Ольга Иванова (Бервенова). Я каждую ночь летаю

Канал коммерческой телекомпании «Тува-ТВ» уже прочно вошёл в нашу жизнь. Мы включаем его, когда хотим отдохнуть, переключиться с реальных страстей и ужасов нашей жизни на выдуманные, и потому нестрашные. Когда хотим увидеть очаровательных женщин и мужественных мужчин. Когда хотим услышать информацию о происходящем в городе без антуража мстительных уколов «тех» и «этих».

С хозяйкой телепрограммы, главным редактором и ведущей «Тува-ТВ» Ольгой Владимировной Ивановой мы встретились у нее дома в однокомнатной квартирке одной из старых четырехэтажек на улице Ленина.





– Ольга Владимировна, вам может позавидовать любая женщина, ведь то, за что ей в рабочее время попеняет начальство, – решила сбежать в парикмахерскую, чтоб привести себя в божеский вид, для вас – обязательное требование профессии. Наверное, и свой парикмахер есть, и костюмер, и наряды вам шьют па телевидении?

– Да что вы! Макияж делаю сама: без него на телевидении не обойдешься. И прически – тоже сама. Обычно уходит на это час или два во время обеденного перерыва, между утренним сбором информации и дневной записью в студии. Пофантазировать, поколдовать над внешностью позволяю себе вечерами. А потом пойду и всё смою.

Наряды – тоже только собственная фантазия, придумываю из того, что есть. Сама, увы, не шью, хотя многие почему-то так считают. Может быть, на центральном телевидении ведущим и полагаются казенные супернаряды, но у нас этого нет.

Помню, когда работала на тувинском гостелерадио, раз выдали кусок красного шелка, вроде обивочного, чтобы сшила блузку. Долго не решалась, пока этот отрез, к моей радости, куда-то не затерялся.

– Ваш стиль, как я заметила, – нестандартный, яркий: мини-нарядов, которых опасаются многие наши женщины, вы не боитесь.

– Да, мне действительно нравится всё нестандартное, яркое, даже вызывающее. Не нравится быть такой, как все, женщина не должна быть серой. Уважаю нестандартных, не таких, как все, людей, друзья мои – все такие. Правда, мама мне постоянно внушает: «В твоем возрасте надо быть солиднее».

– Раз уж речь зашла о возрасте, можно задать неделикатный вопрос?

– Можно. Мне 29 лет. В восемнадцать считала этот возраст уже старостью. А сейчас ничего страшного не вижу, считаю, что я просто не меняюсь.

– В истории тувинского государственного телевидения есть предание: на его заре кызыльчанки поголовно влюблялись в первого диктора Сергея Кондинкина, и один ревнивый муж даже разбил телевизор. Истории «Тува-ТВ» – только год, но не было ли аналогичных случаев? Много ли у вас поклонников, предложений руки и сердца? Наверное, и на улице прохода не дают?

– Сердце мое и рука уже заняты мужем Валерием. А на улице прохода, действительно, не дают. Дети останавливают: «Здравствуйте, Тува-ТВ».

Вот ребятам на работе – коллектив телекомпании преимущественно мужской, это они занимаются техническим обеспечением за кадром – спасибо. Они постоянно делают комплименты, не знаю, от души или чтобы поддержать меня. Но это поддерживает очень.

– А поддержка нужна?

– Да. Порой от нехватки времени, от того, что многое не успеваешь ни дома, ни на работе, а хочется делать семейные, очень домашние программы, наступает такая депрессия… Но перед камерой обо всём этом надо забыть. Наступает эмоциональный всплеск, а домой прихожу опустошенной.

Ра ньше я как-то не задумывалась: ну, живу и живу. А вот последнее время устала от своей активности. Неудовлетворенность от того, что мало времени уделяю семье, сыну Роме. Ему девять лет. Он ходит с ключом на шее, сам хозяйничает, когда я на работе.

А ведь единственная наша собственность – семья, если потеряешь и ее, значит, станешь пролетарием в полном смысле слова. Хочется бросить всё и заняться домом, сейчас у меня как раз такая полоса. Но, с другой стороны, если бы попробовала месяц посидеть дома, ничего бы, наверное, не вышло. Когда беру микрофон и попадается интересный собеседник, думаю: «Какая я глупая!» Ведь телевидение – самая замечательная вещь, которую встречала в жизни.

– Рома, а ты любишь смотреть «Тува-ТВ»?

– Да. Мультики «Том и Джерри» и боевики. А ужасы не люблю – страшно.

– О. В. Когда он порой включает телевизор, а там фильм ужасов, то старается закрыть глаза, но я настаиваю: «Смотри!». Есть специальные научные разработки: эти фильмы прививают иммунитет против страха.

А искать и находить прямую связь между боевиками и хулиганством просто неумно. Вот в Японии количество фильмов подобного рода одно из самых больших, а уровень преступности – один из самых низких. Это хорошо, что Роме нравятся боевики, сила, ведь он должен вырасти мужчиной.

– Вы и эротические фильмы не запрещаете сыну смотреть?

– Он сам ими не интересуется. Спросит: «Это фильм для взрослых?» «Да». И тогда даже не выглянет из-за шкафа, там его спальня в нашей однокомнатной. А если захочет посмотреть, пусть лучше смотрит дома, вопросы задаёт мне и ответы получает от меня, а не на улице.

– Сын очень похож на вас?

– Рома – мой антипод. Ему не нравятся яркие вещи, он очень экономен, в отличие от меня.

– А вам бы хотелось иметь много-много денег?

– Да. Чтобы чувствовать себя свободной. Ведь это так унизительно для женщины, когда приходится спрашивать: «Сколько стоит?» Когда примеришь вещь, которая очень тебе идет, и приходится вешать обратно – нет денег. Помню, примерила как-то шубу песцовую...

Слово «коммерческое» у многих ассоциируется с кучей денег, а я получаю здесь почти так же, как и прежде на государственном телевидении. Когда принимала решение о переходе на «Тува-ТВ», главным доводом были не деньги, а независимость. Так что основной добытчик в нашей семье – муж.

– Как и полагается мужчине. Кстати, у вас разные фамилии.

– Да. Рома – сын от первого брака. Но с Валерой он находит общий язык даже больше, чем со мной. К моей работе сын, как вы заметили, относится без восторга, а Валера работает на такси, был гонщиком, и это вызывает у Ромы глубочайшее уважение. Если раньше он хотел быть пожарником, то теперь – только работать на машине.

– Как вы познакомились с мужем?

– В такси. Проголосовала, он подвез. Привлек тем, что не такой, как все. Очень добрый. Валера меня многому научил: не обременять своими заботами других, не зацикливаться на неприятностях. Научил водить машину. Но, увы, водить пока нечего.

– Он часто делает вам подарки?

– Да. Косметику, тряпки на свой вкус покупает, и мне всё нравится. Часто просто так привозит цветы и шампанское.

– Вы не думали о втором ребенке?

– Нет. Второй шкаф ставить некуда. Ведь это комплекс с детства, если у ребенка нет своего угла.

– Ольга Владимировна, а вы смелая?

– Безрассудная. По гороскопу я – тигр, сначала сделаю, а потом подумаю.

– Долго ли вы думали в день путча 19 августа, когда о происходящем в Москве молчало телевидение, газеты, а вы уже вечером пустили в эфир передачу «Тува-ТВ» с честными мнениями кызыльчан о произошедшем на фоне песни Гребенщикова «Мой поезд в огне», первыми сообщили, что в Москве – танки.

А ведь ГКЧП объявил и о закрытии коммерческих каналов телевидения. И 19 августа все ждали, выйдет ли «Тува-ТВ», именно от вас надеялись услышать правду.

– Тогда было всё сразу ясно: или-или. Мне стало просто страшно: как это, от нескольких людей будет зависеть всё? Ведь для человека так важна независимость, а нас её лишают. Мы собрались всем коллективом и решили: надо выходить. Все до одного были «за». А ведь все рисковали.

Закрыть нас, конечно, могли в два счета. 20 августа из рескома звонили, возмущались: что мы, мол, хотели сказать песней «Мой поезд в огне»? Нет, коллектив у нас – замечательный.

– Помню очень обидный шарж в одном из КВН – зачуханная дама-депутатка в очках на фоне песенки: «Белье заношено, семья заброшена». Под облик этой дамы вы никак не попадаете. А ведь тоже депутат горсовета, порой шокирующий некоторых на сессиях неординарными нарядами. Для чего вы баллотировались, ведь на первый взгляд это совсем не ваш образ жизни и стиль?

– Мне просто очень жаль людей. Неустроенность, нищета и убогость нашей жизни так унизительны. Особенно жаль тех, кто всю жизнь проработал, а не имеет даже удобств. Удалось пробить людям телефоны, ремонт.

Если я когда-нибудь из этой квартиры уеду, чего жаль будет, так это расставаться с соседями. Особенно – по лестничной площадке. У нас традиция: каждый вечер собираемся и обсуждаем, что произошло за день. Двери всегда открыты, дети постоянно ходят друг к другу в гости. Одна из соседок – Наталья Раитина – признанный домашний астролог, иногда вечерами она музицирует на фортепьяно, а я танцую, я ведь окончила училище по специальности хореография.

– У вас есть голубая мечта?

– Есть. По ночам снится, что я летаю. Каждую ночь. Мне очень близка булгаковская Маргарита. Читаю о том, как она летела над ночной Москвой на метле, и плачу. Когда Рома был маленьким, он часто спрашивал вечерами: «Мама, что ты стоишь у окна?» «Сейчас полечу, сынок». А он так серьезно смотрел на меня. Верил, что могу полететь. И ведь прекрасно понимаю – как я полечу, упаду, и всё. Но очень хочу. И иногда чувствую в себе силы: я бы смогла.





Уже затемно на минутку заехал домой Валерий Бервенов, поцеловал жену и снова заторопился по рабочим делам. Поэтому интервью с главой семьи получилось очень коротким.

– Как вам кажется, где Оля выглядит лучше – по телевизору или дома?

– Конечно, дома. Дома она – живая.









Фото.

1. Ольга Владимировна Иванова, уже после публикации интервью она взяла фамилию мужа – Бервенова, нестандартный главный редактор и ведущая программ коммерческой телекомпании «Тува-ТВ». Кызыл, 1991 год.





2. Ольга Иванова: подготовка к съёмке телесюжета. Кызыл, 1992 год. Фото из архива редакции газеты «Центр Азии».