джерри» и боевики. А ужасы не
люблю – страшно.
– О.
В. Когда он порой включает телевизор, а
там фильм ужасов, то старается закрыть
глаза, но я настаиваю: «Смотри!». Есть
специальные научные разработки: эти
фильмы прививают иммунитет против
страха.
А
искать и находить прямую связь между
боевиками и хулиганством просто неумно.
Вот в Японии количество фильмов подобного
рода одно из самых больших, а уровень
преступности – один из самых низких.
Это хорошо, что Роме нравятся боевики,
сила, ведь он должен вырасти мужчиной.
– Вы
и эротические фильмы не запрещаете сыну
смотреть?
– Он
сам ими не интересуется. Спросит: «Это
фильм для взрослых?» «Да». И тогда даже
не выглянет из-за шкафа, там его спальня
в нашей однокомнатной. А если захочет
посмотреть, пусть лучше смотрит дома,
вопросы задаёт мне и ответы получает
от меня, а не на улице.
– Сын очень
похож на вас?
– Рома – мой
антипод. Ему не нравятся яркие вещи, он
очень экономен, в отличие от меня.
– А вам бы
хотелось иметь много-много денег?
– Да. Чтобы
чувствовать себя свободной. Ведь это
так унизительно для женщины, когда
приходится спрашивать: «Сколько стоит?»
Когда примеришь вещь, которая очень
тебе идет, и приходится вешать обратно
– нет денег. Помню, примерила как-то
шубу песцовую...
Слово
«коммерческое» у многих ассоциируется
с кучей денег, а я получаю здесь почти
так же, как и прежде на государственном
телевидении. Когда принимала решение
о переходе на «Тува-ТВ», главным доводом
были не деньги, а независимость. Так что
основной добытчик в нашей семье – муж.
– Как и
полагается мужчине. Кстати, у вас разные
фамилии.
– Да. Рома –
сын от первого брака. Но с Валерой он
находит общий язык даже больше, чем со
мной. К моей работе сын, как вы заметили,
относится без восторга, а Валера работает
на такси, был гонщиком, и это вызывает
у Ромы глубочайшее уважение. Если раньше
он хотел быть пожарником, то теперь –
только работать на машине.
– Как вы
познакомились с мужем?
– В такси.
Проголосовала, он подвез. Привлек тем,
что не такой, как все. Очень добрый.
Валера меня многому научил: не обременять
своими заботами других, не зацикливаться
на неприятностях. Научил водить машину.
Но, увы, водить пока нечего.
– Он часто
делает вам подарки?
– Да. Косметику,
тряпки на свой вкус покупает, и мне всё
нравится. Часто просто так привозит
цветы и шампанское.
– Вы не
думали о втором ребенке?
– Нет. Второй
шкаф ставить некуда. Ведь это комплекс
с детства, если у ребенка нет своего
угла.
– Ольга
Владимировна, а вы смелая?
– Безрассудная.
По гороскопу я – тигр, сначала сделаю,
а потом подумаю.
– Долго ли
вы думали в день путча 19 августа, когда
о происходящем в Москве молчало
телевидение, газеты, а вы уже вечером
пустили в эфир передачу «Тува-ТВ» с
честными мнениями кызыльчан о произошедшем
на фоне песни Гребенщикова «Мой поезд
в огне», первыми сообщили, что в Москве
– танки.
А ведь ГКЧП
объявил и о закрытии коммерческих
каналов телевидения. И 19 августа все
ждали, выйдет ли «Тува-ТВ», именно от
вас надеялись услышать правду.
– Тогда было
всё сразу ясно: или-или. Мне стало просто
страшно: как это, от нескольких людей
будет зависеть всё? Ведь для человека
так важна независимость, а нас её лишают.
Мы собрались всем коллективом и решили:
надо выходить. Все до одного были «за».
А ведь все рисковали.
Закрыть нас,
конечно, могли в два счета. 20 августа из
рескома звонили, возмущались: что мы,
мол, хотели сказать песней «Мой поезд
в огне»? Нет, коллектив у нас –
замечательный.
– Помню
очень обидный шарж в одном из КВН –
зачуханная
дама-депутатка в очках на фоне песенки:
«Белье заношено, семья заброшена». Под
облик этой дамы вы никак не попадаете.
А ведь тоже депутат горсовета, порой
шокирующий некоторых на сессиях
неординарными нарядами. Для чего вы
баллотировались, ведь на первый взгляд
это совсем не ваш образ жизни и стиль?
– Мне просто
очень жаль людей. Неустроенность, нищета
и убогость нашей жизни так унизительны.
Особенно жаль тех, кто всю жизнь
проработал, а не имеет даже удобств.
Удалось пробить людям телефоны, ремонт.
Если я
когда-нибудь из этой квартиры уеду, чего
жаль будет, так это расставаться с
соседями. Особенно – по лестничной
площадке. У нас традиция: каждый вечер
собираемся и обсуждаем, что произошло
за день. Двери всегда открыты, дети
постоянно ходят друг к другу в гости.
Одна из соседок – Наталья Раитина –
признанный домашний астролог, иногда
вечерами она музицирует на фортепьяно,
а я танцую, я ведь окончила училище по
специальности хореография.
– У вас
есть голубая мечта?
– Есть. По
ночам снится, что я летаю. Каждую ночь.
Мне очень близка булгаковская Маргарита.
Читаю о том, как она летела над ночной
Москвой на метле, и плачу. Когда Рома
был маленьким, он часто спрашивал
вечерами: «Мама, что ты стоишь у окна?»
«Сейчас полечу, сынок». А он так серьезно
смотрел на меня. Верил, что могу полететь.
И ведь прекрасно понимаю – как я полечу,
упаду, и всё. Но очень хочу. И иногда
чувствую в себе силы: я бы смогла.
Уже затемно
на минутку заехал домой Валерий Бервенов,
поцеловал жену и снова заторопился по
рабочим делам. Поэтому интервью с главой
семьи получилось очень коротким.
– Как вам
кажется, где Оля выглядит лучше – по
телевизору или дома?
– Конечно,
дома. Дома она – живая.
Фото.
1.
Ольга Владимировна Иванова, уже после
публикации интервью она взяла фамилию
мужа – Бервенова, нестандартный главный
редактор и ведущая программ коммерческой
телекомпании «Тува-ТВ». Кызыл, 1991
год.
2.
Ольга Иванова: подготовка к съёмке
телесюжета. Кызыл,
1992
год. Фото из архива редакции газеты
«Центр Азии».
Беседовала Надежда Антуфьева.